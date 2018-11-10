DHA YURT BÜLTENİ 4

Anma töreni gecikince Vali \'görevden alın\' talimatı verdi

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 80\'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaşanan gecikme nedeniyle İstiklal Marşı, 09.05\'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuyla birlikte okundu. Vali Cüneyit Orhan Toprak, törenin ardından sorumlu müdüre tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, \"Hepsini görevden alın\"\' diye talimat verdi.

Atatürk\'ün vefatının 80\'inci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende çelenk konulmasıyla başladı. Saatler 09.05\'e az bir süre kalınca Vali Cüneyit Orhan Toprak, görevlilere İstiklal Marşı\'nın okunması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak uyarıya rağmen okunmadı. Saat 09.05\'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Vali Toprak da görevlilere \'İstiklal Marşı\'na geçin\' diye tepki gösterdi. Gecikme nedeniyle sirenler eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrası Vali Toprak, sorumlu müdüre, gecikmenin yaşanmasına tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, \"Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Vali\'ye tören yönettiriyorlar\" diye talimat verdi.

Vali Toprak, anıtta düzenlenen törenin ardından Devlet Tiyatrosu\'nda düzenlenecek programa geçerken de yanında bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile yaptığı sohbette, görevlileri 3-4 kez müdahale etmesine rağmen İstiklal Marşı\'nın okunmadığını anlattı.

Devlet Tiyatrosu\'nda düzenlene tören, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci tarafından Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayatı ve Kurtuluş Savaşı\'nı anlatan oratoryo sunulmasıyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sirenlerin çalmaya başlaması

- Valinin tepki göstermesi

- İstiklal Marşı\'nın okunup saygı duruşunda bulunması

- Saygı duruşunda çevredekilerin ağlması

- tören sonrası Vali\'nin sorumlu müdüre \'hepsini alın\' talimatını vermesi (1. dakika 10. saniye)

- Vali\'nin il Jandarma komutanıyla sohbeti

- Törenden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ, KONYA (DHA)

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Temizlik ve inşaat işçileri 09.05\'te saygı duruşuna geçti

Çorum\'da inşaata çalışan Iraklı işçiler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün, ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulundu.

Kentte, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümünde hayat 2 dakikalığına durdu. Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikal edişinin 80\'inci yılında, kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'ndeki inşaatta çalışan Iraklı işçiler de, Atatürk\'e olan sevgilerini göstererek saat 09.05\'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. İşçilerin yanında çevrede çöp toplayan belediye işçileri de siren sonuna kadar saygı duruşuna geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye ve Iraklı işçiler saygı duruşu

-Detaylar

(SÜRE: 1.15 Dk ) (BOYUT: 28 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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İzmir\'de terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir\'de, terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) adına, Tunceli kırsallarında silahlı terör faaliyetinde bulunan ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için İzmir\'e geldikleri tespit edilen 2 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı\'nın destek verdiği İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tunceli\'de terör örgütü MKP adına silahlı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 2 şüphelinin İzmir\'de olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin Bornova\'daki bir hücre evinde kaldığını belirleyen ekipler, özel harekat polislerinin de katılımıyla adrese operasyon düzenledi. Baskında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için İzmir\'e geldikleri belirlenen 2 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şüphelilerin emniyete götürülüşünden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Tokat\'ta Mustafa Kemal Atatürk özlemle anıldı

Tokat\'ta, 10 Kasım Atatürk\'ü anma programı kapsamında, Atatürk Anıtı\'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 80\'nci yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı\'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Ozan Balcı, 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende anıta sırasıyla Tokat Valiliği, Tokat Garnizon Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından saat 09.05\'te, çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına 100 metre uzaklıkta bulunan inşaatın 5\'nci katında çalışan işçiler de siren sesi ile işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çelenklerin sunulması

-Saygı duruşunda bulunulması

-Genel detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)-

(294 MB HD Görüntü)

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Çanakkale’de saat 09.05’te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün, ebediyete intikalinin 80\'inci yıldönümü Çanakkale’de törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı\'nda saat 09.00’da çelenk koyma töreni yapıldı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Avukat Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili özgür Ceylan, siyasi parti temsilcileri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.00\'da Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından saat 09.05’de verilen ‘Tİ’ işaretiyle birlikte adeta zaman durdu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak bayrak göndere çekildi, daha sonra ise yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında Çanakkale’de caddelerinde de siren sesleri eşliğinde hayat durdu. Törenin ardından vatandaşlar ve çocuklar Atatürk Anıtı\'na çiçek bırakıp, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cumhuriyet Meydanındaki 10 Kasım töreninden genel ve detay görüntüler.

-Çelenk sunmadan görüntüler.

-Saygı Duruşundan genel ve detay görüntüler.

-Atatürk Anıtına çiçekler bırakılmasından görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. 2 dakika 2 saniye. 226 MB.

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İslahiye\'de saat 09.05\'te hayat durdu

Gaziantep\'in İslahiye İlçesinde, Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 80\'inci yıl dönümü törenlerinde saatlerin 09.05\'i göstermesiyle hayat durdu.

Demokrasi Meydanı\'ndaki törene; Gaziantep Vali Yardımcısı İbrahim Halil Toprak, 106\'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, askeri erkan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saatlerin 09.05\'i göstermesinin ardından sirenlerin çalmasıyla adeta hayat durdu. Sirenlerin çaldığını görenler bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi meydanına çelenk konulması

- Siren çalması ve İstiklal Marşı okunması

- Esnaf ve vatandaşların saygı duruşu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK, GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

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İzmir\'de önce anma, sonra eylem

İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç semtinde, 2-B olarak bilinen \'orman vasfını yitirmiş araziler\' üzerinde konut sahibi olan vatandaşlar, devletin kendilerinden istediği rayiç bedellerinin yüksek olduğunu öne sürerek eylem yaptı. Saat 09.05\'te, Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, mahalleli adına basın açıklamasını okuyan esnaf Murat Koç, \"Sarnıç\'ta oturan 40 bin insanın özlük hakkı olan \'mülk edinme hakkı\', çeşitli sebeplerden dolayı zaafiyete uğramıştır. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz\" dedi.

Yaklaşık 40 bin insanın yaşadığı Sarnıç\'ta, \'orman vasfını yitirmiş araziler\' üzerinde evleri ve işyerleri bulunan vatandaşlar, devletin kendilerinden istediği rayiç bedellerinin çok yüksek olduğu gerekçesiyle bu sabah eylem yaptı. İlçedeki bir süpermarketin otoparkında toplanan yaklaşık 300 kişi, metrekare fiyatı 400 ile 600 TL arasında değişen rayiç bedellerinin aşağı çekilmesini istedi. Eyleme katılanlar, saat 09.05\'te, Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı\'nı okudu. Daha sonra, esnaf Murat Koç, vatandaşlar adına basın açıklaması yaptı. Koç, Sarnıçlıların yaşadıkları sorunun olduğundan çok daha büyük bir şeymiş gibi gösterildiğini öne sürüp, aslında basit çözümlerle herkesin mutlu olabileceği küçük bir problem olduğunu belirterek, \"Aynı sıkıntıyı yaşayan diğer yerler sıkıntılarını demokrasinin zengin nimetlerini kullanarak aştılar. Her ne hikmetse Sarnıç\'ta bu iş kangren oldu. Sarnıç\'ta yaşayan vatandaşlar, devletine, milletine, bayrağına sadakatle bağlı, devletin bölünmez bütünlüğünü savunan, devleti ebed müddet bilen, kanunlara saygılı vatandaşlardır. Yetkililere sesleniyorum, sesimizi duyun. Üstad Necip Fazıl, bir şiirinde şöyle söyler, \'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.\' Bizler de öz yurdumuzda garip kaldık, öz vatanımızda parya olduk. Allah\'tan gayrı kimsenin merhametine ihtiyacımız yoktur. Bizlere lütufta bulunmayın. Bizler ne bağış ne de hibe istiyoruz. Kanunsuz, illegal hiçbir talebimiz yoktur. Bu vesileyle, Sarnıçlılar olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyoruz\" dedi.

Okunan basın açıklamasının ardından, vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)



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Gaziantep\'te, \'Bed-i Besmele\' etkinliği

Gaziantep\'te İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, \'Bed-i Besmele\' etkinliği düzenledi.

Şenel Sabri Turan İlkokul\'unda düzenlenen ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte İHH yetkilileri, öğrencilere el-yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar oynayarak hediye kalem dağıttı. Proje kapsamında Kayseri, Elazığ, Malatya, Van, Sivas illerinin ardından Gaziantep\'te gerçekleştirilen etkinliğin son durağı ise Şanlıurfa olacak.

Etkinliklerin çok verimli geçtiğini ifade eden Sümeyye Şen, \"Bu gün Gaziantep\'te Bed-i Besmele etkinlikleri yapıyoruz. Bed-i Besmele Osmanlı zamanında okula alışması için yapılan bir etkinlikti. Biz de bu kültürü günümüze taşımak için bu şekilde bir etkinlik yaptık. Etkinliğimizin içeriğinde, dans, yüz boyama, çuval yarışı gibi oyunlar oynuyoruz. Çok eğlenceli şekilde güzel vakit geçiriyoruz\" dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara hediyeler verilerek, okula alışmalarına yardımcı olacak bilgiler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okulda yapılan etkinlikler

- Sümeyye Esen ile Röp.

- Oyun oynanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI, GAZİANTEP (DHA)

200 MB

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Ata\'yı anarken gözleri doldu

Amasya\'da Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyeti intikalinin 80\'inci yıl dönümünde anıldı.

Amasya’da Atatürk’ün vefatının 80\'inci yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı\'nda tören düzenlendi. Çelenk sunumu gerçekleştirileren başlayan törene, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, kurum müdürleri, STK\'lar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrasında saat 9.05\'i gösterdiğinde sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilerek meşale yakıldığı tören, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla son buldu.

AYAKKABI BOYACISINDAN ATA\'YA SAYGI

Anma töreninde sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçen 61 yıllık ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan’ın (72) gözlerinin dolması dikkat çekti. Tezgahı önünde saygı duruşuna geçen Taşan, “Ne mutlu Türküm diyene, Atamızla gurur duyuyoruz. Atamızın kabri cennet olsun. Mutluyuz, bizlere o günlerde verdikleri mücadele ile bugünleri bağışlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsunö dedi.

Görüntü Dökümü

- Atatürk anıtı detay

- Çelenk sunumu detay

-Saygı duruşu ve meşale ateşi detay

-Ayakkabı boyacı saygı duruşu detay

-Ayakkabı boyacısı röportaj

- Diğer detaylar

(SÜRE:2.31 Dk) (BOYUT: 282 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

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Atatürk sevgisiyle donattığı otobüs durağında Ata\'yı andı

Bolu\'da, Şükrü Terzi(77) Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile donattığı otobüs durağında çok sevdiği Atatürk\'ü ölüm yıldönümünde anarak saat 09.05\'te saygı duruşunda bulundu.

Bolu Yukarı Soku Mahallesi\'nde oturan Şükrü Terzi, eşiyle birlikte yaşadığı evinin yanında bulunan otobüs durağını yaklaşık 5 yıl önce halı, kilim, çiçekler, çöp kovaları, saat, aynalar ve Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle donattı. Yıllardır kendince güzelleştirdiği durağın etrafında vakit geçiren Şükrü Terzi\'nin içindeki Atatürk sevgisi mahallelinin de takdirini topladı. Yıllardır durağı adeta kendi evi gibi temizleyip, bakımlarını yapan Terzi, 10 Kasım\'da da Atatürk resimleriyle donattığı otobüs durağında Atatürk\'ü andı. Terzi, saat 09.05\'te durağın önüne gelerek 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım nedeniyle Atatürk\'ü saygıyla andığını ifade eden Terzi, \"Ben Allah\'a çok şükür bu durağın eksikliklerini sürekli gidermeye çalışıyorum. Herkes de durağın bu halde olmasından çok memnun. Komşularımız da durakla alakadar oluyorlar. İçimdeki Atatürk sevgisi çok. Öldükten sonra daha da kıymetini anladık. Allah keşke onu eksik etmeseydi.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Duraktan görüntüler

-Detaylar

-Saygı duruşu

-Röportaj

Süre: 01.47-Boyut: 201.9MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Gaziantep\'te Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıl dönümünde Gaziantep\'te de törenlerle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Saatlerin 09.05\'i göstermesiyle sirenler çaldı ve törene katılanlar saygı duruşunda bulundu. Yoldan geçenlerin de saygı duruşunda bulunduğu anma töreni İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Çelenklerin konulması

- Siren sesi

- Saygı duruşunda bulunanalar

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 149 MB