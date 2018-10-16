DHA YURT BÜLTENİ 4

Çiftlik sahibi ve Afganlı işçisini, ağabeyi öldürmüş

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde öldürülmüş olarak bulunan çiftlik sahibi Necip Sayan (46) ile Afganistan uyruklu çalışanı Muhammed Nebi Nasır’ın (18) katili, Sayan’ın ağabeyi Ali Sayan (51) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ali Sayan\'ın, ifadesinde kardeşiyle daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı olduğunu belirterek, \"Olay günü barışmak için gittim. Küfür edince ağırıma gitti öldürdüm. \" dedi. Cinayetin ardından ilçe merkezinde kafede oturup, arkadaşlarıyla sohbet eden ve ardından evine gidip yatan Ali Sayan\'ın, Afganlı Nasır\'ı da olayı gördüğü için öldürdüğü üzerinde duruluyor.

Olay, geçen pazar günü saat 10.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar ilçesindeki Topak Yaylası\'nda meydana geldi. Çiftlikteki Necip Sayan ve yanında çalışan Afganistan uyruklu Muhammed Nebi Nasır’a ulaşamayan yakınları çiftliğe geldi. Her ikisini de çiftlikte göremeyince, çevrede arama yapan yakınları, yaklaşık 400 metre ileride Muhammed Nebi Nasır’ın yerde kanlar içinde hareketsiz halde olduğunu gördü. Bunun üzerine çevredeki arazide arama yapan yakınları Necip Sayan\'ı da yaklaşık 1 kilometre ileride bir tarlada ayakları çıplak ve kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Nasır\'ın başından, Sayan\'ın da başı ve göğsünden tabancayla ateş edilerek öldürülmüş olduğunu belirledi. İki kişinin cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

KATİL TANIDIK ÇIKTI

Konya Cinayet Büro Amirliği ve Karapınar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte yaptığı çalışmada öldürülen Necip Sayan’ın husumetli olduğu kişileri araştırmaya başladı. Necip Sayan ile ağabeyi Ali Sayan’ın kısa zaman önce kavga ettikleri, birbirlerinin evine ateş açtıklarını belirledi. Polis, şüphe üzerine Ali Sayan\'ı, evinde gözaltına aldı.

‘BARIŞMAYA GİTTİM KATİL OLDUM’

Gözaltına alınan Ali Sayan, yapılan sorgulamasında kardeşini ve Afganlı işçiyi kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Pazar günü sabah saatlerinde evden et ve yiyecek alıp kardeşi Necip Sayan\'ın çiftliğine geldiğini belirten Ali Sayan, ifadesinde, \"Ben onun ağabeyi olarak ayağına geldim. Bu yaptıklarından belki vaz geçer diye geldim. Kardeşim ile Afganlı işçi yonca tarlasında çalışıyordu. Necip’e seslenip \'Yemek getirdim beraber yiyelim\' dedim. O da ‘Ne tarlası, senin burada tarlan mı varda geldin?’ dedi. Birbirimize yaklaşmaya başladık. Ben ona tarlası batsın birader, verdik işte daha gönlün olmadı mı?, dedim. \"diye konuştu.

Kardeşi Necip Sayan\'ın kendisine küfür ettiğini ileri süren Sayan, \"Bu sırada bana küfür etmeye başladı. Afganlı çalışanına ‘Git şu silahı al getir’ dedi. Ben de \'Dur birader. Biz buraya birbirimizi vurmaya mı geldik. Barışmaya geldim\' dedim. Bana küfür etmeye başladı. Afganlı silah almaya giderken yanımda taşıdığım tabancayla bir el havaya ateş ettim. Bu sırada Necip’in yanıma kadar geldiğini görünce bir el daha ateş ettim. Kanı görünce korkup eyvah dedim. Ben aslında onu öldürmek için sıkmadım. Üzerime gelmesin diye korkutacaktım.ö dedi.

Ali Sayan, kanlar içinde kalan kardeşinin tarlaya doğru kaçmaya başladığını görünce arkasından bir kaç kez ateş ettiğini, daha sonra kendisinin silah almak için çiftliğe giden Muhammed Nebi Nasır’ın peşinden gittiğini söyledi. Sayan, \"Nasır\'ı yolda durdurup, kardeşimin yaralandığını ve onu hastaneye götürelim deyip, kolundan çekmek isterken tabanca ateş aldı. Başından yaralanıp yere yığıldı.\" dedi.

CİNAYETTEN SONRA KAFEYE GİDİP OTURMUŞ, EVE GİDİP YATMIŞ

Ali Sayan, ifadesinde olayın ardından Karapınar ilçe merkezine gidip bir kafede oturup, arkadaşlarıyla sohbet ettiğini belirterek, \"Olaydan sonra Karapınar\'a döndüm. İlçeye yaklaşırken, kendi kendime keşke dönüp hastaneye götürseydim, dedim. Karapınar’a döndüğümde bir kafede arkadaşlarla buluştuk, bir şeyler içtik. Sonra da eve gidip, yattım. Barışmaya gittim, katil oldumö dedi.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ TOPRAĞIN İÇİNDE BULUNDU

Dün, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde, çelik yelek giydirilerek olay yerine götürülen Ali Sayan, cinayeti nasıl işlediğini orada da anlattı. Olayı anlatırken ifadesinde tutarsızlar olduğu belirtilen Sayan\'ı, kardeşinin başına ateş etmediğini söylemesine rağmen yapılan incelemede Necip Sayan\'ın cesedinin bulunduğu yer de başına gelen kısımda toprağın içinde mermi çekirdeği bulundu. Bunun üzerine polis, Ali Sayan\'ın, yaralı halde kaçıp gelen ve yere yığılan kardeşinin yanına gelip, başına bir el ateş ettiği, Afganlı Nasır\'ı da olayı gördüğü için geride tanık bırakmamak amacıyla öldürdüğü üzerinde durdu. Polis, diğer mermi kovanlarını bula bilmek içinde iki cesedin bulunduğu alanda geniş bir bölgede metal detektörle arama yaptı. Yapılan aramada mermi kovanları bulundu. Ali Sayan\'ın yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet zanlısının olay yerinde cinayeti anlatması

- Detektörle mermi aranması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))



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50 yıl sonra buluştular

RİZE\'nin Güneysu ilçesi Adacami köyü ilkokulundan mezun olan öğrenciler, 50 yıl sonra aynı sınıfta bir araya geldi. Sınıf öğretmeni Hasan Şişmanoğlu, yarım asır sonra öğrencilerini karşısında görünce duygusal anlar yaşadı.

Güneysu ilçesinde Cumhuriyet döneminin ilk okullarından Adacami köyü ilkokulunda, 1963-68 yılında arasında eğitim gören öğrenciler yıllar sonra sosyal medya üzerinden birbirine ulaştı, görüşmeye başladı. Telefonla birbirlerini arayan ve özel günlerde görüşen aralarında belediye başkanı, mühendis, doktor, iş adamı, esnaf ve emeklilerinde yer aldığı 15 kişilik grup bir araya gelmeye karar verdi. O dönem öğretmenleri olan Hasan Şişmanoğlu\'na da (72) ulaşan grup, Rize, İstanbul ve Ankara\'dan geldikleri Adacami köyü ilkokulunda 50 yıl sonra buluştu. Öğretmenleri Hasan Şişmanoğlu\'nun kitap dağıttığı ve hitap ettiği eski öğrencileri oturdukları sıralarında eski günleri yad etti. Şişmanoğlu\'nun getirdiği eski fotoğraflarda kendilerini arayan grup, okulu önünde yarım asır sonra yeniden toplu fotoğraf çektirdi.

\'50 YIL SONRA DAHA FAZLA HEYECANLANDIM\'

Öğrencilerini 50 yıl sonra tekrar görünce çok heyecanlandığını ifade eden Hasan Şişmanoğlu, “Öğrencilerimin bir kısmı ile buluşmak bana mutluluk verdi. Maalesef birkaç öğrencimi kaybettik. Onlara Allah\'tan rahmet diliyorum. 50 yıl geçmesine rağmen şimdi sınıfa girdiğimde daha fazla heyecanlandım. Öğrencilerimiz gayet çalışkan, akıllı ve kurallara uyan kişilerdi. Bir kısmı devlet adamı, mühendis, doktor, iş adamı ve esnaf oldu. Çoğunluğuyla halen daha görüşüyorum. 50 yıl geçtiği için unuttuğum bazı öğrenciler vardı, onları şimdi yeniden hatırladım. Hepsi küçük birer çocuktular şimdi ise büyük bir birey oldular. Onlarla tekrar tanışmak bana büyük bir mutluluk verdiö dedi.

‘ARTIK ÇOLUK ÇOCUK VE TORUN SAHİBİ OLDUK’

Yıllar sonra sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen grupta yer alan Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan da, \"Yarım asır sonra öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hepimiz artık çoluk çocuk ve torun sahibi olduk. Böyle bir fikir Turan Mercan kardeşimizden çıkmıştı. Bir senedir bunu yapmaya düşünüyorduk ve bugüne nasip oldu. Adacami İlkokulu tarihi bir okuldur. Cumhuriyetin kurulduğu yıl kurulan Güneysu\'nun ilkokullarından bir tanesidir. Bağrından birçok devlet adamı yetiştirmiştir. O zamanlarda bu okulu varlığı nedeniyle babalarımız, amcalarımız burada eğitim alma imkanına sahip oldu. Okul günlerimizde bize yön veren ve hayatı öğreten öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Hasan hocamız idealist bir öğretmendi. 5\'inci sınıftaki mezuniyet fotoğraflarımızı Hasan hocamız çekmişti. Çok güzel anılarımız vardı ve o anıları bugün burada tazeledikö diye konuştu.

\'HOCALAR, TALEBELER HATIRLANSIN\'

Turan Mercan ise “Böyle bir 50\'nci yıl etkinliği yapma fikrini arkadaşlarımızla ve hocamızla paylaştım. Hepsi bu fikre güzel olur dediler. Burada hocamızla, arkadaşlarımızla ve eşlerimizle bir arada bulunmak çok güzel ve anlamlı oldu. Bundan sonrası için bir örnek olması adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Hocalar hatırlansın, talebeler hatırlansın, bir arada olmanın heyecanı ve lezzeti tadılsın. Okuldan mezun olup 50 yılını tamamlayanlar böyle bir organizasyon yapabilirlerö dedi.

50\'inci yıl buluşmasına tanık olan Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün de 50 yıl sonra buluşmanın mutluluk verici olduğunu belirterek \"Bu ilginin ve sevginin tamamen duygusal ve öğrencilere verilen emeğin bir karşılığı olarak görüyorum. Ülkesine ve milletine yararlı birçok öğrenci yetiştiren hocamızın ellerinden öpüyorumö diye konuştu.

Bu buluşma için İstanbul\'dan geldiğini ifade eden Kadir Yılmaz ise uzun yıllardır görmediği arkadaşlarını gördüğünü belirterek \"Hocamızla 50 yıl sonra yeniden karşılaştık. Bu gerçekten çok güzel bir olay. Umarım bunu her yıl buluşuruz\" ifadelerini kullandı.

Yarım asır sonra gerçekleşen buluşma hediye takdimi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

50 yıl önce çekilen fotoğraf karesi

Sınıfa girmeleri

Öğretmen ve öğrencilerden detay

Öğretmen ile röp.

Öğrencileri ile röp.

Hediyeler verilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA



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Okul bahçesinde çakmak gazı çekerken görüntülendiler



Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, Romanların yoğun olarak yaşadığı mahalledeki okulun bahçesinde gece yarısı çakmak gazı çekip, kendilerinden geçen çocuklar, güvenlik kameralarına yansıdı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullarda denetimleri artırırken, kontroller gerçekleştirdi. Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, \"Bu tür davranışlar, Romanların sosyal ve kültürel alanlardaki yokluğundan yaşadıkları sorunun parçasıdır\" dedi. Öte yandan Havsa\'daki metruk binada çakmak kokladığı öne sürülen Görkem E. (17), hayatını kaybetti.

Edirne\'de, Romanların yoğun olarak yaşadığı mahallede, yaşları 18\'den küçük bir grup çocuğun gece saatlerinde, okul bahçelerinde çakmak gazı kokladığı belirlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nce uyuşturucuyla mücadele konusunda okullarda sabah giriş ve akşam çıkış saatlerinin yanı sıra geceleri de denetimler artırıldı. Her okul için \'polis irtibat memuru\' görevlendirilirken, 5\'i Yunus olmak üzere 17 polis, giriş ve çıkışlarda okul çevresinde devriye görev yapmaya başladı. Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, okul çevresinde resmi ve sivil ekiplerin görev yaptığını hatırlatarak, ilgisiz kişilere de idari para cezası yazıldığını söyledi.

\'EMNİYET ÇOK TİTİZ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR\'

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, kentte çakmak gazı koklayan çocukların ilk kez gözlemlendiğini ve bu durumun çok üzücü olduğunu söyledi. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Şallı, \"Bu tür uyuşturucular, çocukların eğitime katılmaları anlamında bir tür engeldir. Bu engel, onların eğitimdeki başarı oranlarını da düşürüyor. Bu konuda Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nün titiz çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu süreçlere ailelerinde katılmaları gerekiyor. Çocuklarının davranışlarını gözlemlemeleri gerekiyor. Sadece Roman çocukların değil, hiçbir çocuğun bu tip davranışlar içinde olmasını istemiyoruz. Önemli olan, çocukların sağlıklı nesiller olarak topluma kazandırılması, başarılı çocuklarla varlığımızı sürdürmek istiyoruz\" diye konuştu.

\'EDİRNE\'DE İLK KEZ GÖRÜYORUZ\'

Çakmak gazı koklanılmasının, Edirne\'de daha önce görülmediğine dikkat çeken Şallı, \"Bu tür davranışlar, Romanların sosyal ve kültürel alanlarındaki yokluğundan yaşadıkları bir sorunun parçasıdır. 11- 13 yaş grubu çocuklarda gördüğümüz ve hiç istemediğimiz olaylar. Dernek üyelerimiz, vatandaşlarımız bazı çocukların bazı okul alanlarına girerek uyuşturucu kullandığını, gaz kokladığını ifade ediyorlar. Bizim istediğimiz, okullar çocuklar için sadece eğitim alanları olarak kalsın. Okullarımız gece saatlerinde boş ve çocuklar tenha gördüğü yerlerde yaptığı gibi okul bahçelerinde yapıyorlar. Aileler çocukların davranışlarını gözlemlemeleri gerekiyor\" dedi.

Okul çevrelerinde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli görülen kişileri de Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden inceliyor. Ekipler, okul içinde ve dışında şüpheli görülen kişilerin ve olayların mutlaka \'155 Polis İmdat Hattı\'na bildirilmesini istedi.

\'ÇAKMAK GAZINDAN ÖLDÜ\' İDDİASI

Öte yandan Havsa ilçesine bağlı Yeni Mahalle\'deki metruk binada, iddiaya göre, Görkem E., çakmak gazı kokladıktan bir süre sonra fenalaştı. Yere yığılan Görkem E. için arkadaşları, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Görkem E.\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Görkem E.\'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, ölen gencin ailesi ile arkadaşlarının ifadesini aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Çocukların okul bahçesinde çakmak gazı koklaması

-Okul bahçesinden çıkışları

-Polisin okulda gezmesi

-Turan Şallı ile röp.

-Polisin okul ve çevresindeki tedbirleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)



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Çay demleme şampiyonu, doğru bilinen yanlışı açıkladı

RİZE Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum’ yarışmasında birinci olan Gülhanım Delihasan, en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Delihasan, çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulundu, çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çayın haşlanacağını bunun tersinin yapılması gerektiğini söyledi.

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum’ yarışmasında birinci olan Gülhanım Delihasan, en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulunan Delihasan, \"Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir. Bu konuyu çok karıştıranlar oluyor. Önceden demliğe koyanlar oluyor ve bu durum çayın tadını bozuyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir\" dedi.

Türk çayının en önemli özelliğinin üzerine kar yağması olduğunu ifade eden Delihasan, \"Çay, karla bütün kış beslendikten sonra kesilir. Bundan sonra fabrikada geçirdiği aşamalar çok önemlidir. Fabrikalarda titizlikle işlenen çay tadı ve burukluğu ile müthiş bir tat elde eder. Rize\'de yetişen çay; içeriği en zengin olan çaydır. Çay, tarladan başlayarak, fabrikasyon ve paket haline gelip dünya pazarına girene kadar adete bir çocuk gibidir. Bir çocuğa ne kadar iyi bakarsan o kadar iyi yetişir. Çayda bir çocuk gibidir. Her aşamasında özen gösterilerek toplanması gerekir. Toprağımız çay konusunda çok bereketlidir. Çay bölgemizi geliştiriyor ve Türkiye\'yi besliyor. Bu nedenle Türk çayı dünyada da rağbet görüyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çay şampiyonunun tarlada görüntüleri

Çay bardağı elinde görüntüleri

Çay demlemesi

Gülhanım Delihasan ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Gaziantep\'te motosikletli kapkaççılar tutuklandı

GAZİANTEP\'te motosikletle 12 kapkaç yapan 2 kişi, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenip yakalanarak tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde artan kapkaç olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından şüphelilerin Ö.E. ile M.E. olduğu belirlendi. Polis, 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin 12 kapkaç yaptıkları ve 12 bin 490 TL, 11 bin 600 ABD Doları, 2 beşibiryerde altın, 6 Cumhuriyet altını, 1 altın bileklik, 1 çeyrek altın, 2 altın yüzük ve 8 cep telefonu çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Kapkaç anları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP (DHA)

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