DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KİMYASAL MADDEDEN 93 KİŞİNİN ZEHİRLENDİĞİ AKTAŞ KÖYÜNDE YAŞAM NORMALE DÖNDÜ

SİİRT Merkeze bağlı olan ve dün akşam saatlerinde buldukları bir varilden sızan kimyasal maddeden 93 kişinin zehirlendiği Aktaş köyünde yaşam bugün normale döndü. Hastaneye kaldırılan 50 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kimyasal maddenin bulunduğu ve zehirlenme vakalarına yol açtığı belirtilen varil ise, incelenmek üzere köyden alındı.

Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde köylülerin bulduğu bir varilden sızan gazdan zehirlenmelerin yaşandığı Aktaş köyünde yaşam bugün normale döndü. Dün kusma ve bulantı şikayetleri ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 93 kişiden 50\'si tedavilerinin bitmesi sonucu taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin ise, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Köye gönderilen bazı çocukların üzerinde hastanede giydirilen hasta kıyafetlerinin olduğu görülürken, zehirlenmelere yol açan ve içerisinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil ise incelenmek üzere köyden alındı.

Yaşanan zehirlenme olayını anlatan köylüler, olayın dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldiğini ve köy içerisinde ağır bir kokunun yayıldığını söylediler. Gelen kokudan ilk olarak çocukların etkilendiğini belirten köylüler, \"Köyde ağır bir koku vardı ve bu esnada bazı çocuklar midesi bulanarak kustular ve daha sonra yetişkinler de etkilendi. Bizler çocuklarımızı evlere kapattık ve ambulansların gelmesini bekledik. Ambulanslar geldiğinde köyde bulunan tüm vatandaşların zehirlendiğini gördük, kimisi yerlerde yatıyordu kimileri ise kusuyordu\"dedi.

Hastanedeki tedavilerinin arından köylerine geri geldiklerini ancak halen korktuklarını belirten bazı köylüler ise, \"Dün yaşadığımız olayı unutamıyoruz. İlk başlarda ne olduğunu anlamadık ve bir anda herkes kusmaya başladı. Daha sonra buraya ambulanslar ve AFAD ekipleri geldi ve köy boşaltıldı. Bize bunu yapanları bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz\"diye konuştular.

Görüntü Dökümü:

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-Aktaş köyü girişinde muhabir anonsu

-Köyden genel görüntüler

-Hastaneden taburcu olan köylüler ile röportaj

-Köy halkı il röportaj

-Köyde bulunan çocukların görüntüleri

-Hastane Acil servisinde detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)-

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(ÖZEL)

2)EDİRNE\'DE 1 AYDA 6 BİN 500 KAÇAK YAKALANDI

EDİRNE\'de son 1 ay içinde yasa dışı yollardan ülkeye giren ve yine kaçak olarak Yunanistan ve Bulgaristan\'a geçmek isteyen 1300\'ü çocuk, 6 bin 500 kaçak göçmen yakalandı. Yetkililer, Edirne\'de son yıllarda 1 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısının rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Başta Suriye\'deki iç savaştan olmak üzere Irak, Pakistan, Afganistan gibi yaşadıkları ülkelerdeki kötü yaşamlardan Avrupa ülkelerine umuda yolculuğa çıkan kaçaklar umut yolculuğu durmak bilmiyor. Yunanistan ve Bulgaristan\'a sınır Edirne\'de son 1 ay içinde asker ve polisin yaptığı operasyonlarda çoğu Suriyeli 1300\'ü çocuk toplam 6 bin 500 kaçak yakalandı. Yetkililer, Ege Denizi üzerinden teknelerle giden göçmenlerin boğulma tehlikesi ile karşılaşması için yaz ayları nedeniyle su düzeyi azalan Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerine tercih ettiğini belirtti. Edirne\'de daha önce ayda ortalama 2 bin 500 kaçak göçmenin yakalandığını kaydeden yetkililer, son ayda yakalanan 6 bin 500 göçmen sayısının bir rekor olduğunu söyledi.

Sınırda yakalanan ve Edirne İl Göç İdaresi\'ne teslim eden kaçaklar, hayallerinin Avrupa ülkeleri olduğunu anlattı.

Yunanistan\'a kaçak geçmek isteyen Pakistanlı 20 yaşındaki kaportacı Muhammet Tayip ile 19 yaşındaki çanta imalatçısı arkadaşlı Ali Rızav\'ın Fransa\'da yaşama hayallerinin Edirne\'de son bulduğunu söyledi. Pakistan\'da babasının çıkan bir kavgada ölmesinin ardından anneannesi Lekaye Bibi\'nin Türkiye\'ye getirdiği 11 yaşındaki Mübaşir Bibi, Türkiye\'de kalmak istediğini ve asker olmak istediğini söyledi. Kaçakların Türkiye sınırını kaçak geçmek için insan tacirlerine kişi başına 2- 3 bin Euro para ödediği, sahte pasaport ve belge düzenleyenlerin ödediği paranın 10 Euro\'ya kadar çıktığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Mülteciler genel

Mültecilerin araçlara binmesi

Edirne Göç İdaresi tabelası

Sığınmacılardan genel detay

Sığınmacılar ile röp

Küçük Mübaşir Bibi ile röp

Küçük çocuklardan genel detay

Haberden genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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3)KOYUN HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

ADANA\'da bir ağıldan 5 koyunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Bahçelievler Mahallesi\'nde Ahmet Özden\'e ait ağıldaki 5 koyun çalındı. Koyunlarının ağılda olmadığını fark eden Özden, polise haber verdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmada, hırsızlık olayının bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı saptandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli F.Ö.\'yü yakalarken, olaya karışan 2 kişiyi aramaya başladı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların gelişi

- Hırsızların koyunları çalması

- Koyun sahiplerinin gelişi

SÜRE:02\'41\" BOYUT:163 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ / Kamera:ADANA,(DHA)

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4)VARTO\'DA YARALI KÖPEĞE KAYMAKAM SAHİP ÇIKTI

MUŞ\'un Varto İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, yaralı sokak köpeğini tedavi ettirip sahiplendi. Kayyum olarak Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Nuri Çetin, ilçede görevli veteriner Öznur Çelik\'i, tüm sokak hayvanlarını sağlık taramasından geçirip, hasta olanları da tedavilerinin yapması için görevlendirdi. Varto Belediyesi itfaiye garajında, ayak tırnağı kırılan ve kurtlanma olan köpek tedavisinin ardından rahatlıkla yürümeye başladı. Veteriner Öznur Çelik, \"Belediyemiz itfaiye eri Serkan Bingölballı\'nın bize itfaiye garajında yaralı bir köpeğin olduğunu söylemesi üzerine, yerinde gerekli müdahaleyi yaptık. Ayak tırnağının kırıldığı ve sahipsiz kaldığı içinde kurtçuklanan ayaklarına gerekli bakımı ve tedavisini yaptım. Daha önce ayağını havada tutan köpek, gerekli müdahalenin ardında ayaklarına tam basarak yürümeye başladı. Belediye Başkanımız Mehmet Nuri Çetin\'in talimatıyla tüm yaralı hayvanların tedavilerini yapıyoruz. \'Kartopu\' adını verdiğimiz sokak köpeğine Kaymakam Mehmet Nuri Çetin Beyin isteği üzerine belediyenin itfaiye müdürlüğünde bakılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye binası

-Köpeğin tedavisi

-Köpeğin yürümesi

-Veteriner Hekim Öznur Çelik ile röp.

(Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / VARTO, (Muş),(DHA)

(SÜRE: 119 boyut: MB 02 dk 37 sn)

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5)EL KONULAN 5 BİN SİMİT BARINAKTAKİ KÖPEKLERE VERİLDİ

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde zabıtanın pazar yerinde simitçilere yönelik yaptığı operasyonda el konulan 5 bin adet simit Belediye Geçici Hayvan Bakımevi\'nde bulunan köpeklere yedirildi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Havuzlar Mahallesi\'nde kurulan Pazartesi pazarı içinde izinsiz simit tezgahı açan seyyar satıcılara yönelik operasyon yaptı. Yaklaşık olarak 10 simit tezgahı ile 5 bin adet simide el konuldu. El konulan simitler zabıtalar tarafından araçlara yüklenerek Hıdırağa Mahallesi\'nde bulunan Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'ne götürüldü. Simitler bakımevinde bulunan yaklaşık 500 köpeğe yedirildi.

Çorlu Belediye Başkanı CHP\'li Ünal Baysan, satıcıların yapılan uyarıya rağmen gelişi güzel yol ortasına tezgah açtığını bunun için de tezgahlarına el konulduğunu söyledi. Baysan, \"Zabıta ekiplerimiz pazar içinde yol ortasında tezgah açan simitçilerin kenarda satışlarını yapmaları için uyarılar yapıldı. Ancak buna rağmen söylenene uymayan seyyar satıcıların simitlerine el konuldu. El konulan simitler daha sonra belediyemize ait köpek barınağına götürülerek burada hayvanlara verildi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-El konulan simitler

-Zabıtanın simitlerin başında beklemesi

-Simitlerin araçtan indirilmesi

-Simitlerin köpeklere verilmesi

-Köpeklerin simitleri yemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

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6)ASIL EĞLENCEYİ NİŞANDAN SONRA YAPTILAR

İZMİR\'in Konak ilçesinde, düzenledikleri nişan organizasyonundan çıkıp soluğu Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde alan 28 yaşındaki Mehmet Özden ve 26 yaşındaki Merve Çelik çifti ile yakınları, hem eğlendi hem eğlendirdi.

Küçükyalı semtinde düzenlenen organizasyonla nişanlanan 28 yaşındaki Mehmet Özden ve 26 yaşındaki Merve Çelik çifti, nişan bitiminde soluğu Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde aldı. Çift ve yanlarındaki yaklaşık 20 kişi, zaman zaman Damat Özden\'in de çaldığı davul ve saksafon eşliğinde eğlenirken, çevredeki vatandaşlar da çalan müziklerle coştu. Grup, yaklaşık yarım saatlik eğlencenin ardından, İzmir Marşı\'nı söyleyip, dağıldı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Eğlenen gruptan cep telefonuyla görüntü

- Damadın davul çalışından cep telefonuyla görüntü

(Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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