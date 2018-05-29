DHA YURT BÜLTENİ-4

AK Partili Dağ\'dan CHP\'li İnce\'ye bisiklet eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir\'in Bergama ilçesinde, sahur programına katılıp, kahvehane ziyaretlerinde bulundu.

Dağ, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin \"Makamıma bisikletle gideceğim\" sözünü hatırlatarak \"Bergama girişinde kendi makam otobüsünün arkasında 30\'a yakın makam aracının olduğunu gördük. Sayın İnce, cumhurbaşkanı olmadan 30\'a yakın dört tekerlekli bisiklet almış\" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı\'nın Bankalar Caddesi\'ndeki sahur programına katıldı. Dağ, burada vatandaşlarla sohbet edip, 24 Haziran\'daki erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için destek istedi. Ankara\'daki aday tanıtımının ardından İzmir\'e gelip, sahaya inerek seçim çalışmalarına başladıklarını belirten Dağ, \"Sahada gerçekten milletimizin çok ciddi teveccühünü görüyoruz. Bu bizi heyecanlardırıyor. Bir kaç gündür söylediğimiz iddiaları sözlerin altyapısı yar. Bu sahada partimize olan teveccühü görmekten kaynaklanıyor. İnşallah 24 Haziran akşamı İzmir\'de çok farklı bir durum söz konusu olacak\" dedi. AK Partili Dağ, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Bergama\'ya gelişi ile ilgili kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını hatırlatan basın mensuplarına \"Bisiklete binecekti, 30 makam aracı peşinden geliyor\" diye karşılık verdi. Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: \"CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Pazar günü Bergama\'aydı. Onunla ilgili sosyal medyada bir video yayınladık. O video Bergama\'da çekildi. Bergama\'nın girişinde, kendi makam otobüsünün arkasında 30\'a yakın makam aracının olduğunu gördük. Açıkçası, kendisi Cumhurbaşkanı olduğunda makamına bisikletle gidip, geleceğini söylemişti. Sayın İnce, Cumhurbaşkanı olmadan 30\'a yakın dört tekerlekli bisiklet almış, Bergama\'da bunu gördük. Biz de kendisini tebrik ettik.\" Daha sonra Bergama\'ya yapılan hizmet ve yatırımlara değinen Dağ, \"Hafif raylı sistem İZBAN Aliağa ilçesinden Bergama\'ya uzatılacak. Bunun ihalesi yapıldı. 1.5 yıl içinde tamamlanacak. Daha sonra Bergama ve Kınık hattı birleştirilecek. Böylece İzmir\'in kuzeydeki son noktasına da ulaşım sağlanmış olacak\" dedi. Dağ, daha sonra seçim çalıymaları kapsamında kahvehaneleri gezip, vatandaşlar sohbete etti, destek istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahur programından görüntü

-Kahvehane ziyaretlerinden görüntü

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

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Kilis\'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor

Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için online kayıt sistemine başvuran Suriyeli sığınmacıların, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri devam ediyor.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyenlerin izdihamını önlemek için bu yıl ilk kez uygulanan online kayıt sistemiyle başvuru yapan Suriyeli sığınmacılar, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geliyor. Kilis Valiliği\'nin izni ile 13 Haziran\'a kadar ülkelerine gidebilecek Suriyeliler, geldikleri sınır kapısında işlemleri tamamlandıktan sonara eksik aşıları yapılıyor. İl Göç İdaresi görevlilerince kontrolleri yapılan Suriyelilerin ülkelerine geçişine izin veriliyor. Suriyeliler, 26 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye dönüş yapabilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyelilerin görüntüsü

- Geceden kuyruğa girenler

- Çadırlardaki Suriyeliler

- Yapılan röportajlar

- Suriyelilerin geçişine izin verilmesi

- İşlemleri yapılan Suriyeliler

- Ülkelerine giden Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 331 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

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Kazada ölen oyuncu Öziri için tören düzenlendi

İstanbul\'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri (40) için, memleketi İzmir\'de, mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde tören düzenlendi. Törene, Öziri\'nin ailesinin yanı sıra oyuncunun öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Öziri\'nin sınıf arkadaşlarından Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay da törene katılanlar arasında yer aldı.

Diriliş Ertuğrul isimli televizyon dizisi oyuncularından Arda Öziri, geçen pazar günü sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde, yönetimindeki motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaptığı kazada ağır yaralandı. Öziri, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öziri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu için, mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde tören düzenlendi. Törene Öziri\'nin ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Öziri\'nin sınıf arkadaşlarından oyuncular Burak Altay ve Rıza Kocaoğlu da törene katılanlar arasında yer aldı. Kocaoğlu ve Altay, ölen arkadaşları için uzun süre gözyaşı döktü. Törende, slayt gösterisiyle Öziri\'nin fotoğraflarının gösterilmesinin ardından, arkadaşları onunla geçirdiği anıları paylaştı. Rıza Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, \"Onunla çok aynı yatakta yattık, çok vakit geçirdik. Birlikte çok yollar yaptık, çok kızlar sevdik. Güzel babasını çok erken kaybettiği için hepimizden önce büyüdü. Hepimizin en hızlısı oydu, şimdi de öyle davrandı\" dedi. Burak Altay ise, \"O bizim ağabeyimiz, kardeşimizdi. Acımı tarif edemiyorum\" dedi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna da, mezun ettikleri bir öğrenciyi bu şekilde karşılamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ünlü tiyatrobilimcisi, oyuncu, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku da, Öziri\'yi görür görmez sahneyle bütünleştiğini anladığını söyleyerek, \"Çok yetenekli, pırıl pırıl bir gençti. Ona üst seviyede rolleri vermekten hiç çekinmedik. Şimdi bu durumda olmamız çok acı\" dedi. Arda Öziri, bugün öğlende Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir\'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü\'nü bitirdi. Aynı zamanda \'Anemi\' isimli grupta vokallik yaptı. Akasya Durağı, Ruhsar, Asmalı Konak, Kampüsistan gibi dizilerde rol alan oyuncu, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynuyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazenin getirilmesinden görüntü

- Törenden görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay\'dan görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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(Özel)- Balıklıgöl\'ün bir bölümü ziyarete kapatıldı

Şanlıurfa\'da, \'Hazreti İbrahim\'in ateşe düştüğü yer\' olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi\'nin bir bölümü, yürütülen tadilat ve restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Tarihi yerleşkede bulunan 800 yıllık Döşeme Camisi\'nin zemininde, 11 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle Balıklıgöl\'deki suyun boşaltılarak temizlenmesi nedeniyle kayma meydana geldi. 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyonda ilk önce zemindeki kaymayı önlemek için \'Jet-Grout\' olarak adlandırılan özel bir yöntemle caminin zeminini ana kayaya sabitlendi. 3 yıldır caminde oluşan çatlaklar ve caminin zeminine su sızması üzerine 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışması devam ediyor. 2015-2017 yılları arasında onarımı ve yapısal güçlendirme işinin tamamlanması beklenilen Döşeme Camindeki 3 milyon 49 bin liralık sözleşme bedeline rağmen camindeki inşa çalışmaları 2018 yılına sarktı. 3 yıldır ibadette kapalı olan caminin biran önce faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kez tarihi Balıklıgöl\'ün bir bölümünü ziyaretçiler kapattı. Reklam paravanıyla kapatılan bölümde işçiler çalışmalarını sürdürürken, ziyaretçiler ise yerleşkede yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle tarihi mekanı tam gezemedikleri için bölgeden kısa sürede ayrıldıkları gözlemlendi.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Eyyubiler döneminde 1211 yılında Hz. İbrahim\'in ateşe atıldığına inanılan makamın bulunduğu alanda inşa edilen ve Balıklıgöl\'ün güneybatı kıyısında yer alan Döşeme Camisi, Osmanlı döneminde medrese, mezarlık ve Hz. İbrahim\'in makamından oluşan bir külliyeye dönüştürüldü. Son olarak 1810 yılında temelinden restore edilerek günümüzdeki halini alan cami, Hazreti İbrahim\'in ateşe atıldığı Halilürrahman Gölü kıyısında bulunması nedeniyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor. 3 yıldır ibadete kapalı olan Döşeme Camisi için önümüzdeki günlerden İtalya\'dan bir ekibin gelip son kontrolleri yaptıktan sonra ziyaretçilere açılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balıklıgöl\'deki Döşeme Camisine kurulan inşaat iskeleti

- Balıklıgöl\'ün bir bölümü ziyaretçilere kapatılması

- Balıklıgöl\'ü gezmeye gelenler

- Balıklıgöl havadan çekim

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 195-80-44MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Gürcistan depremi Doğu Karadeniz’deki fay hattını harekete geçirdi

Gürcistan’da geçen yıl yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz’deki fay hattını tetiklendiği ve yarılmayı hızlandırdığı belirlendi. 4’üncü deprem kuşağındaki bölge, 3’üncü deprem riski bölgesine çekildi. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, depremin olası etkilerine dikkat çekti, dolgu alanında riskli yapıları ile bilinen Rize’de acil önlem alınması gerektiğine de işaret etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Gürcistan’da geçen yıl yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz’deki fay hattını tetiklendiği ve yarılmayı hızlandırdığını söyledi. 4’üncü deprem kuşağındaki bölgenin 3’üncü deprem riski bölgesine çekildiğini kaydeden Yazıcı, “Gürcistan’da ki deprem ardından Karadeniz’de ki fay hattı tetiklendi. Fay hattındaki yarılma devam etti. Bu tehlikenin arttığı konusunda bir değerlendirme yapılarak deprem bölgeleri sıralamasında değişikliğe gidildi. 4’üncü sırada yer alan Rize, 3’üncü dereceye çıkarıldı. Bunun nedeni ise bu fay hattının aktif hale gelmesidir. Şu an kara sınırlarımız içinde deprem olasılığı ve fay hatlarıyla ilgili geniş çalışmalar var. Akdeniz, Marmara, Ege’de kısmen fay hatları ile ilgili çalışmalar yapılmıştı. Şimdi Karadeniz’de bu çalışma yapılıyor. Bildiğimiz kadarıyla karadan 7,5 kilometre açıkta bir fay hattı var. Bu fay hattı aktif hale geldi. Gürcistan depreminin de olma nedeni bu fay hattı olarak biliniyor. Rize’nin Pazar ilçesinde 3 ay önce yaşanan depremin nedeniyse denizdeki bu fay hattındaki küçük bir fay çatlamasıdırö dedi. Olası bir depremde faturanın ağır olabileceğine dikkat çeken Yazıcı, “Gönül ister ki yaşanabilecek bir depremde mal kaybı olsun ama canlara bir şey olmasın. Umarım böyle bir şey olmaz. Deprem olasılığı, yapılarımızın standarda uygun olmaması, riskli binaların fazla olması bu işlemlerin bir an önce yapılması gerektiği gerçeğini öne çıkarıyorö diye konuştu.

‘BU BİNALARIN ÇOĞUNU BİNA OLARAK KABUL ETMİYORUZ’

Rize’de 1970’li yıllardan bugüne kadar gelen mimarlık ve mühendislik normlarına ve kurallarına uymayan çok sayıda binanın olduğunu hatırlatan Yazıcı, olası bir depremde binaların etkileneceğini belirterek şunları dedi:“Biz bu binaların çoğunu bina dahi kabul etmiyoruz ama insanlar içinde yaşıyor. Bu binalarla ilgili 2 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ilimize geldi. Binalarla ilgili raporları değerlendirdiler. Bu alanla ilgili bir kentsel dönüşümün başlayacağı belirtildi. İlk etapta valilik binası ile kültür merkezi arasındaki binaların revize edilmesi gündeme geldi. Bu konuda ciddi bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Burada yapılacak olan işin kentin dinamikleri ile paylaşılarak hızlanacağını söylediler. Bizse bazı olmazsa olmazları kendilerine sunuyoruz. Şehrin ticaret aksının yoğun olduğu bu alanda ki esnafları nereye taşıyacağız? Örnek verirsek lokantalar, konfeksiyonlar var. Buralarda çalışan binlerce kişi var. Bu iş yerleri hem hizmet ederken hem de birçok vatandaşımıza ekmek kapısı olarak istihdam sağlıyorlar. Bu iş yerlerini kapatıyorum diyemezsiniz. Bir iki yıl kapatacaksınız da diyemezsiniz. Öncelikle bu alanda ki esnafı ortak bir alanda oluşturulacak bir iş merkezine taşımak gerekiyor. Sonrasında ise konut alanları var. Bu konut alanlarını insanları mağdur etmeden nereye taşıyacağız, şehri ne tarafa doğru büyüteceğiz. Bunu büyütürken hangi planlama esaslarına uygun hareket edeceğiz“

DOLGUDAKİ RİSKLİ BİNALAR TESPİT EDİLMİŞTİ

Rize\'de, 1960\'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3\'te 1\'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Günümüze kadar gelen süreçte aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşamaya başladı. Binalarla ilgili belirli aralıklarla teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerini, oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi. Harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Projesi ile yapı yoğunluğunun azaltılarak riskli yapıların yeni bir yerleşim alanına taşınması yönünde karar aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rize DRONE görüntüleri

-Rize bina detayları

-Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı\'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE,(DHA)

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Çaldığı cüzdanları \'Borcumu bir gün öderim\' diye saklamış

Antalya Meyve Sebze Toptancı Hali\'ne meyve- sebze getirilen araçlardan cüzdan ve cep telefonu çaldığı belirlenen Ramazan Furat, tutuklandı. Evinde çok sayıda cüzdan bulunan Furat, \"Çaldığım cüzdanlardan aldığım parayı bir gün geri öderim, düşüncesiyle sakladım\" dedi.

Kepez ilçesindeki Antalya Meyve Sebze Toptancı Hali\'nde, araçlardan, sürücülere ait cep telefonu ile cüzdanların farklı tarihlerde çalınması üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkların Ramazan Furat tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen Furat, polis operasyonuyla yakalandı. Furat\'ın evinde yapılan aramada, araçlardan çaldığı belirlenen, içinde kimliklerin de bulunduğu cüzdanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrası emniyete götürülen Furat, ilk ifadesinde, \"Çaldığım cüzdanlardan aldığım parayı bir gün geri öderim, düşüncesiyle sakladım\" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Furat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Hırsızlık anı (güvenlik kamerası)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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Mersin\'de serada hint keneviri ele geçirildi

Mersin\'de seraya yaptığı operasyonda ekili vaziyette çok sayıda hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Köselerli mevkiinde bulunan bir serada kenevir ekimi yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, serada ve sahibinin evinde yaptığı aramada, 4 kilo esrar, 557 kök sera içinde ekili vaziyette hint keneviri bitkisi, iklimlendirmeyi sağlama amaçlı 5 adet vantilatör, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda kenevirler söküldükten sonra yakılarak imha edilirken olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sökülen hint keneverinin görüntüsü

- Yanan ateşten görüntü

- Polisler kenevirini ateşe atarken

- Kenevir yanarken görüntü

(BOYUT:81,12 MB) (SÜRE: 1 dakika)

Haber-Kamera:MERSİN, (DHA)