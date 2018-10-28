DHA YURT BÜLTENİ 4

Ankara\'da ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu

Gökhan CEYLAN, ANKARA (DHA) - Ankara\'nın Altındağ ilçesinde Doğantepe Mahallesi\'nde sabah saatlerinde ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri olayı aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlatırken, cesedin üzerinden Cumali Elselim (15) adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Çalışmalardan görüntüler

Detaylar



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‘Türkiye Güven Huzur’ uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

AMASYA’da polis ekiplerince yapılan ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör ve narkotik ekipleri kentin farklı noktalarında, kalabalık alanlarda uygulama, kontrol ve denetimlerde bulundu. \'Türkiye Güven Huzur’ adlı uygulamada polis ekipleri bazı bölgelerde üst araması ve GBT sorgulaması da yaptı. Merkezde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, alışveriş merkezleri içleri ile çevreleri, kafe, kahvehane, park ve bahçelerde yayalara yönelik risk analizini yapabilen, suçlu profilini tanıyan seçici personelin bulunduğu 5\'er kişilik ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada, bin 830 şahsın üst araması ve kimlik sorgulaması yapılırken, 77 araç, 96 işyeri ve 75 park kontrol edildi. Uygulamada, GBT sorgulamasında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ziya Paşa bulvarı detay

- polislerden detay

-Vatandaşların aranmasından detay

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

(SÜRE:1.47 Dk) (BOYUT: 199 MB)



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Minik Zeynep, kulak ameliyatı olmayı bekliyor

GÜMÜŞHANE’de işitme kaybı yaşayan 3,5 yaşındaki Zeynep Mine Koyun, \'biyonik kulak\' olarak bilinen \'koklear implant\' temin edilemediği için ameliyat olamıyor. Ameliyatı yapılamayan Zeynep’in babası Ozan Koyun (26), kızı için yetkililerden yardım istedi. Ozan Koyun, “Kızım yaş sınırında olduğu için de bir önce ameliyat olması gerekiyor. Benim gibi sırada bekleyen birçok aile var. Oğlum bana ‘Baba benim kardeşim neden konuşmuyor?’ diye soruyor. Bu durum aile olarak psikolojimizi de bozduö dedi.

SGK tarafından hastanelere cihaz alımı için verilen ücretlere yapılan 7 bin 500 liralık zam dilimi, cihazı temin eden firmalar ile paylaşılamayınca biyonik kulak ameliyatları durdu. Firmalar ile hastanelerin uzlaşması beklenirken, artan döviz kuru, sorunun büyümesine neden oldu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen çocukların da mağdur olmasına yol açtı. Gümüşhane’de oturan Ozan Koyun’un işitme kaybı yaşayan ve bionik kulak takılmasını bekleyen 3,5 yaşındaki kızı Zeynep Mine Koyun da mağdur oldu. Aile, kızlarının sağlığına kavuşması için ayladır beklerken, firmalar ile hastanelerin uzlaşamamaları nedeniyle ameliyatın iptal edildiğini öğrenince yıkıldı. Aile, anlaşmazlığın giderilmesiyle kızlarının sağlığına kavuşmasını bekliyor.

AİLE BEKLEYİŞTE

Kızının hastalığını geç fark ettiklerini belirten baba Ozan Koyun, “Çocuğumuz konuşma ve duyma yetisinin kayıp olduğunu geç fark ettik. İlk önce Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne baktırdık. Orada bize çocuğumuzun işitme kaybının yüksek olduğunu söylediler. Doktorları olmadığı için bize cihaz önerdiler. Biz de daha sağlıklı bir sonuç almak için Kanuni Araştırma Hastanesi’ne gittik. Orada da bize aynı şekilde bilgi verip, çocuğumun ameliyat olması gerektiğin söylediler. Ancak ameliyat yapan doktorun açığa alındığı için, ameliyatı yapabilecek bir doktorun bulunmadığını ilettiler. Bu ameliyatı sadece Rize ve Erzurum’da yapıştırabileceğimizi söylediler. Bende çocuğumu alarak Erzurum’a gittik. Erzurum’da 3 ay boyunca birçok kontrolden geçtik. 3 ay sonunda ise bize ameliyat için gün vereceklerdi ancak devletin döviz kurundan dolayı yüksek maliyetli ameliyatları durduğunu söylediler. Türkiye’nin hiçbir yerinde bu ameliyatın gerçekleşemeyeceğini, ancak ikinci bir yasa çıkana kadar beklememiz gerektiğini ifade ettiler. Kızım yaş sınırında olduğu için de bir önce ameliyat olması gerekiyor. Benim gibi sırada bekleyen bir sürü aile var. Onlarında çocuklarının bu ameliyatı olması gerekiyor. Oğlum bana ‘Baba kardeşim neden konuşmuyor ?’ diye soruyor. Bu durum ailemizin psikolojisini bozduö dedi.

‘MADDİ VE MANEVİ BİR YIKIM GEÇİRİYORUZ’

Çocuğunun sağlığına kavuşmasını isteyen Koyun, “Bizlere devletin, ölüm riski olmadığı sürece yüksek maliyetli ameliyatları yapamadığını söylediler. Ben asgari ücretle geçinen birisiyim. Bir asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Maddi ve manevi bir yıkım geçiriyoruz. Hastaneye en son gittiğimde ameliyat masraflarının ücretini sorduğumda bana 150 bin TL’lik bir fiyat söylediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, haberlerden takip ettiğim kadarıyla yüksek maliyetli ameliyatları karşıladıklarını söylemişti. Biz sadece çocuğumuzun sağlığına kavuşmasını istiyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aileden görüntüler

Zeynep Koyun ve kardeşi ile oyun oynaması

Baba Ozan Koyun konuşma

Detaylar

Haber - Kamera: Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA)



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Adana\'da \'okul\' eylemi

ADANA\'nın Sarıçam ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Kemalpaşa Mahallesi\'nde bir araya gelen vatandaşlar, en yakın okulun yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıkta olduğunu belirterek eylem yaptı.

\'Küçük Amerika\' olarak adlandırılan ve halen yaklaşık 3 binin üzerinde yabancı askerin görev yaptığı üssünün de bulunduğu merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Mahallesi ile bitişik olan Kemalpaşa Mahallesi\'nde yaklaşık 100 kişilik mahalle halkı bir araya geldi. En yakın okulun 3 kilometrelik mesafede olduğunu ve dinlenme parkı bulunmadığını savunan mahalleliler, hep bir ağızdan \'okul istiyoruz\' diye bağırdı.

\'OKUL İSTİYORUZ\'

Mahalleli adına bir konuşma yapan Mustafa Katar, seçim zamanlarında kendilerine vaatler verildiğini ancak sonrasında kendileriyle ilgilenilmediğini söyledi. Katar, \"Ne yollarımız düzgün ne okulumuz ne de parkımız var. Sanki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz. 15 yıllık bir mahalleyiz. 2500 seçmenimiz var. 3 kilometrelik mesafedeki okuldan getiriyoruz çocuklarımızı. Kime söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Artık Cumhurbaşkanımız görsün, başka çaremiz yok. Zaten maddi durumu iyi olmayan bir mahalle, yürüyerek götürmek zorunda kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımız çocuklarını okula göndermek istemiyor. Gereken neyse park, yol hepsini istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu hakka sahipsek, hakkımızı istiyoruz. Biz her şeyden önce okul istiyoruz. Bu seçimde geleni kovacağız. Seçimde de oy kullanmayacağız. Çünkü gelen bize yalan söylüyor\" dedi.

\'BUNLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'NİN ÇOCUKLARI\'

Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne okul yapılması için dilekçe verdiklerini kaydeden Katar, \"Daha sonra bizden yer bulmamız istendi. Biz kimiz ki yer bulalım, bir sürü yer var. Her yer boş isterse bulur. 300 metre arayla iki okul yapılıyor. Ancak 3 kilometre mesafede bir okul mahallemize yapılmıyor. Çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Geleceğini düşünüyoruz. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti\'nin çocuklarıdır. Bunlara biz bakmazsak kim bakacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Mahalle sakini Mustafa Katar, röp

- Okuldan gelen çocukların görüntüsü

- Eylem yapam mahalle sakinlerinin görüntüsü

- Asfaltsız yolların görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'15\" BOYUT:470 MB

HaberAkif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)



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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuş

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, günümüzde yönetim sisteminin faiz üzerine kurulu olduğunu belirterek, \"Savaştırmak için örgütler kurduruluyor. Faiz mi yok? Siste faiz üzerine kurulmuş\" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazını Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Gazi Camii\'nde kıldı. Erbaş, burada cemaate namaz kıldırdıktan sonra düzenlenen \'Sabah Buluşması\' etkinliğine katıldı. Cemaate dua yaptıran Erbaş, daha sonra vaaz kürsüsüne çıkarak açıklamalarda bulundu. Günümüzde sistemin faiz üzerine kurulduğunu belirten Erbaş, \"Her taraf cehaletle dolmuştu, putlarla dolmuştu. İnsanlar pazarlarda köle olarak satılıyordu. Faiz tefecilik almış başını gidiyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu, kabile savaşları vardı, ırkçılık vardı, vardı da vardı, bunların hangisi şimdi yok? Irkçılık mı yok, ırkçılıktan dolayı savaşlar mı yok, var. Hatta örgütler kurduruluyor, o örgütlerle savaşlar yaptırılıyor. Faiz mi, faizcilik mi yok? Hem de sistematik bir şekilde yapılıyor. Sistem faiz üzerine kurulmuş. Bu şekilde insanlar haramla iştigal ettiriliyor.\" dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla selamlaşan Erbaş daha sonra camiden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ali Erbaş\'ın açıklamaları

Haber - Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA, (DHA)