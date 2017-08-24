DHA YURT BÜLTENİ-5 

Kahramanmaş\'ta faciadan dönüldü

KAHRAMANMARAŞ\'ta fabrika işçilerini taşıyan servis minibüslerinin kullandığı yolda manevra yapan kamyon, 31 bin 500 voltluk yüksek gerilim hattını taşıyan elektrik direğine çarptı. Devrilen direk beraberinde 2 direği daha devirirken, olayın servis minibüslerinin gitmesinden kısa süre sonra olması ve şans eseri yoldan başka bir aracın geçmemesi faciayı engelledi.

Olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun servis yolunda meydana geldi. İsmail Apaydın, 31 KNS 80 plakalı kamyonu bakım için araç servisine getirdi. Apaydın\'ın servis önünde manevra yaptığı kamyon, 31 bin 500 voltluk yüksek gerilim hattı taşıyan elektrik direğine çarptı. Yüksek gerilim hattını taşıyan direk ve 100 metre aralıklarla bulunan 2 direk daha devirdi.

KAMYONET ALEV ALDI

Direklerin devrilmesiyle 31 bin 500 voltluk elektrik enerjisi taşıyan teller yere düştü ve etrafa kıvılcımlar saçmaya başladı. O sırada servis önünde park halinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin 46 PH 960 plakalı kamyonet de üzerine elektrik tellerinin düşmesi sonucu alev aldı. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Bölgede bulunanlar, olayın fabrikada sabah mesaisinin başlamasından kısa süre sonra meydana geldiğini ve aksi taktirde tellerin servis araçlarının üzerine düşmesi halinde bir faciaya neden olabileceğini söyledi.

İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, halkın da kullandığı servis yolunu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise tellerdeki elektriği kesti.

\"GERİ ÇIKARKEN BİR SES DUYDUM\"

3 elektrik direğinin devrilmesine neden olan İsmail Apaydın da kamyonu servise getirdiği sırada olayın meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

\"Servise girdim, arkamdan da buranın yetkilisi giriyordu. Oradan bir bayan çıktı ve ona korna çaldım yeni geldiğim için nerede yaptıracağımı bilmiyorum. İleriye gittim arkadaşlar \'Buradan anarya çık öbür taraftan gel. Buradan içeriye alacak yerimiz yok\' dediler. Sağda araba var, solda araba var. Aynayı onlara ayarladım geliyorum ve ayna haliyle göstermiyor. Buraya geldiğimde bir ses duydum ve arkasından da direklerin yıkıldığını duydum. Aynadan görülmüyor, direkler. Kimse yardımcı da olmadı. Burada kapı da yok. Yapacak bir şey yok.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyon ve devrilen direk

- Polisler

- Polisin telefonda olayı anlatması

- Sürücü İsmail Apaydın

- Apaydın\'ın telefonda olayı anlatması

- Apaydın\'ın konuşması

- Devrilen direkler

- Yanan kablo

- AKEDAŞ aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Yol kontrolünde bulunan yavru aslan koruma altında



ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta bulunan yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

Cizre\'de yol kontrolü sırasında durdurulan hafif ticari araçta bulunan yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirildi. Burada muayene edilen 2 aylık yavru aslanın sağlıklı olduğu belirlendi.

Karnı doyurulan yavru aslan, buradan da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -

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Bu kazadan hafif yaralı kurtuldular

BURSA’nın İznik ilçesi’nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motorsiklet sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada bir otomobil çarptı.

Kaza İznik Adapazarı Karayolu Beşevler Mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine arkasında ibulunan arkadaşıyla seyir halinde bulunan motorsiklet sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada aynı yöne gitmekte olan bir otomobilin çarptı. Kazada havalanan motorsiklet ve üzerindeki isimleri öğrenilemeyen kişiler sürüklendiler. Hafif yaralanan iki kişi ayağa kalkarak yürüyüp kaldırıma oturdular. Daha sonra bir vatandaş tarafından sağlık merkezine götürülen yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İznik-BURSA,(DHA)-

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Sıcak hava balonu ilk kez Ahlat semalarında

BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde 26\'ncısı düzenlenen \'Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması\' şenlikleri kapsamında bölgede ilk kez sıcak hava balonu uçuruldu.

İlçe halkı Ahlat Kaymakamlığı tarafından finanse edilen ve Türk Hava Kurumu tarafından ilçeye getirilen sıcak hava balonuyla Ahlat semalarında eşsiz doğa manzarasını izlemenin keyfini çıkardı. Şenlikler kapsamında 10 gün boyunca ilçe halkının balonla gezme imkanı bulacağını söyleyen Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat\'ın güzelliklerini herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

BURADA HUZUR VAR

Bölgenin ilk defa sıcak hava balonuyla tanıştığını anlatan Kaymakam Tekbıyıkoğlu şöyle konuştu: \"Bu günler bizim bölgemiz için çok özel günler. Bu yıl \'Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması\' adı altında 26’ncı şenliğimizi düzenliyoruz. Bir ilke şahitlik ediyoruz. Çünkü biz Pamukkale’de sıcak hava balonlarının uçtuğunu biliyoruz. Yıllardan beri Kapadokya-Nevşehir bölgesinde de uçtuğunu biliyoruz. Ama Doğu-Anadolu’da ilk defa sıcak hava balonu havalandı. UNESCO Dünya mirası listesinde olan Selçuklu Meydan Mezarlığımızın hemen yanından havalandık. Doğu Anadolu’da yanlış bir güvenlik algısı var. Batıda yaşayanlar burada çok büyük sıkıntı olduğunu düşünüyor. Ama İçişleri Bakanlığı’nın mevcut güvenlik politikaları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi ile burada tamamen huzur, sükûn durumu oluşmuş durumda. Hiç kimse buraya gelmekten çekinmesin. Gerçekten burada tematik turizme yönelik çok büyük imkanlar var. Her şeyden önce Doğu Anadolu Bölgesi, Anadolu’daki medeniyetimin başladığı adrestir. Bununla birlikte burada kültür turizmi çok rahat yapılabilir. Yanı sıra doğa adına burada her şeyin bulunduğu, Allah’ın özenerek yarattığı yerlerin başında yer alıyor. Nemrut Krater Gölü var. Türkiye’nin ikinci büyük dağı olan Süphan Dağı var. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü var. Gerçekten burası gezilmesi, görülmesi, istifade edilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor. Vakti müsait olan tüm vatandaşlarımızı ilçemize, ilimize, bölgemize davet ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Balonun kalkışından detay ve genel görüntüler

- Havada uçan balondan görüntüler

- Havadan Ahlat ve çevrenin görüntüleri

- Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ile ropörtaj

Haber-Kamera: Halil ÜLKER/ AHLAT (Bitlis), (DHA) -

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İzmirli servisçilerden Alperen’in ailesine destek

İZMİR Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası, gittiği kreşin servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ailesine destek vermek ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla servis araçlarının arkasına “Çocuklarımıza sahip çıkalım, Korsan taşımacılığına dur\" yazılı dövizler yapıştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çiğli’de gittiği kreşin servisinde unutulan ve 9 saat sonra havasızlıktan yaşamını yitiren minik Alperen’in ölümüne dikkat çekmek isteyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası, korsan taşımacılığının önüne geçilmesini istedi. Kahramanlar Semti’ndeki oda binasında düzenlenen basın toplantısına minik Alperen’in acılı babası Serkan Sakin de katıldı.

\"BAŞKA ALPEREN’LER ÖLMESİN\"

Oğlunun ölümünde ihmali olanların cezalarını çekeceğine inancı olduğunu belirten Serkan Sakin, “Servisçiler odası daima yanımızda oldu. Ben başka Alperenler ölmesin istiyorum. İşin hukuksal boyutu devam ediyor. Devletimiz büyük devlet. Kanunlarımız işliyor. Sorumlular cezasını çekecek. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bizim bu saatten sonra tek amacımız başka Alperenler, Ahmetler Aliler ölmesin. Başka ailelerin yürekleri yanmasın. Kreşler konusunda gerekli kanunlara çıkarılır. Bırakın çocuklarımız ölmeyi başları bile ağrımasın\" dedi.

“ETKİN DENETİM ŞART\"

Servisçiler olarak en önemli olgunun insan hayatı olduğunu söyleyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise, korsan taşımacılığının önüne geçmek için gerekli yasaların çıkması gerektiğini söyledi. Korsan taşımacılığının önlenmesi ve acı olayların önüne geçilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Bostancı, “Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi korsan taşımacılıktır. Korsan taşımacılık terör olayları kadar hayatımızı, geleceğimiz olan minik yavrularımızı tehdit etmektedir. Bunu önlemenin en etkin yolu denetimden geçmektedir. Bu konuda maalesef yasalar eksik kalmaktadır. Korsan taşımacılık yapanlar vergi vermemekte ve servislerin emeğini çalmaktadır. Ayrıca taşıdığı yolcuların can ve mal güvenliğini sağlayamaz durumdadır. Denetimlerde yakalanan korsan taşımacılık yapanlara yaptırımlar yetersizdir. Biz daha sıkı denetimlerin yapılması için mobil ekiplerin kurulmasını istiyoruz. Anaokulu, kreş ve etüt merkezlerinin servis taşımacılığı yapmasına karşıyız. Bu kurumların araçları servis taşımacılığı kriterlerini taşımıyor. Alperen\'in öldüğü araç incelendiğinde bu net bir şekilde görülmektedir. Denetleme yapılırken bizim araçlarımız denetleniyor an yanından geçen korsan araç denetlenemiyor. Bizim araçlarımız zaten \'S\' plakalı. Biz velilere de seslenmek istiyoruz. Korsan taşımacılık yapanları tercih etmeyin. Başka Alperen\'ler ölmesin.\"

Açıklamanın ardından servis araçlarının arkasına “Çocuklarımıza sahip çıkalım. Korsan taşımacılığa dur. Öğrenci ve personel taşımacılığında ‘S’ plakalı araçları tercih edin\" yazılı dövizler yapıştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hasan Basri Bostancı açıklama

- Serkan Sakin açıklama

- Araçlardan görüntü

- Araçlara dövizlerin yapıştırılması

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

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Sosyal dönüşümle başarı hikayesi yazdılar

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nden eğitim desteği alan çok sayıda öğrenci, başarı hikayesi yazdı. Öğrencilerin başarısıyla umutlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \"Sizinle gurur duyuyorum, bize onur ve şeref verdiniz. Gözlerinize baktığım zaman gözünüzdeki ışık direkt kalbe gidiyor. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bizlere gösterdiniz\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı projelerle sosyal belediyecilik anlayışını değiştirdi, Türkiye\'ye örnek oldu. Bu doğrultuda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi, yürüttüğü çalışmalarla sosyal dönüşüme katkı sunuyor. Kentte, risk altındaki parçalanmış aile çocuklarına ulaşan merkez, onların yarım kalan eğitimlerini tamamlamasına olanak sunuyor. Gönüllü öğretmenlerle topluma yararlı birey olmasının önü açılan öğrenciler, sınavlarda aldığı başarılı sonuçlarla merkezin emeğini boşa çıkarmıyor. Eğitimlerini tamamlayarak mühendis, polis, iktisatçı, yabancı dil öğretmeni olanlar ise, vefa borcunu ödemek için merkeze gönüllü destek veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde, eğitim gören yaklaşık 30 çocuk ve gençle buluşup öğütler verdi. Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi’yle bir yıl önce tanışan, Halit Dağdemir isimli öğrencinin Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümünü okuduğunu öğrenen Başkan Şahin’in mutluluğu gözlerine yansıdı. Dağdemir’i alkışlayan Şahin, öğrencinin başarısıyla gururlandı.

Doğru ve planlı projelerin semeresini almanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Başkan Şahin, başarılı olan öğrencilerin diğer arkadaşlarına rol model olduğunu ifade ederek, \"Gözlerinize baktığım zaman gözünüzdeki ışık direkt kalbe gidiyor. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bizlere gösterdiniz. Bu işin mimarı, eski belediye başkanımız Asım Güzelbey\'dir, ancak bu işi sürdürülebilir kılmak da çok önemlidir. Başladığımız kurumla sonuca gitmek daha da önemli. Ekenlere de biçenlere de teşekkür ediyorum. Hayat büyük bir sınavdır. Hayat sınavı, bazı zaman bizlere eşit davranmayabiliyor. Hepimizin farklı sınavı var, ben de başkanlıkla sınanıyorum, sizin iyi yetişmeniz, iyi bir insan olmanız için gayret gösteriyorum, benim sınavım da bu. İnsanlara dokundukça muhteşem hikayeler ortaya çıkıyor, bu yüzden onlara fırsat eşitliğini sağlamak lazım\" dedi.

Kentte 2 milyon insandan sorumlu olduklarını vurgulayan Şahin, \"Bir de bu nüfusa 500 bin Suriyeli sığınmacı eklendi. İmkanları herkese eşit bir şekilde vermek gerekiyor, ancak dezavantajlı gruplara da pozitif ayrımcılık yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz dokunup destek verdiğimiz zaman 2 milyonun kardeşliğini sağlamış oluruz. Bir çalışmaya, doğru temel atıldığında, çalışma doğru planlandığında içine biraz da sevgi kattığınızda çok büyük başarılar ortaya çıkıyor. Eğitiminizi alıp gelerek sizi yetiştiren kurumlara hizmet etme olgunluğunu gösteriyorsunuz. Gönüllü öğretmenlerimiz eğitim veriyor, onlar, tatilde çocuklarını alıp sahilde zaman geçirebilirdi ama onun bir derdi var, hayat öyle kolay değil, hiç birşey insanın önüne hazır konmaz, hep bir mücadeleyle geçer zamanı, Allah, ‘İlmi çalışana veririm’ diyor. İyi insan olmak, iyi bir doktor olmak, iyi bir mühendis olmak, iyi bir iktisatçı olmak gibi bir derdimiz var\" diye konuştu.

Başkan Şahin, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nden ayrılmadan önce öğrencilere hediye verdi, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatma Şahin\'in merkezi ziyaret etmesi

- Şahin\'in öğrencilerle ilgilenmesi

- Fatma Şahin ile röp.

- Öğrencilerle röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Koray Avcı\'dan muhteşem konser

KOCAELİ Fuarı\'nın yaz etkinliklerinde sahne alan Koray Avcı şarkılarıyla binlerce kişiye güzel bir gece yaşattı. Koray Avcı\'nın şarkılarına binlerce kişilik koro eşlik etti.

Dün akşam, Kocaeli Fuarı\'nın yaz etkinlikleri kapsamında Koray Avcı, Güneş Sahnesi\'nde konser verdi. Koray Avcı albümlerindeki şarkıları ve sevilen şarkıları seslendirdi. Binlerce kişi konsere katılırken, Koray Avcı\'nın duygusal şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler. Koray Avcı şarkılarını seslendirirken, konser alanını dolduranların cep telefonlarının ışıklarını yakmasıyla görsel şölen oluştu. Koray Avcı şarkılarıyla konsere katılanlara güzel bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Koray Avcı\'nın şarkılarını seslendirmesi

Şarkılara eşlik edenlerden görüntü

Konserden görüntüler

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA)

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İtalyan vatandaş Müslüman oldu

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde İtalyan Paolo Veneri, Müslüman oldu.

Müslüman alan Paolo Veneri için İlçe Müftülüğü\'nde ihtida töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, Şahit Ahmet Nayır ve çevirmen Şükrü Özdinç katıldı. İlçe Müftüsü Davut Çalışkan tarafından düzenlenen ihtida töreninde Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ahmet Nayır şahitliğinde, Paolo Veneri kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Paolo Veneri\'ye Müslüman olduktan sonra Fatih ismi verildi.

Müftü Davut Çalışkan tarafından, Paolo Veneri\'e ihtida belgesi, Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed\'in hayatını anlatan kitaplar ile seccade hediye edildi.

Paolo Veneri bundan sonrada Fatih ismini kullanacağını bildirerek, \"Müslüman olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Hem Müslüman oldum hem de Sandıklılı oldum. Bundan dolayı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl ve Ahmet Nayan teşekkür ederim\" diye konuştu.

Başkan Mustafa Çöl ise \"Değerli büyüğümüzü İslamiyeti seçtiği için tebrik ediyorum. Allah bu yoldan ayırmasın\" dedi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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- Paolo Veneri Müftü Davut Çalışkan ile birlikte kelime-i şehadet getirirken

- Müftü Davut Çalışkan Paolo Veneri\'e kuran hediye ederken,

- RÖP1: Paolo Veneri (Müslüman olan İtalyan vatandaş)

- RÖP2: Mustafa Çöl(Belediye Başkanı)

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)

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