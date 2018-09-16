DHA YURT BÜLTENİ 4

Maganda kurşunu, annesiyle halı yıkayan çocuğun başına isabet etti

KONYA\'da sokak çeşmesinde halı yıkayan annesine yardım eden Osman Gündüz\'ün (9), başına mermi isabet etti. Başından giren ve çenesine saplanan mermi çekirdeği şu an için çıkartılamadığından minik Osman, bir süre mermi çekirdeğiyle yaşamını sürdürecek. Tabancayla ateş açan magandanın henüz bulunmadığını belirten baba Bayram Gündüz, \"Suçlu henüz bulunmadı. Bugün benim oğluma olan, yarın bir başkasına olur. Suçlular bulunup cezalandırılsın.\" dedi. Olay, geçen 8 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Kadınhanı ilçesi Tepebaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. İlkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi Osman Gündüz, evlerinin yakınındaki sokak çeşmesinde halı yıkayan annesi Bayramiye Gündüz\'e yardım etmeye başladı. Gündüz, kısa bir süre sonra oturduğu yerde aniden yere yığıldı. Anne Gündüz de, başında ve vücudunda kanama izine rastlamadığı oğlunun, baygınlık geçirdiğini sanıp dinlenmesi için eve götürdü.



BAŞINA MERMİ İSABET ETMİŞ

Osman Gündüz, sabaha karşı kusmaya başlaması üzerine ailesi ilk olarak Kadınhanı Devlet Hastanesi\'ne oradan da ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne götürdü. Minik Osman\'ın burada çekilen tomografisinde başından giren mermi çekirdeğinin çenesine saplandığını belirlendi. Bunun üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve şu an normal odaya alınan Osman\'ın çenesindeki mermi çekirdeği sağlığı acısından şu an için çıkartılmadı. Minik Osman, bir süre çenesindeki mermi çekirdeğiyle yaşamını sürdürecek.



BAŞINDAN KAN GELMEDİĞİ İÇİN ANLAMAMIŞLAR

Oğlunun, annesine yardım ederken vurulduğunu belirten çiftçi baba Bayram Gündüz (36), olayı şöyle anlattı: \"Eşim, mahallemizde bulunan çeşmede halı yıkıyordu. Halı yıkarken çocuğun başına nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etmiş. Yakın bölgede düğün vardı, belki oradan veya başka bir yerden de gelmiş olabilir. Kurşunun gelmesiyle çocuğum yere yığılmış. Bunun üzerine annesi, ne olduğu bilememiş ve çocuğu eve götürmüş. Sabaha karşı rahatsızlığı artınca, komşumuzun yardımıyla hastaneye götürdük.\"



MERMİ ÇEKİRDEĞİ ÇIKARTILAMADI

Bayram Gündüz, hastanede yapılan tetkiklerde oğlunun başına mermi isabet ettiğini öğrenince şaşırdıklarını belirtti. Mermi girdikten sonra başında herhangi bir kanama olmadığını ifade eden Gündüz, çenesine saplanan mermi çekirdeğinin, şu an için çıkartılmadığını ve oğlunun bir süre mermi çekirdeğiyle yaşayacağını söyledi. Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Gündüz, \"4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra şu an normal odaya alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlığı iyi durumda; ancak yürümekte güçlük çekiyor. \"diye konuştu.



SUÇLULAR CEZASINI ÇEKSİN

Şüphelilerin bulunup cezalandırılmasını isteyen Bayram Gündüz, \"Şüpheliler her kimse, bulunmasını istiyorum. Gereken cezayı çeksinler. Evlat acısı çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. 4-5 gün öldüm öldüm dirildim. Yapan kişiler bulunsun. Ellerini kollarını sallayıp gezemesinler. Benim çocuğumun başına geldi, diğer çocukların başına gelmesin.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Osman Gündüz\'den detay

- Annesi ve babasından detay

- Olayın yaşandığı sokak çeşmesinden detay

- Baba Bayram Gündüz röp.

- Çeşme başında olayı anlatan mahalleli kadın

- Hastaneden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hatice Ebru KOYUNCU KONYA (DHA)

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Cerablus\'ta, bomba yüklü motosikletle saldırı: 10 yaralı

SURİYE, (DHA)- SURİYE\'nin Cerablus kentinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep\'in Karkamış ilçesine komşu Cerablus kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Saldırıda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama sonrası görüntüler

GÖRÜNTÜLER \'DIŞ HABER\' SIRASINDA

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Burdur\'da iki kazada 2 yaralı

BURDUR\'da iki ayrı trafik kazasında 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı\'ndan Köprübaşı yönüne gitmekte olan Hasan A.\'nın (22) kullandığı 15 NV 252 plakalı otomobil dün saat 23.00 sıralarında Gazi Caddesi\'nde park halindeki 15 SK 006 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobildeki sürücü Hasan A., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yapılan kontrolde Hasan A.\'nın 1.73 promil alkollü olduğu belirlendi. Hasan A.\'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Bülent Ecevit Bulvarı\'nda saat 02.00 sıralarında meydana gelen diğer kazada ise Yunus Emre Öztürk\'ün (30) kullandığı 15 NL 320 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru fırladı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Yunus Emre Öztürk, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yunus Emre Öztürk ilk tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

AKEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek devrilen direkteki akımını kesti. Yol kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasan Asan ambulansta

- Ters dönen otomobil

- Çarptığı otomobil

- Kurtarıcıya yüklenmesi

- Devrilen direk

- Hurdaya dönen otomobil

- Yoldaki trafik

- Fırlayan motor

- Çekiciye yüklenmesi

- Ekiplerin direkteki elektriği kesmesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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\'Doktor tavsiyesi olmadan uyku ilacı kullanmayın\'

MEDİCANA Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzman Doktor Nurhan Şahinkaya, “Basit bir uyku hapının ritim bozukluğuna, kalpte ani durmalara neden olduğunu biliyoruz. Doktorun yazmadığı, bitkisel kökenli, herkesin kullandığı, konu komşunun önerdiği ilaçlara itibar etmemek gerekirö dedi.

Uyku bozuklukları ve fazla uyku insan sağlığını tehdit ettiği kadar, iş yaşamından, sosyal hayata kadar etkili oluyor. Sadece uyku bozukluğu, yetersiz uyku değil aynı zamanda fazla uyku da çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Bunun yanında bilinçsiz ve doktor tavsiyesi dışında alınan uyku hapları da ayrı bir tehlike. Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Nurhan Şahinkaya, uykunun aslında genel olarak insanın beyin ve zihin sağlığını yenileyen onaran, çok önemli bir aktif süreçtir olduğunu hatırlattı. Normal yetişkin bir kişide uyku süresinin ortalama 6-8 saat olduğunu ifade eden Şahinkaya, “Bu saatin dışında az uyumak, fazla uyumak vücuda zararlar verebilir. Uyku bozuklukları bazen ciddi ve kritik boyutlara ulaşabilirö dedi. Uyku bozukluğunun her 3 kişiden birisinde görülebildiğini kaydeden Uzman Doktor Nurhan Şahinkaya, “ Kadınlarda, ileri yaşta daha fazla görülme eğilimi gösterir. Gece uykuda apne dediğimiz solunum durmaları eğer uzarsa veya sık apneler ile ritim bozuklukları meydana gelirse, kronik dönemde yine bu uzun uykusuzluğa bağlı kalp yetmezliği gelişirse o zaman bu durum kritik sonuçlara neden olabilir. Uzun uyumanın az uyumak kadar beyne zararları var. Fazla uyuma beyinde vücutta inaktaviteye, bazı hormonel değişikliklere neden olarak obeziteye ve şeker hastalığına bir eğilim oluşturur. Fazla uyumak inme riskini yani felç riskini arttırabilir, uzun süreli aşırı uyku baş ağrılarını tetikleyebilir. Yine aşırı uyku beynin bilişsel fonksiyonları dediğimiz aslında beyne ait her türlü fonksiyonun yavaşlamasına neden olabilirö diye konuştu.

UYKU PROBLEMİNİN FARKLI NEDENLERİ OLABİLİR

Uyku bozukluklarına neden olan konular ile ilgili de bilgi veren Şahinkaya, “Bazen dönemsel değişiklikler, yaşam koşullarında değişiklikler uykuyu bozabilir. Mesela aşırı stres, ortam değiştirmek, uzun yolculuklar, farklı bir yere seyahat etmek, kayıplar, yas reaksiyonları uyku bozukluklarını tetikleyebilir. Ama bazen vücutta başka hastalıklar yine uyku bozukluğuna sebep olabilir. Eğer gece çok aşırı horlama varsa ve uykuda solunum durmaları yaşanıyorsa, 2-3 ayı geçen kronik uykusuzluk çekiyorlarsa, uykuya dalma ve sürdürmede zorluk çekiyorlarsa, gündüz aşırı uykululuk ve ani uykuya dalma atakları yaşıyorlarsa ve yine uzun uykusuzluk veya fazla uyku nedeni ile başka hastalıkların geliştiğini fark ediyorlarsa o zaman hekime başvurmalılarö açıklamasında bulundu.

Uyku haplarının doktor tavsiyesi olmadan alınmasının sakınca oluşturacağını belirten Uzman Doktor Nurhan Şahinkaya,öBasit bir uyku hapının ritim bozukluğuna, kalpte ani durmalara neden olduğunu biliyoruz. Reçetesiz satılır bu ilaçlar. Bunun üzerine durmak lazım. Doktorun yazmadığı, bitkisel kökenli, herkesin kullandığı, konu komşunun önerdiği ilaçlara itibar etmemek ve mutlaka sorununuz varsa hekime danışmak gerekirö dedi.

Görüntü dökümü:

-Mueyene edilen hasta

-Doktorun konuşması

Görüntü adı: 1609uykubozuklugu

Haber/Kamera: Cansel ORUÇ-Enver Fatih TIKIR

BURSA,(DHA)



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Şanlıurfa\'da iki otomobil çapıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA\'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meyanda gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 18\'inci kilometresindeki Kabahaydar kavşağında meydana geldi. İbrahim Halil Kılıç\'ın kullandığı 63 T 0260 plakalı ticari taksi, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 DZY 42 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulansla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servisi

- Acile gelen ambulanslar

- Ambulanstan yaralıyı indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

59 MB

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Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

ŞANLIURFA\'da yaşayan Murat Yöntem, 35 yıldır arazilerden topladığı ağaç köklerini adeta sanat eserine dönüştürüp, satışından gelir elde ediyor. Yöntem, doğadan topladığı ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle ağaç kök ve dallarını birleştirerek ahşap at heykelleri yapıyor.

Murat Yöntem, 35 yıldır doğadan topladığı ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle ağaç kök ve dallarını birleştirerek ahşaptan çeşitli heykeller yapıyor. Yöntem, ağaç köklerini, dallarını ve gövdelerini orijinal şekillerini bozmadan değerlendirerek sanat eserine dönüştürüyor. Ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle yada ağaç kök ve dallarını birleştirerek ahşap at heykelleri yapan Yöntem, bunun dışında çeşitli dekoratif eşyalar da üretiyor. Yöntem, ürettikleriyle Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu\'nda ‘Ağaç ve Ahşap Sanat Sergisi’ açtı. Açılışa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, ahşap ustası Yöntem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye olarak her zaman sanata ve sanatçıya destek verdiklerini vurgulayan Özçınar, \"Hayatımda en güzel ahşap işlemelerinin numunelerini gördüm. Ses getirecek, harika doğal ürünler var. Bazı ürünleri Sanat Sokağı\'nda da satacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak sanat ve sanatçının yanındayız. Diğer sanatçı arkadaşlar da bu tip ürünleri sergilemek isterlerse büyükşehir belediyesi olarak destek vereceğimiz sözünü veriyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum\" dedi.

Stantları gezen vatandaşlar büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sergi salonu

- Ağaç kök ve dallarını birleştirerek esere dönüştürülmesi

- Ahşap ustası Murat Yöntem

- Açılışa gelen vatandaşlar

- Sergiyi dolaşan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

301 MB