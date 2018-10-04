DHA YURT BÜLTENİ 4

Kurtulmuş: 7 şehidimizin olduğu haberi ulaştı

VAN (DHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: \"Askerlerimiz, Batman\'da yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması ile şehit oldular. 7 şehidimizin olduğu haberi ulaştı. Mekanları cennet olsun. Bu hain saldırıları bu millet bertaraf edecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurtulmuş\'un açıklaması

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Zıpkınla 6,5 kiloluk levrek yakaladı

AMASRA(Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde amatör balıkçı Sedat Çetinkaya (30), zıpkınla daldığı denizde 6,5 kiloluk levrek yakaladı.

Amasra\'da yaşayan maden işçisi Sedat Çetinkaya, Amasra Büyük Limanda 8 metre derinliğe daldı. 10 yıldır zıpkınla avlanan Sedat Çetinkaya, kayanın üzerinde gördüğü levreği avladı. Sedat Çetinkaya, boş zamanlarında balık avladığını, daha önce 8 kiloluk levrek vurduğunu belirterek, \"Akşam saatlerinde limandaki kayalıklara daldım. Yaklaşık 8-9 metre sonra bu levreği gördüm. Zıpkınla vurdum. Şimdi bütün ailemiz toplanarak, bunu afiyetle yiyeceğiz. Çok mutlu oldum.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Deniz Levreğinden detay

-Sedat Çetinkaya ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

Süre: 1.42 Boyut: 10,8 MB



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400 kiloluk domuzu vurup sosyal medyada paylaştı

BARTIN,(DHA) - BARTIN\'ın Arıönü köyünde, ekili arazilere zarar verdiği öne sürülen domuzu vurmak için sürek avı düzenlendi. Erol Akmısır yaklaşık 400 kiloluk domuzu vurarak, sosyal medyada videoyu paylaştı.

Bartın Merkez Arıönü Köyü\'nde tarlalara zarar veren domuzdan yakınan çiftçiler, avcılardan yardım istedi. Avcılar sürek avı düzenledi. Köpeklerin iz sürmesi sonucu yerini belirledikleri yaklaşık 400 kiloluk domuzu avcılardan Erol Akmısır öldürdü. Akmısır öldürdüğü domuzla fotoğraf çektirdi. Akmısır sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, \"Bugün burada sürek avı düzenledik. Bir anda karşıma çıktı. Yaklaşık 50-60 metreden kafasından bu domuzu vurdum. Bütün avcılara rastgele diliyorum.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erol Akmısır\'ın sosyal medyada paylaştığı video

Süre: 31 sn. Boyut: 6,71 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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Telefoncuyu gasp eden astsubay ve polis yakalandı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Suriyeli bir telefoncuyu tehdit ederek gasp eden aralarında bir polis ve bir muvazzaf askerin de olduğu 4 kişi yakalandı.

Gebze\'de, Suriyeli Y.H. tarafından işletilen bir telefoncu dükkanını soymayı planlayan kişiler, Y.H.\'nin evi ve iş yerinin önünde önce keşif yaptı. 28 Mayıs tarihinde saat 01.00\'de Y.H. evine girerken kendisine polis süsü veren 2 kişi, Y.H.\'yi tehdit etti. Y.H.\'ye zorla dükkanını açtıranlar, 13 bin TL değerinde cep telefonunu çaldı. 28 Haziran tarihinde tekrar dükkana gelen aynı kişiler, bu kez gündüz vakti Y.H.\'den 10 bin TL değerinde cep telefonu alarak gitti. Bunun üzerine polise giden Y.H.\'nin başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda Y.H.\'den telefonları alan şahısların E.B.Y.(39) ve Ankara\'da astsubay olarak görev yapan muvazzaf asker A.S. olduğunu belirledi.

Çetenin izini sürmeye devam eden ekipler, E.B.Y. ve A.S.\'nin gasp ettikleri telefonları Gebze\'de polis memuru olarak görev yapan A.G.\'ye (45) verdiğini, A.G.\'nin de bu telefonları U.A. isimli bir telefoncu üzerinden sattığını belirledi. Araştırmanın tamamlanmasının ardından operasyona başlayan polis, Gebze ve Ankara\'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek E.B.Y., A.S., A.G. ve telefoncu U.A.\'yı gözaltına aldı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)



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Ahlat\'ta ilk patatesler söküldü

TÜRKİYE\'nin yüzde 5\'nin, bölgenin ise yüzde 75\'lik patates ihtiyacını karşılayan Bitlis\'in Ahlat İlçesi\'nde, bu yıl da yoğun bir patates üretimi yapıldı. Üretimi yapılan patateslerin ilk sökümü başlarken, çiftçiler bu yıl hasadın iyi olduğunu yaklaşık 170 bin ton patates elde edeceklerini belirtti. Verimli topraklara sahip olduklarını ve daha çok üretim yapabileceklerini anlatan Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş, ilçede yaşayan binlerce kişinin geçimini tarım yaparak sağladığını söyledi.

Türk tarihi açısından önemli bir değere sahip olan ve Selçuklu döneminden kalma kalıntı ve mezar taşlarıyla bilinen Ahlat, sahip olduğu verimli topraklarıyla da önemli bir yer tutuyor. Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat\'ta yılda yaklaşık 170 bin ton patates, 350 bin ton buğday, 103 bin ton şeker pancarı, 120 bin ton fasulye, 15 bin ton nohut, 10 bin ton ayçiçeği, 45 bin ton arpa ile önemli miktarda domates üretimi de yapılıyor. Bu yılki patates üretimine ise ayrı bir önem veriliyor. Mazot, tohum ve gübre gibi girdiler, çeşitli hastalıklar ve ekim alanlarının azalması sonucu geçen yıl pazardaki fiyatı 5-6 liraya kadar çıkan patates üretimine Ahlatlı çiftçiler bu yıl ayrı bir önem verdi.

\'170 BİN TON PATATES HASADI BEKLENİYOR\'

Ahlat\'taki üreticilerin yoğun bir çalışma ve emekle yetiştirdikleri patateslerin ilk söküm çalışmalarına da başlandı. Yüzlerce dönümlük tarlalarda Doğu ve Güneydoğu\'dan gelen işçilerle yapılan sökümlerle birlikte patates fiyatlarının düşmesi beklenirken, üreticiler bu yıl hasadın iyi olduğunu söylüyor. Türkiye\'nin yüzde 5\'inin, bölgenin de yüzde 75\'lik patates ihtiyacının ilçeden karşılandığını söyleyen Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş, tarihi ve kültürel yapısıyla bilinen Ahlat\'ın patates üretiminde ülke için önemli bir üretim merkezi olduğunu belirtti. Altuntaş, \"İlçemizde yaklaşık 10 bin kişi tarımla uğraşıyor ve geçimini bu yolla sağlıyor. İlçede en çok patates üretimi yapılıyor. Bu yıl yaklaşık 170 bin ton patates elde etmeyi planlıyoruz. Ahlat patatesinin markalaşması için çalışmalar yapmaktayız. Üreticilerimiz artık patates tohumlarını kendisi üretmektedir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Patates hasad edilirken drone ile çekim

- Patates hasadından yakın detaylar

- Drone detaylar

- Kadınların patates toplama anından detaylar

- Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş\'ın röportajı

- Detaylar



Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti\'ne su aranıyor

KARS\'ın Arpaçay ilçesinde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti için su aranıyor. Yetkililer, ileriki günlerde toplanıp konuyu masaya yatırmaya hazırlanırken, Kuyucuk köylüleri ise bölgedeki su kaynaklarının yeniden değerlendirilmesini istedi.

Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu\'nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu\'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kurudu. 230\'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde su seviyesi, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. Bölge insanının geçimlerini hayvancılıktan sağlaması, göldeki su sorununun daha da derinleşmesine neden oldu. Bir yandan köylerin içme suyu, diğer yandan hayvanlar için yapılan göletler, Kuyucuk Kuş Cenneti\'nin suyunu da olumsuz etkiledi.

En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, adeta bataklığa döndü. Gölde ise kuşlardan geriye bataklıktaki ayak izleri ve tüyleri kaldı.

BÖLGEDEKİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRILSIN

Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti\'nin kuruması, kuşların da gölü terk etmesi üzerine seferber olundu. Gölün kurumasının sonbahar göçünün yaşandığı bugünlere denk gelmesine üzüldüklerini ifade eden köylüler, bölgedeki su kaynaklarının araştırılmasını istedi.

Rus işgali sırasında köyde bulunan bir su kuyusundan 3 kilometrelik rampadan, 110 yıl önce kullanılan demiryolu istasyonuna mazot ve buhar desteği ile su pompalandığını belirten köylüler, bölgede inceleme yapılmasını istedi. Köylüler, aynı kuyuda su bulunması durumunda, göle yeniden su verileceğini ifade etti. Köylüler ayrıca, gölün suyla desteklenmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Yetkililerin de konuyu masaya yatırmak için önümüzdeki günlerde bir araya geleceği bildirildi.

Köylülerden emekli elektrik mühendisi İsmail Demir, Kuyucuk gölüne bir dönem Kars çayından su getirmeyi planladığını, ancak suya lağım karıştığı için bunun olamayacağını kaydetti. İsmail Demir, \"Kuş cennetini dünyaya tanıtan Çağan Şekercioğlu\'dur. Onun da önerisiyle Ermenistan sırındaki İbiş köyünden su getirilmesi planlandı. O kaynak suyun yarısı bile buraya yeter. O kaynak su, direkt Ermenistan\'a akmaktadır. Eğer o köyden o su alınıp buraya gelirse, göl kurtulur. Zaten o suyun etüt çalışması da yapılmış. O suyla aynı zamanda gölü kurtaracağız ve 230\'un üzerindeki kuş türünün yeniden buraya gelmesini sağlayabiliriz. Rusların yaptığı köyümüzdeki bu kuyu Başgedikler dediğimiz tren istasyonuna su basan bir sistemin kuyusudur. Köyümüz, bundan 110 yıl önce Ruslar tarafından kurulmuş planlı bir köydür. Buradan basılan su yakınındaki binada buhar üretilerek, buhar pompasıyla 3 kilometre mesafeye götürülmüş. Orada da trenleri çalıştıracak olan su kazanlarına götürülmüş. Kas- Sarıkamış arasındaki demiryolu bağlantıları tamamlandıktan sonra bu istasyon iptal edildi. Biz 1958 yılında bu binayı kiraladık. O günden bu yana da bizim elimizdeydi. 45 yıl kadar kira ödedik. 2013 yılında da Özelleştirme İdaresi\'nden bu binayı satın aldık. Biz de restore ettik ve tarihi binayı eski haliyle koruyoruz\" diye konuştu.

4 YILDA SOMUT BİR ŞEY YAPILMADI

TÜBİTAK özel ödülünü alan en genç kişi olan Biyolog Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu da Kuyucuk\'ta Türkiye ve dünya çapında çalışmaların yapıldığı belirterek, \"Kuyucuk köyüne İl Özel İdaresi tarafından büyük bir ziyaretçi merkezi ve konukevi yapıldı. KuzeyDoğa Derneği de orada eski bir binayı restore ederek bir konukevi yaptı ve göl, Kars\'ın bir markası haline geldi. Maalesef, tüm bunlara rağmen gölü korumak için gerekenler yapılmadı. 1997 yılında su derinliği 13 metreydi. Ben ölçmeye başladığımda da 4-5 metreydi. Zaten o zaman da bayağı bir düşüş vardı. Bu düşüş hızla devam etti ve bizler yetkilileri uyardık. \'Göl kuruyor, lütfen bir şey yapın\' diye uyardık. Somut bir şey yapılmadı. Maalesef göl, 2014 yılında tamamen kurudu. Ve biz yeni dernek olarak görevimizi yaparak bunu duyurduk, yapılması gerekenleri söyledik ve bunun karşılığında maalesef biz sulak alan komisyonundan çıkarıldık. Biz komisyondan çıkarıldıktan sonra geçtiğimiz 4 yıl içinde Kuyucuk ile ilgili somut bir şey yapılmadı ve göl maalesef tekrar kurudu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köyden genel ve detay

Rusların 110 yıl önce yaptığı su kuyusu

Muhabir Bedir Altunok\'un konuşması

Köylülerden Asim Parıltı\'nın konuşması

Emekli Elektrik Mühendisi İsmail Demir\'in konuşması

Biyolog Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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