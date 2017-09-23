DHA YURT BÜLTENİ-5 

Başbakan Yıldırım: Anlayana anladığı dilden konuşmasını biliriz (2) (yeniden)

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir’de Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada Kuzey Irak\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye \"Barzani efendi’’ diye seslenerek, \"Anlayana anladığı dilden konuşmasını biliriz’’ dedi. Başbakan Yıldırım Kuzey Irak’da yapılmak istenen referandum ile ilgili olarak şunları söyledi: \"Yeter ki teröristlere fırsat vermeyelim. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyiz. Kuzey Irak’ta bir takım işler oluyor. Barzani efendi ben bir takım işler yapacağım diye yollara çıktı. Kendini mahvedeceksiniz, ama buradaki yaşayanlara niye zarar veriyorsun? Vazgeç bu sevdadan fakat anlamaz. Anlamıyorsa anlayacağı dilden konuşmasını biliriz. Bu ülkenin bin yıllık tarihinde birliğini, beraberliğini kardeşliğini bozmaya çalışanlar çok oldu. Hepsi dersini aldı. Türk milletinin en büyük özelliği bağımsızlığına, istiklaline aşık bir millet olmasıdır. Dolayısıyla bölgemizde proje yapanlar şunu iyi bilsinler, ne yaparsanız yapın bu milletin adı Türk milletidir. Bunlar yüzyıllarca bu planlarını projelerini yaptılar. Ama Türk milleti bunların hepsinden yüzünün akıyla çıktı.’’

KIRŞEHİRLİLERE NÖRÜYON DİYE HİTAP ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir Cacabey meydanında yaklaşık 3 bin kişilik kalabalığa hitap ederken sözlerine \"Nörüyon Kırşehir’’ diye başladı. Neşet Ertaş’ın türküsünün sözlerinden dizeler okuyan Başbakan Yıldırım, kendisinden önce Kırşehirlilere \"Aslanlarım, yiğitlerim, pehlivanlarım’’ diye coşkulu bir konuşma yapan Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün, tüm konuşmacıların pabucunu dama attığını esprili bir şekilde dile getirdikten sonra şöyle konuştu :

ESNAF 22 MİLYAR KREDİ KULLANDI

\"Ahilik Selçuklu devrinden başlayarak Osmanlı devletini bir cihan devleti olma yolunda bir kardeşlik halkasıdır. Ahi Evran-ı Veli bu yolda 32 esnaf teşkilatlarını bir araya getirerek sivil toplum kuruluşunun temelini atmıştır. Ahlakın, sanatın, bilimin asıl alındığı kuruluşu Ahi Evran’dan almıştır. Nice çırak, usta kalfa yetişmesine vesile olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir. Ahilik özünü, eşrefi mahlukat olan hakka hizmet, halka hizmet olan bir sistem kurmuştur. Ahiler kurdukları sosyal güvenlik sistemiyle kimsesizlerin kimsesi olmuşlardır. Bugün her ilimizde olan meslek odaları da ilhamını Ahi Evran kültüründen almıştır. Bu vesileyle başta kendisi olmak üzere tüm Ahilere mevlamdan rahmet diliyorum. Partimiz milletin partisidir. AK Parti ahilerden uzanmış mirası devralarak hakka hizmeti, halka hizmet anlayışı alarak milletimize ulaştırdı. Milletimize kolaylıklar çıkaran reformlar gerçekleştirdik. Esnaf 15 yıl önce reform nedir göremiyordu. Esnaf kredi alamıyordu. Faizler yükselmişti. 15 yıl sonra bugün kredi kullanan esnaf sayısı 480 bini aştı. O dönem 60 bin esnaf zor bela kredi kullanıyordu. Kredi faiz oranı o dönem yüzde 47’ydi. Bugün esnafa yüzde 4-5 kredi veriliyor. Bugün Halk Bankası\'nda esnafa 5 bin liradan 150 bin liraya kadar kredi veriliyor. 2002’de esnaf işini büyütmek için ihtiyacını karşılanmak için kredi ile sağlamaktı. O zaman esnafa 150 milyon lira kredi kullandırılmış. Bugün ise 22 milyar lira kredi kullanmış. Laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyan esnaf var. İşimiz esnafı korumak ve onların işini ve mesleğini daha da geliştirmesini sağlamaktır. Esnafımızın sıkıntısını gidermek için borçlarını yeniden yapılandırdık. Esnafımızın sıkıntılarını gidermek için 30 bin liraya kadar sıfır faizli destek verdik. 2017 başında 2.5 milyar bütçeyle 460 bin KOBİ’ye kredi desteği sağladık. ‘’

Başbakan Binali Yıldırım\'a Cacabey meydanındaki konuşmasından sonra Yılın Onursal ahisi olarak plaket verildi. Yılın Ahileri seçilenlere de çeşitli ödüller verildi.

Görüntü dökümü

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-Yıldırım\'ın açıklamaları (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ- Salih GÜNER-Olcay DÜZGÜN/KIRŞEHİR, (DHA)

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Kuzey Irak\'ta bağımsızlık referandumu üreticileri endişelendiriyor



MERSİN Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, kapıya dayanan Kuzey Irak\'ta bağımsızlık referandumunun, Irak pazarına ambargo olarak yansımasının kendileri için büyük tehdit olduğunu belirterek, sektör olarak kaygılandıklarını söyledi.

Rusya krizinin ardından Irak pazarında yaşanacak bir sorun halinde, bölgede yetiştirilen ürünlerin yüzde 70\'nin çöpe döküleceğini belirten Dernek Başkanı Münir Şen, \"Referandum kapıya dayandı. Umut ediyoruz ki referandum olmaz, ertelenir ya da olursa bir ambargo olayı yaşanmaz. Kapılar kapanırsa gerçekten tarım sektörü biter. Zaten Rusya ile yaşadığımız sıkıntı ortada. Rusya\'nın bizden artık domates almayacağını 7\'den 70\'e herkes kabul etmiş durumda. Şu an ki en büyük pazarımız Irak. Irak\'ı da kaybedersek üretici ve komisyoncuları sıkıntılı günler bekliyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına göre istemediğimiz bir referandum. \'Evet\' çıkması durumunda ilişkilerimizin askıya alınacağı görünüyor. Biz de sektör olarak neticede Irak\'a bağımlıyız. Bu durum da açıkçası bizi kaygılandırıyor\" dedi.

Üreticilerinin diken üzerinde olduğunu vurgulayan Şen, \"Ürettiğimiz ürünü satamadıktan sonra ne yapacağız. Irak\'a ciddi anlamda ihracat yapıyoruz ve hala fiyatlar bu seviyelerde. Maliyetin altında ürün satıyoruz. Irak pazarı da kapanırsa ürünlerimizi artık çöpe dökeceğiz. Bunun ötesi yok. Bunun altından kalkmamız mümkün değil\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haaber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)-

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Elazığ\'ın 4 ilçesinde 15 nokta özel güvenlik bölgesi ilan edildi

ELAZIĞ’ın 4 ayrı ilçesindeki 15 ayrı nokta, düzenlenecek terör operasyonları öncesi 15 gün sivil vatandaşların zarar görmemesi için özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Özel güvenlik bölgesi ilanıyla ilgili Elazığ Valiliği\'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından bazı bölgelere girilmesinin sakıncalı olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 23 Eylül -07 Ekim 2017 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.\"

Elazığ Valiliği özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Alacakaya İlçesi\'nde Gortil Yaylası, Herbite Yaylası Bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan İlçesi\'nde Gazdağı, Karaboğa dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgesi ve Palu İlçesi\'nde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu bildirildi.

Haber: ELAZIĞ, (DHA)-

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Drone destekli uyuşturucu operasyonu: Kamyon kasasına zulalanmış 440 kilo esrer ele geçirildi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, havadan dron desteğiyle yaptıkları bir operasyonda, bir kamyonun kasasına gizlenmiş toplam 440 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yüklü miktarda esrar maddesinin başka şehirlere nakledileceği bilgisini alan narkotik ekipleri, uyuşturucunun yüklendiği kamyonu havadan drone ile karadan da polis ekipleriyle takibe aldı. Kamyonu takip eden narkotik ekipleri, telsizle de sık sık merkezle diyalog kurarak, kamyonun güzergahı hakkında bilgi verdi. Daha sonra telsizle verilen talimatla uygun bir ortamda, uyuşturucu yüklü kamyon, önü kesilerek durduruldu. Sürücüsünün etkisiz hale getirilmesinin ardından, narkotik köpeklerinin yaptığı aramada kamyonda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Emniyet otoparkına çekilen kamyonda yapılan detaylı aramalarda, kamyonun kasasında zula denilen bölmelerin oluşturulduğu ve buralar paketler halinde toplam 440 kilo kubar esrar maddesinin yerleştirildiği görüldü.

Ele geçirilen uyuşturucu maddesiyle ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyarbakır genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, bölgenin suçtan arındırılması, bölgedeki huzurun sağlanması amacıyla yapılan 21.09.2017 tarihinde yapılan operasyon kapsamında; Bir kamyonda yapılan arama neticesinde 440 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, konuya dair şüpheli şahıs ile ilgili tahkikat yapılmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü

Polis ekiplerinin kamyonu trafikte takip etmesi

Telsiz anonslarıyla merkeze bilgi verilmesi

Dron ile yapılan takip görüntüsü

Kamyonun önünün kesilmesi

Sürücünün etkisiz hale getirilmesi

Narkotik köpeğinin kamyonda arama yapması

Kamyon kasasında bulunan uyuşturcu maddeler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Eşi, çocukları ve kendisini öldürmek isterken polis kurtardı

ANTALYA\'da oturan Mehmet Kepez, tartıştığı eşi Mine Kepez ve 2 çocuğunu eve, kendisini de mutfağa kilitledikten sonra tüp gazı açıp intihar etmek istedi. Mine Kepez\'in attığı yardım notlarını fark edenlerin çağırdığı polis önce çocukları ve anneyi kurtardı, ardından da balyozla mutfak kapısını kırarak Mehmet Kepez\'i de kurtarıp gözaltına aldı.

Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2761 Sokak\'taki olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı Ecrin Apartmanı\'nın en üst katındaki dairede oturan Mine Kepez, klima tesisat işleri yapan eşi Mehmet Kepez\'in kendisini aldattığını iddia etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Mehmet Kepez, eşine, \"Madem bana inanmıyorsan, seni, çocukları ve kendimi öldüreceğim\" diyerek dairenin kapısını kilitledi. Eşi Mine Kepez ile çocukları 2 aylık Evin ve 3 yaşındaki Efe\'yi salonda bırakan Mehmet Kepez, ardından kendisini mutfağa kilitleyerek tüp gazı açtı.

CAMDAN NOT ATARAK YARDIM İSTEDİ

Eşinin tehditleri nedeniyle balkona çıkamayan Mine Kepez, \"Kocam bizi ve kendisini öldürecek, polise haber verin\" diye notlar yazarak pencereden dışarı attı. Notları fark ederek okuyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasından sonra itfaiyenin merdiven aracıyla Kepez ailesinin oturduğu dairenin balkonuna çıkan polis ekipleri, Evin ve Efe\'yi alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

BALYOZLA KAPIYI KIRDILAR

Eve giren polis ve itfaiye ekipleri Mine Kepez\'i dışarı çıkardıktan sonra Mehmet Kepez\'den mutfak kapısını açmasını istedi. Kepez\'in çağrıya cevap vermemesi üzerine ekipler kapıyı balyoz yardımıyla kırdı. Polis, kendilerine saldıran Mehmet Kepez\'i biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Elleri arkadan kelepçelenen Mehmet Kepez, ambulansla hastaneye götürüldü. Kepez\'in ambulansa bindirildiği sıra \'Babamı çağırın, babam gelsin\' diye bağırması dikkati çekti. Sağlık kontrolünün ardından Mehmet Kepez, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 1.5 saat süren operasyon sırasında olay yerindeki ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilen Kepez çiftinin çocuklarıyla hemşireler ilgilendi. Ameliyat eldivenlerini balon gibi şişirip çocuklara veren hemşireler, Evin ve Efe\'yi daha sonra yakınlarına teslim etti. Mine Kepez de sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Ambulans ve itfayenin gelişi,

-polis ekiplerinin çalışması

-itfaiyenin merdivenle dördüncü kata çıkması

-itfaiyenin çocukları merdivenle kurtarması

-çocukların aşağa inişi ve ambulansa bindirilmesi

-sağlık çalışanlarının çocuklarla ilgilenmesi

-babanın sedye ile dışarı çıkartılışı

-annenin apartmandan yürüyerek çıkışı

-olay yerinden detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

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