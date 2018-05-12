DHA YURT BÜLTENİ-4

İşadamını intihara sürüklediği öne sürülen çeteye operasyon

Mersin\'de inşaat şirketinin sahibini intihara sürüklenmesine neden olduğu öne sürülen tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2\'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 8 Aralık\'ta Hantaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Kurt\'un intiharına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.G., S.E., Ş.Ş., T.O., H.K., Z.K. ve A.A.\'yı gözaltına aldı. Hantaş İnşaat\'ın şirket yöneticilerinin borçlandırılarak şirkete ait taşınmazları devralıp, şirket sahibini tehdit ve alıkonulmak suretiyle şirket devrini karşılıksız olarak yapmak istediği ileri sürülen 7 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayhan Kurt\'un bu nedenle bunalıma girip intiharına neden olduğu değerlendirilen şüphelilerden H.G. ve S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyet Müdürlüğünden görüntüler

-Zanlılar emniyetten çkarılırken

-Zanlılardan görüntüler

-Polisler zanlıları araca bindirirken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:52 BOYUT: 66,0 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Belediye personeli kazada can verdi

Muğla\'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü 36 yaşındaki Berkan Dağlı yaşamını yitirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli Dağlı\'nın ölümü, kentte üzüntü yarattı.

Kaza, bugün saat 00.10 sıralarında, Menteşe ilçesi Düğerek Mevkii\'nde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi yönüne giden Berkan Dağlı yönetimindeki 48 NR 732 otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dağlı\'nın öldüğü belirlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli olan, evli ve 2 çocuk babası Dağlı\'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kentte üzüntü yaratan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Berkan Dağlı\'nın eşi ve çocuklarıyla fotoğrafı

- Kaza yerinden genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)



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7 aydır kayıp Fatma, gölette aranıyor

Karaman\'ın Sarıveliler ilçesinde, 7 ay önce kaybolan Fatma Uyanık (33) için ilçedeki Çevlik göletinde arama çalışması başlatıldı.

Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, geçen yıl 5 Ekim\'de annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Buradaki bağ evinde bir gece kalan anne- kız, ertesi sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık, havanın kararmasına karşın eve dönmeyince, yakınları aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınamayınca aile jandarma ve polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekibi, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı. Ailenin başvurusu üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla ilçede bulunan Çevlik göletinde arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin\'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda Uyanık\'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Aramaların birkaç gün daha devam edeceği ifade edildi.

Görüntü dökümü:

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- Balık adamların gölette arama yapması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KARAMAN,(DHA)

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15 yıl hasretle bekleyip \'koruyucu aile\' olarak anne ve babalığı yaşadılar

Samsun\'da yaşayan Halime ve Selçuk Karslı, çifti 15 yıl süren evlat hasreti sonucunda devlet korumasında olan bir çocuğa koruyucu aile olmaya karar verdi. Yaptıkları başvuru sonucunda 3,5 yıl önce Gökhan isimli çocuğun koruyucu ailesi oldu. Gökhan\'ın gelmesiyle Karslı çiftinin hayat sevinci katlandı. Halime Karslı, oğlunun ilk defa kendisine \'Anne\' dediğinde tarifi imkansız bir duygu yaşadığını söyledi.

İlkadım ilçesinde yaşayan Halime (53) ve Selçuk (55) Karslı çifti yaklaşık 15 yıl süresince evlat sahibi olmak istedi. Tedavi yöntemleri deneyen çift bir sonuç alamayınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne başvurarak devlet korumasında bulunan bir çocuğa \'Koruyucu aile\' olmak istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası\'nda bulunan \'Gökhan\' isimli erkek çocuğa koruyucu aile oldu. 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren küçük çocuk Karslı çifti ile birlikte yaşamaya başladı. Karslı, çiftinin evlat hasreti sona ererken \'Gökhan\' ile birlikte çiftin yaşama sevinci de katlandı. Halime Karslı, Gökhan\'ın 3,5 yıl ailelerinin bir üyesi olduğunu söyleyerek \"Bizim evladımız oğlumuz oldu. Sadece eşimle ben değil bütün aile fertlerimiz onu çok sevdi. Oğlumun Anneler Günü\'nde gelip beni öpmesi, kutlaması çok güzel çok tatlı bir duygu. Tarifi imkansız bir duygu. 15 yıl bu duyguyu yaşamak için bekledik. Çok uzun bir zaman. 15 yıl sonra Gökhan ailemize gelince evimize sanki bir hayat geldi, neşe doldu, pozitif bir enerji geldi. O benim canım. Bir anne kendi doğurduğu evladına ne yapıyorsa bende ona aynısını yapıyorum. Benim gözümde hiç bir farkı yok. Biz onu evladımız olarak görüp bakıp, seviyoruz. İlk defa \'Anne\' dediği zaman çok başka bir duyguydu. Tarifi anlatılamayacak bir histi. Onu yüreğimin içine soktum ben\" dedi. Uzun zaman süresince eşi ile bir evlat sahibi olmak istediklerini dile getiren Selçuk Karslı ise \"Çeşitli tedaviler gördük bir çok yere başvurduk ancak bir türlü nasip olmadı. Sonra bir arkadaşımız vasıtasıyla bu uygulamadan haberimiz oldu. Aslında evlat edinmek istiyorduk ancak o zaman yaşımız nedeniyle uygun görülmedi. Bizde koruyucu aile olmak istedik. İyi ki Gökhan\'ın koruyucu ailesi olmuşuz. Çocuk sahibi olsun olmasın her aileye koruyucu aileye olmayı tavsiye ediyoruz. Eşimle çocukları seviyorduk ama koruyucu aile olduktan sonra bu sevgiyi daha farklı tattık. Mutlu bir yaşantımız var. Gökhan\'a anne ve baba olduk o da bize bir evlat oldu. Anne ve baba olmak çok başka bir duyguymuş bunu öğrendik\" şeklinde konuştu. Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı ise Samsun\'da 151 koruyucu aile yanında 166 çocuk bulunduğunu belirterek \"Devletimiz kurumlarımızda bulunan çocuklarımızın her türlü ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyor. Onların tek ihtiyaçları bir aile ortamı, anne ve baba sevgisini yaşamak. Bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız \'koruyucu aile\' uygulamasına çok önem veriyor. Biz de kentimizde bu uygulamanın geliştirilmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan koruyucu aile olarak kurumlarımızda bulunan çocuklarımızın yetiştirilmesinde sorumluluğu birlikte paylamayı istiyoruz\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü-HD

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-Çiftin çocukla ilgilenmesi

-Çocukla oyun oynamaları

-Çocuğu parka götürmeleri ve parkta oynaması

-Halime Karslı ile röportaj

-Selçuk Karslı ile röportaj

(SÜRE: 04.06 DK.)-(BOYUT: 460 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-SAMSUN,(DHA)

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Bacağı kırılan \'İguana Abidin\'e hassas operasyon (Özel)

Ankara\'nın Keçiören ilçesinde düşme sonucu sağ arka bacağı kırılan 1 yaşındaki \'Abidin\' isimli iguana Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde ameliyat edildi. Kırık bölgesine metal parça takılan \'Abidin\' sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

Ankara Keçiören\'de ikamet eden Aleyna Şevik\'e ait \'Abidin\' isimli yaklaşık 1 metre uzunluğundaki iguana evin içinde kalorifer peteğinden aşağıya atlayınca sağ arka bacağı kırıldı. Hayvanın yürürken bacağını sürüklemesiyle fark edilen kırık sonrası iguana Abidin\'i Ankara\'daki çeşitli hayvan hastanelerine götüren sahibi Aleyna Şevik(19) sonuç alamadı. Yaptığı araştırmalar sonucu iguanasını CÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne getirdi. Abidin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Şen, tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta \'İntramedüller Çivileme\' yöntemi ile kırık uçları birbirine sabitlenerek onarım yapıldı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Abidin daha sonra sahibine teslim edilerek Ankara\'nın yolunu tuttu.

\'ZORLU BİR AMELİYATTI, AMA BAŞARILI OLDUK\'

Ameliyatı gerçekleştiren Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. İlker Şen, \"Bugünkü hastamız iguana Abidin. Kendisi bize Ankara\'dan geldi. Femurg kemiğinde, yani arka bacağında kırık vardı. Uzun arayışlardan sonra hasta sahibi burada CÜ Hayvan Hastanesini buldu ve bizimle irtibata geçti. Kendisine operasyonu yapabileceğimizi söyledik. Sağ olsun o da Abidin\'i çok seviyor. Ankara\'dan otobüse binip kendisi buraya geldi. Bugün de ameliyatını gerçekleştirdik. Biraz zorlu bir ameliyattı. Ama başarılı olduk. Her şey yolunda. İnşallah yaklaşık 1,5 aylık sürecin sonunda tam anlamıyla sağlığına kavuşmuş olacak. Abidin\'in bacağına \'İntramedüller Çivileme\' yöntemini kullandık. Çivi ile kırık uçlarını birbirine sabitleyip daha sonrasında da rutin dikişlerle kapattık. Son olarak bölgeyi steril bir şekilde opere ettikten sonra tekrardan bandajını alıp destekli bir bandaj uygulayacağız. Daha sonra seyrine göre tedaviyi yönlendireceğiz\" dedi.

\'BACAĞINI SÜRÜKLEYİNCE FAR KETTİK\'

Abidin\'in sahibi Aleyna Şevik ise veteriner hekim İlker Şen\'e teşekkür ederek, \"Abidin çok yaramaz. Peteğin üzerinden aşağıya atlayıp gezinmek istedi. Aşağı atlayınca da bacağı kırıldı. Bacağını sürükleyince fark ettik. Ankara\'da çeşitli hastanelere götürdük. Bir sonuç alamadık. En son Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi\'ne geldik. Hocamız sağ olsun Abidin\'i sağlığına kavuşturdu. Herkese çok teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İguananın görüntüleri

-Ameliyata alınması

-Ameliyatan görüntüler

-Yrd.Doç. İlker Şen\'in konuşması

-Sahibinin konuşması

-Ameliyat sonrası İguananın görüntüleri

(392 mb - HD)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Güzeller Kemer\'de kampa girdi

Antalya\'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkeden gelen güzeller kampa girdi.

Kemer\'de düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkenin güzeli Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de 21 Mayıs Pazartesi günü yapılacak final gecesine kadar kampa girdi. Güzeller kamp süresi boyunca bölgedeki tarihi yerlerin yanı sıra Nevşehir\'deki Kapadokya\'yı da gezme imkanı bulacak. Güzeller, final gecesine kadar ziyaret edecekleri yerleri sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına da katkıda bulunacak. Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, \"İki hafta boyunca güzellerimiz turistik yerleri gezecek, partilere katılacak ve özellikle bu yıl Kapadokya\'ya gidecek. Ülkemizin yükselen trendlerinden biri de Kapadokya. Yarışmanın finali 21 Mayıs\'ta Rixos Sungate Otel\'de olacak. Herkese başarılar diliyoruz. Güzel olan kazansın\" dedi. Yarışmada Türkiye\'yi temsil edecek olan 19 yaşındaki Perihan Koz da \"Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'nda (BESYO) okuyorum. Yarışmada birinci olmaya geldim ve ülkemi temsil etmek için buradayım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bagilerle güzellerin geçişi

-Adnan Şeker röportaj

-Rus güzelin havuzda detayı

-Güzeller havuz detay

-Türk güzeli Perihan Koz röportaj

-Plajda güzeller detay

-Güzellerin hep beraber (I Love Miss Aura International) demeleri

-Kızların sahilde koşusu

-Güzeller sahilde poz verirken

-Kızların denizde su atmaları

02:19 dakika ve 261 MB (HD)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)



