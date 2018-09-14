DHA YURT BÜLTENİ 4

Hakkari\'de 3 PKK\'lı terörist öldürüldü

HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ\'ye bağlı Kavaklı Köyü kırsalına düzenlenen hava harekatında 3 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Hakkari ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, İnsansız hava aracı(İHA) ile 3 PKK\'lı teröristin tespit edilmesi üzerine hava harekatı düzenlendi. Hakkari\'nin Kavaklı Köyü Çobandağı mevkiine sabah saat 09.55 sıralarında düzenlenen hava harekatında 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların ise sürdüğü belirtildi.

======================================

Gülerek girdiği doğumhaneden cenazesi çıktı

ANTALYA\'da, üçüncü çocuğuna hamile olan Şehriban Hayda\'nın (33), büyük bir sevinçle girdiği doğumhaneden cenazesi çıktı. Kan kaybına bağlı kalp krizinden öldüğü açıklanan Şehriban Hayda\'nın dünyaya getirdiği erkek bebeğe, çok sevdiği dizi karakteri \'Ertuğrul\'un adı verildi. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren Mustafa Hayda, hastane ve doğuma giren doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya\'da Kepez ilçesinde yaşayan Mustafa-Şehriban Hayda çiftinin üçüncü çocukları için bekledikleri heyecan, acıya dönüştü. Seramik ustası Mustafa Hayda (36), 23 Temmuz\'da öğle saatlerinde eşinden gelen telefonla evine koştu. 9 aylık hamile eşinin doğum sancılarının başladığını gören Hayda, eşi ile Kepez Devlet Hastanesi\'nin yolunu tuttu. Üçüncü erkek çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen çift, hastanenin ikinci katına asansörle çıkmak istedi, ancak asansör bozulunca çift yürüyerek doğumhaneye girdi. Hayda çiftinin asansörde başlayan şansızlığı doğumhanede de devam etti. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren Şehriban Hayda, bebeğini kucağına alamadan yaşamını yitirdi. Hayda\'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

\'GÜLEREK DOĞUMA GİRDİ\'

İki erkek çocuğunun daha olduğunu belirten Mustafa Hayda, eşinin gülerek ve heyecanla saat 14.00 sıralarında doğumhaneye girdiğini söyledi. Saat 19.30\'da doğumun gerçekleştiğini ve eşinin sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiğini haberini aldığını dile getiren Hayda, sevincini yakınlarına mesaj çekerek paylaştığını anlattı. Ancak eşinden bir süre daha haber alamadığını belirten Hayda, \"Endişelenmeye başladım. Sonra ölüm haberi geldi. Doktorların söylediğine göre, doğum olduktan sonra hızla kan kaybı olmuş. Kanama bir türlü durmayınca da eşim kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş\" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ölüm haberine inanmak istemediğini vurgulayan Mustafa Hayda, “Güle oynaya doğumhaneye gönderdik. Başka hastanede doğum yapmasını istememe rağmen ısrarla burayı istedi. Ben düzenli olarak Kızılay\'a kan bağışında bulunurken, eşim kan kaybından yaşamını yitirdi. Savcılığa ihmal olduğuna yönelik suç duyurusunda bulundum. Otopsi raporunu bekliyoruz. Eğer eşimi sezaryen doğuma almış olsalardı, bence sonuç böyle olmazdı. Hatta doğumdan bir hafta önce doktor doğumun sezaryenle olacağını söylemişti. Ama doğum yapacağı gün normal doğuma karar vermişler\" diye konuştu.

Mustafa Hayda, yeni doğan bebeklerine eşinin izlediği bir dizi film nedeniyle \'Ertuğrul\' ismini vermek istediğini, kendisinin de eşinin bu arzusunu yerine getirdiğini kaydetti. Annesiz kalan minik Ertuğrul\'a, Mustafa Hayda\'nın annesi bakıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Bebekten detay görüntüler

-Babaanne ve diyer çocukdan detay görüntüler

-RÖP: Mustafa Hayda

-Aile fotoğraflarından görüntü

486 MB//4.02 SN

Görüntü durumu:Link geçildi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL ANTALYA(DHA)



======================================

Biyolog Huriye\'yi \'zenginiz\' diye kredi çektirip dolandırdılar

ADANA\'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mediko Sosyal Merkezi\'nde biyolog olarak çalışan Huriye Gökçe (49), 3 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştığı Bedir U. ve Tülin İ.\'nin kendisini 27 bin TL dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre Huriye Gökçe, 3 yıl önce bir arkadaşı aracılığıyla Bedirhan U. ve Tülin İ. adlı çiftle tanıştı. Boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığını söyleyen Bedir U. ve Tülin İ. kısa sürede arkadaşlığını ilerleten Huriye Gökçe, sık sık görüşmeye başladı. Kendilerini çok zengin olarak tanıtan çift, yaşadıkları villaya davet ettikleri Huriye Gökçe\'den, \'Bu arada ödemelerde sıkıntı yaşadık, oğlumuza işyeri açacağız paraya ihtiyacımız var\' diyerek borç istedi. Gökçe de bankadan 27 bin lira kredi çekip, çok güvenliği çifte verdi. Ancak bir süre sonra Bedir U. ile Tülin İ. ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan genç kadın, çift hakkında suç duyurusunda bulundu. Gökçe, \"Dava açtıktan sonra fark ettim ki bir çok kişi daha dolandırmışlar\" dedi. Huriye Gökçe yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Tülin İ. ile kahve içip sohbet ettiğimiz sırada oğluna bir dükkan açmak istediğini söyledi. Nakit para sıkıntısı çekiyorum, biraz para lazım dedi. Ben de şu an nakit para yok dedim. O da kredi çekersem eşinin bu krediyi ödeyeceğini söyledi. İlk başta biraz tereddüt ettim fakat güvenimi kazanmışlardı. Borçlarını ödemeyecek durumda da görünmüyorlardı. Hatta faiziyle birlikte ödeyeceğini belirtti. Aynı gün yani 17 Mart 2016 günü bankadan 27 bin lira para çekip kendisine verdim. Ama ben parayı verdikten sonra nisan ayı başında ortadan kayboldular.ö

20 \'DEN FAZLA MAĞDUR VAR

Olayın ardından dolandırıldığını anladığını söyleyen Huriye Gökçe, çiftin oturduğu villaya gidince oradan taşındıklarını gördüğünü belirterek şöyle devam etti:

\"Ben onların en son kurbanıymışım. Öğrendim ki aynı yollardan birçok kişiden para almışlar. Olmayana kredi çektirmişler, kredi kartlarını da boşaltmışlar. Benim bildiğim kadarıyla 20\'den fazla kişiden 1 milyon liranın üzerinde bir para almışlar. İsmini şu an hatırlamadığım bir sürü mağdurla o dönemde tanıştım. Emekli öğretmen olan komşularının 125 bin lirasını almışlar. Almanya\'da yaşayan bir vatandaşı sana ev alacağız diyerek 200 bin lira dolandırmışlar. Bunun gibi birçok kişi var. Ben onların Alanya\'ya gittiğini öğrenip adreslerini bularak yanlarına gittim. Benden para almadıklarını söylediler. Bedir U. bana hakaret etti. Bende Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

- Huriye Gökçe\'nin konuşması

- Huriye Gökçe\'den detay görüntüler

SÜRE:03\'35\" BOYUT:397 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)



======================================



Satılık ilanı asılan eve müşteri gibi gelip hırsızlık yapmış

ADANA\'da satılık ve kiralık ev ilanlarını gördüğü binalara müşteri gibi girip hırsızlık yapan 43 yaşındaki Esef Belge\'nin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden saptanıp yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Koza, Güzelevler, Başak ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde son iki ayda 7 kişinin cep telefonu evlerinden çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, hırsızlık olaylarının meydana geldiği satılık ve kiralık afişi asılı evlere giren hırsızlık şüphelisinin müşteri gibi davrandığı saptandı. Ayrıca Koza Mahallesi\'ndeki hırsızlık olayında da cep telefonu çaldığı fark edilince mahalleli tarafından kovalandığı, bisiklete binip kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA KOVALADI

Kadınlar ve çocukların da kovaladığı hırsızlık şüphelisinin peşinden bir kişi de otomobille takip etti ancak şüpheli ara sokaklara girerek kayboldu. Polis, kimliğini saptadığı şüpheliyi evinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Bisikletle bir evin önünde durması

- Pencereden içeri bakması

- Eve girmesi

- Evden kaçışı

- Mahalle sakinleri tarafından kovalanması

SÜRE:01\'26\" BOYUT:158 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: ADANA,(DHA)

======================================

Yaz bitti, deniz keyfi bitmedi

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde yer alan ve kentin turizm simgesi haline gelen Kızkalesi\'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu sürüyor.

Yaz mevsiminin bitmesine rağmen sahilleri dolduranlar denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor.

321 kilometrelik sahil şeridi ile Doğu Akdeniz\'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Mersin\'deki Kızkalesi\'nde yaz hareketliliği devam ediyor. 7\'den 70\'e herkesin adeta akın ettiği Kızkalesi\'ndeki tatilciler, tarihe tanıklık eden bölgede yüzerek, güneşlenerek, dans ederek ve kitap okuyarak dinleniyor. Yaz mevsiminin bitmesine rağmen yaşanan hareketlilik bölgedeki turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Bölge turizmini değerlendiren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, plajı olan mahallelerdeki konaklama tesislerinde yüzde 90\'a varan doluluğun devam ettiğini söyledi. Turistler tarafından tercih edilen bir yer olması nedeni ile yerleşim birimlerindeki spor alanı, park, çok amaçlı tesis ve oyun alanlarının artırıldığını belirten Tollu, \"Yapılan bu çalışmalar turist sayısını artırdığı gibi turizm sezonunu da uzatıyor. Ayrıca yeni tesisler yapıp veya mevcut tesisleri düzenleyip yatak sayımızı artırmamız gerekiyor. Burada yılın 12 günü güneşli geçiyor. Türkiye\'nin deniz kıyısının en sıcak olduğu bölgesinde yaşıyoruz. Tüm çalışmalar turistleri bir misafir olarak ağırlamak içindir. Turizm işletmecilerimiz de bu düşüncede hareket ederlerse, Kızkalesi\'nde ve bölgemizde yaz hiç bitmeyecektir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Denize girenlerin farklı açılardan genel görüntüleri

-Sahilin genel görüntüleri



(BOYUT: 97.7 MB) (SÜRE: 00.53 DK)

Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)