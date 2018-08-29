DHA YURT BÜLTENİ 4

Bakan Soylu\'nun stat sözü, Gümüşhane\'de heyecan yarattı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’da katıldığı Gümüşhane Dernekleri Federasyonu\'nun (GÜDEF) düzenlediği \'Gümüşhaneliler Buluşması\' programında, Gümüşhanespor taraftarlarının \'Stat İstiyoruz\' tezahüratlarına cevap olarak ‘AK Parti Gümüşhane’ye Stat yapmaz mı?’ şeklinde yanıtıyla, yeni stat sözü, kentte ve sarı kırmızılı camiada heyecan yarattı. İstanbul Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Habip Arslan, \"Modern bir stadyum Gümüşhane’ye yakışır. Bakanımız Süleyman Soylu da stat sözünü verdi, inşallah olacak\" dedi.

Gümüşhane Dernekleri Federasyonu (GÜDEF) tarafından 2 ay önce İstanbul\'da organize edilen \'Gümüşhaneliler Buluşması\' programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salonda taraftar grubunun, Gümüşhane\'ye stat sözü istemesi yönünde tezahüratları üzerine konuştu, “Gümüşhane-Bayburt arasındaki havalimanını yapan AK Parti Gümüşhane\'ye stat yapmaz mı? Size kurban olsun stat. Şahsi olarak üzerime alıyorum Gümüşhane stadı işini. Hiç merak etmeyin. Biz bu zamana kadar sözümüzün altında kalmadık. Ben çok söz veren bir insan değilim ama Gümüşhane bir şey isterse iş değişirö demişti.

Bakan Soylu’nun stat yapılacağının müjdesini vermesi ve ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da Gümüşhanespor Stadyumu\'nu yatırım programına alarak çalışmalara başlaması, kent ve Gümüşhanespor camiasını heyecanlandırdı. Önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak stadın tribünleri tekrar ve daha modern hale getirilerek, kapasitesi 4 binden 10 bin 29\'a çıkarılacağı öğrenildi.

\'DAHA MODERN BİR STATA İHTİYACIMZ VAR\'

İstanbul Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Habip Arslan, her türlü platformlarda Gümüşhane’nin modern bir stadyuma ihtiyacı olduğunu dile getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Son 3 sezondur Gümüşhanespor’un tüm maçlarına katılıyorum. Gümüşhanespor’un hem taraftarı hem de İstanbul’da bulunan STK\'sının üyesiyiz. Bizim görevimiz Gümüşhane’ye en iyi yatırımları yaptırmak. Biz de Gümüşhane’nin modern bir stada ihtiyacı olduğunu gördük. Modern bir stadımız yok. Modern bir stada kavuşmak için de bütün platformlarda milletvekilleri olsun bakanlarımı olsun karşılaştıklarımız da dile getiriyoruz. İçişleri bakanımız Süleyman Soylu ‘da katılım gösterdiği Gümüşhane Dernekler Federasyonu\'nun yapmış olduğu programda Gümüşhane’ye modern stadyum yapılması noktasındaki isteklerimizi hazırladığımız pankartla dile getirdikö ifadelerini kullandı.

‘BAKANIMIZ STAT SÖZÜNÜ VERDİ, İNŞALLAH OLACAK’

Mevcut stadın daha iyi hale getirilmesini istediklerini ve bunun içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan söz aldıklarını kaydeden Arslan, “Her ilde modern bir stadyum yapıldı veya yapılmaya başlandı. Gümüşhane’ye neden yapılmıyor? Bizim bu stada ihtiyacımız olduğu için istiyoruz. Modern bir stadyum üzerine daha iyi bir stadyum istemiyoruz. Biz sadece var olan stadyumumuz daha modern olmasını istiyoruz. Daha modern bir stadyum Gümüşhane’ye yakışır. İçişleri bakanımız Süleyman Soylu stat sözünü verdi, inşallah olacakö diye konuştu.

\'İNŞALLAH STADIMIZA KAVUŞACAĞIZ\'

Gümüşhanespor taraftarlından Abdullah Taşkın ise, 2 ay önce İstanbul’da düzenlenen programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'dan, taraftar grubuyla birlikte stat sözünü aldıklarını söyledi. Taşkın, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son gelişinde, taraftarlarımız tekrar stat istiyoruz tezahüratlarında bulundu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bakanımız Süleyman Soylu ile kısa bir görüşme yapıp stat sözünü verdi. İnşallah bir aksilik olmayacak ve stadımıza kavuşacağız. 3-5 kişi değil tüm halkımızın takımıza ve şehrimize sahip çıkmasını istiyoruz. Biz taraftar olarak üstümüze düşüne yaptı, şimdi sıra devlet büyüklerimizde\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Gümüşhanespor Stadyumu\'ndan görüntüler

- Röpler

- Bakan Soylu\'nun konu ile ilgili açıklaması

- Detaylar

Boyut: 684 MB Süre: 03:44

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/DHA

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Amasya\'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Merzifon ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Uzunyazı köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Trabzon yönüne giden Süha Turizm\'e ait, Yılmaz Bal yönetimindeki 38 YK 636 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi. Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

olay yerinden görüntüler

Kazaya karışan araçlar

İş makinelerinin çalışması

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Afişteki erkek dansçıyı boyadılar

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te bir alışveriş merkezinde açılan dans okulunun afişinde erkek dansçının üzeri boyanarak \'Edep\' yazıldı. Anadolu Ateşi\'nin yıllardır afişlerinde kullandığı erkek dansçının üzerinin boyanmasına anlam verilemedi.

İzmit\'te bulunan bir alışveriş merkezinde Anadolu Ateşi Dans Okulu açıldı. Dans okulunun afişleri kentin birçok yerinde yer aldı. Gölcük Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan durakta bulunan panoda Anadolu Ateşi\'nin yıllardır organizasyonlarının duyurusunda kullandığı erkek dansçının fotoğrafı kullanıldı. Posterin bulunduğu panoda erkek dansçının bulunduğu kısım cam yüzeyin üzerinden sprey boya ile boyanırken, üzerine \'Edep\' yazısı yazıldı. Gölcük\'te en çok kullanılan duraklardan birinde dansçının üzerinin boyanmasına anlam verilemedi.

Vatandaşlar erkek dansçının tam olarak çıplak olmadığını, ancak bazı kesimlerin bundan rahatsız olmuş olabileceğini belirterek, \"Anadolu Ateşi yıllardır bu fotoğrafı kullanıyor. Erkek dansçı çıplak değil. Ancak vücut hatlarının görünmesi sanıyoruz birilerini rahatsız etmiş ve \'Edep\' yazmışlar. Kabul edilebilir bir durum değil. Çirkin bir durum, tuhaf bir bakış açısı. Ayrıca duraktaki cam panoyu da boyayarak zarar vermiş oldular\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Durakta boyanan afişin görüntüsü

Vatandaşlarla röp.

Diğer afişlerden görüntü

Dosya adı kcl dans afişini spreyle boyadılar

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/KOCAELİ



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Bakan Soylu\'nun stat sözü, Gümüşhane\'de heyecan yarattı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’da katıldığı Gümüşhane Dernekleri Federasyonu\'nun (GÜDEF) düzenlediği \'Gümüşhaneliler Buluşması\' programında, Gümüşhanespor taraftarlarının \'Stat İstiyoruz\' tezahüratlarına cevap olarak ‘AK Parti Gümüşhane’ye Stat yapmaz mı?’ şeklinde yanıtıyla, yeni stat sözü, kentte ve sarı kırmızılı camiada heyecan yarattı. İstanbul Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Habip Arslan, “Modern bir stadyum Gümüşhane’ye yakışır. Bakanımız Süleyman Soylu da stat sözünü verdi, inşallah olacakö dedi.

Gümüşhane Dernekleri Federasyonu (GÜDEF) tarafından 2 ay önce İstanbul\'da organize edilen \'Gümüşhaneliler Buluşması\' programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salonda taraftar grubunun, Gümüşhane\'ye stat sözü istemesi yönünde tezahüratları üzerine konuştu, “Gümüşhane-Bayburt arasındaki havalimanını yapan AK Parti Gümüşhane\'ye stat yapmaz mı? Size kurban olsun stat. Şahsi olarak üzerime alıyorum Gümüşhane stadı işini. Hiç merak etmeyin. Biz bu zamana kadar sözümüzün altında kalmadık. Ben çok söz veren bir insan değilim ama Gümüşhane bir şey isterse iş değişirö demişti.

Bakan Soylu’nun stat yapılacağının müjdesini vermesi ve ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da Gümüşhanespor Stadyumu\'nu yatırım programına alarak çalışmalara başlaması, kent ve Gümüşhanespor camiasını heyecanlandırdı. Önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak stadın tribünleri tekrar ve daha modern hale getirilerek, kapasitesi 4 binden 10 bin 29\'a çıkarılacağı öğrenildi.

\'DAHA MODERN BİR STATA İHTİYACIMZ VAR\'

İstanbul Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Habip Arslan, her türlü platformlarda Gümüşhane’nin modern bir stadyuma ihtiyacı olduğunu dile getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Son 3 sezondur Gümüşhanespor’un tüm maçlarına katılıyorum. Gümüşhanespor’un hem taraftarı hem de İstanbul’da bulunan STK\'sının üyesiyiz. Bizim görevimiz Gümüşhane’ye en iyi yatırımları yaptırmak. Biz de Gümüşhane’nin modern bir stada ihtiyacı olduğunu gördük. Modern bir stadımız yok. Modern bir stada kavuşmak için de bütün platformlarda milletvekilleri olsun bakanlarımı olsun karşılaştıklarımız da dile getiriyoruz. İçişleri bakanımız Süleyman Soylu ‘da katılım gösterdiği Gümüşhane Dernekler Federasyonu\'nun yapmış olduğu programda Gümüşhane’ye modern stadyum yapılması noktasındaki isteklerimizi hazırladığımız pankartla dile getirdikö ifadelerini kullandı.

‘BAKANIMIZ STAT SÖZÜNÜ VERDİ, İNŞALLAH OLACAK’

Mevcut stadın daha iyi hale getirilmesini istediklerini ve bunun içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan söz aldıklarını kaydeden Arslan, “Her ilde modern bir stadyum yapıldı veya yapılmaya başlandı. Gümüşhane’ye neden yapılmıyor? Bizim bu stada ihtiyacımız olduğu için istiyoruz. Modern bir stadyum üzerine daha iyi bir stadyum istemiyoruz. Biz sadece var olan stadyumumuz daha modern olmasını istiyoruz. Daha modern bir stadyum Gümüşhane’ye yakışır. İçişleri bakanımız Süleyman Soylu stat sözünü verdi, inşallah olacakö diye konuştu.

\'İNŞALLAH STADIMIZA KAVUŞACAĞIZ\'

Gümüşhanespor taraftarlından Abdullah Taşkın ise, 2 ay önce İstanbul’da düzenlenen programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'dan, taraftar grubuyla birlikte stat sözünü aldıklarını söyledi. Taşkın, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son gelişinde, taraftarlarımız tekrar stat istiyoruz tezahüratlarında bulundu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bakanımız Süleyman Soylu ile kısa bir görüşme yapıp stat sözünü verdi. İnşallah bir aksilik olmayacak ve stadımıza kavuşacağız. 3-5 kişi değil tüm halkımızın takımıza ve şehrimize sahip çıkmasını istiyoruz. Biz taraftar olarak üstümüze düşüne yaptı, şimdi sıra devlet büyüklerimizdeö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Gümüşhanespor Stadyumu\'ndan görüntüler

- Röpler

- Bakan Soylu\'nun konu ile ilgili açıklaması

- Detaylar

Boyut: 684 MB Süre: 03:44

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/DHA

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Seydikemer\'de 29 kaçak ve 7 organizatör yakalandı

MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 29 kaçak, ormanlık alanda yakalandı. Kaçakların geçişini organize ettiği öne sürülen 7 kişi ise gözaltına alındı.

Seydikemer\'in Karadere Mahallesi Yediburunlar Mevkii\'nde devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, dün (salı) saat 14.00 sıralarında, şüphe üzerine \'Sarcastis\' adlı yelkenli bir tekneyi durdurdu. Yelkenlideki 3 kişinin, aralarında göçmen kaçakçılığının da yer aldığı çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılınca olası bir kaçak geçiş için jandarma bilgilendirildi. Jandarma bölgedeki ormanlık alanı kontrol etti. Ormanlık alanda yapılan kontrolde 20\'si Irak, 7\'si Filistin ve 2\'si İran uyruklu 29 kaçağı yakalandı. Teknedeki 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yine bölgede göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirtilen bir araç ile araçta organizatör olduğu sanılan 4 kişi de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan toplam 7 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yelkenlinin iskeleye getirilişi

- Organizatörlerin sahil güvenlik komutanlığına getirilmesi

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

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Çağırankaya Yaylasında \'150 yıllık han yıkılmasın\' seferberliği

RİZE\'nin İkizdere ilçesi Çağırankaya Yaylası’nda yer alan ve bölgede ayakta kalmayı başaran 7 handan biri olan 150 yıllık ahşap yapı, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Trabzon ve Rize üzerinden, Erzurum ve Kars’a giden kervanların ziyaret ettiği han için harekete geçen yöre halkı, yapının restore edilerek koruma altına alınmasını istiyor.

İkizdere ilçesinde, tarihte, Trabzon ve Rize üzerinden, Erzurum ve Kars’a giden kervanların ziyaret ettiği 2392 metre yüksekteki Çağırankaya Yaylası\'nda yer alan ve bölgede ayakta kalmayı başaran 7 handan biri olan 150 yıllık ahşap yapı, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Doğa güzelliği ile büyüleyen yaylada, vatandaşlar odun direkler yasladığı hanın yıkılmasına karşı önlem almaya çalışıyor. Yayla sakinleri hanın restore edilerek turizme kazandırılması için harekete geçti. Vatandaşlar, Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne başvurarak yapının Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilerek koruma altına alınmasını istedi.

\'BURADA BİNLERCE HATIRALAR VAR\'

Çağırankaya Yaylası\'nın tarihte kervan yolu olarak kullanıldığını belirten yaylacı Ali Rıza Coşkun, “Bu yaylanın geçmişte Rize’yi Erzurum’a, Trabzon’u Kars’a, Çayeli’ni İspir’e, İkizdere’yi Çamlıhemşin’e Güneysu’ya bağlardı. Bütün bu bölgelerin kervan yolu bu alandan geçiyordu. Bu yapı da 150 yıl önce buradan geçen kervan sahiplerinin yeme-içme, konaklama ve ihtiyaçlarını giderme yeri olarak yapılmıştı. Burada binlerce hatıralar var. Bizim çocukluğumuzda buralarda geçti. Bu han ve yanında yapılan diğer hanlar buradan geçen insanlara yıllarca hizmet verdi. Bunun yanına yapılan yeni hanlar yıkıldı ve sadece en eski yapılan şu an ayakta durmakta zorlanan bu han kaldı. Bu hanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek koruma altına alınmasını istiyoruz\" dedi.

Yaylada hayvancık yapan Necati Yılmaz da “Dedemin babası zamanında bu hanı kullanılırdı. 150 yıldır ayakta duran bir yapı olmasına rağmen bölgedeki rüzgar, kar zor şartlara dayanamadı. Şu an yıkılma tehlikesi altında. Burada 7 tane han vardı. Bir tek bu, en eski olan han ayakta kalabildi. Yıkılmasını istemiyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayladan görüntüler

Drone ile hanın görüntüsü

Yıkılmak üzere olan han

Ali Rıza Coşkun han hakkında röportaj

Necati Yılmaz ın konuşmaları

Boyut: 536 mb

HABER - KAMERA: Aytekin KALENDER/İKİZDERE(Rize),(DHA)

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ranlı genç intihar etti

KARABÜK,(DHA) – KARABÜK\'te, İran uyruklu Mohammad Reza Azızı(25), kendisini doğalgaz borusuna iple asarak intihar etti. Azızı\'nın cesedi 3 gündür haber alamadığı arkadaşı tarafından bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yeşil Sokak\'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. Mohammad Reza Azızı, evin salonundaki doğalgaz borusuna kendini iple astı. Azızı\'den 3 gündür haber alamayan erkek arkadaşı eve geldi. Evden gelen kötü koku ve kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen arkadaşı apartman sakinlerinden yardım istedi. Arkadaşı merdiven yardımıyla balkondan içeriye girdikten sonra Azızı\'yı salondaki doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Azızı\'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle gaz maskesi takarak çalıştı. Yapılan ilk incelemelerde 3 gün önce öldüğü belirlenen Mohammad Reza Azızı\'nın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Azızı\'nın arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin incelemeleri

-Cesedin cenaze aracına taşınması

-Azızı’nın arkadaşı

-Mohammad Reza Azızı’nın fotoğrafı

Süre:(02.53) Boyutu:(320 MB.)

Haber Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



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