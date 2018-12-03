DHA YURT BÜLTENİ-4

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

NİĞDE\'DE ÇIĞ ALTINDA KAYBOLAN 2 DAĞCIDAN HİLAL KURTARILDI (EK)

1)HİPOTERMİYE GİRMİŞ

Niğde\'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı\'nda dün tırmanış yaparken, üzlerine çığ düşen 2 dağcıdan bu sabah kurtarılan Hilal İşcan\'ın soğuk nedeniyle hipotermiye girdiği belirtildi. Helikopterle Adana Şehir Hastanesi\'ne getirilen ve acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen İşcan, özel tulum giydirilerek, vücudunun normal ısısına çevrilmesi için tedaviye alındı.

Öte yandan Hilal İşcan\'ın çok sayıda zirve tırmanışı yaptığı, bu tırmanışlar için sosyal medyadan katılmak isteyenleri davet ettiği ve çarşamba gününden beri Konya\'dan gelen Kemal Karakoç\'la birlikte bölgede kampta olduğu öğrenildi.

Çığ altında kaldığı değerlendirilen Kemal Karakoç\'u arama çalışmalarına devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin gelişi

- İnmesi

- Ekiplerin helikopterden inmesi

- Yeni ekiplerin binmesi

- Helikopterin havalanması

- Kaymakamın arama kurtarma ekibinden bilgi alması

SÜRE:02\'24\" BOYUT:158 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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2)UNESCO GENEL MERKEZİ’NDE TÜRK RÜZGARI ESTİ

ULUSLARARASI Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY’un 25\'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde gerçekleşen konserde sahne alan konserde Türkiye’yi temsilen katılan dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran kendi bestesini seslendirdiği performansı sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandı.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY’un 25\'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Paris’te bulunan UNESCO Genel Merkezi’nde Azeri Şef Mustafa Mehmandarov yönetiminde muhteşem bir konser gerçekleşti. UNESCO daimi temsilcileri ve Paris’te yaşayan sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Türkiye’yi temsilen katılan dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran kendi bestesini seslendirdiği performansı sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konser sonrası büyük bir ilgi ile karşılandığını belirten Baran, \"BM’nin eğitim, bilim ve kültür beşiği olarak nitelendirilen Paris’teki UNESCO Genel Merkezi\'nde kendi müziğimle ülkemizi tanıttık. Bunun keyfini yaşayarak yurda dönüyoruz. Paris’teki sanatseverlerin, UNESCO Daimi Temsilcilerin ve farklı büyükelçiliklerden yetkililer konsere katıldı. Çok keyifli geçen ve katılımın oldukça yüksek olan bir konser olması bizi oldukça mutlu etti. Avrupa’nın en önemli sahnelerinden biri sayılabilecek, belki de benim kariyerimin dönüm noktası olarak kabul edebileceğim çok önemli ve keyifli bir geceydi\" dedi.

Türkiye’nin çok büyük bir kültür mirasına sahip olduğunu ifade eden Baran, \"Çok büyük bir kültür mirasına sahibiz. Projeler ve yaptığımız konserlerle, ülkemizin tanıtımına, müziğimize ne kadar hizmet edersek kendimizi o kadar şanslı hissedeceğiz. Konser sonrasında alkışları da, destekleyen, güzel dileklerini gönderen tüm sanatseverlere ve ülkemizin güzel insanlarına armağan ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ahmet Baran sahneye gelirken

-Baran\'ı alkışlayanlar

-Baran kanun çalarken

-Konserden genel ve detay

-Baran ve Azeri Şef Mustafa Mehmandarov salonda bulunanları selamlarken

-Ahmet Baran ile röp .

(BOYUT:777 MB) (SÜRE:6,27 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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3)NOEL BABA, DENİZ PARAŞÜTÜYLE HALKI SELAMLADI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde 1 ay sürecek festivalde, Hristiyanların yılbaşı kutlamalarının simgesi Noel Baba, deniz paraşütüyle halkı selamladı. Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip \'Ayaz Ata\' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi \'Noel baba\' figürünü bir araya getiren Marmaris Yeni Yıl Festivali, çeşitli etkinliklerde sürüyor. Festival kapsamında Noel Baba kıyafetli bir kişi, deniz paraşütüyle Marmaris semalarından halkın yeni yılını kutladı. İlçe kıyılarına yakın uçan Noel Baba\'yı fark eden vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi. Noel Baba, kendisini görenlere el salladı. Ayrıca Marmaris\'e festival için şehir dışından gelen vatandaşlara, ücretsiz olarak deniz paraşütü deneyimi yaşatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Deniz paraşütü yapan Noel Baba figürlü kişini cep telefonu ile çekimleri

- Ücretsiz deniz paraşütü yapan tatilcilerin genel görüntüsü

(Toplam: 2 dakika 23 saniye-51,8 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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4)KÖY KADINLARINA KANSER SEMİNERİ

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde köy kadınlarına yönelik düzenlenen \'kanser tarama ve erken teşhis\' semineri ilgi gördü.

Kahta Kaymakamlığı, Akıncılar Belediyesi, Kahta Halk Eğitim Merkezi, Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği ile Kommagene Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa yürüttüğü; \'Kadının emeği paraya dönüşüyor\' projesi kapsamında; ayda bir kez kadınlara yönelik sağlık eğitim semineri düzenleniyor. İlki bu ay düzenlenen etkinlik olan \'Kadınlarda kanser taraması ve erken teşhis\' semineri Akıncılar Beldesi kültür merkezinde düzenlendi.

Slayt gösterileri ile uzmanların anlatımlarının yer aldığı seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Kursa katılan kadınlar

- Kadınlara broşör dağıtımı

- Kadınlara kanserin anlatılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTO: 870 MB

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5)5 KİŞİLİK AİLE AYNI MOTOSİKLETTE

BURSA\'da, Suriyeli olduğu belirtien 5 kişilik bir ailenin tüm fertleri aynı motosiklette yolculuk yaparken görüntülendi. Sürücü dahil motosiklet üstündeki 5 kişi, kask kullanmayarak olası bir kazada ölüme davetiye çıkarırken, tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Bursa\'nın Kestel ilçesinde 5 kişilik bir ailenin aynı motosiklete binerek yolculuk yapması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bursa istikametinden Kestel ilçe merkezine seyir halinde olan motosiklette 3 çocuğunu aralarına alan çift, hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamlarını hiçe saydılar. Suriye vatandaşı olduğu belirtilen ailenin bu tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Görüntü Dökümü:

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-5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu

Süre: 0.36 Boyut: 68 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)