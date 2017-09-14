DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MERSİN\'DE KANLI KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ (1)



MERSİN kent merkezindeki bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı 4 kişi, kendilerine direnen işyeri sahibini vurarak ağır yaraladı.Giydikleri sarı yağmurluklarla daldıklakları kuyumcuda amaçlarına ulaşamayan, 1\'i yaralanan 4 soyguncu, bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis soyguncuların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. İş yeri sahibi ise hastanede tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MERSİN, (DHA)-

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2)İZMİR MERKEZLİ PKK OPERASYONU: 17 GÖZALTI

İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK\'ya maddi destek sağlayan ve kırsal bölgelerde kullanılmak üzere örgüt üyesi temin eden 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik İzmir merkezli Muş, Batman ve Manisa\'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda PKK\'ya maddi destek sağlayan ve kırsal bölgelerde örgüt adına faaliyet gösterecek kişi temin ettikleri belirlenen 17 örgüt üyesi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait mermiler bulundu. Gözaltına alınan 17 kişi sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyondan görüntü

- Zanlılardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI, 7 KİŞİ YARALANDI

ANTALYA\'nın Akseki İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2\'si ağır, 3\'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan ve çevredekilerin araçtan çıkardığı 2 yaşındaki Zeynep Güverti\'yi kucağına alan bir itfaiye personeli sakinleştirmeye çalıştı.Akseki- Seydişehir karayolu Kumlu Boğazı mevkiinde sabah meydana gelen kazada, Seydişehir istikametine giden 34 yaşındaki Yasemin Tarhan idaresindeki 48 ABN 24 plakalı otomobille karşı yönden gelen 40 yaşındaki Murat Güverti idaresindeki 15 EV 313 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü Yasemin Tarhan ve aynı araçta bulunan Servet Tarhan (34), diğer aracın sürücüsü Murat Güverti ve aynı araçta bulunan Ayşe Güverti (30), Begüm Su Güverti (8), Kadir Efe Güverti (4) ve Nejla Güverti (1) yaralandı. 2 yaşındaki Zeynep Güverti ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Durumları ağır olan Ayşe Güverti ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne, Kadir Efe Güverti ise Akseki Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Antalya\'ya sevk edildi. Diğer yaralılar ise Akseki, Manavgat ve Seydişehir devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.

ELDİVENİ ŞİŞİRİP BALON DİYE VERDİLER

Kazayı yara almadan atlatan Zeynep Güverti, sıkıştığı araçtan kazayı görenlerden biri tarafından çıkarıldı. Daha sonra gelen itfaiye eri kucağına aldığı çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kullandığı lastik bir eldiven şişirilerek balon niyetine çocuğun eline verildi. Gözyaşlarını tutamayan Zeynep Güverti korumaya alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden cep telefonu görüntüsü

- Kazaya ilişkin fotoğraf

- Ambulans helikopterin inişi

- Yaralının helikoptere getirilişi

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)

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4)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde otomobilin çarptığı yaya 60 yaşındaki Mehmet Öz ağır yaralandı. Kazanın incelemesi sırasında olay yerinde araçlarıyla duraklayan meraklı sürücüler ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, dün 20.45 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu Dörtyol Kavşağı\'nda meydan geldi. Dörtyol Kavşağı\'ndan geçerek Keşan\'dan Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'ne giden 36 yaşındaki Hamdi Çilingir yönetimindeki 22 FR 001 plakalı otomobil, kavşak çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Öz\'e çarptı. Ağır yaralanan Öz, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet Öz, buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ\'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü Hamdi Çilingir ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Araç polisin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

MERAKLI SÜRÜCÜLER POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Öte yandan inceleme sırasında olay yerinde araçlarıyla duraklayan meraklı sürücüler polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis, duraklayan sürücüleri sık sık yola devam etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Olay yeri yakınındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan 22 RK 640 plakalı bir otomobile ismi ve plakası alınamayan kamyonet çarptı. Sürücü, kazanın ardından durmayıp aracıyla kaçtı.



Görüntü Dökümü

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-Ambulansın gelişi

-Yaralının hastaneye girişi

-Yayaya çarpan araç

-Araçtaki hasar

-Yoldan geçen araçlar

-Polisin incelemesi

-Detay gör.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 02.56 - BOYUT: 93 MB)

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5) DAİREDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

ANTALYA\'da bir apartmanın 5\'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bilinçsizce park edilen motosiklet yüzünden sokağa girmekte zorluk çekti.

Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi\'nde 6 katlı bir apartmanın 5\'inci katında Nazım Şerbetçioğlu\'na ait dairede çıktı. Evden duman çıktığını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler, park edilen motosiklet yüzünden sokağa girmekte zorlandı. Ekipler, bir süre yaşanan uğraşın ardından yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin merdiveni ile 5\'nici kattan giren ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, ev sahibi Nazım Şerbetçioğlu\'nun il dışında olduğunu belirledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Evden dumanların çıkması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların yangını izlemesi

-İtfaiye ekiplerinin merdivenle evden çıkmaları

-Sokakta bulunan kalabalık

-Köpeği ile yangını izleyen kadın

-İtfaiye erinin kafasındaki kaskı çıkarması

-Detaylar

\"428 MB- 3 DK 28 SN\"

Haber- Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA,(DHA)

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6)KOMŞUSUYLA TARTIŞIP CAMA YUMRUK ATTI, TEDAVİ OLMAMAK İÇİN DİRENDİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, komşusuyla tartışıp bina girişindeki cama yumruk atınca kolundan yaralanan 53 yaşındaki Lütfü Yaman, kaldırıldığı hastaneden kaçtı. Polis, Yaman\'ı tekrar aynı hastaneye götürdü. Olay, Müftü Mahallesi Şadan Sönmez Sokak\'ta meydana geldi. Lütfü Yaman, aynı apartmanda oturduğu komşusuyla bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra sinirlenip bina girişindeki işyerinin camına yumruk attı. Cam kırılırken Yaman\'ın kolunda kesikler oluştu. Yaman, sağlık ekibi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Yaman, tedavi olmadan hastaneden kaçarak tekrar mahallesine döndü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen polis, kolu kanlar içinde olan Yaman\'ı güçlükle ikna ederek tekrar çağrılan ambulansa bindirdi. Aynı hastaneye götürülen ve acil serviste \"Bırakın beni, öleyim\" diye bağıran Yaman\'ın koluna, polisler eşliğinde tedavi uygulandı. Kolu sargıya alınan Yaman, hastanede kalmak istemeyince karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulansın hastaneye gelişi

-Lütfü Yaman’ın hastaneye alınışı

-Lütfü Yaman’ın acil önünde hastaneye girip tedavi olmayı kabul etmemesi

-Polisin Lütfü Yaman’ı tedaviye ikna etmeye çalışması

-Lütfü Yaman’a tedavi uygulanması

-Lütfü Yaman’ın karakola götürülmesi

Süre: (5.40) Boyut: (174 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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7)ŞEMDİNLİ BELEDİYESİ\'NDEN YAŞLI VE ENGELLİLERE EVDE BAKIM HİZMETİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kentteki yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve temizlik hizmeti başlattı. Belediye yetkilileri, evde bakım hizmeti ile halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

İşlerini göremeyecek durumdaki yaşlı ve engellileri tespit eden Şemdinli belediye ekipleri, haftanın belirli günleri ilçe merkezindeki çeşitli mahallerde oturan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek temizlik, yemek ve değişik ihtiyaçlarını gideriyor. Bu çalışmalar ise Şemdinli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Şemdinli Belediyesi yetkilileri, yaşlıların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

\"Belediye olarak bu kapsamda muhtarlarımız tarafından tespit edilen kendi imkanları ile kendi işlerini göremeyen yaşlılarımızın evlerine kadar giderek günlük bakımları ve temizlik işleri yapılıyor. Bu durumdan hem kendileri memnun oluyor, hem de bizler bu görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uygulamamız haftanın belirli günlerinde devam edecektir.\"

Yaşlı ve hastaların yanlarında olduğunu ifade eden yetkililer, çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı yapılamayanlara yönelik hizmet kapsamında son 6 ayda yaklaşık 20 aileye temizlik hizmeti verildiğini söyledi. Bu hizmetten yararlanan Sabri Fırat ise \"Evde eşimle birlikte oturuyorum. Eşim rahatsız. Şemdinli Kaymakamı ve Belediyesi\'nden Allah razı olsun. Evimizi temizliyorlar. Daha sağlıklı ve iyi koşullarda yaşamamız için ellerinden geleni yapıyorlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Eve giden Belediye ekipleri

-Evde yaşlılarla sohbet etmeleri

-evde temizlik yaparlarken genel ve detay

-Yaşlı Sabri Fırat ve eşi Reyhan Fırat ile Kürtçe röportaj

-Belediye temizlik işçişi bir bayan ile röportaj

-Evden genel görüntü

BOYUT:372 MB

SÜRE:3 DK 19 SN

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