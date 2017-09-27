DHA YURT BÜLTENİ-5

1)OKUL YOLUNDA ZEYNEP\'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU: ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM



BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy\'u okul yolunda pompalı tüfekle öldürüp, annesi annesi 28 yaşındaki Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'u yaraladıktan sonra kaçan ve ardından polise teslim olan 39 yaşındaki Mehmet Salik Mumcu, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilip, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Mumcu, gazetecilere, \"Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca anasını da öldüreceğim\" dedi.

Edremit\'teki Gazi İlköğretim Okulu\'nun 1\'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çeliksoy, dün saat 08.30 sıralarında, Gazicelal Mahallesi\'ndeki evlerine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki okuluna gitmek üzere annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ile yola çıktı. 508\'inci Sokak\'a geldikleri sırada anne-kızın üzerine bir otomobilden pompalı tüfekle 2 el ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar Zeliha Çeliksoy\'un sol baldırına, kızı Zeynep Çeliksoy\'un ise başı ve göğsüne isabet ederken, saldırgan otomobille hızla uzaklaştı. Silah sesine koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil servis ekibi, Zeynep Çeliksoy\'un öldüğünü belirledi. Yaralı olan annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ise Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Saldırganın kaçarken attığı pompalı tüfek olay yerinde, kullandığı otomobil ise 500 metre ilerde terkedilmiş olarak bulundu. Polis, olayın şüphelisi olarak aradığı Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'un iki yıldır birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Salik Mumcu, olaydan birkaç saat sonra Balıkesir\'de polise gidip, teslim oldu. Mehmet Salik Mumcu\'nun İstanbul Beylikdüzü\'nde birlikte yaşadığı, Çeliksoy\'un kendisinden ayrılıp, bir hafta önce Edremit\'teki annesinin yanına taşınmasını hazmedemediği için bir gün önce genç kadının kaldığı evi taşladığını ve sabah da bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi.

Gözaltındaki Mehmet Salik Mumcu, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah, çelik yelek giydirilip, geniş güevinlik önlemleri altında Edremit Adliyesi\'ne sevk edildi. Soğukkanlı tavırları ile dikkat çeken Mehmet Salik Mumcu, basın mensuplarının \"Size \'Baba\' diyen bir çocuğu nasıl öldürdün?\" diye sorması üzerine, \"Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca anasını da öldüreceğim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli M.S.M.\'nin geniş güevinlik önlemleri altında adliyeye getirilmesi

-M.S.M.\'nin basın mensuplarının sorusuna, \"Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca anasını da öldüreceğim\" diye karşılık vermesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Lambayı yakınca eve sızan doğalgaz infilak etti: 3 yaralı (EK)

2)FACİANIN BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Bütün mahalleyi sokağa döken patlamanın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Binanın duvarlarının yıkıldığı ve evin kullanılamaz hale geldiği, sokakta park halinde olan bir kamyonetinde büyük hasar aldığı görüldü. Patlamanın gürültüsüyle büyük bir korku yaşadıklarını belirten komşular, \"Büyük bir patlama sesi geldi. Patlama ve yangın önce mutfakta başlamış, daha sonra salona kadar devam etmiş. Herhalde gaz sızıntısı vardı, çocuk da lambayı yakınca patlama oldu.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama olan evden görüntüler

-Kullanılamaz hale gelen evden görüntüler

-Zarar gören kamyonetten görüntüler

-Röportaj

BOYUT: 576 Mb

SÜRE: 3 dakika 02 saniye

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3)ALEVLERLE MÜCADELE YARIŞI

İZMİR, açılışı yapılan İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\'yla, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada, 16 ülkeden gelen itfaiyeciler, Kültürpark ve Atatürk Stadı\'ndaki müsabaka bölümlerinde kıyasıya yarıştı. Bu arada bir çok yarışmada başarılı olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı\'ndan Pelin Parlak ve Hazal Eke\'nin, diğer ülkelerin yarışmacılarının aksine yırtık ayakkabılarla alevlerle mücadele etmesi dikkat çekti.

İzmir, bu yılki \'İtfaiye Haftası\' etkinliklerine farklı bir heyecana ev sahipliği yaptı. İtfaiye Haftası ile eş zamanlı olarak Dünya İtfaiye Şampiyonası da düzenlenmeye başlandı. Şampiyonada, 16 ülkeden 260 itfaiyeci mücadele edecek. Dünya İtfaiye Şampiyonası\'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'ni temsilen 20 yarışmacı ter dökecek. Zorlu etaplardan oluşan şampiyonada Türkiye\'nin dışından Avusturya, Belarus, Bulgaristan, İran, Rusya Federasyonu, Slovakya, Özbekistan, Ukrayna, Hırvatistan, Kazakistan, Güney Kore, Letonya, Moğolistan, Çek Cumhuriyeti ve Moldova itfaiyecileri alevlerle adeta dans etti. Bugün başlayan şampiyona, 1 Ekim Pazar gününe kadara devam edecek. Yarışmalarda, itfaiyeciler, kuleye kancalı merdivenle tırmanma, 100 metre engelli hortum serme yarışması, 4x100 metre engelleri aşma ve yangın söndürme yarışması ve motopompla su çekme ve suyu hedefe atma etaplarında yarışacakları açıklandı.

TÜRK SPORCULARIN ÜZEN GÖRÜNTÜSÜ

Şampiyonanın iddialı takımlarından İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri, yarışın başından itibaren başarılı sonuçlar almaya başladı. Takımın iki önemli ismi olan Pelin Parlak ile Hazal Eke\'nin, kıyasıya rekabet içine girdikleri diğer ülkelerin yarışmacılarının aksine önleri yırtık spor ayakkabılarıyla yarıştıkları dikkat çekti. İlk etapta başarılı olan Pelin Parlak, Türkiye\'yi temsil ettikleri için mutlu olduklarını anlattı. Yangın söndürmenin mi ya da sporun mu zorlu olduğu yönündeki soruyu ise Parlak, \"Burada ülkemizi temsil etmenin heyecanı var. İşimizde de insanların canlarını ve mallarını kurtarma telaşımız. İkisi de birbirinden zorlu ancak önemli görev\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yarışmalardan görüntü.

- Yarışmacılarla röporrtaj.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ - İZMİR (DHA)

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4)SAVUNMA HAKKINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILMALARINA KARAR VERİLDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli askerlerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün devam edildi. Darbeci askerlerden Albay Murat Dağlı ve Yüzbaşı Özay Cödel\'in esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre istemesi reddedildi. Mahkeme heyeti iki şüphelinin, esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılmalarına oy birliğiyle karar verdi. Sanıkların avukatı Ayten İzmirli\'nin mazeretlerinin kabul edilmediğini ifade etmesi üzerine, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Aynı hususta konuşmaya devam etmeyin. Bu şekilde duruşma adabı ile intizamına aykırı davranıyorsunuz. Sizi duruşma inzibatına uymanız konusunda uyarıyorum. Aksi takdirde hakkınızda disiplin işlemi uygulanacak. Bu konuda sizi uyarıyorum\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. 12 günlük aranın ardından bugün başlayan duruşma öncesi özel hareket polisleri çatılarda konuşlanırken, Çevik Kuvvet tarafından da çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoklamayla başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ\'dan söz alarak ayağa kalkan Albay Murat Dağlı, \"Özcan Karacan (pilot yarbay) iddianamede geçen radara yakalanmama hususunda bir takım sistemlerin kapalı tutulması hususunda bize talimatı veren kişidir. Bu şahıs burada dinlenmelidir. Ankara\'da verdiği ifadesinde çarşamba günü gece yarısı ve perşembe sabahı İzmir\'e gelerek Zeki Göçmen (albay) ve benimle görüştüğünü beyan etmiştir. İçerik konusunda herhangi bir açıklama yok. Bizim açımızdan bu beyanlar dosyaya yeni bir boyut kazandırmıştır. Karacan\'ın huzurunuzda savunması alındıktan sonra bende esas hakkında savunma yapmak istiyorum. Savunmamı hazırlamak için avukatımla yeterince görüşme fırsatı bulamadım. Süre verilmesini istiyorum\" dedi.

SAVUNMA HAKKINDAN VAZGEÇTİKLERİNE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Sanık Yüzbaşı Özay Cödel\'de avukatı ile yeterince görüşemediğinden esasa ilişkin savunma yapabilmek için ek süre istedi. Mahkeme Savcısı Ali Cenk Düzgün, \"Bu taleplerin davayı uzatmaya yönelik olduğundan ayrı ayrı reddine karar verilmesini talep ederiz\" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Murat Dağlı yönünden ilk kez dosyaya vekalet sunan Avukat Ayten İzmirli\'ye 15 günlük savunma süresi, gerekse barodan atanan müdafile verilen süre ve Özay Cödel\'in de esas hakkındaki savunmalarının alınmaya başlandığı 10 Ağustos tarihinden geçen süre göz önünde bulunduğunda sanıklara yeteri kadar süre tanındığı, buna rağmen esas hakkında savunmalarını hazırlayamadıkları, talepleri duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu değerlendirdiğini belirtti. Mahkeme heyeti, ardından sanıkların esas hakkında savunmalarını hazırlamak için kendilerine yeniden talep verilmesi yönünde ayrı ayrı reddine, esas hakkında savunmalarını yapmama halinde savunma hakkından vazgeçtikleri yönünde uyarılmalarına oy birliğiyle karar verdi.

SANIK AVUKATINA UYARI

Bunun üzerine sanıkların avukatı Ayten İzmirli de, \"Tarafıma süre verilmedi. Mazeretlerim neden kabul edilmedi? UYAP\'tan çıkartıldım\" dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Aynı hususta konuşmaya devam etmeyin. Bu şekilde duruşma adabı ile intizamına aykırı davranıyorsunuz. Sizi duruşma inzibatına uymanız konusunda uyarıyorum. Aksi takdirde hakkınızda disiplin işlemi uygulanacak. Bu konuda sizi uyarıyorum\" dedi. Sanık Murat Dağlı da, \"Başkanım burada bütün hayatımız yargılanıyor. Askerlik hayatım boyunca emirlere uydum. Talimatı veren Özcan Karancan\'dır. Özcan\'ı bizden mi saklıyorsunuz. Hayatımda ilk kez hakim ve savcıyı burada gördüm. Adil yargılandığımı düşündüğüm zaman savunma yapacağım. Esas hakkında savunma yapmayacağım\" dedi. Sanık Özay Cödel de, \"Başkanım, esas hakkında savunmamın bir kısmı hazır. Taleplerimiz oldu, bunları reddettiniz. Zamanı sizin vermeniz gerekiyor. Adil değil, acil yargılanma içerisinde olduğumu düşünüyorum. Şu an savunma yapmayacağım\" dedi.

Mahkeme heyeti, Murat Dağlı ve Özay Cölen\'e yeterince süre verildiği, buna rağmen sanıkların esas hakkında savunma yapmak istemedikleri, adı geçen sanıkların esas hakkında savunma yapmaktan vaçgeçmiş sayılmalarına oy birliğiyle karar verdi. Duruşma yüzbaşı Haldun Gülmez\'in ByLock hakkındaki ilave savunması ile sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çevredeki yoğun güvenlik önlemi

-Tutuklu sanıkların cezaevi aracı ile getirilmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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