DHA YURT BÜLTENİ 4

Dolara inat baklava fiyatını düşürdü

ANTALYA\'da dükkanında tatlı üretimi yapan Abdullah Sürme (43), dolar kurundaki yükselişi protesto etmek için, 80 lira tutarındaki bir tepsi baklavayı 55 liraya satmaya başladı.

Muratpaşa ilçesinde tatlıcılık yapan Abdullah Sürme, döviz kurundaki artışı protesto etmek amacıyla, dükkânının camlarına \'Dolara inat bir tepsi baklava 55 lira\' yazıları astı. Sürme, dövizdeki artıştan sonra kullandığı ürünlere zam gelmesine rağmen bayram öncesi vatandaşın fiyat artışından etkilenmemesi için bu protestoyu yaptığını söyledi. Sürme, “Vatandaş tatlı yiyebilsin, küçük esnaf kazansın diye bu kampanyayı yaptık. Ben küçük bir esnaf olarak ülkem için üzerime düşen görevi yapıyorum. Bütün gıda ürünlerine, tüpe, elektriğe gelen zamma ve dolara inat fiyatları sabitledik\" dedi.

Vatandaşların küçük esnaftan alışveriş yapmasını söyleyen Sürme, “Küçük esnaf olarak omuz omuza verelim. Vatandaşlarımız da küçük esnafa destek versin ki; bu çark dönsün. Esnaf arkadaşlarımız bu günlerde yüksek fiyatlarla ürünleri satacaklarına, biraz feragat etsinler. Bu sayede ekonomi biraz hareketlensin\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tatlıcı dükkanından detay

- Kampanya ilan detay

- Tatlının hazırlanması detay

- İşletme sahibi Abdullah Sürme röportaj

- Tatlılar detay

- Müşterinin ödeme yapması detay

- İşletme sahibi Abdullah Sürme röportaj

- Baklava tepsisi detay

- İşletme sahibi Abdullah Sürme röportaj

- Müşterinin tatlı alışı detay

259 MB /// 02.18

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)

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Trabzon’da vatandaşların su çilesi

TRABZON’un Düzköy ilçesinde eski şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 250 haneli yaklaşık bin nüfuslu Doğankaya Mahallesi\'ne 1 aydır su verilemiyor. Çeşmelerden bidonlarla taşıdıkları veya satın aldıkları hazır sularla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar yaz sıcaklarında çektikleri susuzluk çilesine çözüm bulunmasını istiyor.

Düzköy ilçesinin 250 haneli bin nüfuslu Doğankaya Mahallesi’nde şebeke hattında arıza meydana gelince sular kesildi. Bir aydır suyun akmadığı mahallede vatandaşlar taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Vatandaşlar, evlerine marketlerden satın aldıkları suyun yanı sıra, çeşme, mezra ve derelerden bidonlarla su taşıyor. Çeşme başlarında sıra bekleyen vatandaşlar, susuzluk çilesine çözüm bulunmasını istiyor.

‘KOKMAYA BAŞLADIK’

Sular akmadığı için duş bile almakta zorlandıklarını anlatan Şerafettin Civelek, neredeyse kokmaya başladıklarını söyledi. Civelek, “Buradaki su sorunu 5 yıldır devam ediyor ama özellikle bu yıl zirveye çıktı. İnsanlar suyunu bir şekilde bakkaldan alarak kaynak sularından taşıyarak temin ediyor. Binlerce büyükbaş hayvan var. Hayvanlarımıza bakmak ve tarlalarımızı sulamak için su bulmak imkânsız hale geldi. Duş alabilmek için Trabzon merkezdeki evime gidiyorum çünkü bir süre sonra kokmaya başlıyoruz. Bir çözüm üretilmesini bekliyoruzö dedi.

Su şebeke hatlarının sağlıksız olduğunu anlatan Mustafa Sürül de \" Marketlerden su alıyoruz eve gidiyoruz. Şimdi kurbanlar kesilecek su yok. Zaten akan azıcık su da çok sağlıksız durumda. Biz o sağlıksız suya bile razıyız. Ama o da akmıyor. Yetkililer artık bizi fark etsinlerö diye konuştu.

‘BÖYLE REZİLLİK OLMAZ’

Yıllardır su sorununa çare bulunmadığını ifade eden Safiye Civelek ise \"20 gündür sularımız akmadı. Ben şeker tansiyon hastasıyım. Midemden ameliyat oldum. Bir geldim ki su yok. 12 yaşında bir çocukla geldim buraya aşağıdan çeşmeden yukarıya su taşıyor. İlçede her yere su geliyor da bu mahalleye su gelmiyor. Yıllardır su sorunu çekiyoruz ama eskiden en azından geceleri su akardı bazen. Şimdi o da yok; ne çamaşır ne de bulaşık yıkayamıyoruz. Böyle rezillik olmaz\" diyerek tepkisini dile getirdi.

‘SORUN GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR’

Su sorunu olmaması gereken yörede bulunduklarını belirten Gülali Yılmaz ise şöyle dedi:

\"Yaz tatillerinde çocuklarımız ve eşimle beraber buraya geliyoruz. Ama bizim için bir çileye dönüşüyor tatil. İçme suyunu bir şekilde tedarik ediyoruz. Ama yaşamımızı idare eden diğer su ihtiyaçlarımızı giderme noktasında çaresiziz. Mahallenin nüfusu çok fazla. Su sorunu olmaması gereken bir yerde yaşıyoruz. Halen burada dedelerimizin döşediği su kanalları kullanılıyor.Gerekli yerlere başvurular yapılıyor ama ilgilenen yok. Bayramda buranın nüfusu 3’e katlanıyor. Sorun gittikçe büyüyor artık buna ‘dur’ denilmesi gerekiyor\"

Bu arada mahallenin su şebeke hattının çok eski olduğu ve hasar gördüğü, belediye tarafından projesi hazırlanan su şebekesinin yenilenmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mahalleden genel görüntüler

Vatandaşlar detay

Drone görüntüleri

Musluklardan su akmaması

Mahallelinin su taşıması

Röportaj ve detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

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Düdük çalarak babanızı uyarın

ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu, kırmızı düdük dağıttığı çocuklardan araç sürerken hata yapan babalarını uyarmalarını istedi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan\'la birlikte Erzurum-Erzincan karayolunda yapılan trafik denetimlerine katıldı. Akşam geç saatlerdeki denetimde durdurdukları sürücülerin ve yanlarındaki ailelerinin bayramlarını kutlayan Azizoğlu, yolculuk boyunca trafik kurallarına uymalarını istedi. Araçlarda bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Azizoğu, tişört hediye etti. Çocuklara kırmızı düdük de veren Azizoğlu, yolculuk sırasında trafik kurallarına uymayan babalarını düdük çalarak uyarmalarını istedi.

Vali Azizoğlu, \"Araçlardaki küçük çocuklara kırmızı düdük hediye ediyoruz. Babaları, anneleri emniyet kemeri takmadığında, cep telefonuyla konuştuğunda, trafik kurallarına uymadığında çocuklarımız düdükle onları uyaracak\" diye konuştu.

Denetimler boyunca sürücülere aşırı hız yapmamaları konusunda ikaz eden Vali Azizoğlu, trafik kurallarına dikkat çekti. 9 günlük bayram tatili sebebiyle Erzurum\'a yakınlarının yanına gelen ya da başka kentlere gidenlerin olduğunu belirten Vali Azizoğlu, \"Dokuz günlük tatil süresince kimsenin üzülmesini ve gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Sürücülerin yola çıkmadan önce iyice dinlenmelerini gidecekleri menzillerine sevinçle varmalarını istiyoruz. Emniyet Müdürümüzle birlikte sürücülerle hasbihal ettik, çikolata ikram ederek bayramlarını kutladık. İnşallah, kimsenin burnu kanamadan iyi bir bayram kutlarız\" dedi.

Denetimler sırasında \'kırmızı düdük\' uygulaması hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, amacın araçlarda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Aslan, uygulamanın etkili olduğunu da vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polsilerin araçları durdurması

-Narkotik köpeğinin araçlaı araması

-Vali seyfettin Azizoğlunun polislere çikolata ikramı

-Polislerin araçları durdururak sürücelere çikolata ikramı

-Seyfettin Azizoğlunun çocuklara şapka ve kırmızı düdük vermesi

-Yolcular ile sohbet etmesi

-Seyfettin Azizoğlu ile röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 04.30 BOYUT: 504 MB

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Kaçakları sahil güvenlik kurtardı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmek isterken, bindikleri sürat teknesinin arıza yapması sonucu sürüklenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 18 kaçak, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 08.00 sıralarında, Bodrum\'un Akyarlar Mahallesi, Ali Hoca Burnu açıklarında, arızalanmış bir sürat teknesinde kaçaklar olduğunu fark eden tur tekneleri, durumu Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekibi, kıyıdan açıldıktan 500 metre kadar sonra motoru arıza yapan ve 4 saat boyunca tamir etmeye çalıştıkları 5 metrelik sürat teknesinin açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kaldıkları belirlenen 2\'si kadın, 5\'i çocuk toplam 18 kaçağı kurtardı. 7\'si Suriye, 6\'sı Filistin, 5\'i Irak uyruklu kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Turgutreis Limanı\'na getirildi. Kaçakların 15 bin dolara organizatörlerden satın aldıkları belirlenen sürat teknesi de yedeklenerek limana çekildi. İfadelerinden, İstanbul\'dan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmek için organizatörler tarafından getirildikleri belirlenen kaçaklardan 34 yaşındaki Suriyeli Vahhap Talyali, \"Denize açılmamızdan kısa bir süre sonra teknenin motoru arıza yaptı. Dakikalar geçtikçe, deniz ortasında ölüme terkedildiğimizi anladım. Kandırıldığımız anladığımızda ise iş işten geçmişti. Umut yolculuğumuz için organizatörlere 3 bin dolar verip, eşim ve çocuğumla yola çıkmıştık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahil güvenlik ekibinin kaçakları kurtarıp, limana getirmesi

-Kaçakların bozulan sürat teknesinden görüntü

-Kaçakların Turgutreis Limanı\'ndaki görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Ağrı\'da camilerde bayram temizliği

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapması amacıyla camilerde temizlik çalışması başlattı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kentte tüm camilerde temizlik çalışması başlattı. Ekipler, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için başlattığı temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vakumlu süpürge ve halı yıkama makinelerinden oluşan temizleme araçları ile camiler, daha temiz hale getiriliyor. Deterjan püskürtüldükten sonra basınçlı kaynar suyla halılar yıkanıyor. Mobilya, cam ve avizeler de temizleniyor. Bu çalışmayla camilerde oluşan ter ve ayak kokusunun ortadan kalkmasının amaçlandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Temizlenen camiler

-Camilerde temizlik yapılması

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)

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Kurban Bayramı\'nı mağarada geçirecek

BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan ve 15 yıldan beri bütün bayramları mağarada geçiren 64 yaşındaki Mehmet Tirki, yardın kutlanacak Kurban Bayramı\'nı mağarada geçirerek, ziyaretçilerini burada ağırlayacak.

40 yıl önce Adana\'nın Ceyhan ilçesine göçeden ve buradaki belediyede çalışarak emekli olan 9 çocuk babası Mehmet Tirki, 15 yıldır bayramlarını Hasankeyf ilçesindeki mağarada geçiriyor. Yılın 6 ayını ailesinin yaşadığı Ceyhan\'da kalan 6 ayını ise Hasankeyf\'teki mağarada geçiren Tirki, aynı zamanda misafirlerini de burada ağırlıyor. Eski gelenek ve göreneklerin yok olmaması için mağarada olduğunu belirten Tirki, her bayramı mağarada geçirdiğini ifade ederek, \"Yılın 6 ayını mağarada geçiriyorum. Kurban Bayramı arifesinde mağarayı ziyaretçilere hazırladım. Mağarayı villalara değiştirmem. Dini bayramlarda mutlaka mağarama gelirler. İlçe sakinlerini burada ağırlarım. Babam ve büyüklerimin izlerinin olduğu mağarada geçmişin hatıralarını yaşamak için buradayım. Çocukluğumuzda bayramlarımız bu mağarada geçerdi. Eski yaşantıyı canlandırmaya çalışıyorum. Burada mutluyum. Bayram için hurma, zemzem suyu ve şeker çeşitlerini ziyaretime gelecek konuklarıma hazırladım. Mağarada güvercin, keklik, hindi ve tavşan gibi kümes hayvanlarını da besliyorum. Burası dünyanın en güzel yeridir. Ziyaretçileri bayram süresince mağarama bekliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

Mağaranın iç ve dışından görüntü

Mehmet Tırki\'nin bayramda ikram edeceği zemzem suyu ve hurmayı göstermesi

Mehmet Tırki\'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

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Selda Bağcan Bodrum\'da konser verdi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde sahne alan protest müziğin güçlü ismi Selda Bağcan, sevilen şarkı ve türkülerini söyledi.

Times Dergisi\'nin \'Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar\', Rolling Stones Dergisi\'nin ise \'100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali\' listesinde gösterilen Selda Bağcan, Bodrum Antik Tiyatro\'da konser verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserinin ilk bölümünde, Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan Bağcan, \'Özgürlüğü ve Demokrasiyi Çizmek\' şarkısıyla programına başladı. Konserine Neşet Ertaş türkülerinden \'Neredesin Sen?\' ve \'Ah Yalan Dünya\' ile devam eden Bağcan\'a, izleyenlerde eşlik etti. \'Beni Unutma\' şarkısı büyük alkış aldı. Bağcan, konserinin ikinci bölümünde ise Selda Bağcan Orkestrası ile sahne aldı. Bağcan, Bodrum konserinde sevilen şarkılarını ve türkülerini sevenleriyle birlikte söyledi. Bodrum Antik Tiyatro\'yu dolduran binlerce kişi, şarkılara eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Selda Bağcan Konserinden genel detay görüntülerinden,

- Bağcan\'ın sahne performansından ve izleyenlerin şarkılara eşlik etmesinden görüntü vardır.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla) , DHA)

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Kaçak kurban eti kıyması çekimine ceza

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, geçen Kurban Bayramı’nda, \'3G hızında süper kıyma çekilir\' şeklinde reklam afişi asarak izinsiz kurban eti kıyan, cep telefonu bayilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişiye, 60 bin TL para cezası kesildiğini söyledi.

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte denetimlerin sıklaştığını belirten Oda Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kent genelinde 30 sertifikalı profesyonel ekibin kurban kesimi yaptığını kaydetti. İzinsiz kesim yapan ve kıyma çekenlere yönelik para cezası uygulayacaklarını anlatan Yağmur, \"Bu yıl cezalar 5 ile 10 bin lira arasında olacak. İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleriyle denetimleri ortak yapacağız. Kasap olmadığı halde, kıyma çeken kişilerin makinelerine da el koyacağız, bayram bittikten 20 gün sonra da kendilerine iade edeceğiz\" dedi.

\'SAHTE KASAPLARA DİKKAT\'

Yağmur, geçen bayramda işyerlerinin camlarına \'3G hızında süper kıyma çekilir\' yazan cep telefonu bayilerinin bile olduğu hatırlattı. Kurallara uymayan 27 işletmeye 60 bin lira para cezası kesildiğini belirten Yağmur, \"Kasaplıkla alakası olmayan kişi ve kurumların bayramlarda kesim ve kıyma çekimi yapıyor. Vatandaşlar küçük baş hayvanlarda 50 lira kesim ücreti vermemek için kendileri kesiyor, ya da sahte kasaplara kestiriyor. Denetimlerimiz bu yıl da sürecek\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

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- Koyunlardan genel ve detay görüntüler

- Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur ile röp.

- İneklerden görüntüler

SÜRE: 02\'52\" BOYUT: 317 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)