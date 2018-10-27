DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TUNCELİ ŞEHİTLERİ İÇİN ELAZIĞ\'DA UĞURLAMA TÖRENİ

TUNCELİ\'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda olan jandarma özel harekat timlerinin bulunduğu alanda etkili olan soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 asker, Elazığ\'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Jandarma uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, Nazimiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi\'nde dün akşam şehit oldu. Gece yarısı Elazığ\'a getirilen şehit askerler için havalimanında bugün sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit naaşları, tören alınana getirilerek buradaki katafalka konuldu. Daha sonra şehit özgeçmişlerinin okunmasından sonra dualar yapıldı.

Törende konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatan üzerinde emelleri olan hainlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, \"Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Şehitlerimize bir kez daha Allah\'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun, makamları Ali olsun, Allah şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır versin, baş sağlığı diliyoruz. Yüce Rabbim vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, ezanımızı, bayrağımızı bozmak isteyenlere, bu güzel vatan uğrunda çeşitli emelleri olan hainlere fırsat vermesin, şehitlerimizin tekrar mekanları cennet olsun. Yüce Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin\" dedi.

Konuşmanın ardından her iki şehidin naaşı da Mersin\'e uğurlandı

Görüntü Dökümü

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-Şehit naaşlarının tören alanına getirilişi

-Askeri tören

-Tunceli Valisi Tuncay Sonel\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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2)\"KARTAL YUVASI\" İSHAK PAŞA SARAYI BEYAZA BÜRÜNDÜ

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kentte dün gece etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, Doğu Anadolu Bölgesi\'nin görkemli tarihi yapıları arasında yer alan ve Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden olan İshak Paşa Sarayı ve çevresi de karla kaplandı. Kar yağışı, ilçeye hakim bin 900 rakımlı tepede kurulu, kartal yuvası görünümü ve tarihi özelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken saray ile çevresinde doyumsuz manzaralar oluşturdu.Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşan tarihi sarayın da yer aldığı bölge, Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi, İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani\'nin türbesi ve kent müzesi gibi birçok tarihi değere ev sahipliği yapıyor. Türkiye\'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı\'nın karşısında \"Medeniyetler geçidi\" olarak nitelendirilen bölge, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının gözde yerleri arasında yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-İshak Paşa Sarayı detaylı

-İshak Paşa Sarayı genel

(Haber-Kamera: Sedat BUDAK/ DOĞUBAYAZIT, Ağrı, (DHA)

(Süre: 1 dakika)

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3)ARIZALARI GİDERMEK İÇİN DOĞAYA MEYDAN OKUYORLAR

VAN ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına, yüksek gelirim hatlarının arızalanması ve elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu. Arızalardan dolayı Van, Hakkari ve Bitlis\'te 3 belde ve 400 yerleşim birimine enerji verilemiyor. 65 ekip ve 200 kişiyle yürütülen çalışmalarda, fırtınadan dolayı devrilen direklerini onarıp yerleşim birimlerine enerji verilmesi için arıza ekipleri, zorlu doğa şartlarına göğüs gererek, yağmur yağışı altında çalışma yürütüyor. VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, aşırı yağış ve fırtınadan dolayı 3 belde ve 400\'e yakın yerleşim biriminin enerjisiz kaldığını, ekiplerin gece gündüz çalışarak arızaları gidermeye çalıştıklarını, şu ana kadar arızaların yüzde 60\'ının giderildiğini söyledi.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Van\'da sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle özellikle kırsal alanlarda meydana gelen elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba gösteriyor. Van, Hakkari ve Bitlis\'te 65 araç ve 200 personelle yürütülen çalışmalarda, arıza ekipleri, devrilen direklerin yerine yenisini dikiyor. Çatak ilçesine bağlı Görentaş Köyü yakınındaki Gönderme mevkiinde fırtınadan dolayı devrilen elektrik direği, 12 kişiden oluşan arıza ekibinin 11 saat süren çalışması sonucu yeniden onarılıp yerine dikilirken, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerine yeniden enerji verildi.

3 BELDE VE 400 YERLEŞİM BİRİMİNE ENERJİ VERİLEMİYOR

Arızalardan dolayı elektiriksiz kalan Van, Hakkari ve Bitlis\'e bağlı 3 belde ve 400 yerleşim birimine elektrik verilmesi için ekipler, zorlu doğa şartlarına adete meydan okudu. Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için sağanak yağışa aldırış etmeden, araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgelerdeki arızaları gidermek için zaman zaman yürüyor. VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullan Okuducu, Van Gölü Edaş Şirketi\'nin Van, Bitlis ve Hakkari illerinden oluştuğunu belirterek, \"Etkili olan sağanak yağış ve fırtınadan dolayı enerji nakil hatlarında ciddi hasarlar meydana geldi. Hasarların ilk başladığından itibaren bütün ekiplerimiz arızalara müdahale etmek için canla, başla bir uğraş içerisindedir. Dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış ve fırtınadan yaklaşık 700-800 yerleşim birimimiz enerjisiz durumdaydı. Yaklaşık 65 araç ve 200 personelimizle 7 gün 24 saat yapılan çalışmalarda şu ana kadar arızaların yüzde 60\'ı bitirilmiş durumda. Şu anda enerjisiz il merkezimiz ve ilçemiz kalmamıştır. 3 belde, 400 yerleşim birimi ve 52 askeri birimimizde halen enerji verme çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bu yerleşim birimlerine enerji verilecektir. Bu yağışların sürekli olması, rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle devrilen direklerle çalışmalar biraz zaman alabilmektedir. Bundan dolayı da bazı gecikmeler yaşanmaktadır. Ama arkadaşlarımız canla, başla çalışıyor\" dedi.

\'DİREKLERİN ALT PARÇALARI ÇALINIYOR\'

Okuducu, Van, Bitlis ve Hakkari\'de 800 personelin yaz boyunca tüm hatları kontrol ederek, kışa hazır hale getirdiğini de anlatarak şunları kaydetti:

\"Tüm hatlarda bakım kontrol ve onarım çalışmaları yapıldı.Bu çalışmalarda eski direklerin yerine, yeni direklerin dikilmesi, eğik direklerin düzeltilmesi, iletkenlerin onarılması ve panoların onarılması gibi test çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda geçen yıllara oranla bu yıl kesintilerde ciddi oranda azalmalar oldu. Bizim amacımız kesintisiz, sürekli, en az kesintiyle bir işletme faaliyeti sunabilmek. Bu amacımıza da inşallah ulaşacağız. Kışın genelde rastlandığımız en büyük sıkıntı özellikle kırsaldaki enerji nakil hatlarımızda bizim galbanizli, örmeli direklerimiz mevcut. Bunların alt parçalarının çalınması neticesinde direklerimizin mukavemeti düşmekte. Bu da rüzgar veya buz yükü olduğu zaman direklerin kırılmasıyla sonuçlanmakta ve büyük yerleşim birimlerimizin uzun süreli enerjisiz kalmasına neden olmakta. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın, abonelerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Direklerimizin korunmasını bekliyoruz. Çünkü direklerin parçalarının çalınması, direklerin yıkılmasına maalesef zemin hazırlıyor. Bunun dışında özellikle hatlara yakın ağaçların hatların üzerine devrilmesi gibi bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Özellikle yaz bakım çalışmalarında biz kesebildiğimiz kadar ağaç kestik fakat vatandaşın direnişi ile karşılaşıyoruz.ö

Sağanak yağmur altında zorlu bir mücadele yürüten VEDAŞ arıza ekibi çalışanı İlhan Abbasioğlu, fırtınadan dolayı devrilen direkleri onarmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.Görentaş Köyü Muhtarı Bahri Caniş de, mahallelerine enerji veren ekiplere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Kırsal bölgede çalışma yapan ekipler

-Devrilen direkler ve çalışma yapan işçiler

-Bölgeden ve yapılan çalışmalardan detaylar

-VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullan Okuducu\'nun açıklamaları

-Detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/,VAN,(DHA)-

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4)İNTERNET SİTELERİNDEN ARAÇ ALIRKEN DİKKAT

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Tuncay Karakaş, internet aracılığı ile araç alım ve satımı konusunda uyarıda bulundu. Karakaş, internetten araç alacakların kaparo yatırmaması, şase ve ruhsat bilgilerini paylaşmaması gerektiğini bildirdi. Son dönemde otomobil alıcı ve satıcıları özellikle internet yolu ile alacakları ve satacakları araçları ilanlara koymaya başladı. Araç alım satımında tarafların mağdur olmaması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Tuncay Karakaş uyarıda bulundu. Karakaş, araç alacakların internette gördükleri araçlara kaparo yatırmaması gerektiğine dikkat çekerek, \"Araç alım, satım işlemleri artık internet üzerinden gerçekleşiyor ve bu işi yapan birkaç site bulunmaktadır. Bu sitelerden araba alım, satımı yaparken karşı taraf kaparo isteyebiliyor. Ancak kaparo göndermek sıkıntılara neden olmaktadır. Bu şekilde çok sıkıntılarla karşılaştık. Vatandaş araç almak için karşı tarafa kaparo gönderiyor. Ancak gittiğinde arabayı da göremiyor, arabayı satacak vatandaşı da bulamıyor. Bu şekilde dolandırıcılık çok fazla olmaktadır. Araba almak istediğinizde kimseye kaparo adı altında para göndermeyin.\" dedi.

\'ARACINIZIN PLAKA VE ŞASE NUMARALARINI PAYLAŞMAYIN\'

Karakaş ayrıca araç satacakların, plaka ve şase numaralarını ilanlarda paylaşmamaları gerektiğine dikkat çekerek, \"Arabanızı ilana koyuyorsunuz, sizin aracınızı almak isteyen bir kişi diyor ki arabanızın ruhsatını gönderir misiniz? Alacağı için size güvenmek istiyor olabilir. Ancak bu ruhsatı gönderiyorsunuz. Bu kişi art niyetli ise sizin araba alım, satım sitesinde ilana koyduğunuz aracın fotoğraflarını alarak, sizin attığınız ruhsatla yeni bir ilan verip, başka vatandaşları mağdur etmeye çalışmaktadır. Buna benzer olaylarla karşılaştık. Vatandaşların ruhsatını ele geçirip, siteye koyduğu fotoğrafları kopyalayıp sanki kendi aracıymış gibi piyasa değerinden çok daha aşağı fiyata verip birçok vatandaşı dolandıranlar oldu. Araç satıcılarının şase numaraları ile plakalarını kapatması onların yararına olur. Böylelikle mağdur olmazlar.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Polis memurunun bilgisayar başında çalışırken görüntüsü

Polis memurunun açıklamaları ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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5)DAVAYI KAZANDI, DAVUL ZURNA İLE AKARYAKIT İSTASYONUNU AÇTI

DÜZCE\'de, babası Lütfi Gaydanoğlu\'ndan miras kalan akaryakıt istasyonunu açılan sava donrası kapatmak zorunda kalan ve astığı afişlerle adalet arayan Nihat Gaydanoğlu, açtığı karşı davayı kazandı. Mahkeme kararı sonrası istasyonun sahibi olan Gaydanoğlu, davul zurna eşliğinde oyun havası oynayarak istasyonunu yeniden faaliyete açtı.

Düzce\'de, 50 yıl önce Kervan Akaryakıt Doğalgaz, Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi\'ni kuran Lütfi Gaydanoğlu, geçen yıl yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Lütfi Gaydanoğlu, ölmeden önce, 22 Ocak 2015 tarihinde noter aracılığıyla kızı L.S. ve L.S.\'nin çocuklarını mirasından çıkardı. Gaydanoğlu\'nun oğulları B.G. ile O.G. ise mirastan kendilerine düşen değerde nakit para alarak, noter kanalıyla mirasçılıktan feragat etti. Ancak Gaydanoğlu\'nun kızı L.S., Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi\'ne başvurarak, mirasa ortak olmak istediği yönünde dava açtı. Mahkeme heyeti, mirastan ret ve feragat davaları bitmeden mirasçılık belgesi verilemeyeceği yönünde karar verdi. Bunun üzerine L.S., aynı davayı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi\'nde de açtı ve mahkeme heyeti, L.S.\'yi mirasçı olarak kabul etti. Heyet, mirası mirasçılar arasında Lütfü Gaydanoğlu\'nun eşine 2 pay, 6 çocuğuna ise 1\'er pay olmak üzere 8 paya böldü. Akaryakıt istasyonu kapatıldı.

DAVAYI KAZANDI

Akaryakıt istasyonunu işleten Nihat Gaydanoğlu kapanan akaryakıt istasyonunun her tarafına afişler asarak adalet arayışında bulunurken, yürütmenin durdurulması yönünde dava açtı. Mahkeme yürütmenin durdurulması davasını kabul ederek, Nihat Gaydanoğlu lehine karar verdi ve istasyonu işletebileceğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme kararı ile EPDK\'ya giden Nihat Gaydanoğlu, akaryakıt istasyonuna akaryakıt veren şirkete giderek işletme ruhsatını gösterdi ve şirket onay verdi. Hukuk mücadelesini kazanan Nihat Gaydanoğlu, akaryakıt istasyonunun girişine bu kez \'Açıldık\' yazarak, istasyonun açılışını ve mahkeme kararını davul zurna eşliğinde oyun havası oynayarak kutladı. Gaydanoğlu, eşi ile birlikte keman eşliğinde dans etti.

HAKLI OLAN KAZANDI

İstasyonunu tekrar açan Nihat Gaydanoğlu, haklı olanın kazandığını belirterek,\"Hukuk mücadelesini kazandık. Zaten haklıydık ve haklı olduğumuzu herkes biliyordu. Burada sadece bir hakimin verdiği yanlış kararla ilgili olarak biz bu noktaya geldik. Bu noktaya gelmemize sebep olan babamın 3 çocuğunun da suçları var. Onların da bir hakkı varsa alsınlar. Bunun hukuki yolları var.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Nihat Gaydanoğlu ve istasyon çalışanları oynarken görüntü

Nihat Gaydanoğlu\'nun eşi ile dans ederken görüntüsü

Davul zurna çalanlardan görüntü

Nihat Gaydanoğlu ile röp ve detaylar

(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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6)MAKET MODEL TRAFİK ARACI KONULDU, O KAVŞAKTA KAZALAR AZALDI

RİZE\'de sürekli kazaların yaşandığı Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Sandıktaş kavşağına konulan ve sürücülerin görmesiyle birlikte otomobillerinin hızlarını azalttığı maket model trafik ekip otosu sayesinde, kazalar neredeyse yok denecek seviyeye geriledi. Geçen yıl, 1\'i ölümlü, 14\'ü yaralamalı trafik kazasının yaşandığı kavşakta bu yıl ise küçük çaplı 2 yaralamalı kaza meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ve ülke genelinde 582 noktaya yerleştirilen maket model trafik ekip araçları sayesinde kara noktalarda trafik kazaları yüzde 17.4 geriledi. Rize\'de ise belirlenen 6 noktaya da geçen yıl maket model trafik ekip otosu yerleştirildi. Bu noktalardan biri olan ve sürekli kazaların yaşandığı Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Sandıktaş kavşağına konulan ve sürücülerin görmesiyle birlikte otomobillerinin hızlarını azalttığı maket model trafik ekip otosu sayesinde, kazalar neredeyse yok denecek seviyeye geriledi. Geçen yıl, 1\'i ölümlü, 14\'ü yaralamalı trafik kazasının yaşandığı kavşakta bu yıl ise küçük çaplı 2 yaralamalı kaza meydana geldi. 6 kara noktanın tamamında ise yaralamalı kazalarda yüzde 44, ölümlü kazalarda ise yüzde 35 oranında azalma sağlandı.

BAŞKOMİSER ÖZKAN: KAZALARDA YÜZDE 44 AZALMA OLDU

Rize Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Zeki Özkan, Türkiye genelinde belirlenen 582 kara noktaya maket model trafik ekip araçlarının yerleştirildiğini belirterek Rize\'de ise 6 kara nokta belirlediklerini söyledi. Özkan, \"Bu değerlendirme sonucunda farklı zamanlarda, periyodik aralıklarla yerlerini değiştirdiğimiz maket model araçları kara noktalara yerleştirdik. Çalışmanın başlamasıyla birlikte geçen sürede Rize ili sınırlarında Karadeniz Sahil Yolu\'nda yaralamalı kazalarda yüzde 44, ölümlü kazalarda ise yüzde 35 oranında azalma sağlandı. Belirlenen 6 kara nokta içerisinde meydana gelen trafik kazalarının azalmasında maket model trafik ekip araçlarının çok büyük faydası olmuşturö dedi.

\'KAZALARI ÖNLEMEDE HEDEF YÜZDE 60\'

Resmi ekiplerce de bu noktaların takip edildiğini belirten Özkan, \"Hıza bağlı kazaları yoğun olduğu yerlerde hız uygulamaları yapıyoruz. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamadan dolayı yaşanan kazaları önlemek için hem uygulama hem de maket model araçlar çalışarak bu kazaların önüne geçtik. İlerleyen dönemlerde maket model araç uygulamasını daha da yaygınlaştırarak hedefimiz ölümlü kazaları yüzde 50, yaralamalı kazaları yüzde 60 azaltmak. Maket model araçlar yerel imkanlarla yapılmıştı. İlk önce tepe lambası yoktu. Gece görünürlüğünü artırmak için güneş enerji sistemli tepe lambası ilave edildi. Bu araçların sayıları zamanla artacak. Bu maketlerin 2-3 kilometre önünde ya da arkasına trafik ekipleri yerleştiriyoruz. Bir seferinde şöyle bir olayla karşılaştık. Maket aracı gören bir sürücü aracını kenara çekmiş bekliyordu. Aracın beklediğini gören arkadaşlarımız sürücünün yanına giderek neden beklediğini sordular. \'Orada polis var denetim yapıyor, benimde sigortam yok, gitmesini bekliyorum\' diyerek model maket aracını göstermişti\" diye konuştu.

\'DENETİM KORKUSU AYAĞINI GAZDAN ÇEKTİRİYOR\'

Maket model trafik ekip otolarının kazaları azalttığını kaydeden Özkan, \"Sandıktaş mevkiinde geçen yıl 1 ölümlü 14 yaralamalı kaza yaşandı. Uygulamanın hayata geçmesi ile bu yıl 2 yaralamalı kaza oldu. Pazar kavşağında hızdan ve kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı kazaların çokluğunu tespit ettik. Maket model aracımızı oraya da koyduk. Yaya ve kırmızı ışık ihlali kaynaklı kazalar sona erdi. Sadece 3 kaza yaşandı. Trafik denetimlerini geleneksel trafik yöntemleri dışında farklı denetim yöntemleri ile sürdürerek sürücülerde yakalanma duygusu riskini artırmamız gerekiyor. Bu duygu içinde denetim korkusu hisseden sürücü ister istemez ayağını gazdan çekiyor, emniyet kemerini takıyor, kavşaklara yaklaşırken yavaşlıyor. Böylece mecburen kurallara uyma alışkanlığı gelişiyor. Kural ihlali azalında trafik kazaları da azalacak\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Maket model polis otosu detayları

Trafik akışı detayları

Başkomiser Zeki Özkan açıklaması

Sürücülerle röp.

Detaylar

Haber: Aytekin KALENDER Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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7)TEK GÖZ ODADA ZOR YAŞAM

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde 10 yıldır oğlunun üst katta oturduğu binana zemin katındaki tek göz odada yaşam mücadelesi veren Şerife Karaca\'nın durumu yürek burktu.

Vezirköprü ilçesi Elaldı Mahallesi’nde oturan, 10 yıl önce eşini kaybeden 1 erkek, 3 kız annesi Şerife Karaca (80), oğlunun üst katta kaldığı binanın zeminindeki tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor. İddiaya göre elektriği ve suyu olmayan odada yaşayan Karaca, hiçbir gelirinin olmadığını, komşularının kendisine verdiği yiyecek ve giyeceklerle hayatını sürdürdüğünü dile getirdi. Eşi ile birlikte burada beraber yaşadıklarını ancak ölümünden sonra tek kaldığını belirten Karaca, \"Burada yaşamaya çalışıyorum ama bu yaşamak değil. Allah\'ım inşallah tez vakitte canımı alır. Komşularıma utana sıkıla yemek yemeğe gidiyorum. Onlar da durumu bildiği için yardım ediyorlar. Ama komşulara da her gün gidilmiyor\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Yardım istiyorum. Devletimiz bana sahip çıksın. Çok zor durumdayım. Suyum yok. Seyyar bir kablo ile elektrik çekmişlerdi ama oda sorunlu ışık yanmıyor. Tek odada burada bu haldeyim. Büyüklerimizden yardım bekliyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı.\"

Görüntü Dökümü:

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-Evden detay

-Tek göz odadan detay

-Serife Karaca\'dan detay

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE:4.20 Dk) (BOYUT:486 MB)

Haber-Kamera:Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)

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8)ADİLCEVAZ’DA GENÇ ÇİFTÇİLERE BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR VERİLDİ

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesinde, Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında, genç çiftçilere 65 büyükbaş hayvan ile 306 koyun dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın \'Genç Çiftçi Projesi\' kapsamında başvuru yapan 27 genç çiftçi, tamamı hibe 30 bin lira değerinde hayvancılık ve sera desteğine hak kazandı. Proje kapsamında başvuruları kabul gören 7’si kadın, 13 genç çiftçiye toplam 65 büyükbaş hayvan verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş, \"İlçemizde başvuru yapan 27 genç çiftçimize destek çıktık. Bu çiftçilerimizden 13 kişiye 5’er adet büyükbaş hayvan dağıtımını yaptık. Ayrıca 9 genç çiftçimize 34’er koyun, 4 çiftçimize sera ve 1 çiftçimize de tavukçuluk desteği çıktı. Bunların dağıtımını da inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından verilen bu desteklerin tamamı her çiftçimiz için 30 bin lira değerinde hibedir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çiftçilerin görüntüsü

- Dağıtımı yapılan büyükbaş hayvanların görüntüsü

- Hayvan dağıtımından detay görüntüler

- İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş’ın açıklaması

BİTLİS /DHA

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9)ADANA HEYKEL SEMPOZYUMU\'NDA MERMERLER ŞEKİL ALMAYA BAŞLADI

ADANA\'da yurt içi ve yurt dışından 15 heykeltıraşın katılımıyla geçen hafta başlayan 4\'üncü Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu\'nda sanatçıların tasarımları, şekil almaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü desteğiyle 15 Ekim\'de başlayan sempozyumda sanatçıların mermer kalıplara yaptığı işlemeler vücut bulmaya başladı. 198 sanatçıdan, seçici kurulun değerlendirmesi sonunda 11 ülkeden 15 asil ve 5 yedek heykeltıraşın katılım gösterdiği sempozyumda sanatçılar Adana\'nın yaz sıcağında hafif iş makinesi ve oyma teknikleriyle yoğun emek sarf ederek hem iklim şartlarıyla hem de işlenen mermerin dayanılmaz tozuyla başa çıktı. Sanatçılar, ürettiği heykellerin Adanalı vatandaşların sanatla bütünleşmesini sağlayacağını kaydetti. İranlı heykeltıraş Esfandyar Moradpour tasarladığı \'Açıklık\' isimli eserini şöyle anlattı:

\"İnsanlarda öyle bir zaman oluyor ki bazen akıllara bir şey gelmiyor. O fikirlerin süreci, açıklık. Biraz düşünseler, kafalarında onu çalışsalar, tutulan tüm yolları kapatabilirler. Hayat makineleşiyor üzüntü getiriyor.\"

Moradpour, 5 Kasım\'da sona erecek sempozyumun ardından kentte sergilenecek heykelleri incelemek için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Heykeltraşların çalışması

- Heykellerden genel ve detay görüntüler

- İranlı heykeltıraş Esfandyar Moradpour ile röp.

- Moradpour çalışmasından görüntüler

SÜRE: 02\'20\" BOYUT: 258 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR/ ADANA, (DHA)

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10)MÜSLÜM FİLMİNİN İKİNCİ GALASI ADANA\'DA YAPILDI

ARABESK müziğin efsane ismi \'Baba\' lakaplı Müslüm Gürses\'in hayatını anlatan Müslüm filmi, galata gösterimiyle keşfedildiği yer olan Adana\'da izlenimine sunuldu.

Özel gösterim öncesinde filmin başrol oyuncusu Timuçin Esen\'in yanı sıra Ayça Bingöl, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Şahin Kendirci\'nin de katıldığı söyleşiye Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Can Ulkay ve Ketche\'nin yönetmenliğinde çekilen Müslüm, 1000\'den fazla salonda tüm Türkiye\'de vizyona girdiği gün Adana\'da gerçekleşen galaya Müslüm Gürses hayranları yoğun ilgi gösterdi. Filmin oyuncuları Müslüm Gürses\'in hayatında önemli yeri olan Adana\'da sinemaseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken, söyleşiye katılanlar Müslüm filminin ikinci büyük galasının Adana\'da olmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdiler. Adana özel gösteriminde seyirciyle buluşan ve Müslüm Gürses\'i canlandıran Timuçin Esen, \"Zor bir film oldu. Bu kadar büyük bir sanatçının anısını yaşatmak istedik. Vizyonun ilk gününde Adana\'da sizlerle birlikte, filmi seyretmek istedik\" dedi. Müslüm Gürses\'in annesini canlandıran Ayça Bingöl de, \"Adana\'nın benim için özel bir yeri var. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Artık film sizindir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kalabalıktan genel ve detay

- Oyuncuların gelişi

- Oyuncuların konuşması

- Salona giren izleyiciler

- Oyuncularla röportajlar

SÜRE:02\'26\" BOYUT:270 mb

Haber-Kamera: Damla GÖL/ ADANA, (DHA)