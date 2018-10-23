DHA YURT BÜLTENİ 4

1))ESKİ EŞİNİ 18 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

BURSA\'da, Hasan G. (45), sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli\'yi (38), 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, eski eşinin çantasıyla kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan Hasan G\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 4\'üncü Selvi sokakta meydana geldi. Hasan G., iddiaya göre, eski eşi Özlem Meşeli ile sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan G., tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli\'yi 18 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kanlar içindeki Özlem Meşeli\'ye ilk müdahaleyi yaptı. Meşeli, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Meşeli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇANTAYI ALARAK KAÇTI

Hasan G., olayın ardından eski eşinin el çantasını alarak kaçtı. Hasan G., kaçarken çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Şüphelinin kaçarken güvenlik kamera görüntüsü

Süre: 1.35 Boyut: 177 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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2)BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLA SALDIRDI: \"OKUL VE MAHALLEDEN ARKADAŞIM, HİÇBİR YARDIMINI GÖRMEDİM\"DEDİ

KONYA\'da Çumra Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Oğuz\'a(45), silahlı saldırı düzenleyerek bacaklarından yaralayan beyaz eşya satan Bahattin Y. (46), arsaya prefabrik olarak yaptığı ruhsatı olmayan iş yerine su ve elektrik aboneliği bağlatamadığını, Belediye Başkanı Mehmet Oğuz\'un da iş yerine ruhsat vermediğini ileri sürdü. Bahattin Y., Belediye Başkanı Oğuz\'un okul ve mahalleden arkadaşı olduğunu belirterek, \"Arkadaşım olmasına rağmen hiçbir yardımını görmedim.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Belediye Başkanı Oğuz\'un acil servise alınması (ARŞİV)

- Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması (ARŞİV)

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)

GÖRÜNTÜLER DÜN \'Çumra Belediye Başkanı Oğuz\'a silahlı saldırı\' BAŞLIĞI İLE 3 PARÇA DGS\'DE

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3)ÜNİVERSİTELİ GENÇ, ATIŞ POLİGONUNDA İNTİHAR ETTİ

ADANA\'da bilgisayar mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki T.K., atış poligonunda başına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, Sarıçam ilçesinin Kozan yolundaki bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi T.K., atış poligonuna geldi. Üniversite öğrencisi, görevli gözetiminde atış yapmaya başladı. Son mermisi kalan T.K., bir anda tabancayı başına dayayıp ateş etti. Görevli müdahale etmeye çalıştığı üniversiteli genç, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapılan T.K.\'nın cenazesi memleketi Mersin\'de toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Atış poligonunda intihar eden üniversiteli



SÜRE:00\'06\" BOYUT:11,3MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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4)13 İLDE \'MAHREM İMAM\' OPERASYONU: 50 GÖZALTI KARARI



KONYA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK\'daki personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak\' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Bugün Konya merkezli 13 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonların sürdüğü bildirilirken, Konya\'da 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin imamlık yaptığı askerler arasında üst rütbelilerin de olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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5)ÜNİVERSİTELİ GENÇ, ATIŞ POLİGONUNDA İNTİHAR ETTİ

ADANA\'da bilgisayar mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki T.K., atış poligonunda başına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, Sarıçam ilçesinin Kozan yolundaki bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi T.K., atış poligonuna geldi. Üniversite öğrencisi, görevli gözetiminde atış yapmaya başladı. Son mermisi kalan T.K., bir anda tabancayı başına dayayıp ateş etti. Görevli müdahale etmeye çalıştığı üniversiteli genç, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapılan T.K.\'nın cenazesi memleketi Mersin\'de toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Atış poligonunda intihar eden üniversiteli

SÜRE:00\'06\" BOYUT:11,3MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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6)KASABADAKİ KEDİLER MOZART\'IN TÜRK MARŞIYLA YEMEK YİYOR

SAMSUN\'da bulunan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde yer alan \'Kedi Kasabası\'nda yaşayan kediler günlerini Beethoven, Mozart ve Vivaldi gibi ünlü bestecilerin klasik eserlerini dinleyerek geçiriyor. Kediler günde iki defa yemek saatlerine Mozart\'ın \'Türk marşı\' bestesiyle çağrılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi\'nin içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu \'Kedi kasabası\' sokak kedilerine yuva oldu. Sahipsiz bakıma muhtaç kediler burada kendileri için hazırlanan barınma ve yaşam alanlarında zaman geçiriyor. Alan içerisine kedilerin tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınaklar, ahşap köprü, salıncak gibi oyun alanları da bulunuyor. Yaklaşık 400 kedinin bulunduğu kasabada bulunan hoparlörlerden kediler için klasik müzik çalıyor. Beethoven, Mozart ve Vivaldi gibi ünlü bestecilerin klasik eserlerini dinliyor. Ayrıca başlatılan uygulama ile kediler günde iki defa yemek saatlerine Mozart\'ın \'Türk marşı\' bestesiyle çağrılıyor. Türk Marşını duyan kediler belirlenene beslenme alanlarına gidiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, müziğin insanlar gibi hayvanlar üzerine de birçok olumlu etkisinin bulunduğu belirterek, klasik müzik uygulamasını yaklaşık 1 yıldır sürdürdükleri söyledi.

Merkezde bulunan hayvanların tamamen doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürdüklerini belirten İşler, \"Hayvanlarımızın biz belli bir çalışma alanı içerisindeki eğitimlerini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Mesela burada hayvanlarımızın beslenme saatlerinde bu hayvanların alan dışına çıkmış olmasından dolayı tekrar beslenebilmeleri için geri dönüşlerini sağlayabilmek adına bir müzik çalışmasına başladık. Şuan da Mozart\'ın Türk Marşı ile birlikte besleme saatinde kediler geliyorlar. Bu müziği çaldığımız da karnı aç olan kediler nerde duyabiliyorsa müziğin sesini, ardından beslenme alanlarına gidiyorlar. Beslenmelerini tamamladıktan sonra dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için tekrar alan içerisine yayılıyorlar. Bu bir zenginlik. Buradaki amacımız bir kasabadaki tabirimiz böyle bir alanların oluşturulması geliştirilmesinden ziyade sokakta yaşayan hayvanların özgürlüğünün kısıtlanmadan en güzel şekilde yaşama fırsatının verilmesi hedeflenmektedir. Biz Samsun\'da Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanı oluşturduk, bu alanın bir zenginlik olduğunu gördük. Sokaklarda mağdur gibi görünen hayvanların tamamını buraya alabiliyoruz burada kısırlaştırıyoruz ve bu alandan sonrada hayvanlar arzu eden hayvanlar bu alan içerisinde kalıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kasabadan detay

-Kedilerin Türk Marşı\'yla beslenme alanına gitmesi

-Mama yemeleri

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE:3.56 Dk) (BOYUT:440.33 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER, Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

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7)KANSERİ YENDİ, ANNE OLDU

ANTALYA\'da, 4 yıl önce rahim ağzı kanseri olan Burçin Günaltın (33), erken teşhis ve sonrasında gördüğü tedaviyle kanseri yenip, evlenerek, bebek sahibi oldu.

Ev kadını Burçin Günaltın, adet düzensizliği tedavisi için 2014 yılında gittiği özel hastanede, rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığını duyunca çok korktuğunu anlatan Günaltın, \"O anki psikolojimi anlatamam. Doktoruma rahim, yumurtalık ne varsa alabileceğini söyledim. Başka yerlere sıçrama ihtimalini düşündüm. \'Yayılır mı\', \'Hayati tehlike oluşturur mu\' gibi sorular beynimde çınlıyordu\" dedi.

Muayenesini yapan Uzm. Dr. Metin Kaba\'nın yaşının çok genç olduğunu, rahmini kurtarabileceğini söylediğini aktaran Günaltın, \"Önce cerrahi ve ilaç tedavisiyle kanseri yendim. Evlendim ve mutlu bir hamilelik dönemi geçirdim. 1 hafta önce de Kaan bebeğimi kucağıma aldım. Önce Allah sonra Metin hocamızın sayesinde Kaan\'ımıza kavuştuk\" diye konuştu.

\'KAAN GELDİ, MUTLU OLDUK\'

Çocuğu dünyaya sağlıklı geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren baba Mustafa Günaltın ise \"Eşim için de çok mutluyum. Evliliğimizin ilk aylarında korkuyorduk, \'Çocuğumuz olur mu?\' diye düşünüyorduk. Çocuğumuz oldu, mutluyuz. Metin hocama eşime ve bana desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\'ERKEN EVRE KANSER TEDAVİ EDİLEBİLİR\'

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Metin Kaba, Burçin Günaltın hastaneye ilk geldiğinde hücresel bozukluğu olduğunu, aşamalarla tedavisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Uzm. Dr. Kaba, \"Burçin hanımın son aşamada erken evre rahim ağzı kanseri olduğunu tespit ettik. Kendisiyle hastalığı hakkında konuştuk. O da çok korktu, \'Beni bu hastalıktan kurtar, rahmimi al\' dedi. Ben de \'Daha çok erken, yaşın çok genç\' dedim. Bu hastalığı atlatıp, daha sonra evlenip çocuk sahibi olacağını söyledim. Tedavilerinin ardından kanserden kurtuldu, bir süre sonra da evlendi, hamile kaldı. Hamileliği sürecinde takiplerini ben yaptım. 1 hafta önce de nur topu gibi çocukları oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Anne ve bebeğinin görüntüsü

RÖP 1: Uzm. Dr. Metin Kaba

RÖP 2: Burçin Günaltın

RÖP 3: Mustafa Günaltan

Ailenin görüntüsü

Ailenin görüntüsü

353 MB -- 03.11 /// HD

Kaset Durumu: Link Geçiliyor

Haber: Erol AKKIR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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8)HASTANEDEKİ \'BEBEK KAÇIRMA\' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR

ADANA\'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi\'nde, \'mavi- beyaz- pembe kod\' olmak üzere, gerçeği aratmayan 3 tatbikat gerçekleştirildi. Bebek kaçırma, personele şiddet ve kalp durması anlamlarına gelen kodlu tatbikatlar, hasta yakınlarınca gerçek sanıldı.

ÇÜ Balcalı Hastanesi\'nde, \'2018 Hastane Afet Planı\'nda yer alan eğitimler kapsamında gerçeği aratmayan tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikatlarda, hastanelerde sık rastlanılan sorunlar ele alındı. Daha önce duyuru yapılmasına rağmen bazı hasta yakınları ise tatbikatları gerçek sandı. Senaryoya göre, oyuncak bebeği yenidoğan odasından kaçıran oyuncuyu gören hasta yakınlarından biri, tepki gösterdikten sonra tatbikat olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. \'Bebek kaçırma\' tatbikatında, doğumhane hemşiresinin ihbarı üzerine santral görevlisinin \'pembe kod\' anonsu yapmasından sonra hastaneye ait bütün giriş- çıkışlar güvenlik görevlilerince kapatıldı. Kadın oyuncu da acil servis çıkışında yakalanarak, polise teslim edildi. Olay sonrası oyuncak bebek, anne rolünü oynayan oyuncuya teslim edildi.

\'HER YIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR\'

Balcalı Hastanesi Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Özlem Görüroğlu Öztürk, Sağlık Bakanlığı\'nın sağlıkta kalite standartları gereği \'renkli kod\' uygulamalarının her yıl gerçekleştirdiğini belirtti.

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Zerrin Kazankaya ise \"\'Renkli kod\' uygulamaları hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak için yapılıyor. \'Mavi kod\' kalp krizi, \'pembe kod\' bebek kaçırma, \'beyaz kod\' ise sağlık çalışanlarına fiziksel ya da sözlü saldırı konusunda müdahale anlamlarını taşıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Balcalı Hastanesi Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Özlem Görüroğlu röp

- Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Zerrin Kazankaya röp

- Doktora şiddet görüntüsü

- Bebek kaçırma görüntüsü

- Kalp krizi geçirme görüntüsü

- Tatbikat tan genel ve detay görüntüler

SÜRE:06\'00\" BOYUT:664 mb

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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