DHA YURT BÜLTENİ-5

SİİRT\'TE ASKERLERİN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 4 ASKER YARALI (EK)

1)YARALI ASKERLER HASTANEYE GETİRİLDİ

Şirvan İlçesi kırsalındaki patlamada yaralanan 4 asker, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3\'üncu Tugay Komutanlığı\'na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne getirilerek tedavilerine başlandı.

2)CHP\'Lİ TANAL, DÜZCE\'DE İPTAL EDİLEN PARK İHALESİNİ TBMM\'YE TAŞIDI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce\'de 20 yıldan bu yana AK Partili İl Genel Meclisi üyesi Cahit Aydın tarafından işletilen 3 açık çay ocağı, düğün salonu, restoran ve lunaparkdan oluşan İnönü Parkı\'nın işletmesinin otomotiv şirketine verildiği ihalenin iptal edilmesini soru önergesiyle TBMM\'ye taşıdı.

İlçe merkezinde 3 açık çay ocağı, düğün salonu, lunapark ve 2 katlı restoranın yanında 1 kapalı çay ocağı ve ücretli bir tuvaletin de bulunduğu İnönü Parkı, 1997 yılından bu yana, AK Partili İl Genel Meclisi üyesi Cahit Aydın tarafından işletiliyor. Düzce Belediyesi, 16 dönümlük alana sahip parkı, iddiaya gören geçen yıl belediye meclis kararı ile tekrar Cahit Aydın\'a verdi. Ancak, Sayıştay raporunda, \'İnönü Parkı ihalesiz açıktan verilemez\' denildi.

Bunun üzerine geçen 28 Eylül\'de ihale yapıldı. İhaleye Cahit Aydın ile birlikte toplam 7 işletmeci katıldı. Cahit Aydın, aylık kira bedeli 150 bin TL teklif verirken, 200 bin TL teklif veren otomotiv şirketi ihaleyi kazandı. Aradan geçen sürede belediye ihaleyi kazanan şirket ile sözleşme imzalamadı. 15 gün sonra belediyeden şirkete gönderilen yazıda, \"Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihalenin incelemeye alınması nedeniyle ileri bir tarihte yeniden yapılmak kaydı ile ihale iptal edilmiştir\" denildi.

CHP\'Lİ TANAL, SORU ÖNERGESİ VERDİ

Park ihalesinin iptal edilmesi kentte tartışmalara neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun cevaplaması istemiyle TBMM\'ye verdiği soru önergesiyle konuyu meclise taşıdı. Tanal, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

* Düzce merkezde bulunan İnönü Parkı işletmesi 1997 yılında kime verilmiştir? *1997’de İnönü Parkı’nın 10 yıllığına şu anda Düzce AKP İl Genel Meclisi Üyesi olan C.A. tarafından ihale ile alındığı doğru mu? * Doğru ise işletme süresince Düzce AKP İl Genel Meclisi Üyesi C. A.\'dan kira bedeli alındı mı? * Alındı ise ne kadar? * Alınmadı ise neden? * Düzce AKP İl Genel Meclisi Üyesi C. A’nın kira bedelini ödediğine dair belgeleri var mı? * Varsa tarafıma verir misiniz? * 14 Haziran 2016 tarihinde parkın, tekrar ihaleye çıkıldığı ve tekrar Düzce AKP İl Genel Meclisi Üyesi C.A’ya verildiği doğru mu? * Sayıştay’ın \'İnönü Parkı ihalesiz açıktan verilemez\' şeklinde bir kararı olduğu ve bunun rapor edildiğinden bilginiz var mı? * Düzce Belediye meclis üyelerine bu Sayıştay raporu neden verilmedi? * Sayıştay kararına ilişkin hangi işlemler yapıldı? *C.A.’nın ihalede 150 bin artı KDV aylık kira bedeli teklif ettiği, aynı ihalede C. Oto. şirketinin daha fazla teklif vererek (200 bin artı KDV) ihaleyi aldığı ve aldığı halde ihalenin iptal edildiği doğru mu? * Doğru ise neden iptal edildi? *İnönü Parkı ihalesi iptal edildikten sonra C.A.’ya işletmesi tekrar verilmiş midir?

3)GAZİANTEP\'TE OTOMOBİLDEN 28 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

GAZİANTEP\'te park halindeki lüks otomobilin camını zorlayarak açan kimliği belirsiz 2 kişi, torpido gözünde bulunan 20 bin lira ve 8 bin lira değerindeki alyansı çaldı. Şüphelilerin para ve alyansı alıp kaçmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi\'nde bir marketin açık otoparkında meydana geldi. Gaziantep\'te ticaretle uğraşan Hasan Yılmaz borcunu ödemek üzere evden aldığı 20 bin lira ve 8 bin lira değerindeki alyansı otomobilinin torpidosuna bıraktı. Yılmaz, iş yerinin yakınlarında alışveriş için gittiği bir marketin otoparkına otomobilini park edip ayrıldı. Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, aracın camını zorlayarak açıp torpido gözündeki para ve alyansı alıp kaçtı. Alışverişin ardından döndüğünde para ve alyansının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, otomobilde parmak izi alıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın yaşandığı bölgedeki bir güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin para ve alyansı aldıktan sonra koşarak uzaklaştıkları görülüyor. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

4)TOKAT\'TA HALEF SULTAN ZAVİYESİ KÜTÜPHANEYE ÇEVRİLDİ

TOKAT\'ta Selçuklu Sultanı 4\'üncü Kılıç Arslan\'ın kızı Hunat Hatun emriyle Halef Bin Süleyman tarafından \'Amel ve İlim Yuvası\' olarak yapılan Halef Sultan Zaviyesi restorasyonu tamamlandıktan sonra öğrencilerin ders çalışacağı mekana çevrildi.

Kent merkezi Meydan Mahallesinde bulunan Selçuklular döneminde 1292 yılında yaptırılan Halef Sultan Zaviyesi 2005 yılında Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. 2007 yılında restorasyonu tamamlanan Halef Sultan Zaviyesi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı \'Halef Sultan Kültür evi\' olarak hizmete açıldı. Altı odadan oluşan Halef Sultan Zaviyesi içerisinde dinlenme odası, öğrencilerin ücretsiz olarak internete girdiği ve çıktı aldığı bilgisayar odası, öğrencilerin ders çalıştığı ve kütüphane olarak kullanılan 2 oda oluşturuldu.

\'TÜRKİYE\'DE BİR İLK\'

Vakıflar Bölge Müdür Vekili Yılmaz Kılınç, restorasyonu yapılmadan önce yapının çevresinin evlerle kaplı olduğunu söyleyerek, \"2005 yılında restorasyonu yapmadan önce yapının tamamı evlerle kaplıydı. Kamulaştırma işlemlerimizi bitirdik. Yapıyı toprak altından çıkarttık. Restorasyonunu tamamladık. 2007 yılında da burayı öğrencilerimizin ücretsiz internete girebildiği, ödevlerini ücretsiz çıkartabildiği, sınavlara çalışan öğrencilerimizin kütüphanesini kullanabileceği, dinlenme odasının bulunduğu mekan haline getirdik. Türkiye\'de bir ilk oldu. 6 göz odası var. Bir tanesi türbe, mutfağı, dinlenme yeri, kütüphane, bilgisayar bölümü var\" dedi.

\"BURANIN HAVASI BİR BAŞKA\"

Öğrencilerden yoğun bir talep olduğunu söyleyen Yılmaz Kılınç, \"Öğrencilerimiz çok memnun, yoğun bir talep var. Sınavlara yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Üniversiteye, sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz ve ilköğretim aşamasındaki öğrencilerimiz ücretsiz ödevlerini yapabiliyorlar. Buranın havası bir başka, manevi havası başka, öğrencilerimiz daha huzurlu. Bu havada çalışıyor. İnanıyorum ki Tokat\'ta öğrencilerin evinden sonra dışarı çıkıp çalışılabildiği tek ortam burası. Bu hizmeti de Türkiye\'de tek yürütüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ile yaptığımız Tokat\'ta ve Türkiye de tek bir ilim ve amel yuvası. Kitabesinde bahsedildiği gibi bire bir aynı fonksiyonu verdik ve kullanıyoruz\" şeklinde konuştu.

Kültür evinde ders çalışarak sınavlara hazırlanan öğrenciler ise, hizmetten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

5)DOWN SENDROMLU CANSU\'NUN HAYALİ MUSTAFA CECELİ

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde yaşayan down sendromlu Cansu Karamutlu\'nun tek isteği, hayranı olduğu sanatçı Mustafa Ceceli ile tanışmak.

Down Sendromlu Derneğinin etkinliğine katılan Cansu Karamutlu en büyük hayalini anlattı. Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile tanışmayı çok istediğini belirten Cansu Karamutlu şarkıcının şarkılarını da söyledi. Karamutlu, \"Lütfen sesimi Mustafa Ceceli\'ye duyurun onunla tanışmak istiyorum, onu çok seviyorum\" dedi.

6)ENGELSİZ SANAT FESTİVALİ\'NE İLGİ

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde süren Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin 3\'ncü gün programı Tarihi Lütfi Kısa Kahyaoğlu Konağı´nda düzenlendi. Polanya´dan Mariusz Kedzierski, Kosavadan Yılka Berisha, Brezilya´dan Dandiel Rodrigo, Türkiye´den Hacı Veli Yaşar´ın yaptığı resim sergisi ile başlayan programa ilgi yoğun oldu. Zor şartlar altında çalışma yapan ressamlar, yetenekleri ile kendilerine hayran bıraktı.

Festivalin akşam programı ise Anamur Yeni Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Konsere, bir yıl önce Alanya Okurcalar Mahallesinde geçirdiği trafik kazasında bir ayağını kaybeden Çiğdem Bezci\'nin yaşam hikayesi damgasını vurdu. Bitkisel hayatta kaldıktan sonra tekrar yaşama döndüğünü söyleyen Bezci, bundan bir yıl sonra aynı gün babasının 25 yıl önce öğretmenlik yaptığı Anamur\'da konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Programın ilerleyen saatlerinde sanatçılar seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla Anamurluları hem hüzünlendirdi hem de coşturdu.

7)\"O SES TÜRKİYE\" BİRİNCİSİ EMRE SERTKAYA, BATMAN\'DA KONSER VERDİ

BATMAN Belediyesi kültürel etkinlik resitali kapsamında, \"O Ses Türkiye\" yarışmasının 2015 yılı birincisi Batmanlı Emre Sertkaya\'nın verdiğ konser coşkulu geçti. Kürtçe ve Türkçe şarkılarla ilk kez hemşehrilerinin karşısına çıkan ünlü pop sanatçısı Sertkaya, ilk konserini Batman\'da vermediği için hemşehrilerinden özür diledi.

16 Mayıs Şehir Stadı yanında verilen konserde, hemşehrileriyle ilk kez bir araya gelen ünlü pop sanatçısı Emre Sertkaya, yaklaşık 5 bin kişiye coşku dolu anlar yaşattı. Kürtçe-Türkçe şarkılarıyla Batmanlılar\'ı coşturan Sertkaya, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Sahnede bazen şarkı söyleyerek izleyenleri coşturan Serkaya bazen de duygu dolu konuşmalar yaptı. Sertkaya, \"Çok teşekkürler, çok sağol Batman. Sevgili hemşehrilerim; öncelikle sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler bana çok büyük bir ödül verdiniz. Ben sizlerden almış olduğum bu ödülü daha büyük yerlere taşıyıp, sizlere geri dünüş sağlamak istedik, bunun için çabaladık. Bu uzun yolculukta beni çok heyecanlandırdınız, konuşamıyorum. Bu yolculukta tabiki hatalar da yapacaktık, bu hatalar belki bana bir ders olacak. Bu hataları basamak yaptım. İki yıllık süreç içinde yaşadığım sıkıntıları, belki de hiç biriniz tahmin bile edemezsiniz. Bu sıkıntılı süreçlerin hepsini geçirdim ve çok şey öğrendim bu süreçte. Sizlere çok güzel haberlerim var. Şunu bilmenizi istiyoruz; Belki bu süreç içinde, belki de benden kaynaklanmamış olan sıkıntılardan dolayı, gönül isterdi ki ilk konseri burada yapayım. Ama bazı nedenlerden dolayı burada konseri veremedim. Bundan dolayı sizler bana kırgın olmuş olabilirsiniz, haklısınız da. Çünkü söylediğim gibi siz bana çok büyük bir ödül verdiniz. Bunun karşılığını alacaksınız, sadece sizden sabır istiyorum. Eğer ufacık da olsa bir kırgınlık varsa içinizde, sonsuz özür diliyorum ve anlayış diliyorum\" dedi.

8)ÇAY TADIM ŞAMPİYONU ÖDÜLÜNÜ ALDI, EN İYİ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİNİ ANLATTI

RİZE’de, Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Çay Tadım Yarışması\'nda şampiyon olan Özlem Günaydın Okur, kazandığı 125 kilogram kuru çay ödülünü aldı. Şampiyon tadımcı en iyi çay demleme teknikleri ve içilen çayın kalitesini anlamanın püf noktalarını anlattı.

Rize Ticaret Borsası ve Rize Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali\" kapsamında ‘Çay Tadım Yarışması’ gerçekleştirilmişti. 250 kişinin katıldığı yarışmada, en kısa sürede tattıkları çayı tanıması, değerlendirmesi ve derecelendirmesi konusunda bilgi ve becerileri ölçülen yarışmacılardan 8’i finale kaldı. Finalde, demlenen 10 farklı çeşit çayın yörelere göre ayrıştırılması istenen yarışmacılardan 4\'ünü en kısa sürede doğru tahmin eden Özlem Günaydın Okur birinciliği elde etti. Yarışmada Sevim Yılmaz ikinci, Esra Altunsu ise üçüncü oldu. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından yarışmada birinciye 125, ikinciye 75 ve üçüncüye 50 kilogram kuru çay ödülü verildi.

EN İYİ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİNİ ANLATTI

Çay Tadım Şampiyonu Özlem Günaydın Okur, en iyi çay demleme tekniklerini anlattı. İyi çayı anlamak için önce renginin sade, duru, berrak ve kızılımsı olması gerektiğini ifade eden Okur, şöyle dedi:

“Çayın aromasına bakarken ise çayı hüpleterek içmeliyiz. Bu şekilde çayın tadı ağzımızda oksijenle birleşerek tadını ve aromasını daha iyi almamızı sağlıyor. Öncesinde kuru çayımızın saklama koşullarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çayımız rutubet kokusu almaması önemli. Taze ve yumuşak bir su kullanmakta demleme de önemli olan bir diğer unsur. Kireçli su kullanmamalıyız. Bu çayın tadından önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Demleme süresine ve yönetimi de çok önemli. Önce suyu kaynatıp sonra çayı belli ölçekte porselen çaydanlığa koymamız gerekiyor. Çayın demlenmesi ise 20 dakika sürmektedir. Bu süreden önce çayı açarsanız istenilen dem ve lezzeti yakalayamazsınızö

İYİ ÇAY İÇTİĞİMİZİ NASIL ANLARIZ?

Çay tiryakilerine içilen iyi bir çayın nasıl anlaşılacağına dar püf noktaları anlatan Özlem Günaydın Okur, “Önce çayın rengine bakın.Çay bardağındaki çayın rengi berrak duru ve kızılımsı olmalı.İçtikten sonra ağzımızda hoş bir koku, tat ve aroma bırakması gerekiyor. Çayın sertliği de önemli. Onu anlayabilmemiz içinse ağzımızda burukluk hissi oluşuyor mu diye bakmalıyız. Çayın gerçek tadını alabilmemiz için çayı şekersiz içmeliyiz. Çünkü şeker çayda ki aromayı bastırıyor. Öte yandan kullanacağınız çayın kalitesi de önemli bir etken. Çay yaprak ve daldan oluşan bir bitki Kuru çay aldığımızda çayın kalitesine dikkat etmeliyiz. İçinde az miktarda dal olan ürünler tercih edilmeli. Paket çayda eğer lif ve sap varsa bunları kolaylıkla tüketiciler anlayabilir. Bunların fazla miktarda olması çayın kalitesiz olduğu anlamına gelir. Siyah olan tomurcuklar çaya rengini veren ana maddelerdirö diyerek çay tüketicilerin aldıkları çaya dikkat etmelerini istedi.

