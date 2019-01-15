DHA YURT BÜLTENİ-4 

1)DİYARBAKIR\'DA PKK OPERASYONUNDA 231 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR\'da jandarma tarafından Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda 231 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 6 kişi de gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Kocaköy ilçelerinde pazar günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla birlikte \'Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02\' ismi verilen müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda 231 kilo esrar, piknik tüpü, set üstü ocak çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda İçişleri Bakanlığı\'nca \'Terör Arananlar Listesi\'nde yeşil kategoride aranırken 03 Eylül 2018 tarihinde Hazro\'nun Çitlibahçe köyünde öldürülerek etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK\'nın sözde Amed Eyalet halkla ilişkiler ve maliye sorumlusu \'Hakkı Şiyar\' kod adlı Deniz Yüksel ile birlikte 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyondan detay

- Güvenlik güçleri

- Ele geçirilen esrar ve malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

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2)OTOBÜSTE BAYILAN ÖĞRENCİYİ, ŞOFÖR HASTANEYE YETİŞTİRDİ

GÜMÜŞHANE’de halk otobüsünde fenalaşarak baygınlık geçiren üniversite öğrencisi Furkan Pert (20), otobüs şoförü Yakup Bal, tarafından hastaneye yetiştirildi. Öğrenci kaldırıldığı hastanenin acil servisinde tedaviye alınırken, bu anlar da araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kentte, Gümüşhane SS Fatih Dolmuş Durağı\'na bağlı Bağlarbaşı-Kalederesi hattında yer alan halk otobüsünde bulunan üniversite öğrencisi Furkan Pert, seyir halindeki otobüste aniden fenalaşarak yere düştü. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Pert, otobüs sürücüsü Yakup Bal tarafından, Gümüşhane Devlet Hastanesi\'nde kaldırıldı. Otobüsteki yolcular, hastaneye getirilen genci, konulduğu sedyede Acil Servis\'e kadar taşıdı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

\'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK\'

Halk otobüsü şoförü Yakup Bal, yaşananların ardından hiçbir durakta durmadığını ve hastaneye doğru yöneldiğini anlatarak, \"Gümüşhane Merkezde durağa girdim, yolcuyu bıraktıktan sonra bir anda bir ses geldi. Araçlarımızda kamera sistemi olduğu için arka tarafta arkadaşın yattığını gördüm. Hiçbir durakta durmadan, yapmamız gerekeni yaparak hastaneye götürdük. İnsanlık görevimizi yaptık\" dedi. Öte yandan, otobüste yaşanan anlar da, araç içindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otobüs sürücüsünün, yolda korna çalarak seyir halindeki araçları uyardığı ve yolcuların ilk müdahalede bulunduğu genci hastaneye yetiştirdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Otobüs kamerası görüntüleri

Öğrencinin fenalaşması

Sürücü konuşma

Detaylar

HABER KAMERA : Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)

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3)MÜŞTERİLERİNİ DOLANDIRAN KUYUMCU BABA-OĞUL YAKALANDI

ADANA\'da, müşterilerini kar vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kuyumcu baba ve oğlu gözaltına alındı. Adilyeye sevk edilen baba oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Seyhan ilçesinde kuyumculuk yapan Onur B. ve babası Mehmet B. müşterilerinin altınlarını kar vaadiyle aldı. T.T.\'den 75 çeyrek altın, M.Ş.A.\'dan 15 çeyrek altın, G.D.\'den 70 bin TL, B.Ç.\'den de 100 gram ağırlığında burma bilezik alan baba oğul, altınları ve paraları geri vermedi. Mağdur vatandaşlar, kuyumcu dükkanına giderek kar paylarını istedi. Olumsuz cevap alınca da karakolun yolunu tuttu. Şikayet üzerine polis ekipleri, kuyumcuya giderek baba ve oğlunu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ikili, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması

- Zanlıların polis aracına bindirilmesi

- Adli tıp birimi tabelası

SÜRE:01\'10\" BOYUT:110 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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4)ÇARŞAFLI VE SİLAHLI SOYGUNCUYU TAKSİCİNİN DİKKATİ YAKALATTI

DİYARBAKIR\'da, üzerinde çarşaf, elinde kurusıkı tabancayla girdiği markette çalışanları tartaklayıp, 15 bin lirayla kaçan Tayfun S., bindiği taksinin sürücüsünün dikkati sayesinde kısa sürede yakalandı. Taksicinin, para aldığı çarşaflı kişinin ellerinde kıl olduğunu görüp, polise ihbar etmesiyle yakalanan Tayfun S.\'nin parayla caddede kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Huzurevleri Mahallesi\'ndeki bir zincir marketin şubesi, pazar akşamı çarşaflı ve silahlı soyguncu tarafından soyuldu. Marketteki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek, tartaklayıp kasadaki 15 bin lirayla kaçan soyguncuyu, taksicinin dikkatinin yakalattığı ortaya çıktı. Kendisini kamufle etmek için çarşaf giyen Tayfun S., taksiye binip, sesini incelterek konuştu. Marketin yakınına gelen taksi sürücüsü, ücret almak için elini uzatan Tayfun S.\'nın kolundaki kılları fark etti. Tayfun S.\'den şüphelenen taksici, \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak aracına çarşaflı bir kişinin bindiğini, para uzattığı sırada bu kişinin erkek olduğu ihbarında bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen polis, mobese kameralarından Tayfun S.\'nin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksicinin dikkati sayesinde Tayfun S.\'yi olaydan 10 dakika sonra yakaladı.

DAHA ÖNCE MARKETTE ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınan Tayfun S.\'nin aynı marketler zincirinin başka bir şubesinde 1 yıl çalıştığı ve marketin işleyişini iyi bildiği için soygun saatini kasadaki paranın sayım saatine getirdiği belirlendi. Tayfun S.\'nin tercih ederek soygunu planladığı da belirlenirken çarşafla kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Tayfun S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamera görüntüleri

- Çarşaflı soyguncunun caddede yürüme anları

- Soygun sonrasu kaçma anları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Canan ALTINTAŞ-Kamera: DİYARBAKIR-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12:56 MB