DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MALAZGİRT CUMHURBAŞKANINI BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılacağı Anadolu\'nun kapılarını Türk ulusuna açan Sultan Alp Arslan\'ın Malazgirt Zaferinin 946\'ncı yıldönümü törenrleri için son hazırlıklar sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başbakan Binali Yıldırım ile katılması beklenen 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 946\'ncı yıldönümü törenleri, bayraklarla donatılan Zafer Anıtı\'nın bulunduğu meydanda gerçekleştirilecek. Törenlerde Anadolu\'nun kapısının temsili anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a verilecek ve Malazgirt Zaferi temsili olarak canlandırılacak. Alana kurulan kıldan yapılan \'Han\' çadırında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokol üyeleri ağırlanacak ve Muş yöresine has yemekler ikram edilecek.

Kutlama programı, bugün gece yarısı Mescid Alan Sahnesinde ilahi ve kasidelerin okunması ile başlayacak. Saat 00.13\'te sela verilecek, ardından sabah namazı kılınacak. Saat 09.00\'da Atlı Okçuluk ve Atlı akrobasi gösterileri, Okçuluk muharebe oyunları yapılacak. Saat 13.40\'da Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Malazgirt\'le ilgili bir sunum yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferiyle ilgili saat 14.00\'te konuşacak.

Öte yandan Muş Valisi Aziz Yıldırım ve Ak Partili Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yurt içinden ve dışından kutlamaları izleyecek olanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü önlemin alındığını bildirdi. Vali Yıldırım ve Belediye Başkanı Asya, sayının fazla olması halinde vatandaşların konukları evlerinde ağırlayacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Zafer anıt alanı

- Atlı akrobasi prova gösterileri

- Etkilik alanından tedaylar

- Vatandaş Naif Ateş ile röp

(Haber- Kamera: Malazgirt/ Muş, (DHA)

150 MB

===================================================

2)KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIM ALANINDA 2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

DİYARBAKIR\'ın Sur İlçesinin Ali Paşa Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan yıkım çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sur İlçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışması yapılan Ali Paşa ve Lalebey mahallesindeki çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Bir anda yıkılan harfiyatın altında kalan 2 işçinin yardımına işçi arkadaşları koşarken, olay yerine 112 sağlık, itfaye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Kısa sürede enkaz altından çıkarılan yaralı işçiler ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Ambulansların işçileri hastaneye kaldırması

-Olay yerine gelen itfaye araçları

-Güvenlik önlemi alan polisler

-İşçilerden görüntü

-Yıkım alanından detaylar

-Genel Ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

=======================================================

3)1 AYDIR KAPALI OLAN TEM\'İN BOLU GEÇİŞİNİN İSTANBUL YÖNÜ AÇILDI

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli\'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönünde 1 aydır devam eden üst yapı yenileme çalışmaları sona erdi, yol trafiğe açıldı.

Bayram tatilinde yoğunluğun en fazla yaşanacağı yerlerden biri olan TEM yolunun Bolu Dağı geçişi 1 ay önce üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Bayram öncesi tamamlanan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Abant ve Kaynaşlı kavşağı arasına yerleştirilen dubalarla kapatılan yol Karayolları ekiplerinin dubaları kaldırmasıyla tekrar açıldı. Karayolları ekipleri kapatılan İstanbul yönünü gösteren İstanbul tabelalarını da yeniden açtı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Yolun açılması

-Yoldan görüntüler

-Tünel girişinden görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.59 Boyut: 63 mb

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

======================================================

4)AKSEKİ\'DE ÇÖPLÜK YANGINI

AKSEKİ İlçesi\'nde, belediye çöp depolama alanında yangın çıktı.

Akseki\'ye bağlı Boğaz Mahallesi\'ndeki çöp depolama alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz ve 15 orman işçisi yangına müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çevrede önlem alan ekipler, söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçten içe yanan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, vatandaşlar is ve yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadı.

Görüntü Dökümü

----------------

- Yangından ve söndürme çalışmalarından detay

Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), (DHA)

=======================================================

ALTINÖZÜ\'NDE İNSAN KAÇAKÇILARI JANDARMAYLA ÇATIŞTI; 1 ÖLÜ, 5 YARALI(EK)

5)VALİLİK AÇIKLAMASI

HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı göçmen kaçakçılara ait bir minibüsten 1\'i ölü, 5\'i de yaralı 32 Suriyeli çıktı. Hatay Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Çeteneli Mahallesi\'nde 2 araç ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınmasının ardandan, bölgeye jandarma ekiplerinin sevk edildiği, kaçak göçmenlerin bulunduğu araçların şoförlerinin \'Dur\' ihtarında bulunan ekiplerin üzerine sürerek kaçtığı belirtildi. Bunun üzerine güvenlik birimlerinin söz konusu araçları takibe aldığı bildirilen açıklamada, \"Takip esnasında kaçan araçlara durmaları yönünde birçok kez dur ihtarı yapılmış, ikazlara uyulmayınca havaya uyarı atışı yapılmıştır. Kovalamaca sonunda Çetenli Mahallesi civarında terk edilmiş olarak bulunan 31 NEC ... plakalı beyaz renkli minibüs içinde yapılan incelemede; 5\'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış 31 kaçak göçmen ile hayatını kaybeden A.A.H. isimli Suriye uyruklu bir kişinin olduğu tespit edilmiştir. Yaralı şahıslar, Altınözü Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Minibüs sürücüsü ilimiz nüfusuna kayıtlı Ş.T. isimli şüpheli kaçmaya çalışırken yakalanmış olup, olayda kullanılan diğer araç ve sürücüsünün tespiti için çalışmalar sürdürülmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Göçmenlerin olduğu minibüsten detay

- Olay yeri şeridi detay

- Yol kenarında ağlayan bir göçmen

- Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapması

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ

Haber-Kamera Ramazan ÇELİKHATAY,(DHA)

===========================================

6)SPOR VE DİYET YAPARAK 6 AYDA 44 KİLO VERDİ

ZONGULDAK\'ta özel bir hastanede hemşire 22 yaşındaki Abdülkadir İğneci, spor ve diyet yaparak 6 ayda 44 kilo verdi. 127 kiloyken zorlandığını anlatan İğneci, \"Eskiden tek başıma fotoğraf çektirmek istemiyordum. Şimdi istediğim gibi fotoğraf çektirebiliyorum. Çok mutluyum\" dedi.

Abdülkadir İğneci, kiloları nedeniyle günlük yaşadığı sıkıntıların ardından zayıflamaya karar verdi. Mide küçültme ameliyatı olmayan İğneci, aynı hastanede görevli diyetisyen Aysun Köktürk\'ten yardım alarak 127 kilo ile diyete başladı. Ayrıca spor yapan İğneci, azmi ve kararlığı sayesinde 6 ayda 44 kilo vererek 83 kiloya düştü. Çocukluğundan beri kilolu olduğunu anlatan İğneci, şöyle dedi:

\"Hep kendimi kilolu olarak bildiğim için sağlıklı kiloya ulaşmam gerektiğini düşündüm. 127 kiloydum başladığımızda. 44 kilo verdim 6 ayda ve 83 kiloya düştüm. İnsan bir şeyi gerçekten isterse oluyor. Olacağını bildiğim içinde bu serüvene başladım. Ben çalıştığım kurumda diyetisyenim var. Bu zamana kadar 1 defa diyet yaptım ve başarılı olamamıştım. Düzenli olarak yapmak için diyetisyenle başladım. Her hafta tartıldım. Diyet listemin dışına çıkmamama çalıştım. 2 ay sonra spora başladım. Fitnes ve yüzmeye başladım. Eskiden tek başıma fotoğraf çektirmek istemiyordum. Şimdi istediğim gibi fotoğraf çektirebiliyorum. Çok mutluyum.\"

\'AMELİYATSIZ, TAKVİYESİZ, İLAÇSIZ\'

İğneci, kilo vermede en önemli aşamanın diyet programından dışarı çıkmamak olduğunu ifade etti. Mide küçültme ameliyatı olmadan, takviyesiz ve ilaçsız spor ile birlikte zayıflamaya başladığını belirten İğneci şunları kaydetti:

\"Ameliyat olmak aklıma geldi ama ben bu zorluğun üstesinden gelebileceğimi düşündüm. İlaçsız takviyesiz ve ameliyat olmadan sadece diyet ve spor ile 44 kilo vermiş oldum. İnsanlara bunun olabileceğini göstermek istedim. İlk birkaç ay çok zorlanıyor insan. Ben de çok zorlandım. Gece yemek yemeyi çok seviyordum. 24 saati aç geçirmemeye ama aperatif şeylerle geçiştirici şeyler yedim. Sonunda ne istediğinizi bilmelisiniz. Bende bu düşüncelerle bu 6 ayı geçirdim.\"

Görüntü Dökümü:

-------------

-Abdülkadir İğneci\'nin spor yapması

-Yürümesi ve koşması

-Abdülkadir İğneci ile röp.

-Kilolu ve zayıf halinin fotoğrafı

Süre: (5.44) Boyut: (380 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

=================================================

7)ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRMAYA GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 4 YARALI

KARAMAN\'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya takla atması sonucu meydana gelen kazada içinde üniversiteye kayıt yaptırmaya giden aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Karaman- Mersin Karayolu\'nun 36\'ncı kilometresinde meydana geldi. Karaman\'da oturan 43 yaşındaki Mustafa Bacaksız, Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu\'nun kazanan oğlu 18 yaşındaki İsmail Bacaksız\'ı, okula kayıt yaptırmak için otomobille yola çıktı. Bacaksız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Bacaksız, eşi 44 yaşındaki Gülay Bacaksı ve çocukları İsmail Bacaksız ile 19 yaşındaki Filiz Bacaksız yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İsmail ve Filiz Bacaksız\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Ambulansların hastaye gelişi yaralıların sedyede görüntüsü

-Ambulanstan ve hastaneden detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

============================================

8)AHLAT\'TA \'AVRASYA KÜLTÜR BULUŞMASI\' ETKİNLİKLERİ

BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde 26\'ncısı düzenlenen \'Avrasya Kültür Buluşması\' etkinlikleri kapsamında düzenlenen karakucak güreşleri ve \'gökbörü\' oyunu ilgiyle izlendi.Çarho mesire alanında düzenlenen etkinlikler, protokol üyeleri ve vatandaşların çektiği halayla başladı. Etkinliklerde mehter takımının gösterisiyle devam etti. Daha sonra Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen ve beraberindekiler kurulan Türkmen çadırlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ardındanda 4 kategoride düzenlenen güreş müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri, güreş ağası Nafiz Deniz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Güreş müsabakalarının ardından tarihi Türk oyunlarından olan \'gökbörü\' oyunu ilgiyle izlendi. Daha sonra Ahlat Kayı Okçuluk ve Spor Kulübünü ziyaret eden protokol üyeleri, burada ok atışı yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Çadırda Suriye Türkmenlerince söylenen türküler

- Protokol ve vatandaşların halay çekmesi

- Mehter takımı konseri

- Halk oyunları gösterileri

- Karakucak Güreş müsabakaları

- Gökbörü oyunu

- Ahlat Kayı Okçuluk Derneği gösterisi

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)-



========================================================

9)ELBİSTAN\'DA 239 KİLO ESRAR VE SUİKAST SİLAHI UZİ ELE GEÇTİ

KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan İlçesi\'nde polisin düzenlediği operasyonda 239 kilo esrar ile suikast silahı Uzi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan\'a yüklü miktarda uyuşturucu sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda plakası tespit edilen TIR takibe alındı. Takip sonunda saat 02.30\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Timleri tarafından operasyon düzenlendi.

TIR\'da yapılan aramada dorsenin çeşitli yerlerine gizlenmiş 34 paket halinde toplam 239 kilo esrar ile bir suikast silahı Uzi ve bu silaha ait 31 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 51 yaşındaki Memduh Çoban ile 32 yaşındaki Ahmet Çağır gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonun, bugüne kadara Kahramanmaraş\'ta yapılan en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- TIR\'da arama yapılması

- Ele geçirilen esrar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

(Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

========================================================

10)İSLAHİYE\'DE \'KIRMIZI ALTIN\' HASADI BAŞLADI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, kırmızı altın olarak adlandırılan biber hasadına başlandı.

İlçede Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmeran mahallelerinde ağırlıkta olmak üzere 25 bin dönüm araziye ekili kırmızı biber hasadına başlanırken, yetkililer 13 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Türkiye\'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan İslahiye\'de, 10 fabrika tarafından işlenen ürünler, iç pazarın yanı sıra, Almanya, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere gurbetçilerin yoğunlukta yaşadığı Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Türkiye\'de kırmızı biber üretiminde önemli bir yere sahip olan İslahiye\'de 25 bin dönüm araziye ekili bulunan kırmızı altın olarak da adlandırılan kırmızı biber hasadının başladığını söyledi. Köse, bu yıl iklim şartları nedeniyle rekoltenin yüzde 50 oranda düştüğünü ifade ederek, rekolte karşısında fiyatların beklentiyi karşılaması üreticiyi kısmen sevindirdiğini kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Akınyolu Mahallesi

- Kırmızıbiber hasadı yapılması

- Şehmuz Vanlı ile röp

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB



