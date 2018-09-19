DHA YURT BÜLTENİ 4

Kocaeli’de yangın faciası: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - SURİYE\'de yaşanan savaştan 6 yıl önce kaçarak Kocaeli\'nin Körfez ilçesine yerleşen aile, yangında facia yaşadı. Anne ve babalarının Halep\'ten gelen amcalarını ziyarete gittiği sırada çıkan yangında alevlerin içerisinde mahsur kalan 6 yaşındaki İntizar ve 3 yaşındaki Esad ölürken, 16 yaşındaki Kader, 2 kardeşini de alarak kurtardı. Yaralanan 3 kardeş tedavi altına alındı. Anne Zehra Elido eve girdiğinde feryatlar ederek ağladı.

Olay saat 23.30 sıralarında, Körfez Cevher Dudayev Caddesi\'nde meydana geldi. Said Elido, Suriye\'den gelen kardeşini ziyaret etmek istedi. Said ve Zehra Elido çifti 16 ile 3 yaşları arasında olan 5 çocuklarını evde bırakarak ziyarete gitti. Sabah okula gidecek olan kardeşler yataklarında yatarken, iki katlı üst katı ahşap olan evde yangın çıktı. 16 yaşındaki Kader, kardeşleri İbrahim ve Mahammet\'i alarak merdivenlere çıktı. Kader yataklarında bulunan diğer kardeşlerini de kurtarmak isterken alevler evi sardı. Yardıma koşan komşuları merdivenlerde bulunan 3 kardeşi dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evi söndürmek için müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bu sırada eve gelen Said ve Zehra Elido çifti evde 2 çocuklarının daha bulunduğunu söyledi. Eve girildiğinde yataklarında 2 kardeşin cesediyle karşılaşıldı. İntizar ve Esad\'ın cenazeleri evden çıkarıldı. Polis olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından kardeşlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Bu sırada Said ve Zehra Elido çifti feryatlar ederek, sinir krizleri geçirdi. Yaralanan 3 kardeş kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

6 YIL ÖNCE SURİYE\'DEN GELDİLER

Halep\'te yaşadıkları yerlerin bombalanması üzerine Türkiye\'ye geldiklerini belirten Said Elido, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, okula gidecek çocuklarının erkenden uyuduğunu, bu sırada kendilerinin Halep\'ten gelen kardeşlerini ziyarete gittiklerini söyledi.

ANNE AĞLAYARAK EVİ GEZDİ

Anne Zehra Elido sabah yanan evlerine geldiğinde feryatlar ederek ağladı. Evin odalarına girerek çocuklarının yaşamını yitirdiği yere bakan Zehra Elido, gözyaşlarına boğuldu. Zehra Elido yakınlarının arasında evden çıkarıldı. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evden görüntüler

Evin içerisinden görüntüler

Oyuncak ayıdan görüntü

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Baba ile röp.

Çocukların fotoğrafları

Annenin ağlayarak eve girmesi ve çıkması

HABER: Mesut ÇATAK-Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Savaştan kaçtığı İdlib\'e cenaze için döndü, kazada oğlunu kaybetti

İÇ savaştan kaçıp Türkiye\'ye sığınan ve bir yakınının cenazesi için İdlib\'e giden Suriyeli Adbe El Faris (40) ile 4 aylık oğlu Mındır El Faris, burada motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Anne, İdlib\'de hastanede tedaviye alınırken, minik oğlu, sevk edildiği Hatay\'daki hastanede öldü. İzni biten anne Adbe El Faris, oğlunun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine götürüldüğü gün cenazeye katılamadan Türkiye\'ye dönmek zorunda kaldı.

Suriyeli Adbe El Faris, bir süre önce ülkesindeki iç savaştan kaçıp 4 çocuğu ile birlikte İdlib\'den Türkiye\'ye gelerek Kilis\'e yerleşti. Bayram tatillerinde, İdlib\'de yaşayan eşinin yanına giden Adbe El Faris, 4 ay önce 5\'inci çocuğunu dünyaya getirdi. Adbe El Faris, geçen hafta 4 aylık oğlu Mındır El Faris\'i de yanına alıp, ölen bir yakınının cenazesine katılmak üzere İdlib\'e gitti.

İDLİB\'DE MOTOSİKLET ÇARPTI

Pazar günü İdlib\'in Bab El Hara bölgesindeki cenazeye katılan Adbe El Faris ve oğluna motosiklet çarptı. Yaralanan anne ve oğlu, İdlib\'de hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mındır El Faris, daha sonra sınırdaki Hatay\'da bulunan Antakya Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 4 aylık bebek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SINIRDA OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRMEK İSTEDİ

Mındır El Faris\'in cenazesi, annesine, Türkiye\'ye dönmesi için verilen izinin son gününde, cenaze aracıyla memleketine götürüldü. Kadının Kilis\'te yaşayan yakınları, cenaze aracını Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı\'nda durdurdu. Yakınları, bebeğin annesinin Suriye\'den yola çıktığını, oğlunun cenazesini görmek istediğini söyledi. Aracın şoförü, tabutu açamayacağını söyleyerek yola devam edip cenazeyi İdlib\'e götürdü. Cenaze aracının bekletilmesi talepleri kabul edilmeyen Mındır El Faris\'in yakını İbrahim Hassani ve eşi, cenaze aracı sınırdan Suriye tarafına geçerken gözyaşlarını tutamadı.

OTOMOBİLLE KİLİS\'E GÖTÜRÜLDÜ

Oğlunun cenazesini sınırda görme umuduyla Suriye\'den minibüsle yola çıkan Adbe El Faris, cenaze aracının Suriye tarafına geçmesinden yaklaşık yarım saat sonra Cilvegözü Sınır Kapısı\'na geldi. Kazada sağ bacağı kırılan Adbe El Faris, yakınları tarafından minibüsten indirildi. Oğlunun cenazesinin Suriye\'ye götürüldüğünü öğrenen yaralı anne, büyük üzüntü yaşadı. Savaştan kaçtığı İdlib\'e cenaze için döndüğünde meydana gelen kazada oğlunu kaybeden ve Türkiye\'ye dönmesi için verilen süre dolduğu için cenazeye katılamayan Adbe El Faris, otomobilin arka koltuğunda yaşadığı Kilis\'e götürüldü.

Suriye\'den Cilvegözü Sınır Kapısı\'na kadar Adbe El Faris\'in yanında gelen akrabası Yasir El Mustafa, yeğeninin eşi olan Adbe El Faris ile 4 aylık bebeğine motosiklet çarptığını söyleyerek, \"Cenazeye giderken yolda motosiklet çarptı. Annenin Suriye\'de kalma izni dolduğu için cenazeye katılamadı. Oğlunun cenazesini sınırda görmek istedi; cenaze aracının bekletilmesini istedik. Kabul etmemişler. Ben bebeğin mezarını kazdım, annesiyle birlikte yola çıktım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Gümrük kapısı -TIR\'lar -Bayram tatilinden dönen Suriyeliler -Yaralı annenin otomobilin arka koltuğuna konulması -Yaralı annenin yakınları -Otomobilin gidişi -Cenaze aracının fotoğrafları

(Reyhanlı klasörüne geçiliyor)

Süre: 01.47 Boyut: 206 MB

Haber-Kamera: Ersin ERCAN/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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Ermenistan\'da tutuklu olan Umut Ali: Valizimi topladım



KARS\'ın Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan\'da tutuklanan Umut Ali Özmen (16), bugün hakim karşısına çıkacak. Babası ile telefonla konuşan Umut Ali Özmen, \"Valizimi topladım. Beraat alırsam Türkiye\'ye geleceğim\" dedi.Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi\'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen\'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen\'in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu\'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali\'nin Ermenistan\'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu.

Umut Ali Özmen\'in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan\'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan\'ı arayarak Umut Ali\'nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan\'ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Kars Sağlık Meslek Lise\'si 3\'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen\'in ailesi oğullarının yolunu gözlüyor. Babası ile cezaevinden telefonla görüşen Umut Ali Özmen, \"Bugün 3 tane mahkeme var. Öğlenden sonra olacak. Valizimi hazırladım, beraat kararı verirlerse yarın sabah Türkiye\'de olurum\" dedi.

Oğluna bir an önce kavuşmayı beklediklerini söyleyen baba Mustafa Özmen, \"Pazartesi- salı döneceği söylendi ancak hala oğlumuz gelmedi. Bugün mahkemesi var. Ermenistan\'daki milletvekili de takip edecekmiş. \'Türkiye\'ye getireceğim\' diye söz vermiş. Mahkeme sonrası oğluma mutlaka aramasını söyledim. Annesi hala dönmeyince stres oldu, ağlıyor. Umut Ali\'mizin yolunu bekliyoruz. Sayılı günler geçmez oldu\" diye konuştu.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)

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Bıçakla kavga, saniye saniye kamerada

KONYA\'daki bir sitenin bahçesinde 2 kişi arasında belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Sitenin bahçesindeki bir kişi ile yine bahçedeki otomobil içinde bulunan sürücü, belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında aracından inen sürücü bıçakla, diğer kişiye saldırmak istedi. Durumu fark eden diğer site sakinlerinin müdahalesi ile taraftarlar ayrıldı. Bu sırada otomobilden inen kadın da kavgayı ayırmak için müdahale etti.

Kavga kısa sürede sona ererken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kavga anı cep telefonu kamerası

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))



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Engelli kediye hurda parçalarından ortez

OSMANİYE\'de otomobil çarpması sonucu arka iki ayağı felç olan sokak kedisi için, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala, hurda parçalarından ortez yaptı.

Esenevler Mahallesi\'ndeki bir sokak kedisi, önce apartmanın sürgülü dış demir kapısına sıkıştı ardından, yoldan geçen bir otomobil çarptı. Yaralanan kedi, çevredekilerin de yardımıyla tedavi için veteriner hekime götürüldü. Sokak kedisi muayene edilirken, kuyruğu kangren, arka iki ayağı ise felç oldu. Ön ayakları ile sürüklenerek ilerlemeye çalışan kediyi mahallenin çocukları da sahiplenerek, yuva yapıp beslemeye başladı. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala tarafından ise kedi için hurda parçalarından ortez yapıldı. Bu tür ortezlerin piyasa değerinin 600 lira civarında olduğunu kaydeden Laçinbala, hurdalıktan buldukları alüminyum parçalarına 8 lira, teker ve isçilik ile birlikte 60 lira harcama yaptıklarını belirterek, \"3 paket sigara parasına bu düzeneği oluşturduk\" dedi.

ORTEZ YAPILMASAYDI YARALARI İYİLEŞMEYECEKTİ

Laçinbala, yaptıkları ortezin örnek olmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Osmaniyeli arkadaşlarımız bu konuda duyarlı olduğumu bildikleri için hemen bana ulaştılar. Ortez çalışmaları konusuna iki günlük bir araştırma yaptım. Biraz da örnek bir çalışma olmasını düşüncesi ile önce hurdalığa gittim. Alüminyum çubuklardan satın aldım, sanayiden ise tekerlekler buldum. Bunları çok cüzi bir fiyata yaptırdım. 5-6 denememiz oldu. Bunlarda iki tekerlekli dört tekerlekli denemelerimiz oldu. Son yaptığımız deneme sonrasında kedimiz ortezi çok güzel kullanıyor. Bunu yapmasaydık eğer, sürünerek gittiği için bacaklarındaki yaralar iyileşmeyecekti. Ama bu sayede hızla düzeliyor\" dedi. Kedi için yapılan ortez sisteminin klipsli olduğunu belirten Laçinbala, \"Çocuklarımız klipsleri çıkartarak kedimizi ortezden ayırabilecek ve yuvasına rahatlıkla koyabilecekler. Sabahları ise yine gezme isteği duyan kediye bunu kolaylıkla bağlayıp dolaştırabilmekler.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kedinin sürünerek ön ayakları üzerinde ilerlemesi

-Bir otomobilin altında beklerken

-Ortez için hurda parçaları ile sanayideki çalışmadan detay

-Ortez bezinin dikiş makinesinde dikilmesi, vidalanması

-Kedinin ortez ile birlikte ilerlemesi

-Yapılan Ortezden detay

-Kedi ortez üzerinde yatarken, yürümesinden detaylar

-Ali Laçinbala\'nın kediyi yuvasından alıp orteze koyması

-Kayışlarını bağlaması

-Çocuklar ve kediyi severlerken

-Ali Laçinbala ile röportaj

-Hamza Pusat Erat ile röportaj

-6 yaşındaki Muhammet Kaan Erat ile röp.

BOYUT: 198 MB SÜRE: 06\'15\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Mersin\'de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanı\'ndaki tören; Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile devam eden törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kemal Cındız, \"Bu mutlu gün, başta yüce Türk milletine ve onun bağrından çıkan tüm gazi ve şehitlerimize kutlu olsun. Gazi, bir savaş meydanının, yaşayan siperlerin, mevzilerin sessiz çığlığı, Çanakkale\'de, Afyon\'da, Kars\'ta, Erzurum\'da, Adana\'da, Anadolu\'nun bilmediğimiz herhangi bir yerinde sessiz sedasız ama kahramanca hayata veda eden vatan evladıdır\" dedi.

Tören, güne ilişkin şiirlerin okunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Ali İhsan Su\'nun tören mangasını selamlaması

-Çelenklerin sunumu

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Kemal Cındız\'ın konuşması

(BOYUT: 220 MB) (SÜRE: 02.01 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

