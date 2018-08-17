DHA YURT BÜLTENİ 4

1)DOĞU KARADENİZ\'DE KAÇAK YAPILAR İÇİN \'İMAR BARIŞI\' BAŞVURUSU 70 BİNE YAKLAŞTI

TÜRKİYE\'de başlatılan \'İmar Barışı\' ile kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulama için Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde başvurular sürüyor. Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin\'de, İmar Barışı’na başvuru sayısı 70 bine yaklaştı. Başvuruların çoğunluğunu yaylalar, dere yatakları üzeri ya da kenarlarındaki kaçak yapılar oluşturuyor. Rize\'de meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler Köy\'ünde gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın sahibi de \'İmar Barışı\'na başvuranlar arasında yer aldı.

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz\'de özellikle yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirmişti. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere yaylalardaki kaçak yapı sahipleri İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için 8 Haziran\'da başvurulara başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, Yapı Kayıt Belgelerini almayı sürdürüyor. Trabzon\'da 42 bin, Giresun\'da 13 bin 500, Rize\'de 8 bin 700 ile Artvin\'de 5 bin dolayında başvuru yapıldı. Başvuru sahipleri aldıkları Yapı Kayıt Belgesi karşılığında devlete yaklaşık 25 milyon TL ödeme yaptı. Halen süren başvurular, 31 Ekim tarihinde sona erecek.

YER KALMAYAN YAYLANIN SAKİNLERİDE BAŞVURDU

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan ve 2 ilin ortak kullandığı 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası\'nda vatandaşlar, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvurulara başlamıştı. Sisdağı Yaylası\'nda kaçak yapı sahiplerinin tamamına yakını başvurularını gerçekleştirerek Yapı Kayıt Belgeleri\'ni almaya başladı.

DERE YATAĞINDAKİ 7 KATLI BİNA İÇİN BAŞVURU

İmar Barışı uygulamasına şehir ve köylerdeki yerleşim alanlarında kendi arazileri üzerinde mevzuata aykırı inşa edilen yapılar ile yaylalardaki kaçak yapıların yanı sıra dere yatakları üzeri ya da kenarlarındaki kaçak yapı sahipleri de başvuruyor. İmar Barışı\'na, 2 hafta önce Rize\'de meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler Köy\'ünde gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina sahibinde başvurdu. Mustafa Yazıcı, 25 yıl önce 3 katlı ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki binası için başvurusunu yaptı. Yazıcı, 25 yıl önce inşa ettiği 3 kat için gerekli izinlerini aldığını öne sürdü, binasının bu katlarının kaçak olmadığını savundu.

YENİ KAÇAK YAPILARA SIKI TAKİP

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar sıkı takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken valiliklerde vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu tarihten sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız yapılar için kesinlikle Yapı Kayıt Belgesi\'nin verilmeyeceği vurgulandı.

DR. ERÜZ: KAMU YARARI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL

Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, İmar Barışı ile birlikte şehirlerde ya da köy yerleşimlerinde kişilerin imara sokamadıkları, kendi arazileri üzerindeki hatalı yapıların mevzuata uygun şekilde hukuka uygun hale getirilmesinin amaçlandığını belirterek bunun böyle olmadığını savundu. Erüz, \"Fakat görülen şu ki; iş çığırından çıktı. Devleti yönetenlerin uhdesindeki, milletin, devletin malı olan arazileri bir şekilde yağmalayan işgal edenlerin bu yağmaladıkları alanları hukuki olarak kendine mal etmesi yolu açıldı. Burada kamu yararı kesinlikle söz konusu değil. Kamu yararı milletin ortak haklarının korunmasıdır. Anayasanın 156\'ncı maddesi, insanlar eşit olması gerekir ve temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir diyor. Kıyıları, yaylaları bu şekilde bozan, tahrip eden insanlara bu hakkı veriyor olmak hukuki adıyla İmar Barışı fakat toplumsal barış değil\" dedi.

\'GERÇEK YAYLACILAR DIŞLANMAYA BAŞLANDI\'

Bugün gelinen noktada sadece Trabzon\'da 100 bin dolayında kaçak yapı olduğunu söyleyen Erüz, şunları dedi:

\"Kentsel imarlı alanlar haricindeki alanlarda yapılacak olan İmar Barış\'ı denilen şey aslında kamunun, devletin, milletin malını hak etmeyen insanlara peşkeş çekmekten başka bir şey değil. Bunun da bir an önce durdurulması, kıyı kanunu, mera kanunu hükümleri göz önüne alınarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi durumda yapanın yanına kar kalır anlayışı bu ülkede ne ahlaki ne dini olarak kesinlikle doğru değil. Karadeniz\'deki yaylaların büyük bir kısmında sadece hafta sonu gidip orada dinlemek için yapılan kaçak yapılardan dolayı, gerçek hayvancılık yapan insanlara tepki konuluyor. \'Hayvanlarınız koku yapıyor, gübreleri koku yapıyor\' deniyor. Gerçek yaylacı olan insanlar yaylalardan dışlanmaya başlandı. Buna da biz turizm demeye başladık. Doğu Karadeniz yaylaları turizme geçiyor diyoruz ancak bu yaylaları kaybettiğimizde ne hayvancılık ne de turizm kalacak. Aslında biz İmar Barışı ile haklının hakkını haksıza teslim etme noktasına doğru gidiyoruz\"

Devletin yaylaları kanuni bir düzenlemeyle planlaması gerektiğini ifade eden Erüz, \"Bir imar planlamasıyla birlikte yaylalarda nerelerin konut, işletme, mera olacağını ve sadece hayvancılığa hizmet edeceğinin tanımlamadığı sürece muhteşem yaylalarımız kalmaz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Drone ile Sisdağı yayla detayları

Yaylalardan detaylar

Yaylada yapı inşa eden bir kişi ile röp.

Dr. Coşkun Erüz\'ün açıklamaları

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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ÖZEL)

2)MAHALLE SAKİNLERİ İLE SURİYELİLERİN KAVGASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

GAZİANTEP\'te, İstiklal Mahallesi sakinleri ile Suriyeliler arasında çıkan, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.Olay, gece saatlerinde, İstiklal Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep\'te yaşayan, ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç, iddiaya göre, mahalledeki kadına sözlü tacizde bulundu. Buna tepki gösteren mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali K., yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali K., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Sağlık ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

71 MB

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3)DEAŞ ŞÜPHELİSİ 4 KİŞİ ADLİYEDE

ESKİŞEHİR\'de polisin terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenlediği perasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen salı günü Özel Harekât polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde daha önce belirlenen evlere yapılan eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, TEM Şubesi\'ne götürüldü. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler bu sabah Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye sevk edildi



Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin sağlık raporu için hastaneye getirilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA

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4)REŞİT OLMAYANLARA GELİNLİK SATMIYOR

TOKAT\'ta gelinlik mağazası işletmecisi Çiğdem Sezgin Bozok (28), bireysel olarak, \"Çocuk gelinlere hayır\" kampanyası başlattı.

Tokat\'ta 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı karşısında gelinlik mağazası işleten evli ve bir çocuk annesi Çiğdem Sezgin Bozok, çocuk gelinler sorunruna dikkat çekmek için bireysel kampanya başlattı. Bozok, 18 yaşın altındakilere gelinlik satmamayı kararlaştırdı. Mağazasının camına, \"Çocuk geline hayır. Bu iş yerinde reşit olmayan çocuklara gelinlik satışımız yoktur\" yazısını astı.

Çocuk geline karşı olduğunu söyleyen Çiğdem Sezgin Bozok, \"Günümüzde maalesef böyle bir gerçek var. Çocuk gelinlerimiz var. Küçük yaşta evlenen çocuklarımız var. Biz arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuzda, \'Buna nasıl engel olabiliriz. Ne yapabiliriz\' diye düşünürken ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. En azından kendi işletmemde buna karşı olduğumu belirtmek istedim. Yazıyı astıktan sonra herkes olumlu karşıladı. Takdir edenler oldu. Çok beğendiler. Özellikle dükkanımın içine girip tebrik edenler oldu. Olumlu tepkiler aldım\" diye konuştu.

Bunun bir toplumsal sorun olduğunu ifade edein Bozok, herkesin kendince bu konuya duyarlı yaklaşması gerektiğine inandığını ifade etti.

Mağaza önünden geçen vatandaşlar ise işletme sahibini duyarlığından dolayı tebrik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Gelinlik mağazasından görüntü

-Dükkan camındaki yazı

-İşletme sahibinin dükkandaki çalışmaları

-Konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(233 mb)

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5)ÇIRA İÇİN, AĞAÇLARIN GÖVDESİNİ OYDULAR

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alandaki çok sayıda çam ağacının gövdesinin çıra yapmak için tahrip edildiği görüldü.

Erbaa ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Hacıali köyü yakınlarında ormanlık alan içerisinde çok sayıda çam ağacı tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler çıra elde edebilmek için ağaç gövdelerini kesici aletler ile oydu. Bazı ağaçların gövdesinin bir hayli inceltildiği görüldü. Eski Erbaa yolunu kullanarak Tokat’a giden öğretmen Ali Gürsoy(55) yol kenarındaki ağaçların tahrip edildiğini gördü. Gürsoy cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya da paylaşılan fotoğraflar ve görüntü büyük tepki çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Ağaçların görüntüsü(amatör kamera)

-Oyulan kısımları

Haber:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

(213 mb)



