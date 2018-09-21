DHA YURT BÜLTENİ 4

BAŞKALE\'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

VAN\'ın Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi\'nde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Başkale ilç merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale- Van Karayolu üzerindeki Gedikbaşı Mahallesi\'nde sabah saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, mahalleyi beyaza bürürken, kalınlığı ise 2 santimetreye ulaştı. Dolu yağışını birçok kişi cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü

VATANDAŞIN CEP TELEFON KAMERASI

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-Yağan dolu yağışı

-Detaylar

-Kısa sürede yeri beyaza bürüyen dolu taneleri

-Dolu ile birlikte akan sel suları

BOYUT:181 MB

SÜRE:1 DK 37 SN

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FUHUŞ ÇETESİ LİDERİ: KEBAP YERİNE KADIN SATTIK

ADANA\'da fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5\'i tutuklandı, 4 kişiye ev hapsi verilirken, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Çetenin, ilişkiye girdikleri kadınlara para vermeyen müşterileri dövdürmek için \'dayak timi\' kurduğu ortaya çıktı. Çete liderlerinden Burhan Y.\'nin sorgusunda, \"\'Kardeşim beni \'Minibüste kebap satacağız\' diye kandırdı. Kebap yerine kadın sattık\" dediği belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlar ile bu kadınları fuhşa zorlayan veya aracalık eden kişileri yakalamak için harekete geçti. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik şafak baskını yaptı. Operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş çetesinin liderliğini \'Faça kral\' lakaplı Mehmet Y. (35), ağabeyi Burhan Y. (42) ile İbrahim E.\'nin (28) yaptığı belirlendi. Mehmet Y.\'nin yol kenarında müşteri bekleyen kadınları, arkasında \'Okul taşıtı\' yazan minibüs ile gelerek piknik yaparken uzaktan kontrol ettiği ortaya çıktı. 12 kadına zorla fuhuş yaptıran çetenin, yeni kadınlar da bulduğu saptandı. Mehmet Y.\'nin çete adına çalışmayan kadınlara, \'Burada benden izinsiz kimse fuhuş yapamaz\' diyerek tehdit ettiği anlaşıldı. Ayrıca Deniz S.(23), Ali K. (18), Emrah B. (33), S.B. (17), S.H. (16) ve Ş.T.\'nin (17) fuhuştan sonra, müşterilerin parayı verip vermediğini de takip ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, yurttan ayrılan kızları da tuzaklarına düşürdüğü, kalacak yeri ve parası olmayan Merve D.\'ye fuhuş yaptırdıkları saptandı.

POLİS \'EMMİ\', MÜŞTERİ \'EKMEK\'

?Çete üyelerinin yakalanmamak için telefonda şifreli konuştukları belirlendi. Şüphelilerden bazılarının yol kenarında gözcülük yaptığı, polisleri görünce kadınları arayarak, \'Emmiler geliyor\' dediği, ayrıca müşterilere \'ekmek\' dedikleri saptandı.

DRONE İLE ADIM ADIM TAKİP

Ekiplerin, operasyon öncesi insansız hava aracı drone ile fuhuş çetesini havadan izlediği ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, polislerin çöpçü ve temizlikçi gibi davranarak çevrede araştırma yaptığı görüldü. Yol kenarında durarak müşteri bekleyen kadınların ise çalılık alanlara girerek fuhuş yaptığı, kazandığı paraları da yine aynı bölgede piknik yaparak izleme yapan çete üyelerine verdiği saptandı. Termal kamera ile de çekilen görüntülerde, müşteri bekleyen kadınlarla ilişkiye girmek isteyenlerin yol kenarında 3-4 araçlık konvoy oluşturduğu görüldü.

\'KEBAP YERİNE KADIN SATTIK\'

Emniyete götürülen çete lideri Mehmet Y. sorgusunda, \"Fuhuş olayıyla bir ilgim yok. Ben o minibüste köfte ekmek satıyordum\" dedi. Mehmet Y.\'nin kardeşi Burhan Y. ise, \"Kardeşim beni \'minibüste kebap satacağız\' diye kandırdı. Kebap yerine kadın sattık\" dedi. Ayrıca Mehmet Y.’nin fuhuştan az para kazanan kadınlara, \"Ben bile sizden daha iyi çalışırım\" diyerek sitem ettiği öğrenildi.

PARA VERMEYEN MÜŞTERİLER İÇİN DAYAK TİMİ

\'Dayak Timi\' kuran çetenin, kadınlarla ilişkiye girip para vermeyen müşterileri S.O., Ş.T. ve S.B.’ye dövdürdükleri ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 3’ü 18 yaşından küçük, 14 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında çete liderlerinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 4 kişiye ev hapsi verildi, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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- Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Polis kamerası görüntüleri

SÜRE: 02\'34\" BOYUT: 285 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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SAVAŞTAN KAÇAN SURİYELİ 20 AİLE, 6 YILDIR ÇADIRDA YAŞIYOR

SURİYE\'deki iç savaştan kaçan 20 aile, 6 yıldır Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde söğüt ağaçlarının gölgesinde kurdukları çadırlarda yaşıyor. 13 çocuk babası Abdulmecit El Halebi (30), \"Suriye\'de silah sesi, uçak sesi dayanacak gücümüz kalmamıştı. Çadırda yaşam zor; ama en azından güvendeyiz. Türkiye\'ye teşekkür ediyoruz\" dedi.

7 yıldır süren iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek, sınırdaki Hatay\'a sığınan Suriyelilerin kentte en yoğun yaşadığı bölge Reyhanlı. 95 bin nüfuslu ilçeye sığınan yaklaşık 100 bin Suriyeli arasında, zor şartlar altında yaşayanlar da var. 2012 yılında İdlib\'den göç eden 20 aile, Yenişehir mevkiinde söğüt ağaçlarının gölgesinde kurdukları çadırlarda yaşıyor. Kadınlar, zor şartlarda çamaşır yıkayıp yemek yaparken, kocaları da günlük işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Çadırlarda yaşamlarını sürdüren 100 Suriyeliye, zaman zaman çevredeki hayırseverler de yardım ediyor.

\'ÇADIRDA HAYAT ZOR; AMA GÜVENDEYİZ\'

Ailelerin aralarında \'muhtar\' diye hitap ettikleri 13 çocuk babası Abdulmecit El Halebi, ev kiralayacak maddi güçleri olmadığı için 6 yıldır çadırda yaşadıklarını söyledi. Suriye\'de hepsinin de kendi evleri olduğunu anlatan Halebi, şöyle konuştu:

\"Suriye\'de savaştan önce her şey güzeldi. Evimiz vardı, her şeyimiz vardı. Savaştan kaçtık. Silah sesi, uçak sesi dayanacak gücümüz kalmamıştı. Çocuklarımız korkuyordu. 2012 yılında buraya geldik. Fakirlikten ev kiralayamadık. Bu söğüt ağaçlarının gölgesine sığındık. Çadırda yaşamak zor. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak oluyor; ama şükrediyoruz halimize. En azından güvendeyiz. Burada kimse karışmıyor bize. Normal bir hayat sürüyoruz. Türkiye\'ye teşekkür ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çadırda yaşayan Suriyeli kandılar yemek hazırlığında

Çocuklar oynarken

Kız çocukları annelerine yardım ederken

Kadınlar çocukları ile ilgilenirken

Suriyeli erkek ve çocuk çadırın önünde

Oturan Suriyeliler

Çamaşır toplayan kadın

Abdulmecit El Halebi ile röp.

Çocukları ile birlikte

Çadırlar genel ve detay görüntüsü

SÜRE: 7.04 -BOYUT:815 MB

Haber- Kamera: Ersin ERCAN-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)



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OTOMOBİLİNİN ÇAMURLUĞUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

KONYA\'da bir otomobilin çamurluğunun arka kısmına sıkışan kedi kurtarıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Bir sürücü otomobiliyle, merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu\'nda seyir halinde iken araçtan gelen sesler üzerine otomobilini bir tamirciye götürdü. Otomobil tamircisi Kudret Dikgöz, aracı incelediğinde, çamurluğunun arka kısmından kedi sesinin geldiğini tespit edildi. Dikgöz\'ün önce sol ön lastiği ardından da çamurluğu sökmesi üzerine yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yavru kediye işyeri çalışanları tarafından yemek ve süt verildi. Kurtarılma anı da cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kedinin sıkıştığı yerden kurtarılması anı

Haber: Tolga YANIK, KONYA (DHA)

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KAPORA DOLANDIRICILARI ARAÇ SAHİBİNDEN KAPORA İSTEDİ

İZMİR\'de yaşayan 29 yaşındaki Ferit Uraz, aracının internette satışa çıkarıldığını öğrenince, ilandaki kişiyi aradı. İlandaki kişi kapora isteyince, \"Sen kimin arabasını kime satıyorsun\" diyen Uraz, internet üzerinden araç alacak kişilere \"Emin olmadan kapora yatırmayın\" uyarısında bulundu.

Karabağlar\'da pasta ustası olan Ferit Uraz, bir süre önce İstanbul\'dan bir araç satın aldı. Aracını satın aldığı kişi Uraz\'ı arayıp aracın internet üzerinden Bolu\'da satışa çıkarıldığını ve bilgisi olup olmadığını sordu. İnternete ilan vermeyen Uraz, internetteki ilanı görünce şaşkına döndü. Aracını 29 bin liradan satışa çıkaran ilandaki kişiyi arayan Uraz, ikinci şoku ise o kişinin kendisinden kapora istemesiyle yaşadı. Vatandaşların dolandırılmaması için polise gitmeye hazırlanan Uraz, Bayraklı\'da bir kişinin Bolu\'daki kişiye 1000 lira kapora verdiğini öğrendi. Vatandaşları tanımadıkları insanlara kapora vermemesi konusunda uyaran Uraz, şunları söyledi:

\"Arabayı İstanbul\'dan aldığım arkadaş beni aradı \'Arabanı Bolu\'dan satışa çıkarmışlar bilgin olsun\' dedi. Ben de internetteki ilana bakınca kendi arabamı gördüm. İlandaki kişiyi müşteri gibi aradım. Aracı neden piyasasının altında sattığını sordum. Bana \'herkes arıyor, alacaksan kapora yatır\' dedi. Ben de \'Sen kimin arabasını kime satıyorsun\' deyince küfür ederek yüzüme telefonu kapattı. Son zamanlarda böyle dolandırıcılık çok arttı. Ben kimse mağdur olmasın diye şikayet etmek için polise gidecekken beni polis aradı. Bayraklı\'da bir vatandaş bin lira kaparo yatırmış. Dolandırıldığını anlayınca polise gitmiş. Beni de emniyete çağırmışlar. Ben kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Bu araç benim, satışa çıkarmadım, satmıyorum, satmayacağım da. İnsanlar dikkat etsin, tanımadıkları insanlara kapora vermesinler. Bunlar özellikle araçların fiyatlarını piyasasından düşük ilan verip vatandaşları kandırıyorlar. Aracın fiyatı düşükse ya dolandırıcıdır ya da araçta ciddi bir hasar vardır. İnsanlar dolandırılmasın, bunun önüne geçmek istiyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araçtan görüntü

- Ferit Uraz ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK, İZMİR (DHA)

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(ÖZEL) - ŞANLIURFA\'DA İŞ BAŞVURUSU KUYRUĞU

ŞANLIURFA\'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 2 bin 54 işçinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 6 bin kişi başvurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca hayata geçirilen TYP kapsamında, Şanlıurfa\'da asgari ücret karşılığında bin 500 temizlik, 554 güvenlik işçisi alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından başvuru için İşkur binasına gelen binlerce kişi, uzun kuyruk oluşturdu. Polisin önlem aldığı İşkur\'a gelenler başvurularını yaparken, işe alınacak kişilerin önümüzdeki günlerde noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirleneceği kaydedildi. İşkur\'a 6 bin kişinin geçici iş için başvuruda bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşkur binası

- Kayıt için gelen vatandaşlar

- Uzun kuyruk oluşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

60 MB



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ARI SOKTU, TIR\'A ÇARPTI

GÜMÜŞOVA(Düzce), (DHA) - DÜZCE\'nin Gümüşova ilçesinde, arının soktuğu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon TIR\'a arkadan çarptı. Kamyonda bulunan bir kişi yaralanırken, aracın yanan motoru polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Fatih Tanrıverdi idaresindeki 34 DF 8433 plakalı kamyonun sürücü kabinine giren arı sürücüyü soktu. Panikleyerek arıyı sürücü kabininden çıkarmaya çalışan Fatih Tanrıverdi\'nin hakimiyetini kaybettiği kamyon Türker Kirman idaresindeki 78 AG 543 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada,Fatih Tanrıverdi yaralanmadan kurtulurken, kamyonda bulunan Hamza Tanrıverdi ise yaralandı. Hamza Tanrıverdi\'nin kamyondan çıkarılmasının ardından aracın motoru yanmaya başladı. Polis ekibi, yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulunurken, olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yaralanan Hamza Tanrıverdi ise 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan aracın görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin müdahale görüntüsü

Polis ekiplerinin yangın tüpü ile müdahale görüntüsü

TIR\'ın lastiklerini değiştirmeye çalışanlarının görüntüsü

Kaza yapan kamyon şoförü ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)



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KABARTMA HARFLER VE İŞARET DİLİYLE KURAN ÖĞRENDİLER

AFYONKARAHİSAR\'da düzenlenen kursta görme engelli çocuklar Braille alfabesiyle kabartılmış harflere dokunarak, işitme engelli çocuklar ise işaret diliyle Kuran-ı Kerim\'i öğrendi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından işitme ve görme engellilerin de Kuran-ı Kerim\'i öğrenebilmesi amacıyla kurs açıldı. 4 yıldır uygulanan proje kapsamında Otogar Camii\'nde 150 engelli, dini bilgiler ve Kuran-ı Kerim eğitimi aldı. Gündüz çocukların akşam ise yetişkin engellilerin eğitim gördüğü kursun son öğrencileri 10 engelli çocuk oldu. İşitme ve görme engelli çocuklar katıldıkları kursta Kuran eğitiminin yanında dini bilgiler de öğrendi. Görme engelli çocuklar Arapça harflerin kabartma şekilde basıldığı Braille alfabesiyle (Körler alfabesi) hazırlanmış Kuran\'ı dokunarak, işitme engelli çocuklar ise işaret diliyle öğrenmeye çalıştı. Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler ödüllendirildi.

\'ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİZ\'

İl Müftü Yardımcısı Muhammet Ali Özer, kursun açılması için çok sayıda talep geldiğini söyledi. Özer, \"Kış aylarında bize çok fazla talep geliyor. Burayı tamamen engelli öğrencilerimize ayıralım istedik. Bu kursumuz yaz ve kış olarak 2 periyot şeklinde devam ediyor. Sona eren yaz kursumuzda kız ve erkek olmak üzere 10 öğrencimiz var. Bunların bir kısmı işitme bir kısmı görme engelli. Allah bu kişileri bu şekilde imtihan etmiş. Onların bir yönü az olduğu için diğer yönleri daha fazla gelişmiş oluyor. Aynur isminde bir kız öğrencimiz var görme engelli, şu anda hafızlığa başladı. Birinci dönüşü bitirdi. 600 sayfalık Kuran-ı Kerim\'i her bir cüzünden birer sayfayı ezberledi. Bu da 30 cüz olduğuna göre en az 30 sayfa ezberlemiş oldu. Bu daha yeni başladı. Bu da hocalarımızın ve öğrencilerimizin gayretini gösteriyor. Bu manada biz çok mutlu ve sevinçliyiz\" dedi.

150 ENGELLİ EĞİTİM GÖRDÜ

Engelli çocukların eğitiminde görevli müezzin kayyım İsmail Aydın da 2014 yılında Müftülük içinde açılan kursta eğitim aldığını daha sonra da engellilere yönelik eğitimler vermeye başladıklarına dikkati çekti. Engelli bireylerle vakit geçirerek kendilerini bu yönde geliştirdiklerinden bahseden Aydın, kursların 4 yıldır devam ettiğini aktardı. Aydın, \"Şu ana kadar 150 kursiyere eğitim verdik. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın bir projesi var. Engellilerin müsait oldukları zamanda kurs saatlerini biz belirliyoruz. Bu anlamda 2018 yaz Kuran kursları dönemine engelli öğrencilerimize sabahtan ders yaptık. Öğleden sonraları işitme engelli kardeşlerimize derslerimizi gerçekleştirdik. Mesai saatinden sonra gerek görme engelli gerek işitme engelli yetişkinlere yönelik derslerimiz devam ediyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuran\'ı Kerim öğrenen engelli çocuklardan detay

- Eğitmen İsmail Aydın\'dan detay

- Genel detay

- Çocuklar Kuran okurken

- Çocuklara İl Müftü Yardımcısı tarafından hediyeler verilirken

- İl Müftü Yardımcısı Muhammet Ali Özer ile röportaj

- Eğitmen İsmail Aydın ile röportaj

- Öğrenciler top oynarken detay

- Toplu fotoğraf çektirirken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



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MANAVGAT\'IN SON KALAYCISI RAMAZAN USTA

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde kalaycılık yapan Ramazan Çalışkan (65), ilçede mesleğinin son temsilcisi olduğunu belirterek, bakırın yerini alüminyum ve çelik eşyaların alması nedeniyle kalaycılık mesleğinin tarihe karışmak üzere olduğunu söyledi.

Manavgat\'ın Çağlayan Mahallesi\'ndeki evinin yanına yaptığı 5-6 metrekarelik barakada kalaycılık yapan Ramazan Çalışkan, mesleğinin son temsilcilerinden. Yaklaşık 50 yıldır bakır kapları kalaylayan Ramazan Çalışkan, kendisi işe ilk başladığında ilçede 5 kalaycı varken, günümüzde kendisinden başka ustanın kalmadığını ve bir mesleği daha yok olacağını kaydetti.

MESLEĞİNİN İNCELİKLERİNİ ANLATTI

Kalaycılığın zor ve meşakkatli olduğundan bahseden Ramazan Çalışkan, mesleğinin inceliklerini şöyle anlattı:

\"İlk önce kap veya kazanın dış yüzeyinde yamukluk varsa doğrulturuz, normal hale getiririz. Dışındaki isini, siyahlığını ateşte yakar ve yıkamaya alırız. Eskiden yıkamayı kumla yapardık ama ben fırçayla yapıyorum. Fırçayla yıkadıktan sonra kalay işine geçeriz. Kap veya kazanı yeniden ateşin üzerine alırız. Kalay çubuklarıyla her yerine kalay sürerim. Üzerine toz nişadır serperek kalayın eriyerek kaba yapışmasını sağladıktan sonra bir tutam pamukla kap üzerinde yayarım. Böylece düzgün bir şekilde kalaylama işlemi tamamlanmış olur.\"

\'ARTIK BAKIR TENCERE, TAVA KALMADI\'

Bakır işi ev eşyalarının gelişen teknolojiyle birlikte yerini alüminyum ve çelik eşyalara bırakmasının kalaycılığın sonunu getirdiğini vurgulayan Ramazan Çalışkan, \"Artık bakır tencere, tava kalmadı. Şimdi daha çok köylerden kazan türü eşyalar geliyor. Bir de bazı insanların elinde atalarından hatıra kalan çeşitli eşyalar var, onları kalaylatmaya getiriyorlar. Otellerden kalaylanmak için eşya gelir. Ekseri tabak, sini, ufak tas, onların \'yumurtalık\' dedikleri küçük tava gibi eşyalar gelir. Otellerin işleri ilkbaharda olur\" dedi.

\'ÇIRAK YOK, BULAMADIM\'

Manavgat\'ta daha önce 5 usta olduğunu aktaran Ramazan Çalışkan, \"Şimdi bir tek ben kaldım. Sadece Manavgat\'ta değil, Serik\'te de usta kalmadı. Ama bildiğim kadarıyla Alanya\'da 2 usta var. Benden sonra Manavgat\'ta usta kalmayacak. Çırak yok, bulamadım. Oğlum var ama o kalaycılık yapmıyor, sadece mutfak eşyasının tamirini yapıyor\" diye konuştu.

\'MESLEĞİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM\'

Sıcak havalarda kan ter içinde kalmasına rağmen işinden hiçbir zaman şikayetçi olmadığını da aktaran Çalışkan, \"İşim iyi Allah şükür. Ben mesleğimden de işimden de şikayetçi değilim. Şimdi işlerin eskisi kadar yoğun olması mümkün değil\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ramazan Çalışkan\'ın kalaylaması

- RÖP: Ramazan Çalışkan

- Kalaylama işinden detay

454 MB /// 04.00\"

Haber - Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Bursa\'da MKP/HKO operasyonunda 10 tutuklama

BURSA (DHA)-BURSA Enmiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Maoist Kominist Partisi/ Halkın Kurtuluş Ordusu\'na( (MKP-HKO) yönelik operasyonda 3\'ü dağ kadrosunda olmak üzere toplam 11 kişiyi gözaltına alındı. Bursa ve Tunceli\'de sorgulanan şüphelilerden 10\'u tutuklanırken bir kişi ise adli kontrollük koşulu ile serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonrası MKP/HKO\'nun dağ kadrosunda yer alan ismi açıklanmayan üç kişinin Bursa\'da olduğunu belirledi Polis, örgüt militanların yurt dışına çıkması için kendilerini barındıran, sahte kimlik ve pasaport çıkartan aralarında genç kızlarında bulunduğu 8 kişinin ismini tespbit etti. Yapılan eş zamanlı operasyon ile 11 kişi gözaltına alındı. Dağ kadrosunda yer alan üç kişi sorgulanmak üzere Tunceli\'ye gönderildi. İfadeleri alınan sanıklar Bursa ve Tunceli\'de, \"Etör örgütü üyesi olmak\" suçundan adliyeye çıkartıldı. Bunlardan 10\'u tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrollük koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelilerin adliyee çıkartılması

Detaylar

