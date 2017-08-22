DHA YURT BÜLTENİ-5 

Bakan Eroğlu: Cennet Koyu\'nda sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ayvalık\'taki Cennet Koyu\'ndaki yangında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Eroğlu, \"Ekim veya kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız\" dedi.

Niğde\'ye toplu açılış töreni için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret etti. Burada açıklama yapan Eroğlu, Ayvalık\'taki Cennet Koyu\'nda meydana gelen yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Ayvalık\'ta meydana gelen yangında bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ama netleşmedi. Jandarmamız ve polisimiz bu olayı araştırıyor. Ama ben orayı görmüştüm güzel bir yer. \'Şeytan Sofrası\' ismi verilen bir yer ama biz ismini değiştireceğiz. \'Cennet Sofrası\' ismini vereceğiz. \'Hemen toprak işlemine başlayın\' dedim. Birkaç sanatçı da tweet atmış \'Veysel hoca buraya hemen ağaç dik, dikersen biz de geleceğiz\' diye, buyrun toprak işlemi başladı. Ekim veya kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız.\"

YANGINA MÜDAHALEDE İLK SIRALARDAYIZ

Türkiye\'nin orman yangınlarına müdahalede ilk sıralarda olduğunu belirten Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Göletlerde dünya birinciliği bizde, Meteorolojide dünyada 6\'ya giren ülkeyiz. Orman yangınlarına müdahalede ilk 6\'nın içindeyiz. Son teknoloji ile ekiplerimiz yangınlara müdahale ediyoruz. Dün akşam bize Gürcistan\'da yangın olduğu ile ilgili Başbakan, Başbakanımızı aradı. Bizde 2 helikopter gönderdik. Çünkü yerleşim alanları tehdit altındaymış. Geçen yıl İsrail\'de büyük bir yangın vardı, gönderdik söndürdük. Rusya\'da 5 yıl önce yangın vardı, ekiplerimizi gönderdik. Hatta Rusya\'da daha zor bir yere gönderelim mahcup olsunlar diye. Bizim ekibimize sayın Putin takdir belgesi verdi.\"

Bakan Eroğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Niğde Belediyesi\'ni ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Bakanın valilikte karşılanması

- Valilik ziyaretinden görüntü

- Bakanın açıklaması

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

=============================================

Diyarbakır\'da 4 ayrı operasyonda 756 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Polis kamerasından düzenlenen operasyon

Diyarbakır\'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 756 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 20-21 Ağustos tarihlerinde 4 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda bir kamyonda yapılan arama neticesinde 415 kilo 460 gr kubar esrar maddesi ele geçirilirken, bir TIR\'ın üzerine yüklenmiş iş makinesinin bölmelerine zulalanmış halde 81 kilo 300 gram kubar esrar maddesi bulundu. Aynı gün Bağlar İlçesinde bir evde yapılan aramada ise, 259 kilo 540 gram kubar esrar maddesiyle birlikte operasyonlarda toplamda 756 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Polis kamerasından düzenlenen operasyon

-yatak altına zulalanmış esrarların bulunması

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

==================================================

Taraftardan, Atiker Konyaspor başkanına istifa çağrısı

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdi. Evinde yapılan aramada da cep telefonu, bilgisayar ve dijital verilere el konuldu. Taraftar ise sosyal medyadan Başkan Şan\'a istifa çağrısında bulundu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın, dün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade verdiği kaydedildi. 5 ay süren çalışma sonucu örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddia edilen Şan\'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, akşam Konya Büyükşehir Stadı\'nda oynanan Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izledi.

Şan\'ın ifade verdiği ortaya çıktıktan Nalçacılılar Taraftar grubu, sosyal medyadaki grup hesabından Şan\'a istifa çağrısında bulundu.

Atiker Konyaspor yönetim kurulu üyelerinin bugün konu ile ilgili toplantı yapacağı ve toplantının ardından gerekli açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı AK Partili Tahir Akyürek\'in kayınbiraderi olan Şan, uzun süre Kombasan Holding\'e ait Kompen Şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Şan, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti\'den milletvekili aday adayı olmuştu.

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAF

Konyaspor kulübu binasından görüntü

Haber: KONYA (DHA)

========================================

Suriyelilerin sınır kapısında \'bayram geçişi\' kuyruğu



KURBAN Bayramını ülkelerinde geçirmek için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na akın eden Suriyeli\'ler, uzun kuyruklar oluşturdu.

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı\'ndaki geçişleri sürüyor. Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden yüzlerce Suriyeli, uzun kuyruklar oluşturdu. Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Bayram nedeniyle ülkesine geçen Suriyeli sayısının 18 bine ulaştığı belirtildi.

Haber :Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)-

=========================================

Kapıları tel tokayla açıp hırsızlık yaptılar

ADANA\'da saç tokasıyla evlerin kapılarını açarak hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın, yakalandı. Kadınların parmak izi bırakmamak için ellerine çorap giydikleri ortaya çıktı.

Osmaniye\'den Adana\'ya hırsızlık için gelen Cono Aşireti mensupları Cankız T., Deniz Y. ve Cansu Y., merkez Çukurova İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi\'ndeki lüks sitesinin 4\'ncü katına çıktı. Kadınlardan Cankız T., saçından çıkardığı tel tokayla kapıyı açtı.Bu sırada

Cankız T., kapıda gözcülük yaparken, diğer iki kadında evdeki bin lira parayı aldı. Kadınlar daha sonra hızla apartmandan ayrıldı. 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı\'ndaki bir apartmanın 13\'üncü katına giren hırsızlar burada da aynı yöntemle soygun yaptı. Kadınlar evden 5 bin lira değerinde altını alıp kaçtı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme yapan polis, apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, 3 şüpheli kadının kimliğini tespit etti. Olay yerlerinde parmak izleri bırakmamak için ellerine çorap giydikleri belirlenen 3 kadın, kısa sürede yakalandı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Hırsız kadınların apartmana girişi

- Apartmanın içinde görüntüleri

- Hırsızların apartmandan çıkışı

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

===========================================

PKK propagandası yaptığı iddia edilen şarkıcı adliyeye sevk edildi

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde sahnede \'Hozan Baran\' adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ile 3 kişi terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kenan Akdeniz\'in evinde yapılan aramada Kuran\'ın içerisinde terör örgütünün elamanlarının dağda çekilmiş fotoğrafları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyada PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gebze\'de düzenlenen operasyonda sahnede \'Hozan Baran\' adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ve kardeşi H.A, Darıca\'da ise M.İ. ve E.T. gözaltına alındı. Kenan Akdeniz\'in evinde yapılan arama sırasında Kuran-ı Kerim içerisine gizlenmiş PKK\'lı teröristlere ait dağda çekilmiş fotoğraflar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Kenan Akdeniz\'in sosyal medya hesaplarını inceleyen polis ekipleri çeşitli sayfalarda terör örgütü PKK lehine fotoğraflar paylaşıldığını belirledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

===============================================

Şampiyon\'u 35 bin liradan satışa çıkardı

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde hayvancılıkla uğraşan 36 yaşındaki Ümit Değer,yetiştirdiği 1.5 ton ağırlığındaki, 96 yavrusu olan Sementa cinsi \'Şampiyon\' isimli damızlık sığırı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle 35 bin liradan satışa çıkardı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Karahıdırlı Mahallesi\'nde hayvancılık yapan Ümit Değer\'in 2,5 yaşındaki Şampiyon\'u bugünlerde büyük bir ilgi görüyor. Sığırına ilk günden bu yana adeta çocuk gibi baktığını belirten Ümit Değer, \"Akdeniz Bölgesi\'nde şu anda en büyük sığır olarak bizim Şampiyon\'umuz bulunmaktadır. Bin 500 kilo ağırlığında olan sığırım, Akdeniz\'in şampiyonu ve Türkiye ikincisi konumunda\" dedi.

Şampiyon\'un günde 33 kilo yem tükettiğini belirten Değer, hayvana 35 bin lira değer biçtiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Yıllardır özel olarak ilgilendiğimiz hayvanımız yonca ve yulafla besledik. Son 5 aydır ise arpa ve küspe veriyoruz. Şampiyon oyun oynamayı çok seviyor. Onunla oyun oynuyoruz, birlikte gezintiye çıkıyoruz yani o bizim ailemizden biri olmuş gibi davranıyoruz. Ailemizin bütün bireyleri tarafından yakından ilgilenilen Şampiyonu kurbanlık olarak satmak bizleri üzmektedir ama her canlı gibi onun da bir ömrü var. Üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Bin 500 kilo ağırlığında Şampiyon\'u 35 bin TL getiren alır. Gelecek yıl hedefimiz 2 tonluk bir şampiyon daha yetiştirmek olacak.\"

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Şampiyon adlı damızlık tosundan görüntü

- Tosunun bulunduğu yerden çıkartılıp gezdirilmesi

- Kurbanlık tosunun ahır içinde koşması

- Yavru tosunlardan görüntü

- Tosunun tartıya çıkartılması

- Başına ip bağlanması

- Kurbanlık hayvanın gezdirilmesi

- Pazarlık yapılması

- Mal sahibi ile yapılan röportaj

- Yavru tosunlardan genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(MERSİN),(DHA)

=============================================

Burun ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi’nde vatani görevini yapan, izinli olarak memleketi Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ne gelen burun ameliyatı olan 24 yaşındaki Ali Gencel, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Ali Gencel, burnundaki et parçasının alınması için 19 Ağustos\'ta özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Operasyon sonrası servise alınan Ali Gencel’in, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kalbi durdu. Yakınlarının çığlıklarıyla birlikte hastane personeli ve doktorların müdahalesi sonucu Gencel’in kalbi yeniden çalıştırılarak ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Gencel, Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde bulunan başka bir özel hastaneye sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Evli olan Gencel’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber: Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) -

===========================================

