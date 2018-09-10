DHA YURT BÜLTENİ 4

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına fırtına obüsü, tank, panzer ve kirpi sevkiyatı sürüyor.

Batı kentlerindeki birliklerden sevk edilen fırtına obüsü, tank, panzer ve kirpilerden oluşan askeri araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep\'in İslahiye ilçesinden geçti. Askeri konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Hatay\'a ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye-Kilis karayolu

- Fırtına obüsü ve tank sevkiyatı

- İslahiye-Hassa karayolu

- Askeri araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)



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ŞANLIURFA Kum yığının altında kalan çocuğu böyle kurtardılar

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde briket imalathanesinde kum yığınının altında kalan çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların elleriyle kumu kazıyarak bir saatlik çalışmayla kurtardığı çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Muratlı Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 7 yaşındaki çocuk, oynadığı kum yığınağının altında kaldı. Briket imalathanesindeki kumun üzerine tamamen kapattığı çocuğun ağlama sesini duyanlar, onu kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların elleri ve kürekle kumu kazıyarak bir saatte kurtardığı çocuk, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Küçük çocuğu kurtarmak için seferber olan vatandaşlar

- Vatandaşların kovalarla kum çıkarması

- Genel detay görüntüler

- Kumun altından çocuğun çıkarılışı

(KJ: Haber: Şafak SAĞ- Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

12,3 MB

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Ağzından 6 santimlik tümör alınan hastadaki boşluk bacak dokusuyla kapatıldı

ANTALYA\'da ağız içinde yanak mukozasında 6 santimlik kanserli tümör bulunan Ayşe Kuru (69), iki ameliyat sonucu kanserden kurtuldu. Yanak mukozasındaki tümör ile metastaz yaptığı çene kemiğinin bir bölümü alınan Kuru\'nun çene kemiğindeki boşluk, plak yardımıyla sabitlenip sağ bacağının uyluk bölümünden alınan dokuyla desteklenerek kapatıldı.

Manavgat ilçesinde oturan Ayşe Kuru, yıllardır diyabet hastası olarak yaşamını sürdürüyordu. 6 ay önce sol yanağının iç bölgesinde yara çıkan Kuru\'ya, başvurduğu hastanelerde bunun diyabetten kaynaklandığı söylendi. Bu süre içerisinde yaranın olduğu bölgede şişlik de oluşan Kuru, konuşamamaya ve yemek yiyememeye başladı. Yaranın bulunduğu bölgedeki şişlik hızla büyüyünce oğulları Yasin ve Hüseyin Kuru, annelerini Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirdi. Burada yapılan tetkikler ve biyopsi sonucu Kuru\'nun sol yanağının iç kısmındaki 6 santimlik tümörün kanser olduğu belirlendi.

AĞZINDAKİ BOŞLUK UYLUK KASIYLA KAPATILDI

Doktorların kararıyla Ayşe Kuru, ameliyata alındı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği\'nden Doç. Dr. Levent Renda ile Plastik ve Rekonstrüktif Kliniği Başasistanı Uzman Dr. Asım Uslu tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, Kuru\'nun tümör alınan bölgede çene kemiğindeki boşluk plak yardımıyla sabitlenip uyluk bölümünden alınan dokuyla desteklenerek kapatıldı.

KONUŞAMAMAYA VE YEMEK YİYEMEMEYE BAŞLAMIŞTI

Yaklaşık 1 ay önce geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Ayşe Kuru, “Bugünüme şükürler olsun\" derken, oğlu Yasin Kuru ise yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Annem şeker hastası. Ağzında yara çıkınca şekerden kaynaklı sandık. Ama zaman içinde ağzını bile açamayacak duruma geldi. Ağzını açamadığı için beslenemiyordu da. Annem daha önce Manavgat\'ta doktorlara gitmişti ama onlar da şekerden kaynaklanmış olabileceğini söylemişler. Ama şişlik yüzünden konuşamamaya başlayınca Antalya\'ya geldik. Burada yapılan biyopsi sonucu kanser olduğu belirlenerek ameliyat kararı alındı. Şimdi çok iyi durumda. Allah razı olsun doktorlarımızdan.\"

PLASTİK CERRAHİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Doç.Dr. Levent Renda, Ayşe Kuru\'nun kendilerine başvurduğunda yanak mukozasında yüzeyden kabarık bir lezyon olduğunu belirterek, “Bu tümöral bir lezyona benziyordu. Biyopsi yapılınca yaklaşık 6 santimlik tümörün kanser olduğu belirlendi. Bu tümör çeneye yakındı. Operasyonda çene kemiğinde tutulum olduğunu görünce o bölümü de aldık. Ayrıca her baş boyun cerrahisinde olduğu gibi, bu kadar büyük tümörlerde muhtemel yayılma yeri boyun olduğu için de boyun bölgesini de temizledik\" dedi. Bu tip cerrahilerin kulak burun boğaz uzmanlarının tek başına yapacağı cerrahi olmadığını sözlerine ekleyen Doç.Dr. Renda, “Bu bölgedeki kas ve kemik dokularını çıkardığımız için boşluk oluşuyor. O nedenle bu tip ameliyatlarda plastik cerrahiyle birlikte çalışıyoruz. Bu bölgeye bacaktan doku alınarak boşluk dolduruluyor. Böylelikle hastanın yutma ve konuşma fonksiyonları bozulmamış oluyor. Hastamız artık rahatlıkla konuşabiliyor, yemek yemeye de başladı\" diye konuştu.

Ağız içi kanserlerinin Türkiye\'de çok sık görülmemesine karşın son yıllarda artış gösterdiğini sözlerine ekleyen Doç.Dr. Renda, “Bunun nedeni tütün ve alkol kullanımı olabilir şeklinde görüşler var. Ayrıca protez kullanımı ve kötü ağız hijyeninin de kansere neden olabilecek etkenler olduğu bildiriliyor\" dedi.

BU TİP AMELİYATLAR EKİP İŞİDİR

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Plastik ve Rekonstrüktif Kliniği Başasistanı Uzman Dr. Asım Uslu ise bu tip ameliyatların ekip işi olduğunu belirterek, “Kulak burun ve boğaz uzmanımız tümörü çıkardı, biz de rekonstrüksiyonu yaptık. Tümör temizlenince hastanın ağız içinde geniş bir doku ve kemik defekti oluştu. Bunun için bacağının uyluk bölgesinden doku aldık. Artık hastanın yemesinde içmesinde konuşmasında hiçbir sıkıntı yok\" dedi.

Hastanın ağzındaki boşluğu doldurmak için nakledilen dokunun sağlıklı bir doku olduğunu vurgulayan Dr. Uslu, “Hastamız muhtemelen ışın tedavisi alacak. Nakledilen dokunun vasküler doku olması ışın tedavisi için de oldukça iyi\" diye konuştu.

Türkiye\'de 5 yıl öncesine kadar bu tip ameliyatların sık yapılmadığını da vurgulayan Dr. Uslu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 1 yıl içinde bu tip 5 ameliyat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane dış plan görüntü

Hastanın görüntüsü

Doktor hastayı muayene ederken görüntüsü

RÖP 1: Doç. Dr. Levent Renda

RÖP 2: Uzman Dr. Asım Uslu

Ameliyathaneden görüntü

RÖP 3: Yasin Kuru

Detaylar

341 MB -- 03.05 // HD

Kaset Durumu: Link Geçildi

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Trafik magandaları, bıçak ve levyeyle dehşeti yaşattılar



ANTALYA\'da, \"Arabayı neden önümüze kırdın\" diyerek Doğan Çıtak\'ın kullandığı otomobilin önünü kesen 5 kişi, levye, anahtar takımı ve bıçakla sürücü Çıtak ve arkadaşı Gökhan Odabaşı\'nı dövdü, ağabeyi Tolga Çıtak\'ı ise defalarca bıçakladı. Aracın lastiklerini kesen, aynalarını kıran saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yeni Hal Kavşağı istikametine seyreden Doğan Çıtak idaresindeki 07 NLA 93 plakalı otomobilin yanına yaklaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilin içindeki 5 kişi, \"Arabayı neden önümüze kırdın\" diyerek hakaret etmeye başladı. Hakaretlere aldırmayan Doğan Çıtak (25), içinde ağabeyi Tolga Çıtak (28) ve arkadaşı Gökhan Odabaşı\'nın da bulunduğu otomobiliyle yoluna devam etti.

BIÇAK, LEVYE VE ANAHTAR TAKIMIYLA SALDIRDILAR

Yaklaşık 500 metre ilerleyen Çıtak\'ın aracını takip eden 5 kişi, otomobilleriyle yolu kesti. Yine iddiaya göre ellerinde bıçak, levye ve anahtar takımıyla araçtan kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişi, mobilya boyacısı Doğan Çıtak\'ı araç içinde dövmeye başladı. Saldırganlar kendilerine müdahale etmeye çalışan Doğan Çıtak\'ın ağabeyi Tolga Çıtak\'ı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Tolga Çıtak, daha fazla bıçak darbesi almamak için yolun karşısına geçerek kaçtı.

LEVYELİ TERÖR 10 DAKİKA SÜRDÜ

Saldırganlar yeniden sürücü Doğan Çıtak\'a yöneldi. Çıtak\'ı levye ve anahtar takımıyla döven saldırganlar, arka koltuktan oturan arkadaşı Gökhan Odabaşı\'nı da saldırdı. Çevredekilerin korkudan müdahale edemediği saldırganlar, yaklaşık 10 dakika boyunca Çıtak ve arkadaşını dövdü.

OTOMOBİLİN LASTİKLERİNİ KESTİLER

Çıtak\'ın otomobilin sağ ön ve arka lastiklerini de bıçakla kesip, aynalarını kıran saldırganlar, ardından otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri yol kenarında yerde kan içerisinde yatan Tolga Çıtak ile dövülen kardeşi Doğan Çıtak ve arkadaşları Gökhan Odabaşı\'na müdahale edildi. Odabaşı\'nın tedavisi olay yerinde ambulansta yapılırken, Çıtak kardeşler ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

\'KAÇMAK İSTERKEN ÖNÜMÜZE KIRDILAR\'

Sürücü Doğan Çıtak olay yerinde yapılan müdahale sırasında polise verdiği bilgide, \"Ben sağa dönüyordum. Saldırganların bulunduğu araç da arkamızda seyrediyordu. Peşimden geldiler, \'Neden arabayı önümüze kırıyorsunuz\' dediler. Biz de tali yoldan geri döndük. Sonrasında bizi takip etmeye başladılar. Arabayı önümüze kırarak üzerimize saldırdılar. Biz onlara bir şey yapmadık\" dedi.

Gökhan Odabaşı ise saldırganların elinde bıçak, levye ve anahtar takımı bulunduğunu iddia ederek, \"Biz geri geri kaçalım derken onlar önümüze kırdı. Kavgaya girmek istemedik\" diye konuştu.

Görgü tanığı Yunus Değirmenci de yoldan geçerken yaşananlara tanıklık ettiğini ifade etti. Çıtak kardeşlerin bulunduğu otomobilin tali yoldan seyrettiğini anlatan Değirmenci, \"Geri dönmek istediler. Beyaz otomobil de onların üzerine doğru geldi ve önlerine kırdı. Arabadan 5 kişi indi. Çocukların üzerine demir çubuk ve bıçaklarla saldırdılar. Yaralanan arkadaşa bir kişinin 5-6 kez bıçak sokup çıkardığını gördüm. \'Biz Zeytinköylüyüz. Burada artistlik yapamazsınız\' diyerek saldırdılar. Bıçaklanan arkadaş can havliyle karşı yola kaçtı. Kaçmasaydı, bıçaklamaya devam edeceklerdi. Karşı yola kaçınca takip etmeyi bırakıp arabaya döndüler ve otomobildeki diğer iki kişiyi darp etmeye başladılar. Otomobilin lastiklerini kestiler\" dedi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polis kaçan aracın plakasını belirlemek ve saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralının yerdeki görüntüsü ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Otomobilde darp edilen yolcu konumundaki Gökhan Odabaşı röp 1

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Otomobilde darp edilen yolcu konumundaki Gökhan Odabaşı röp 2

- Görgü tanığı röp

- Yaralının sedyeye alınması ve ambulansa taşınması

- Sürücü Doğan Çıtak\'a sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Sürücü Doğan Çıtak yaşananları polise anlatırken

- Görgü tanığı Yunus Değirmenci\'nin polise olayı anlatması

- Sürücü ve otomobilin görüntüsü

- Otomobilin kesilen lastiklerinden görüntü

- Sürücü Doğan Çıtak kırılan dikiz lambasını düzeltmeye çalışırken görüntü

- Otomobil ve ambulansın görüntüsü

- Ambulanstan otomobile PAN

- Yaralının ayakkabılarından görüntü

- Görgü tanığı Yunus Değirmenci röp 1

- Sürücü Doğan Çıtak polise araç başında ifade verirken görüntü

- Görgü tanığı Yunus Değirmenci röp 1

- Ambulansın gidişinden görüntü

614 MB - 5.32\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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25 evi soyan hırsızlara şafak operasyonu

Kayseri Hırsızlık Büro Amirliği, il genelinde 25 ev hırsızlığı olayına karışan 28 kişiye 150 polisle şafak operasyonu düzenledi. Yapılan baskında 15 kişi gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat Polisleri Kayseri genelinde çelik kapı kırmak suretiyle evlerden para ve ziynet eşyası çalarak geçimini sağladıkları belirlenen kişilere 4 aylık kapsamlı çalışma neticesinde bu sabah 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 ev hırsızlık olayının aydınlatıldığı baskında hırsızlıkları delillendirilmiş 11 kadın, 4 erkek yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan hırsızlık şüphelilerinin ev aramalarında 4 ruhsatsız av tüfeği, ele geçirildi. 25 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda şüpheliler sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polislerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkışı

- Evlere yapılan baskın görüntüleri

- Polislerin çatı katı aramaları

- Ruhsatsız av tüfeklerinin ele geçirilmesi

- Yakalanan hırsızların sağlık kontrolüne getirilişi

- Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: KAYSERİ(DHA) Polis kamerası

5 dakika 31 saniye /168 MB

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Nedim dede, polislere yazdığı şiiri okudu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Selim ilçesinde Nedim Çankaya (76), devriye gezen polis aracını durdurarak onlara yazdığı şiiri okudu.

Bursa\'da yaşayan Nedim Çankaya, geldiği memleketi Selim ilçesinde gördüğü polislere yazdığı \'Türk polisi\' şiirini okuyor. İlçe merkezinde devriye gezen polis otosunu durduran Nedim dede, bir süre polislerle sohbet ettikten sonra yazdığı şiirini okudu. Gözleri dolarak okuyan Nedim Çankaya, polislerden beğeni aldı. Polisler, teşekkür ettikleri Nedim dedeyi ekip otosuna alarak gideceği yere bıraktı.

Polisleri de duygulandırıp, mutlu eden Nedim Çankaya\'nın şiiri şöyle:

\"Türk polisi Türk’ün özü / Milletinin iki gözü / Görevin kutsal iyi bil / Ne din gözet ne de dil / Fatih’i kendine örnek al / Türk polisi Türk’ün özü / Milletinin iki gözü / Bu vatan size emanet / Sizden bekliyoruz hizmet / Nöbetini gururla tut / Türk polisi Türk’ün özü / Milletinin iki gözü/ Nedim esti yine yazar / Ne yazarsa iyi yazar / Sokak cadde demez gezer / Türk polisi Türk’ün özü / Milletinin iki gözü.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşın polis otosundaki polislere şiir okuması

Konuşması ve şiiri

Polis otosuna binip gitmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

(157 MB - 1 DK 36 SN)



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Polisten sürücülere emniyet kemeri ve telefon uyarısı

ADIYAMAN\'da polis tarafından oluşturulan uygulama noktasında emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür ederek, cep telefonu kullanmamaları yönünde uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde oluşturulan farklı noktalarda emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür ederek, araç içerisinde cep telefonu kullanılmaması gerektiği konusunda ise uyarıda bulundu. Durdurulan araçlarda emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür eden polisler, sürücüleri hareketli halinde cep telefonu kullanmamaya özen göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama noktası

- Araçlar durdurulması

- Emniyet kemeri takan sürücüler

- Sürücülere teşekkür etmesi

- Sürücülerin ekipleri teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

(70 MB



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