DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ACAR\'IN 13 YAŞINDAKİ KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

TÜRKİYE - Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde PKK\'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş 41 yaşındaki Yahya Acar\'ın kızı 13 yaşındaki İlkim Acar, “Babacım senin intikamını alacağım.Benim babam güçlüydü onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğim\" diyerek gözyaşı döktü. Türkiye - Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde PKK\'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş Yahya Acar\'ın Türk bayrağına sarılı naaşı helallik için Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak baba ocağı olan Mısmılağaç Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Hellalik öncesi babasının tabutuna koşan kızı İklim Acar, “Babacım senin intikamını alacağım.Hepsini geberteceğim. Benim babam güçlüydü onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğimö diyerek gözyaşı döktü.Gözü yaşlı kızı askeri personel ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Eşi Mevlüde ve babası Aslan Acar, gözyaşlarına boğuldu. Helallik sonrasında şehidin naaşı cenaze töreni için ilçe merkezinde bulunan Kevser Camii’ne götürüldü.

Görüntü Dökümü :

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- Evinin önünden helallik alınması

-Yakınlarından detay

- Ailesinden detay

(SÜRE : 2.36 - 83.38 MB)

Haber-Kamera : Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ-Abdurrahman ALTUN/HAVZA, (Samsun), (DHA) –

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2)ASKERİ ARAÇLAR CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI’NDAN GEÇİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'ne bağlı askeri araçlar Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan tampon bölgeye geçirildi. Batı illerinden trenle gelerek İskenderun Ahmet Tor Kışlası\'na ulaşan ve daha sonra da güvenlik önlemleri altında konvoy halinde hareket eden askeri araçlar, Reyhanlı İlçesi\'ne geldi. Aralarında rütbeli askerleri taşıyan bir otobüs ile tıbbi malzemeleri taşıyan araçlar ile mühimmat yüklü araçların yanı sıra iş makinesi bulunan çok sayıda askeri araç, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nden geçirildi. Araçlar, Cilvegözü ile karşısında bulunan Suriye\'nin Bab-el Hava Sınır Kapıları arasındaki 5 kilometrelik tampon bölgeye geçti. Cilvegözü\'nün karşısındaki bölge, Suriye\'deki ÖSO ve diğer muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)-

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3)3 ÇOCUĞU İÇİN BAĞLANAN MAAŞLARDEN BİRİ KESİLİNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



KAYSERİ\'de oturan 48 yaşındaki Z.M., 3 çocuğu için aldığı 3 maaştan 1\'ni yapılan yardımların çocuklara ulaşmaması nedeniyle kesildi. Duruma tepki gösteren kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi önüne gelerek, boğazına dayadığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Olay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi önünde meydana geldi. Ekonomik durumu iyi olmyan, 3 çocuğundan her biri için 685 lira aylık alan Zahide Memiş, Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, yaptıkları ev kontrollerinde yardımların çocuklara ulaşmadığını değerlendirerek 3 maaştan 1\'ini kesti. Yetkililer, çocuklar için yapılan yardımın yerinde kullanılması durumunda, kesilen maaşın tekrar bağlanacağını anneleri Z.M.\'ye anlatmasına rağmen tepki gösteren 3 çocuk annesi kadın boğazına dayadığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Çalışanlar ve çevredekiler polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen polis memurları Z.M.\'den boynuna dayadığı bıçağı bırakmasını istedi. Polisin ikna çabaları sırasında Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarından biri kadının arkasından gelerek bıçağa sarıldı. Polis ekipleri de bıçağı tutarak kadının elinden aldı. Yarım saat süren eylemin ardından 3 çocuk annesi kadın , polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

YETKİLİLER NE DİYOR ?

Aile ve Sosyal Politikalar Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, Z.M.\'le 3 çocuğu için ayda 685\'er TL\'den toplamda 2 bin 55 TL aylık ödendiğini, yaptıkları incelemelerde ailenin verilen parayı çocuklar için kullanmadığı, aile reisinin parayı farklı alışkanlıklarına harcadığını belirleyince 1 aylığı kestiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Boğazına bıçak dayayan Zahide Memiş

-Zahide Memiş\'in elinden bıçağın alınması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

1 DOSYA, 1 dakika 11 saniye/38 MB

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4)16 SAAT SÜREN KALP AMELİYATINDAN SONRA ÖLÜME SORUŞTURMA

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde erkek berberi 35 yaşındaki Yusuf Avcı, 16 saat süren kalp ameliyatı ardından hayatını kaybetti. 4 yaşındaki kızı Eda Nur, 7 yıl önce evin önünde oynarken başına isabet eden kurşunla ölen Yusuf Avcı, kızının ölümüne yol açan silahın sahibi bulunamadan yaşamını yitirdi. Ağabey Ahmet Avcı, kardeşinin ölümünde doktor ihmali olduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Evli Yusuf Avcı, yaklaşık 2 ay önce sık sık baygınlık geçirmesi nedeniyle Ankara\'da özel bir klinikte muayene oldu. Kalbinde delik saptanan Avcı\'nın ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Yusuf Avcı, Ankara\'da gittikleri hastanede yer olmadığı için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvurdu. Avcı, önceki gün saat 12.00 sıralarında kalp ameliyatına alındı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında 16 saat sonra ameliyattan çıkan Avcı, yoğun bakım ünitesinde dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

AĞABEYİ İHMAL İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ağabey Ahmet Avcı, kardeşinin ameliyatını gerçekleştiren doktor hakkında 3 Nisan Polis Merkezi\'ne giderek şikayette bulundu. Ahmet Avcı, karedşinin güle oynaya ameliyata girdiğini söyleyerek, \"Ameliyatı yapan doktor, kalbi çalıştıramadığını, kalbindeki damarlarının karmaşık olduğunu, İstanbul\'dan makine getirteceğini söyledi. Gece 02.30 sıralarında makine geldi. Kalbi ona bağlayıp dinlenmesini ve eski haline geleceğini söyledi. Sabah 06.00\'da yanımıza gelerek hastayı uyuttuğunu, kalbin dinleneceğini, burada beklemememizi, sabah 10.00 gibi hastaneye gelmemizi söyledi. Sabah 08.00\'de bizi arayarak kanamasının olduğu için kana ihtiyaç olduğunu söyleyince kan bulup hastaneye geldik. Yanına çağırarak kalbi çalıştıramadığını söyledi. Bu bizde bir şüphe uyandırdı. Neticede karakola giderek şikayetçi oldum. Suçlular cezasını bulsun. 2010 yılında kızı askeriyeden gelen bir kurşunla şehit oldu. O da sonuçlanmadı. Acı acı üzerine geldi. Bu da bizi çok derin etkiledi, çok üzdü\" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen Yusuf Avcı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan, konunun savcılığa intikal ettiğini, adli sürecin başladığını kaydetti.

4 YAŞINDAKİ KIZI, BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ

Yusuf Avcı\'nın 3 çocuğundan Eda Nur, 4 Kasım 2010 tarihinde Çiftlik Mahallesi Kurttepe mevkisindeki evlerinin önünde traktör römorkunda oynarken başına kurşun isabet etmesi sonucu 4 yaşında öldü. Kurşunun, köye bin 202 metre uzaklıktaki 125\'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı\'nda yapılan eğitim atışı sırasında askerlerin silahından çıktığı iddia edildi. Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Savcılığı, dönemin Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Adnan Şimşiroğlu ve 1\'inci Tabur Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Ulus hakkında, \'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak\' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

MG-3\'TEN ATILMIŞ

Soruşturma kapsamında askeri alanda toplanan 230 silah, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı\'na gönderildi. İncelemede, küçük kızın ölümüne yol açan merminin gönderilen silahlardan çıkmadığı tespit edildi. Ancak kriminal raporunda, olayın meydana geldiği saatte alaydaki 2 nolu atış alanında MG-3 makineli tüfek ihtisas atışlarının yapıldığı, söz konusu mermi çekirdeğinin de MG-3 marka bir tüfekten atıldığının saptandığı belirtildi. Askeri savcılık, Eda Nur\'un ölümüne yol açan merminin atıldığı silahın bulunamaması nedeniyle soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI

Baba Yusuf Avcı, soruşturmayı yürüten ve takipsizlik kararı veren askeri hakimin ve o dönemde görevli albayın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden alındığını iddia ederek yeniden soruşturma açılması için geçen yıl Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne başvuruda bulundu. Bunun üzerine Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili tekrar inceleme başlattı. Kızının ölümüne yol açan silahın sahibinin bulunması için 7 yıl mücadele veren Yusuf Avcı, sorumluların cezalandırıldığını göremeden yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yusuf Avcı kızının mezarını ziyaret etmesi, mezarı başında dua etmesi (Arşiv)

-Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden detay

-Yusuf Avcı\'nın kızı Eda Nur ile çekilmiş fotoğrafı

-Karakoldan detay

-Ahmet Avcı\'nın karakol önünde açıklaması

Süre:(03.12) Boyutu:(102 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)ÇOCUK PARKINDA ÇAKMAK GAZI ÇEKİP, KENDİNDEN GEÇTİ



HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde, bir gencin çocuk parkında çakmak gazı çekip kendinden geçmesi görenleri korkuttu. Sabah erken saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi\'ndeki çocuk parkının içerisinde kendinden geçmiş halde duran genç, buradan geçenlerin dikkatini çekti. Oturduğu bankta durmakta zorlanan gencin, elinde tuttuğu çakmak gazını zaman zaman soluduğu fark edildi. Kısa süre sonra da cep telefonu ile konuşurken, garip sesler çıkartıp anlamsız hareketler yapması üzerine polise bilgi verildi. Sevk edilen polise direnen gencin cebine koyduğu gaz kutusuna el konuldu.

İsmi açıklanmayan genç, çağrılan ambulansla hastaneye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Çocuk parkında bankta çakmak gazı çeken genç ve hareketleri

- Ayağa kalkarak gitmesi

- Tekrar parkın içinde eğilmesiyle kedinin kaçtığı yerde sigara alıp banka dönmesi

- Polislerin gelmesi, gencin üzerini araması



SÜRE:04\'31\" BOYUT:205 MB



Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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6)KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

HZ. Muhammed\'in torunu Hazreti Hüseyin ile 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin 1378\'nci yıldönümü nedeniyle Kars’ta anma törenleri yapıldı. Törene katılanlar sabahın erken saatlerinde Hz. Ali Çarşı Cami ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami önünde toplandı. Törende, Kuran-ı Kerim okundu. Ardından, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ehlibeyt dostları, Ehlibeyt Işıklı Camii önünde düzenlenen tören ardından Türk bayrağı, Atatürk, Hz. Hüseyin posterleri ve mersiyeler eşliğinde ve merkez Ehlibeyt Işıklı Camii’nden Garnizon Şehitliği\'ne oradan da Yeni Mahalle Mezarlığı’na yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste guruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hz. Hüseyin’i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edildi. Anma törenine Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı MHP\'li Murtaza Karaçanta, İl Müftüsü Mehmet Genç, Işıklı Camii imamı seyit Ahmet Erdem, MHP İl Başkanı Yaver Özcan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Ötegen, Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten genel ve detaylar

-Sırtarına zincir vuranlar

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

Kaset DV. 407 MB – 6 DK 00 SN

