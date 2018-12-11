DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TUNCELİ\'DE PKK\'NIN KIŞ ÜSTLENMESİNE DARBE

TUNCELİ\'de güvenlik güçlerinin kent genelinde terör örgütü PKK\'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'nca 20 Kasım- 10 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar ile ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak, mağara ve depoların imha edildiği belirtildi. Açıklamada, \"İlimiz genelinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edilmiştir. Operasyon bölgelerinde, imha edilen sığınak, mağara ve depolarda; 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 300 kilo amonyum nitrat patlayıcı madde, M-16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 şarjör ve 497 mühimmat, 3 telsiz, 3 SD kart, 23 akü, 50 tüp, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\" denildi.



Görüntü Dökümü:

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- Tespit edilen mağara

- Mağara içinden görüntü

- Bir askerin mağara içine tanıtarak anlatması

- Mağara içindeki havalandırma ve su borularını göstermesi

- Mağara içindeki merdivenler

- Mağara içinde detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

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2)SEZONUN AÇILMASINI BEKLEYEN ULUDAĞ\'DA HAFTA İÇİ PİSTLER BOŞ KALDI

TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da kar yağışı etkisini arttırdı. Kayak pistleri hafta sonu dolup taşarken hafta içinde ise boş kaldı. İşletmeciler sezonun açılmasını bekliyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin akın ettiği Uludağ, hafta sonunu günübirlikçi tatilcilerin gelmesiyle yoğun geçirmesine rağmen hafta içinde bu yoğunluk azaldı. Kar kalınlığının ortalama 30 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da, pistler gün boyu boş kaldı. Sezonun açılmasına üç gün kala kar yağışının etkisini arttırdığı Uludağ’da, işletmeler ise sezon açılışı için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, yağışlar hafta boyunca etkisini arttırarak devam edecek. Aralık ayının kendileri için önemli olduğunu belirten otel işletmecisi Ozan Yuvacı, “Hafta sonu yoğunluğumuz vardı ama pistleri tam açamadığımızdan dolayı misafirler genellikle kayak pisti olan yerleri tercih ettiler. Dünden itibaren yoğun bir kar yağışı başladı. Biz bu sene suni kar uygulamasına geçtik. Pistleri biraz daha suni kar uygulamasıyla güçlendirdik. Bu yağan kar ile Cuma günü itibariyle pistler tamamen hazır hale gelir. Hafta içi doluluk oranımız yüzde 30 seviyesinde, hafta sonu ise yüzde 70’lere çıkıyor. Ocak ve şubat ayları zaten dolu geçiyor. Önemli olan aralık ayını dolu geçirmekö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Boş pistten görüntü

-Yollar ve kar temizleme araçlarından görüntü

-Detaylar

-Otel işletmecisi Ozan Yuvacı röportaj

Süre: 2.31 Boyut: 282 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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3)GÖZ DOKTORU, EŞİNİ ALMAYA GİTTİĞİ SAĞLIK MERKEZİNDE DÖVÜLDÜ

MARDİN\'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi\'nde görev yapan göz doktoru Yaşar Dağ, doktor olan eşini almak için gittiği sağlık merkezinde, hasta yakınları tarafından dövüldü. Hastanede tedaviye alınan göz altı ve burun kemiği ile el parmağı kırılan Yaşar Dağ, tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Midyat Devlet Hastanesi\'nde görevli göz doktoru ve aynı zamanda Midyat Zahuran Derneği Başkanı olan Yaşar Dağ, dün saat 16.30 sıralarında aile hekimi olan eşi İmen Dağ\'ı almak için çalıştığı Midyat Bağlar Aile Sağlık Merkezi\'ne gitti. Yaşar Dağ, burada eşiyle hasta yakınlarının tartıştığını görüp, müdahale etti. Yaşar Dağ, hasta yakınları tarafından darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan Dağ, çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktor Yaşar Dağ\'ın tedavisi sürerken, olayı duyan meslektaşları ve yakınları hastaneye akın etti.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla S.Ç., E.Ç. ve İ.E.\'yi gözaltına aldı.

Midyat Devlet Hastanesi önünde toplanan doktor Yaşar Dağ\'ın meslektaşları ve yakınları, basın açıklaması yaparak, olaya tepki gösterdi. Dağ\'ın ağabeyi Celal Dağ, \"Kendisi bana telefon açtı, \'bize saldırıyorlar, dövdüler\' diye. Ben de gittim, kardeşime bir bakayım dedim. Ağzı burnu kan revan içindeydi. Biz onu ambulansa getirirken, oradan yine saldırdılar. Ben bu olayı kınıyorum, bunların yanında kalmasın, devletimizden çok rica ediyoruz\" dedi.

Yaşar Dağ\'ın akrabası öğretmen Hazni Acar da, \"Doktor Yaşar Dağ\'ın eşi İmen Dağ, sağlık ocağında yeni göreve başlamış. Söz konusu olan kişiler, ilaç yazdırmaya gidiyorlar, yanlarında hastaları yok. Doktor hanım yasal haklarına dayanarak, \'hasta olmadan ben ilaç yazamam\' demiş. Bu yasal hakkı. Oradaki kişiler, doktor hanıma hakaret ediyorlar. Doktor Bey tesadüfen mesai bitiminde eşini almaya gidiyor. Eşini almaya gittiği sırada olayla karşılaşıyor. Olayı sorgularken, saldırganlar, doktor beye saldırıp darp ediyorlar. Ambulansa haber verildiği sırada yakınları ve çevredeki insanlar yardım ettiği sırada tekrar bu saldırganlar doktor ambulanstayken bile doktora saldırmaya çalışıyorlar\" diye konuştu.

Hastaneye gelen Aile Hekimi Mehmet Nafi Güneş de saldırıya uğrayan doktor Yaşar Dağ\'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Doktor Güneş, \"Göz altı kemiği kırık durumda, burun kemiği kırık durumda, el parmağı kırık durumdaydı. Çok kötü bir şekilde 3-4 kişi tarafından darp edilmiş. Doktor Yaşar Hocamız, devlet hastanesinde göz hekimimiz. Eşini almaya geldiği sırada bu tartışmayla karşılaşıyor ve bu şekilde olaya müdahil olmuş oluyor. Yani Yaşar hocamız olmasa bayan doktor arkadaşımız darp edilecekti\" dedi.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Acil servis önünde bekleyen kalabalık

Ambulans ve poliz zırhlı araçlarının geçişi

Doktorun ağabeyi Hazni Acar ve meslektaşlarının konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN, (DHA)-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 306 MB

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4)SİLAH İMALATÇILARINA ART ARDA OPERASYON: 3 GÖZALTI

BURSA\'da geçtiğimiz günlerde yakalanan silah imalatçısı 2 şüphelinin sorgularının ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Yeşilova Mahallesi\'nde şüphelendikleri 2 kişinin yapılan üst ve ev aramalarında silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirmişti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler silah imalatı yaptıkları belirlenen Y.A. ve M.Ü.\'yü takibe aldı. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatın ardından şüphelileri gözaltına alan polis ekipleri şahısların üst ve ev aramalarında 5 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 tüfek, 6 şarjör, 14 mermi yatağı, 12 yay, 2 kabza yatağı, 5 fişek, ve 2 kelepçe ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Yapılan sorgulamada şüphelilerin, malzemeleri İ.E. isimli kişiden aldıklarını belirtmesi üzerine İ.E. de gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, \'silah imalatı ve ticareti\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyet binasından çıkışı

-Şüphelileri taşıyan aracın emniyet binasından gidişi

- Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği binasının dış görüntüsü

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğraf görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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5)ŞANLIURFA\'DA YENİ MAHSUL ZEYTİNLER TEZGAHTA

ŞANLIURFA\'da, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yeni hasat edilmiş yeşil zeytin, tezgahlarda satılmaya başlandı. Rekoltesi bu yıl yüksek olan ve kilo fiyatı 5 ile 20 arasında değişen zeytinin günde 3 ton satışı yapılıyor.

Şanlıurfa\'da havanın soğumaya başlamasıyla tezgahlara çıkarılan yeşil zeytin, kent sakinlerinin ilgisini çekiyor. Tezgahlardaki 15 çeşit zeytin, çizilme ve kırılma şekline göre 5 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu yıl zeytin rekoltesinin yüksek olduğunu, bunun da fiyatların uygun olmasını sağladığını anlatan satıcılardan Mehmet Ölmez, \"Zeytin sofralarımızın vazgeçilmezidir. Şanlıurfa\'da sofralarda yeşil zeytin olmazsa olmaz. Mutfağımız çok zengin olduğu için zeytin de sofralarımızı zenginleştiren sağlıklı bir ürünümüz. Herkesin zeytin yemesi gerekiyor\" diye konuştu. Kentte 30 noktada kurulan tezgahlarda zeytin satışı yapıldığını dile getiren Söylemez, \"Şanlıurfa\'da yeni mahsul zeytinin satışı ortalama 40 gün sürüyor. Şanlıurfa\'da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte 30 tezgahta günde yaklaşık 3 ton zeytin satılıyor. Tezgahlarımızda 15 çeşit zeytin bulunuyor ve 5 ile 20 lira arasındaki fiyatlardan satılıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Yeni mahsul zeytinler tezgahlarda satılması

- 15 çeşit zeytin tezgahta satılması

- Zeytinle ilgili açıklamada bulunan Mehmet Ölmez

- Zeytin almaya gelenler

- Salamura zeytinler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA

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