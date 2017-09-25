DHA YURT BÜLTENİ-5

1)TATBİKAT ALANINDA SESİZLİK HAKİM

IRAK Bölgesel Kürt Yönetiminin aldığı karar ile Kuzey Irak\'ta yaşayanlar bugün sandık başına gidep bağımsızlık referandumu için oy kullanırken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün yapılan referanduma mesaj niteliği taşıdığı belirtilen Irak sınırındaki askeri tatbikatı sürüyor. Habur sınır kapısına 2 kilometre uzaklıktaki TIR parkının karşısında 18 Eylül\'den beri devam eden tatbikat alanında bugün geçen günlere rağmen sesizlik hakim olurken, tatbikata katılan askeri araçların rutin bakımını yaptığı gözlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şırnak\'ın Silopi ile Habur sınır kapısında 18 Eylül\'de başlattığı askeari tatbikat sürüyor. Son iki gündür tank ve zırhlı personel taşıyıcıların arazideki seri manevrelere sahne olan tatbikatta bugün sesizliğin hakim olduğu gözlendi. Ani müdahale mangası tarafından güvenliği alının tatbikat alanında bugün askerlerin tank ve zırhlı araçların çevresinde toplanarak rutin bakım ve eğitim yaptıkları görüldü. Bir haftayı geride bırakan tatbikatta bugün tatbikat alanı etrafında ise güvenlik üst düzeye çekildi. Tatbikat alanında rutin hazırlıklar yapılırken, Başbakan Binali Yıldırım\'ın açıklaması ile birlikte merkezi Irak hükümetinden tatbikata subay ve uzman düzeyinde bir katılımın olması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tatbikat alanından görüntüler

-Tankların rutin kontrollerinin yapılmasından görüntüler

-Tankın etrafında toplanan askerler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(DHA)-

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2)BAKAN EROĞLU: ARTIK DENİZ TURİZMİNDEN TABİAT TURİZMİNE KAYIŞ BAŞLADI

GÜMÜŞAHANE\'de bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Trabzon\'da dün gerçekleştirilen Tabiat Turizmi konulu toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Eroğlu, \"Artık deniz turizminden tabiat turizmine kayış başladı. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) bu bakımdan çok önemlidir\" dedi.Bakanlığına ait 17 tesisin temel atma töreni için sabah saatlerinde karayoluyla Trabzon\'dan Gümüşhane\'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Okay Memiş\'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Eroğlu, valilik toplantı salonunda açıklamalarda bulundu. Hükümet ve bakanlılarının önem verdiği Gümüşahane\'ye son 14 yılda 8 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını açıklayan Bakan Eroğlu, 182 milyon liralık 17 tesisin daha kentte kazandırılacağını ifade etti.

\'ÇOK BÜYÜK BİR HAMLEYİ YAPIYORUZ\'

Bakan Eroğlu, bir gazetecinin dün akşam saatlerinde Trabzon\'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen \'Tabiat Turizmi\' toplantısını yönelik sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:\"Türkiye\'de deniz turizminden tabiat turizmine kayma var. Doğa turizmine gelenler ülkeye daha çok para bırakıyor. Dün akşam gerçekten büyük bir toplantı yaptık. Bil hassa DOKAP kapsamında. Burada turistler o kadar çok gelmeye başladı ki, zengin turistler, artık deniz turizminden tabiat turizmine kayış başladı. DOKAP bu bakımdan çok önemlidir. Biz oturduk bil hassa bu bölgede Rize, Trabzon, Ordu ve Gümüşhane\'de \'Nasıl tabiat turizmini geliştirebiliriz\' diye planlama yaptık. Bu noktada özel sektörü de deveye sokacağız. Buradan özel sektöre teklif ediyorum. Burada muazzam bir yoğunluk var, Körfez ülkelerinden zengin turistler geliyor. Kalabalık geliniyor ve büyük paralar bırakıyor hem de giderken de bavullarını doldurup gidiyor. Deniz turizmine gelen turistler ise her şey dâhil cuzi bir para bırakıyor. Buraya gelen turist 5 bin dolar bırakırken, öbürü 500 dolar bırakıyor. Buraya gelenler bavullarını yöresel ürünlerle doldurup gidiyor, öbürü ise otelde ne varsa onu alıp gidiyor. Bu konuda çok büyük bir hamleyi yapıyoruz. Özel sektöre teklif ediyorum; bu konuda çok büyük teşvik ve imkânlar, ormanda yerler, yer tahsis edeceğiz. Gelecek otelini yapacak, orman köşklerini yapacak. Tabi ki bunlar tabiatla uyumlu olacak, ağaç kesmeden. İnsanlar burada bol oksijen alacak. Gümüşhane\'ye gelen ve kalan 10 yaş gençleşir. Bunu oturduk konuştuk\"Bakan Eroğlu Gümüşhane\'de yapımı süren Harşit projesiyle de yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Eroğlu ziyaret ve basın toplantısı

Bakan Eroğlu konuşma ve detaylar

Haber- Kamera Fatih TURAN/DHA

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3)EDİRNE\'DE 1 TON TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇ TOPLANDI

EDİRNE\'de Sağlık Müdürlüğü\'nün 2 yıldır sürdürdüğü tarihi geçmiş ilaçları bertaraf projesiyle 52 sağlık kuruluşuna konulan kutularda yaklaşık 1 ton tarihi geçmiş ilaç toplandı. Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, toplanan ilaçların lisanslı, doğaya ve çevreye zarar vermeyecek bir tesiste imha edileceğini söyledi. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, 2 yıl önce tarihi geçmiş ilaçları toplayabilmek için \'bertaraf\' projesi başlattı. Kent merkezi ve ilçelerdeki 52 sağlık kuruluşuna şişe ve tabletlerin toplanabileceği kutular yerleştiren Sağlık Müdürlüğü, bu sayede yaklaşık 1 ton tarihi geçmiş ilaç topladı. İlaçların çevreye zarar vermeden yada şehir çöplüklerine atılmadan toplandığını kaydeden Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, \"Projeyi Edirne Valiliği ile paylaşarak ve belediyemiz ile de görüşerek Edirne’de Türkiye’de örneği olmayan bir proje başlattık. Yaklaşık da 2 yıldır bu projeyi sağlıklı bir şekilde devam ettirmekteyiz. Hastaneler ve sağlık ocakları dahil olmak üzere sağlık birimlerinde atık ilaç kutuları yaptırdık. Bu ilaç kutularını bu merkezlerde muhafaza ettik. Belediyemizde bunları düzenli aralıklarla toplayarak, Atık Bertaraf Tesisleri’nde özellikle muhafaza etti. Yaklaşık 1 tonu geçkin tıbbı ilaç bulduk. Bu 1 tonu geçkin ilaçlar şu anda belediyemizin muhafaza alanında bekletilmektedir. Valiliğimizin de finansmanlarıyla çok yakın zamanda lisanslı doğaya ve çevreye zarar vermeyecek bir tesisle bu ilaçlar bertaraf edilecek. Burada en önemli olay bizim için şuydu, hepimiz bu ilaçların çevreye zarar verdiğinin bilincindeyiz. Ancak ikinci bir amacımız da halkımızda bu bilinci oluşturabilmekti. Vatandaşlarımız da evlerindeki ilaçları alarak bu kutulara attılar. Bu bilince ulaştılar projemizin asli amacına ulaştığını düşünüyorum. Projemizin devamlılığını istiyoruz. Bu projeyi 2 yıldır uyguluyoruz ve bu hafta bitecek. Bu projenin de ülkemiz genelinde yaygınlaşmasını istiyorum\" dedi.

52 SAĞLIK KURULUŞUNA KUTU KONULDU

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ceren Yöndem de 52 noktadaki kutularda tarihi geçmiş ilaçların toplandığını belirterek, \"Tarihi Geçen İlaçların bertarafı projesiyle yaklaşık iki yıldır merkez ve ilçelerimizle birlikte 52 adet kutu ile yaklaşık 1 ton ilacı toplamış bulunmaktayız. Çevreye vermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı bu projeyi sürdüremezdik. Projemizin devamlılığının da sağlanmasını istiyoruz\" dedi.

KOMŞULARIMI DA TEŞVİK EDİYORUM

TOKİ Ailesi Sağlığı Merkezi\'ne evindeki tarihi geçmiş ilaçları getiren 75 yaşındaki Emine Gür, projeye katılmaları için komşularını da teşvik ettiğini belirterek, \"Çocuklar bu ilaçlardan dolayı evde zehirlenebiliyor. Onun için buraya getirip atmaları çok sağlıklı. Ben bu ilaçları halk sağlığı için, çevre kirlenmesin diye getiriyorum. Çevreye duyarlı bir vatandaşım ben ve gelecek nesillerin de sağlıklı yaşamasını istiyorum. Komşularımı teşvik ediyorum, onlarda tarihi geçmiş ilaçları evden toplatıp getiriyorlar\" şeklinde konuştu.

İki yıllık proje kapsamında toplanan yaklaşık 1 tonluk ilaçların Atık Bertaraf Tesisleri\'nde imha edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kuruluşundaki toplama kutuları

-Sağlık Müdürlüğü personeli

-Muhsin Kişioğlu röp.

-Ceren Yöndem röp.

-Emine Gür röp.

-Emine Gür\'ün ilaçları kutuya atması

-İlaç kutusunda toplanan ilaçlar

-İlaçlar detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Jale AVYÜZEN/EDİRNE,(DHA)-

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4)İŞİTME ENGELLİ ÇİFTE SAĞLIKLI DÜNYAYA GELEN BEBEKLERİ \'SES\' OLDU

ZONGULDAK\'ta doğuştan işitme engelli çift 32 yaşındaki Damla Çınar ve 31 yaşındaki Turgay Fidanboy\'a, evlilik yıldönümlerinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızları Bensu \'ses\' oldu. Çift, bebekleri ağladığında ya da uyandığında titreşimli cihaz sayesinde yanına gidip ihtiyaçlarını karşılıyor.

Termik santralde işçi Turgay Fidanboy, kendisi gibi işitme engelli Damla Çınar Fidanboy ile geçen yıl 15 Mayıs\'ta evlendi. Damla Çınar Fidanboy, 1\'inci evlilik yıldönümlerinde kızı Bensu\'yu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Yakınlarının bakmakta zorlanacaklarını söyleyerek çocuk sahibi olmamaları yönündeki telkinlerine kulak asmayan çift, şu anda 4 aylık olan kızları Bensu\'yu sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Fidanboy çifti, sese duyarlı titreşim cihazı sayesinde kızlarının ihtiyaçlarını gideriyor. Damla Çınar Fidanboy, Bensu\'nun ağlaması veya huzursuzlanması gibi durumlarda titreyen cihaz sayesinde yanına gidip ihtiyacını karşılıyor.

Bensu ile hayata daha sıkı bağlanan Fidanboy çifti, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü\'nün, \'Elden ele dilden gönüle\' projesi kapsamında çekilen kısa filmde kızları ile ile birlikte yer aldı. Sağlık çalışanlarının işaret dili bilmesinin önemine işaret edilen film, bakanlık tarafından onaylanması halinde tüm Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri\'nde gösterilecek.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı eski oyuncusu da olan Turgay Fidanboy, işaret dili tercümanı Hülya Yılmaz aracılığıyla yaptığı açıklamada, \"Çevremizden çocuk sahibi olmamamız konusunda telkinler aldık. Bakamayacağımızdan korktular. Biz de düşündük. Ağladığında ve ihtiyacı olduğunda nasıl anlayacağız diye düşündük. Teyzem kızımın duyduğunu fark edince doktora giderek test yaptırdık ve çok şükür duyuyor. Bebeğimizin yanında bir cihaz var. Kızım uyandığında veya ağladığında cihaz bize titreşimle bildiriyor. Biz de yanına giderek ihtiyaçlarını karşılıyoruz\" dedi.

Günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara da değinen Fidanboy, \"Doktora gittiğimizde, doktor işaret dili bilmiyor ve bize bir şeyler yazıp veriyor. Bizim bu konuda korkularımız var. Oynadığımız kısa filmde doktor işaret dili biliyordu. Yani sağlık personelinin işaret dili bilmesinin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını gösterdik. Polis ve jandarma ile ilgili bir projeye de katılmak istiyoruz. Onların da işaret dili bilmesi önemli. Bununla ilgili bir farkındalık projesinde yer almak isterim\" diye konuştu.

Damla Çınar Fidanboy da kızları Bensu\'nun sessiz dünyalarına \'ses\' olduğunu, onun varlığıyla hayata daha sıkı sarıldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Fidanboy çiftinin bebekleriyle ilgilenmeleri

-Titreşimli cihazı göstermeleri

-Fidanboy çifti ile röp.

Süre: (8.00) Boyut: (256 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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5)İTFAİYECİLERDEN ZEYBEKLİ KUTLAMA

DENİZLİ\'de itfaiye teşkilatının kuruluşunun 303. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, itfaiyeciler zeybek oynadı.Denizli\'de itfaiye teşkilatının kuruluşunun 303. yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda tören düzenlendi. Meydanda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, stantlar kurulup, itfaiyenin hizmetleri tanıtıldı. Törene, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Gökoğlan, itfaiye amirleri ve erleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve itfaiyeci kostümü giyen ilkokul öğrencileri tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu.

\"KENTİN 52 NOKTASINDA GÖREVE HAZIRIZ\"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, itfaiye teşkilatlarının dünya standartlarındaki teknolojik donanımıyla kentin 52 noktasında göreve hazır bulunduğunu söyledi. Başkan Zolan, \"Arzumuz, itfaiyecilerimize gerek duyulmasın, yerinde hareketsiz dursun. Ancak hayatın gerçekleri var. Felaketler, afetler olabilir. Birçok araç ve gerecimizi Denizli\'nin 52 noktasında milletimize hizmet için teşkilatlanmış durumdayız. Araç ve gereçlerimiz de en üst teknolojiye sahip. İtfaiyecilik ise bir gönül işi. Ateşin, tehlikenin içine dalmak cesaret işidir. Tüm İtfaiyecileri çalışmalarından dolayı kutluyorum\" dedi.

İTFAİYECİLERDEN KONDİSYON ZEYBEĞİ

Konuşmaların ardından alana itfaiye erleri davet edildi. Yangın müdahale kıyafetleri giyen, sırtlarında oksijen tüpü taşıyan ve solunum maskesi takan itfaiye ekipleri, zeybek oynadı. İtfaiye erlerinin gösterisi izleyenlerden yoğun alkış aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü İsa Bay, itfaiyecilerin, kullandığı techizatlarlarla kondisyonlarını gösterdikleri renkli bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, \"İtfaiyeci arkadaşlarımız temiz hava solunum seti ve yangın söndürme kıyafetiyle kamuoyunun dikkatini çekmek için bu gösteriyi yaptı. İtfaiyecilerin hem yangında hem kurtarmada kullandıkları temiz hava solunum setleriyle yüksek nabızla da çalışabileceklerini, nefes alıp verebileceklerini göstermek için zeybek oynadılar\" dedi.

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

Kutlama töreninde, itfaiye ekipleri tarafından tatbikat yapıldı. Tatbikatta kullanılamaz hale gelmiş bir araç içerisinde temsili olarak sıkışmış yaralı çeşitli araç ve gereçler kullanılarak kurtarıldı. Kurtarma tatbikatı, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Ardından iki itfaiye eri, 20 metre yükseklikteki vinç üzerinden Türk bayrağı açarak iplerle zemine sarktı. Tören daha sorma protokol üyelerinin tanıtım stantlarını gezmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

-Çelenk sunumundan görüntü

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın konuşması

-İtfaiyecilerin kondisyon zeybeğinden görüntü

-Stantların gezilmesi

-İtfaiyecilerin tatbikat yapması

-Denizli Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma Şube Müdürü İsa Bay ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



