DHA YURT BÜLTENİ-4

Kuşadası\'nda kaçakların bulunduğu bot battı, 7\'si çocuk 9 kişi öldü - EK

1)ÖLENLER IRAK UYRUKLU

Aydın\'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışırken bindikleri lastik bot batan 13 kişiden 12\'sinin Irak, 1\'inin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Faciada yaşamını yitiren 9 kişinin tamamının da Iraklı olduğu tespit edildi. Kurtarılanlar arasındaki 1 Suriyeli\'nin ise organizatör olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. 2 ayrı aileye mensup oldukları da belirlenen Iraklı kaçakların ifadelerinde, kendilerine can yeleği verilmeyince itiraz ettiklerini, ancak buna rağmen zorla bota bindirildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

(Sahil güvenlik kamerası)

- Kaçakların yerinin havadan tespit edilmesi

- Kurtarma operasyonundan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: KUŞADASI (Aydın), (DHA)

==================================================

2)OTOMOBİLDEKİ YANGINA BETON MİKSERİ MÜDAHALE ETTİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken motoru yanmaya başlayan otomobil, beton mikserindeki suyla söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde meydana geldi. Hanife Gelik idaresindeki 67 LA 978 plakalı otomobil, motor kısmından bir anda alev aldı. Otomobili kenara çeken Gelik, itfaiyeye haber verdi. O sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durarak yangına müdahale etti. Araçtaki yangın, mikserdeki suyla söndürüldü. Hasar gören otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yanan otomobil

-Beton mikseri sürücüsünün olaya müdahalesi

-Aracın söndürülmesi

-Sürücü Hanife Gelik’in sakinleştirilmesi

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

Süre: (2.05) Boyut: (380 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

======================================================



3)\'RANDEVULU GASP\'TA İKİNCİ TUTUKLAMA

ANTALYA\'da, randevu alarak gittikleri muayenehanede iç hastalıkları uzmanı Dr. Aysel Oktay\'ı (77) ellerini ve ayaklarını bağlayıp, bıçak göstererek, tehdit ettikten sonra gasbeden Faysal K. (34) ile sevgilisi Esra A. (33), hakim karşısına çıkarıldı. Faysal K.\'nin tutuklu yargılandığı duruşma sonunda Esra A. da tutuklandı.

Olay, 30 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında, iç hastalıkları uzmanı Dr. Aysel Oktay\'ın Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi\'nde ev olarak da kullandığı muayenehanede meydana geldi. Hasta gibi randevu alıp, gelen çift, bıçak göstererek, tehdit ettiği Aysel Oktay\'ın ellerini ve ayaklarını bağladı. Çift, Oktay\'ın cep telefonunu, bilgisayarını ve bazı ziynet eşyalarını gasbetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çiftin kaçtığı güzergahtaki iş yerinin güvenlik kamerası kaydından şüphelilerden birinin eşkaline ulaştı. Ekipler, kadının isminin Esra olduğunu ve pansiyonda kaldığını tespit etti. Pansiyonları bu isimle araştıran Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin Esra A. (33) ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Faysal K. (34) olduğunu belirledi. Çiftin olayı gerçekleştirdikten sonra hızla pansiyonu boşalttığı ve Diyarbakır\'a gitmek üzere otogara gittikleri bilgisine ulaşıldı. Diyarbakır\'a yer bulamamaları üzerine çiftin, Manavgat üzerinden Batman\'a buradan da Diyarbakır\'a geçtikleri belirlendi. F.K. adına kayıtlı evde saklanan çift, polisin operasyonuyla yakalandı. Antalya\'ya getirilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan Faysal K. ile Esra A., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan çiftten Faysal K. tutuklanırken, Esra A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

\'KENDİMDE DEĞİLDİM\'

Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Faysal K. ile tutuksuz sanık Esra A., müşteki Aysel Oktay ve taraf avukatları katıldı. Sanık Faysal K., savunmasında, olay tarihinde ve saatinde kendinde olmadığını öne sürerek, \"Evin içinde ne yaşandı, ne oldu; bilmiyorum. Müştekiden özür diliyorum. Beni affetmesini istiyorum. Olaydan sonra Diyarbakır\'a gittim. Müştekiden yağmaladığım eşyaları Diyarbakır\'da sattım. Müştekinin ne kadar zararı varsa karşılamak isterim\" dedi.

Esra A. ise savunmasında, Faysal K. ile 6 aydır birliktelik yaşadıklarını belirterek, \"Pişmanım. Ayağımın altında yaralar var. Onun için muayenehaneye gitmiştim. Olay nasıl oldu, anlayamadım. Bir anda oldu. Müştekiden yağmalanan eşyaları Faysal almıştı. Nerede, nasıl sattığından haberim yok\" diye konuştu.

\'SANIK ESRA ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİME OTURDU\'

Dr. Aysel Oktay da sanıkların olayı tasarlayarak, gerçekleştirdiklerini savundu. Yaklaşık 50 yıldır hekimlik yaptığını anlatan Oktay, şöyle konuştu:

“Sanıklardan Faysal K. olay günü sabah arayarak randevu aldı. Randevu saat 14.30\'dayken, 14.00\'te diğer sanık Esra A. ile birlikte muayenehaneme geldiler. Ayağında yara olduğunu söyleyen sanık merdivenleri yürüyerek çıkmıştır. Sanık Esra\'nın ayağında yara yoktu. Küçük bir çizik vardı. Şikayetlerini sordum. Esra A. ayağında yara olduğunu söyledi. Ayağındaki küçük çiziği göstererek, \'Bu mu yara?\' dedim. Sanık Faysal K. bana dizinde de yara olduğunu söyledi. Ben arkamı döndüğüm sırada Faysal K. bana bıçağı göstererek, \'Kıpırdama, ne varsa vereceksin\' dedi. Ben de yanlış geldiğini, para olmadığını söyledim. Önce ayağımı, sonra ellerimi, ardından ağzımı bağladılar. Oldukça kilolu olan sanık Esra elinde bıçakla üzerime oturdu. Sonra bana konuşmamamı ve sağa sola dönmememi istedi. Aksi takdirde bana bıçağı sokacağını söyledi. Her tarafı dağıtarak aradılar ama bir şey bulamadılar. Ben onlara yanlış yaptıklarını söyledim. Faysal K., \'Biz buradan para almadan çıkmayacağız. Paraları nereye koydun?\' dedi. Sonra giderken benim dinleme aletimin işe yarayan yerlerini keserek kullanılmaz hale getirdiler.\"

\'1 HAFTA ÜZERİMDEN KAMYON GEÇMİŞ GİBİ HİSSETTİM\'

Sanıkların, çıkarken bağlı ellerine üçüncü düğüm attığını da kaydeden Aysel Oktay, \"Sanıklar beni darbetti, dişlerimi kırdı. Giderken de \'Biz gidiyoruz\' dediler. Dişlerimi hala yaptıramadım. Sanık Esra A., yarım saate yakın üzerime oturduğu için 1 hafta boyunca sanki üzerimden kamyon geçmiş gibi hissettim\" dedi.

Mahkeme başkanının olay sırasında hangi eşyalarının gasbedildiğini sorması üzerine Dr. Oktay, \"2 cep telefonum, 1 tabletim. 100 yıllık anne hatırası altın bilekliğimi aldılar. Telefonumun birisinde sadece hastalarımın telefonu vardı. Maddi zarar hesabı yapmadım. Telefonlarım ve tabletim eskidir. Fazla maddi değeri yoktur. Bunun için onlardan para istemiyorum. Sadece telefonumun içerisindeki numaralarım varsa onları versinler. Sanıkların cezalandırılmalarını talep ediyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin, gasbettiği eşyaları kaça sattığını sorduğu Faysal K. ise \"Telefonları ve tableti 350 TL\'ye, bilekliği de 1100 TL\'ye sattım. Bu miktarı müştekiye geri ödemek istiyorum\" yanıtını verdi. Bunun üzerine söz verilen Oktay, sanıkların belirttikleri miktarı öğrencilere bağışlamak üzere kabul edebileceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Faysal K.\'nin tutukluluğunun devamına, Esra A.\'nın ise kaçma şüphesinin bulunduğuna, uygulanan adli kontrol tedbirlerinin yeterli olamayacağına kanaat getirerek, tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Arşiv kaydı:

30 Mayıs 2018

15 Haziran 2018

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

===========================================================

4)SOKAK HAYVANLARINA ONLAR BAKIYOR

SİVAS\'ta Ahbap Derneği üyesi gençler, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için \"Sokaktaki ahbaplarımız için\" projesi başlattı. Proje kapsamında dernek üyeleri su borularından yaptıkları mama haznelerini kentteki çeşitli parklara yerleştirdi. Belli periyotlarla bu hazneleri kontrol eden gençler, maması bitenleri tekrar doldurarak sokak hayvanlarının aç kalmasını engellemeyi çalışıyor. Başkanlığını ünlü şarkıcı Haluk Levent\'in yaptığı ve yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan Ahbap Derneği\'nin Sivas Şube üyeleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için su borularından mama hazneleri yaptı. Yeşile boyadıkları 17 su borusunu Sivas\'taki çeşitli parklara yerleştiren ve içerisine de mama koyan gençler, belirli periyotlarla kontrol ederek bitenleri yeniden dolduruyor. Sivas\'ta tamamı öğrenci 75 üyesi bulunan dernek yeni projeler oluşturabilmek için sponsor arıyor.

Ahbap Sivas Derneği Başkan Yardımcısı ve Yardımlaşma Kurulu Sorumlusu, Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fırat Coşkun (20) Sivas\'ta 17 adet mama haznesi hazırladıklarını ve bunları çeşitli parklara yerleştirdiklerini söyledi. Coşkun \"Bu fikrin ortaya çıkmasındaki sebep belediye çöp kovalarını akıllı kovalarla değiştirdi. Bu akıllı kovalarda hayvanların yemek bulma şansı yoktu. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak bu duruma sessiz kalmadık ve böyle bir şey düşündük. 17 tane mama haznesini çeşitli parklara yerleştirdik. Sponsor bulursak bu sayıyı daha da artıracağız. Bize maliyeti yaklaşık 400 lira gibi bir maliyeti oldu. Bunların 10 tanesi için bir sponsor bulduk. 7 tanesini de hayvansever bir akvaryumcu var o karşıladı. Onun dışında boruları boyama işini de Ahbap Derneği olarak biz yaptık. Sponsor buldukça hazneleri doldurmaya çalışıyoruz. İnsanlar da bunu öğrendikçe kendiliğinden dolacağına inanıyoruz gönüllü insanlar tarafından. Mama kaplarının yanına bir de su kapları koymayı düşünüyoruz. Maddi boyutu olduğu için sponsor arıyoruz. İlerleyen zamanlarda onu da yapacağız\" ifadelerini kullandı.

\'AHBAP KARŞILIK BEKLEMEZ\'

Ahbap Derneği\'nin Sivas\'taki en eski üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencisi Ahmet Selim Bıyık (23) ise Ahbap Derneği\'nin karşılık beklemeden bir çok proje hazırladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

\"Ahbap Sivas\'ın en eski üyesiyim. 1,5 yıl önce kurulduk. Sayın Haluk Levent\'in kurduğu resmi bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ahbap doğadaki canlılara, çevreye ve insanlara karşılık beklemeden yardımlar yapar. Ahbap Sivas\'ta da ciddi bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar bir çok hastaya, evsize yardımda bulunduk, çocuklar için projeler ürettik. Şu anda da bu projedeki gibi doğadaki canlılara gayet güzel bir proje ürettik. Yardımsever insanlardan da destek bekliyoruz. Biz Sivas\'ta 75 kişiyiz, bu kişilerin hepsi öğrenci maddi bir desteğimiz yok. Bize sponsor olurlarsa seviniriz.\"

\'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ\'

Cumhuriyet Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümü öğrencisi Burak Özen (21) ise 3 ay önce derneğe üye olduğunu, farkındalık oluşturmak adına bu tür projeleri ortaya koyduklarını söyledi. Özen \"Öncelikle sokak hayvanları insanlar kadar değerli olmalı. Türkiye\'de insan canının değerinin olmadığını biliyoruz, aynı zamanda hayvanlara da çok eziyet ediliyor. Biz bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Onun içinde hayvanlar için çeşitli projeler üretmeye çalışıyoruz. Hayvanların, Allah tarafından bize bir emanet olduğunu düşünüyorum. İşin dini boyutunu da geçecek olursak \'Merhamet etmeyene merhamet olunmaz\' diye bir Hadis-i Şerifimiz var. O yüzden hayvanları sevmeliyiz, korumalıyız, onlarla ilgilenmeliyiz. Herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Dernek üyelerinin görüntüleri

-Hayvanlar için hazırladıkları yem hazneleri için hazırlıkları

-Yem hazinelerinin parklardaki ağaçlara bağlamaları

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(415 mb)

===========================================================

5)KATAR\'A PİTAAYA İHRACI

TÜRKİYE\'de özellikle Çukurova Bölgesi\'nde sera ortamında yetiştirilen, ejder meyvesi olarak bilinen pitaaya meyvesinin bölgeden ilk ihracatı yapıldı.Mersin\'in Değirmençay mevkiinde yetiştirilen, şeftali, elma ve armut karışımı tat veren pitaaya meyvesi Katar\'a ihraç edildi. İhracat ilk etapta 2 bin adet ile başladı. Üreticiler Hüseyin Akpınar, Alim Arzuman ve ihracatçı firma yetkilisi İzzeddin Orhan, bu yılın ve önümüzde ki yılın tüm ürünlerini almak üzere anlaşma yaptı.

YÜKSEK KAZANÇ SAĞLIYOR

Meksika, Güney Amerika, Vietnam gibi ülkelerde yetişen tropikal pitaaya, sağladığı yüksek kazanç ile Mersinli üreticilerin de gözdesi haline geldi. Adanalı iş insanı Hüseyin Akpınar, 2014 yılında bir Uzakdoğu seyahatinde gördüğü pitaaya meyvesini Mersin\'in Değirmençay mevkiindeki serasında yetiştirdi. 2 yıl içerisinde ilk ürünü aldıklarını, yüksek talep nedeniyle 5 dönümlük ek bir alanda üretimine devam ettiklerini belirten Akpınar, \"2017 yılında yaşadığımız iç piyasa deneyimi sonunda bu yıl ihracata yöneldik. İhracatçı firma ilk etapta 2 bin adetlik pitaaya meyvesini Katar\'a gönderiyor. Yani bir Uzakdoğu meyvesi olan pitaayayı yine uzak doğuya satıyoruz.Pitaaya hayatımıza yavaş yavaş girmeye başladı. İnanıyorum ki pembe kabuğunun ardında ki lezzet ve sağlık kısa zamanda Türkiye\'nin belli başlı meyveleri arasında yerini alacaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Pitehayaların genel ve detay görüntüsü

- Üreticiler Hüseyin Akpınar ve Alim Arzuman ile röp.

SÜRE:04\'58\" BOYUT:916 MB

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ADANA,(DHA)

===================================================

6)AFAD\'IN DEPREM SİMÜLASYON TIR\'I OSMANİYE\'DE

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'na (AFAD) ait deprem simülasyon TIR\'ı, farkındalık oluşturmak için Osmaniye\'ye geldi.

Adnan Menderes Caddesi üzeri Park 328 Alışveriş Merkezi Bahçesinde kurulan deprem simülasyon TIR\'ı vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere eğitmenler tarafından deprem sırasındaki doğru davranış biçimi olan çök-kapan-tutun hakkında uygulamalı bilgilendirme yapılıp, bugüne kadar yaşanmış olan şiddetli depremler, simülasyon şeklinde canlandırıldı. AFAD Araçları hakkında da bilgi edinen ziyaretçilere ayrıca içerisinde afetlere hazırlık, deprem sırasında ve sonrasında ne yapılmalı, sel öncesinde, sel sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, heyelan öncesinde ve sonrasında neler yapılmalı konularında bilgilerin bulunduğu \"Afetlerde Türkiye\'nin ortak gücü\" başlıklı el broşürlerinden dağıtıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, afetler konusunda bilgi sahibi olup, önlem alarak, bireysel hazırlıkları tamamlayıp güvenli yaşam kültürünü hayatın tüm alanına taşıyarak tehlikelerin yaratabileceği zararların en aza indirilebileceğini vurguladı. Müdür Bulut, dünyanın hiç bir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin bir afet sonrasında tüm bireylere anında ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek, \"Bu nedenle, bizler afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat yani 3 gün, için hazırlıklı olmalıyız. Deprem anında hareket edebilecek, kayabilecek, düşebilecek ve kırılabilecek her şey tehlikeli olduğundan tüm eşyaları deprem sarsıntılarına karşı sabitlemeli yada yerlerini değiştirmeliyiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- AFAD Deprem Similasyon TIR\'ından genel ve detay

- Ziyaretçilere bilgilendirme yapılması

- Deprem similasyonunun canlandırılması

- Ziyaretçilerin similasyon kabininden çıkışları

SÜRE: 01\'28\" BOYUT: 46.2 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

=========================================================

7)KARGOYA VERİLEN TERMOSİFONDA ESRAR BULUNDU

DİYARBAKIR polisi, bir kargo aktarım merkezinde yaptığı rutin kontrollerde narkotik köpeğinin kargoya teslim edilen termosifona tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 9 kilo gram esrar maddesi bulundu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttükleri uyuşturucu operasyonları kapsamında bir kargo aktarım merkezinde rutin kontrol düzenledi. Narkotik köpeğinin kargoya bırakılan bir termosifona tepki vermesi üzerine polis ekipleri, termosifonu sökmesiyle içerisinde gizlenmiş 9 kilo gram esrar maddesi ele geçirdi.

HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 gün içerisinde gece ve gündüz yapılan kapsamlı operasyonlarda, 212 kilo 918 gram kubar esrar, 10 kilo 610 gram toz esrar, 70 adet ecstacy hap, 92 gram metamfetamin, 38 gram kokain maddesi, 1,26 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 26 şüpheli hakkında işlem yapılıken, 7 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Dün 464 personelin katımıyla helikopter destekli uygulama kapsamında ise, toplam 757 şahısın sorgusu ve araması yapılarak, 64 araç incelendi ve umuma açık 59 işyeri kontrol edildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Köpeğin termosifona tepki vermesi

-Ekiplerin termosifonu açmaları

-Termosifonun içerisinde esrar maddesinin çıkarılması

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)