DHA YURT BÜLTENİ -4 

Van\'da MİT- polis operasyonu: PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van\'ın İpekyolu ilçesinde bir eve polis ve MİT\'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen bir ihbarın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa operasyon düzenledi. İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi\'nde bir eve yapılan baskında terör örgütü PKK\'ya ait olduğu belirlenen Kanas silahına ait 2 şarjör, Kalaşnikof marka silaha ait 3 şarjör, 20 kanas mermisi, 167 Bixi mermisi, 1 askeri tip palaska ve palaskaya takılı vaziyette 4 şarjör kılıfı, namlu ucu açılmış kurusıkı görünümlü bir tabanca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın resminin bulunduğu 1 yaka rozeti, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait olduğu değerlendirilen 10 av fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yapılan aramadan görüntü

-Silah ve mühimmatın bulunması

-Ele geçirilen silah ve mühimmatın Emniyet Müdürlüğü\'nde teşir edilmesi

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Eşini yakan adama ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Ankara Yenimahalle\'de kendisini aldattığını düşündüğü eşini benzin döküp yakarak öldüren 39 yaşındaki Iraklı Muhammed İbrahim Mousa Abbo\'ya, \'eşi kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre, olay tarihinden 8 ay önce Irak\'tan gelerek Ankara\'ya yerleşen, Muhammed İbrahim Mousa Abbo, 8 Ağustos 2017\'de Yenimahalle Demetevler Mahallesi\'ndeki evinde, eşi 36 yaşındaki Nacat Muhammed Ali Omar Krut\'la, kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evin yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna giden öfkeli koca, bir şişe benzin alarak eve döndü. Abbo, evde çocukları olmasına rağmen eşinin üzerine benzini dökerek ateşe verdi. Kadının çığlıkları üzerine komşuları evin içine girerek, yanan kadının üzerine battaniye sararak alevleri söndürdü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Krut, daha sonra İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle daha fazla dayanamayan Krut, 22 Ağustos 2017\'de yaşamını yitirdi.

İLK DURUŞMADA \'BEN ÖLDÜRMEDİM\' DEDİ

Yürütülen soruşturma neticesinde Abbo hakkında, \'eşi kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk celsesine sanık Abbo katılırken, Abbo\'nun Türkçe bilmediği için bir tercüman da salonda hazır bulundu. Suçlamayı kabul etmeyen Abbo, \"Ben eşimi öldürmedim. Öldürecek olsam Irak\'ta öldürürdüm, orada hükümet yok. Ben hayatımda bir tavuk bile incitmedim\" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü dökümü:

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GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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Ahu Özyurt, yıllar sonra mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu

Ünlü haber spikeri Ahu Özyurt, tartışma programlarına ilişkin \"Aslında konuklar birbirlerini büyük ölçüde tanıyorlar, ölçülü bir fikir çatışması yönetmeye gayret ediyoruz. Herkes birbirine saldırmadan, birbirinin üzerinden kitleyi ikna etmeye geliyor\" dedi.

Ünlü haber spikeri Ahu Özyurt, mezun olduğu Bursa Anadolu Lisesi’nde (BAL) öğrenciler ile bir araya geldi. BAL Zirve’nin konuğu olan ve gerçekleşen panelde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özyurt, öğrenim hayatından mesleki yaşamına dek uzanan birçok konuda samimi mesajlar verdi. Yıllar sonra yeniden mezun olduğu okula gelmenin kendisine mutluluk verdiğini belirten Özyurt, “Öğrencilerin burada inşa edecekleri dostluklar, zenginlikler bundan sonraki hayatlarında belki üniversiteden bile daha etkili olacak. Sistem değişiyor, üzerlerindeki yük değişiyor, farkındayız. Bizim kadar kolay değil onların işi, ama çok daha büyük fırsatlar var, çok daha açık bir dünyaya mezun olacaklar önümüzdeki günlerde. Onlar için cesaretli günler geliyor, ben onların cesaretlerini ve ufuklarını açmak için geldimö dedi. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Ahu Özyurt, “Öğrencilere tavsiyem, yapmak istedikleri işi, okulu ne olursa olsun eninde sonunda yapabilirler. Ben de buradan mezun olduktan sonra işletme okudum ama bu sıralarda gazetecilik yapacağımı biliyordum. Bu sıralarda karar verirlerse ne okurlarsa okusunlar, kaderlerini çizmiş oluyorlar. Kariyerinizi üniversite seçmek, hayat seçmek değil. Hayatınızı siz seçiyorsunuz, onu da büyük ölçüde bu sıralarda seçiyorsunuzö diye konuştu.

\"UZLAŞI ZEMİNİ OLMASINI İSTİYORUZ\"

Ekranlar önünde moderatörlük görevini üstlenen Ahu Özyurt, yaşanan fikir çatışmalarını nasıl idare ettiği ile ilgili ise, “İşinize hazır gitmek, ev ödevinizi iyi yapmak bu işin temeli. Tartışma programlarının kendi içerisinde bir dinamiği var. Aslında konuklar birbirlerini büyük ölçüde tanıyorlar, ölçülü bir fikir çatışması yönetmeye gayret ediyoruz. Herkes birbirine saldırmadan, birbirinin üzerinden kitleyi ikna etmeye geliyor. Fikirler farklı olsa da siyasi duruşlar farklı olsa da herkes tırnak içerisinde karşı kampta diye tabir edebileceğimiz kişilere kendi fikrini pazarlamaya çalışıyor. Bunun aynı zamanda uzlaşı zemini olmasını istiyoruz. İnsanlar nasıl mecliste birbirleriyle tartıştıkları halde kuliste milletvekilleri dost kalabiliyorsa, bizim programlarımızda da karşılıklı fikir sertleşse bile tansiyonu düşürebiliyorum belli bir noktadan sonra. Onlar anlıyorlar benim bakışımdan, onlar da günün sonunda eve gittiklerinde dost kalabilmeyi becerebiliyorlarö ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ahu Özyurt öğrencilerle birlikte röp.

Haber:Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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Şehitler ve geçmişler anısına özel gece

Antalya\'nın Kumluca ilçesinde şehitler ve geçmişler anısına düzenlenen gecede dualar okundu.

Kumluca\'da bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kumluca İlçe Müftülüğü tarafından \'Şehitlere ve geçmişlerimize ithafen özel program\' düzenlendi. Kumluca Karatepe Stadı\'ndaki programa Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazını statta kılan katılımcılar namazın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, \"Şehitlerimizi unutmadığımızı ifade etmek ve onları anmak için bu geceyi düzenledik. Yüce Allah bizlere böyle bir vatanı verdiği için şükretmemiz, bu nimeti hiç unutmamamız gerekir. Bir de şehitlerimizi unutmamamız lazım. Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür. Biz nefes alalım diye nefessiz kalan yiğitlerimizi asla unutmamamız lazım\" dedi. Kuran tilavetinin ardından şiirler ve ilahilerin okunduğu programda Kumluca İmam Hatip Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri İstiklal Marşı\'nı okudu. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından katılımcılara plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Statta toplu akşam namazı

- Müftü Hacı Kahraman\'ın konuşması

- Kuran okunması

- İlahi okunması

- Öğrencilerin İstiklal Marşı\'nı okuması

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)

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Bağlama aşığı Rus

Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi\'nden mezun olan 33 yaşındaki Daria Teplova, ailesiyle küçük yaşlarda geldiği Türkiye\'ye hayran kaldı. 2010 yılında Fatih Kısaparmak\'ın konserinde ilk kez dinleyerek, bağlamayı öğrenmeye karar veren Daria Teplova, 4 yıl önce sosyal medyadan tesadüfen tanıştığı Bartınlı müzisyen İlhan Ergül\'den internet üzerinden 21 gün boyunca bağlama kursu aldı. Ülkesinde konserlerde bağlama çalıp, türküler söyleyen Teplova, \"Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım\" dedi.

Daria Teplova, küçük yaşlarda ailesi ile birlikte Antalya\'ya geldi. Sonraki yıllarda da Türkiye\'ye gelen Daria Teplova, 2010 yılında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez dinlediği bağlamayı öğrenmeye karar verdi. Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi\'nden mezun olan Daria Teplova, 2014 yılında sosyal medyadan tesadüfen Bartınlı müzisyen İlhan Ergün ile tanıştı. Daria Teplova, İlhan Ergül\'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Teplova daha sonra Türkçe\'yi de öğrendi. Teplova ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova, Kızılordu korosunda da türkü söyledi. Daria Teplova, tatilini geçirmek için Bartın\'a geldi. Kendisine bağlama çalmayı öğreten Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü mezunu İlhan Ergül\'ün evine misafir olan Teplova boş zamanlarında bağlama çalarak, kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Repertuarında \'Sarı Gelin\', \'Sevdan Olmasa\', \'Yaylalar\' gibi eserler olan Teplova, Türk yöresel kıyafetiyle Kızılordu Korosu\'nda \'Çanakkale Türküsü\' nü çalarak, koro da çok sesli eşlik etti. Aynı zamanda Moskova Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili Bölümü Konferans Salonu\'nda da konser verdi.

\'BAĞLAMA AŞIĞIYIM\'

Bağlamayı çok sevdiğini belirten Daria Teplova, \"Çocukluk zamanımda ailem ile birlikte Antalya\'ya tatile gelmiştim. O zamanlarda Türkiye\'ye hayran kalmıştım. Müzikle hep iç içe oldum. Ve sürekli dünyada çalınan enstrümanlarla ilgili merakım vardı. 2010 yılında Fatih Kısaparmak\'ın konserinde bağlamayı dinledim. Ve bunu öğrenmeyelim dedim. Bundan 4 yıl sonra sosyal medya üzerinden İlhan Ergül hocamla tanıştım. Ve kendisine bağlamayı öğrenmek istediğimi belirttim. Yine sosyal medya üzerinde bağlamayı öğrendim. Ve şimdi Rusya\'da çeşitli konserlerde bağlama çalıp, türküler söylüyorum. Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım\" dedi.

\'ELÇİMİZ OLDU\'

İlhan Ergül, Teplova ile sosyal medya üzerinden tesadüfen tanıştıklarını belirterek, \"Kendisine bağlama kursu verdim. Çok kısa zamanda bağlama çalmayı öğrendi. Zaten müzik altyapısı olan Teplova kısa sürede bağlamaya adapte oldu. Ve ülkemizi Rusya\'da temsil ederek çeşitli konserlerde bizim elçimiz oldu. Bu noktadan hareketle iki ülke arasındaki sıcak ilişkinin de kuvvetlenmesine katkı sağlıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Detay görüntüler

-Teplova\'nın bağlama çalması

-Bağlama ile türkü söylemesi

-Daria Teplova ile röp.

-İlhan Ergül ile röp.

4.45 Boyut: 900 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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Kitap kumbaraları okullara kütüphane oldu

Kocaeli\'de bir yıl önce kurulan Okuma Sanatı Kulübü kurucusu Tülay Yanıkoğlu Yazıcı, \'Kütüphanesi olmayan okul kalmasın\' sloganıyla kitap bağışı kampanyası düzenledi. Yazıcı, 200-250 arasında kitap biriktirilebilen kitap kumbaralarını çeşitli kurum ve kuruluşlara bıraktı. 6 ay içerisinde yaklaşık 15 bin kitap toplanırken, 13 okluda kütüphane kuruldu.

Okuma Sanatı Kulübü\'nü kuran Tülay Yanıkoğlu Yazıcı kartondan yaptırdığı kitap kumbaralarını kurum ve kuruluşlara koydu. 200 ile 250 arasında kitabı içerisine alan kumbaralarda toplanan kitaplar bir araya getirildi. 6 ay içerisinde yaklaşık 15 bin kitap toplanıldı. Kitaplar kütüphanesi olmayan okullara verilerek, birçok okulda kütüphane kurulması sağlandı. Tülay Yanıkoğlu Yazıcı, 13 okula kütüphane desteğinde bulunduklarını belirterek, \"Kitap okumak ve okuduklarımızı birbirimize paylaşmak amacıyla Okuma Sanatı Kulübünü kurdum. Sonrasında bir kitap kumbarası bastırdık ve bu kitap kumbarası vesilesiyle insanların evlerinde atıl bekleyen ikinci el kitaplarını değerlendirmelerine ve bu kitapların devlet okullarına kütüphane olarak geri dönüşmesini sağlamaya çalıştık. 600 adet kitap kumbarası bastırdık. Kocaeli başta olmak üzere İzmir, Ankara, Kırklareli, Mardin, Konya, Bursa gibi çeşitli illerimizde de bu kumbaraları kitap toplamak amacıyla dağıttık. Aslında Kocaeli\'den başlayan tüm Türkiye\'ye de faydası olan, etkisi olan güzel bir projeye dönüştü ve 15 binin üzerinde kitap topladık. 13 devlet okuluna kütüphane desteğinde bulunduk. Bunların 5 tanesi Kocaeli\'de ve yardımlarımız devam ediyor\" dedi.

TÜRKİYE\'YE YAYILDI

Birçok ilden projeye destek geldiğini söyleyen Yazıcı, \"Yurdun dört bir yanından yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Aynı zamanda ülkemizin çok sevilen değerli sanatçıları da projemize destek vermek için bizlerle birlikteler. Amacımız Kocaeli\'de kütüphanesi olmayan okul kalmasın. Ancak bu Türkiye\'ye yayılıyor ve biz aslında ülkemizde artık kütüphanesi olmayan okulları konuşmayalım diyoruz. Daha çok kitap nasıl okuruz, daha içerikli daha güzel yayınları nasıl elde ederiz onları konuşalım istiyoruz. Bunun için de canla başla çalışıyoruz. İnanılmaz güzel bir destek var. Biz bu yola çıkarken \'Bir tane kütüphane kurabilirsiniz kardır\' diyenler olmuştu. Ancak şu anda gelen taleplere cevap vermekte zorlanıyoruz. Bunun ötesinde birçok kurum Türkiye\'de kurumsallaşmış önemli marka değeri taşıyan kurumlar projemize önemli desteklerde kazandırdılar ve o anlamda sosyal medya hesaplarımıza ulaşıyorlar. Biz bu kadar olayın büyüceğini düşünmemiştik ama yaptığımız proje sayesinde bir çok okula kütüphane ve kitap kazandırdığımız için çok mutluyuz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Depoda biriken kitaplar

-Tülay Yanıkoğlu Yazıcı ile röp

-Destek verenlerle röp

-Kitap Kumbarasına kitap atılırken detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)