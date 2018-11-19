DHA YURT BÜLTENİ 4

Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA’da bina temeli için kazılan 5 metre derinliğinde çukura düşen \'Boncuk\' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Devteşti Mahallesi’nde dün gece yapımı devam eden inşaatın temeli için kazılan 5 metrelik çukura köpek düştü. Bir süre çukurda mahsur kalan köpeğin havlamasını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri çukurdaki \'Boncuk isimli köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Bir itfaiye eri tarafından kucaklanarak dışarı çıkarılan köpek, uzun süre kendisini kurtaran itfaiye görevlisinin yanından ayrılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çukurdan çıkartılan köpek

- İtfaiye ekiplerince kurtarılan köpek

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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81 yaşındaki görme engelli lastik satarak geçiniyor

BURSA\'da 60 yıl önce 21 yaşındayken aile hasımları tarafından uğradığı saldırıda gözlerini kaybeden Hüseyin Eser, Uzun Çarşı\'da açtığı tezgâhta lastik, dikiş ipliği, dikiş iğnesi gibi tuhafiye ürünleri satıyor. Eşi de görme engelli olan Hüseyin Eser \"Başka kimsemiz yok. Kendi kendimize bakıyoruz\" dedi.

Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi\'nde 65 yaşında kendisi gibi görme engelli eşiyle yaşayan Hüseyin Eser, sabah erken saatlerde komşularının yardımıyla tezgâhını alıp minibüse biniyor. Tarihi Uzun Çarşı\'ya gelen Eser, burada esnafın da yardımıyla tezgâhını açıyor. Lastik, iğne, iplik gibi ürünleri tezgâhına yerleştiren Eser, akşam saatlerine kadar satış yapıyor. Yine esnafın yardımıyla tezgâhını toplayan Eser, minibüsle evine dönüyor.

\"GÖZLERİME BABAMIN HASIMLARI SALDIRDI\"

21 yaşında babasının hasımları tarafından uğradığı saldırıda gözlerini kaybettiğini söyleyen Eser, \"60 senedir bu işi yapıyorum. Eşimle birlikte yaşıyorum, o da görmüyor. Babamın düşmanlar kasten saldırdı, gözlerimi kaybettim. Gözlerim görseydi ben hafız olmak istiyordum\" dedi. Bakacak kimsesi olmadığını söyleyen Eser, \"Hep bu işi yaptım, kimsem yok. Kendi kendime çalışıyorum, kendi kendime bakıyorum. İki tane kızım var, eşleriyle yaşıyorlar, eşleri fabrikada işçi olarak çalışıyor. Kimse kimsenin halini görmez. Ne yapacaksın? Çalışmadan olmuyor\" şeklinde konuştu.

Tarihi Uzun Çarşı esnafından Doğan Akkurt, \"Hüseyin ağabey 60 yıldır buradaymış. Ben 25 yıldır bu çarşıdayım. Sabah saat 10-11 gibi gelir, akşam 18\'de gider. Burada lastik, iğne satar. Artık işine alışmış. Biz de yardımcı oluyoruz. Bir şekilde işini götürüyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hüseyin Eser\'in satış yapmasından detaylar

-Müşterilerden detaylar

-Çarşı\'dan detaylar

-Hüseyin Eser ve Doğan Akkurt ile röportaj

Haber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

Süre: 5.20 Boyut:597 MB



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3 ildeki torbacı operasyonunda 26 tutuklama

,TOKAT merkezli 3 ilde polisin, \'torbacı\' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik drone destekli düzenlediği operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 26’sı tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 Kasım\'da \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Drone destekli gerçekleştirilen operasyon kapsamında Erbaa, Amasya ve İstanbul’da toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Sabahın ilk ışıklarında 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 1 kilo 172 gram esrar, 106,21 gram kubar esrar, 34,44 gram toz esrar, 15,09 gram skung kimyasal esrar, 30,65 gram sentetik kannabinoid, 1,54 gram eroin, 200 ecstasy hap ele geçirildi. Yakalanan 37 kişiden 26’sı Erbaa’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Operasyon görüntüleri (amatör kamera

-Şüpheliler

Haber:Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)



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Astrolog kazada hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde astrolog Egemen Töreli (51) yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesinde oturan astrolog Egemen Töreli, yaya olarak Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen M.T.\'nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonet Töreli\'ye daha sonra ise elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile Egemen Töreli ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Töreli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kamyondan görüntü

-Elektrik direğinden görüntü

-Genel ve detaylar

-Egemen töreli foto

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)



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Polisten kaçmak isterken balkondan atlayan asker kaçağı yaralandı

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, kızlı erkekli evde gürültü yapıldığı şikâyeti üzerine gelen polise yakalanmamak için 2\'nci kattaki dairenin balkonundan atlayan asker kaçağı Onur T.(21), yaralandı.

Oay, dün gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1071 Nolu Sokak\'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Kızlı erkekli evde gürültü yapıldığı şikâyeti üzerine polis ekipleri eve geldi. Evin kapı ziline basanların polis olduğunu fark eden Onur T., polisten kaçmak isterken 2\'nci kattaki dairenin balkonundan atladı. Beton zemine düşerek yaralanan Onur T., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Onur T., tedavi altına alınırken, evde bulunan 3\'ü kız 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Onur T.\'nin asker kaçağı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ambulansın içindeki O.T.

-Bir kişinin polis otosuna götürülmesi

-Polisin incelemeleri

Süre:(02.04) /Boyutu:(230 MB.)

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



