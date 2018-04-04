DHA YURT BÜLTENİ-4

Hatay\'da 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi uygulaması başlatıldı



Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay\'ın bazı sınır bölgelerinde 15 günlük \'özel güvenlik bölgesi\' uygulaması başlatıldı.

Hatay Valiliği\'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:\"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatına karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 04 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'den başlayıp 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.\"

GAZETECİ VE ÇİFTÇİLERE UYARI

Gazeteciler ve söz konusu bölgelerdeki çiftçilere yönelik uyarıların da yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:\"Buna göre, 04-18 Nisan 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır. Ancak, içinde bulunduğumuz dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu göz önüne alınarak, Valiliğimizce ilan edilen ve Geçici Özel Güvenlik Bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde, arazi sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine Kaymakamlıklarca sınır birlik komutanları ile koordineli bir şekilde izin verilecektir.\"20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay\'da daha önce de belirli aralıklarla özel güvenlik uygulaması yapılmıştı.

Haber:Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Bahis çetesine \'Ofsayt\' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün Kocaeli merkezli yasadışı bahis çetesine yönelik 15 ilde gerçekleştirdiği \'Ofsayt\' isimli operasyonda 67 kişi gözaltına alındı. Yurt dışı uzantılı site sayesinde çetenin aylık cirosunun 5 milyon lira olduğu belirlenirken, 109 milyon lira değerindeki fabrika, gece kulüpleri, ev, arsa ve şirketlere el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın\'da yasadışı bahis oynattıkları belirlenen 90 şüpheli hakkında 23 mart ve 28 Mart tarihlerinde \'Ofsayt\' isimli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yurt dışı uzantılı site sayesinde yasadışı bahis sistemini kurup yönettikleri belirlenen 67 şüpheli gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin yasadışı bahis oynatarak elde ettikleri belirlenen Adana\'da bulunan bir akaryakıt istasyonu ve restoran, İzmir\'de bulunan 3 ambalaj fabrikası ve gayrimenkul firması, İstanbul\'da bir inşaat şirketi ve 1 maden şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir\'de birer gece kulübü, yaklaşık 4 milyon 810 bin TL değerinde 54 adet araca, 34 milyon 45 bin TL değerindeki ev, tarla ve arsa olmak üzere toplamda 109 milyon 555 bin TL\'lik mala el konuldu. 6 aylık süren takibin sonucunda yasadışı bahis sitesi ile çetenin aylık cirosunun 5 milyon TL olduğu belirlenirken, operasyonun yapıldığı illerde bayilerin olduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'nce gözaltına alınan 2\'si örgüt lideri 67 kişinin sorgusunun devam ettiği, 23 kişinin ise arandığı belirtildi. Ayrıca yasadışı bahis oynattıkları belirlenen kişilere toplam 5 milyon TL idari para cezasının kesileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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5 kilitli evde, sobada yakılmaya çalışılan esrar ele geçirildi

Adana\'da narkotik polisleri, sıcak havada bacasından duman çıkan evin 5 ayrı kilitle kilitlenen kapısını koçbaşı ile kırıp girdiğinde sobada yakılan 80 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2\'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi\'nde kentte \'torbacı\' olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda ekipler, üstü ev, altı kıraathane olarak kullanılan bir binaya eş zamanlı baskın yaptı.

SICAK HAVADA ESRAR YAKTILAR

Evde kapıların kilitli olduğunu gören ekipler, çatıdaki soba bacasından havanın sıcak olmasına rağmen dumanlar çıktığını görünce şüpheye kapıldı. Kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri giren ekipler, soba içerisine atılarak yakılmaya çalışılan 23 pakette 80 gram esrar, söndürülerek çıkarıldı. Evin kapısının ise 5 ayrı kilit sürgüyle kilitlendiği saptandı. Evde yapılan aramalarda yine bir soba kovası içerisinde 5 bin adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin liraya el koydu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, operasyonda Ramazan K. (36), Metin A. (37), Cumali A. (20), Murat Y. (45), Hasan T. (31), Azad A. (28), Bayram K. (20) ile Murat Ş.\'yi (40) gözaltına alındı. Şüphelilerden Cumali A. ile Murat Ş., tutuklandı diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan soba

- Polisin su döküp sobayı söndürmesi

- Küllerin üzerine su dökülmesi

- Soba kovasının içindeki torbadan çıkan uyuşturucu

- Haplardan detay

SÜRE: 01\'26\" BOYUT:88 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,(DHA)

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Mersin\'de 173 kilo esrar ele geçirildi

Mersin\'de polisin düzenlediği operasyonda 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Doğu illerinden Mersin\'e yüklü miktarda esrar getirildiği yönünde bilgi alan ekipler, Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi\'nde bir eve baskın yaptı. Burada yapılan aramada, streç filmlere sarılı 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. 22 Mart\'ta Trabzon\'da ekip aracının dereye düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan\'ın isminin verildiği operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Narkotik köpekler adreste arama yaparken

-Ekipler arama yaparken

-Saklanan esrarlardan görüntüler

-Esrarlar paketli halde

-Ekipler esrarları alırken

-Esrarlardan görüntüler

SÜRE: 02:42 BOYUT: 88 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)



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Nisan\'da Erzurum eksi 18

Erzurum\'a bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı Erzurum\'da sıfırın altında 18 dereceyi buldu. Kıştan kalma manzaların yaşandığı Erzurum\'da bazı aileler gece dışarı çıkıp kardan adam yaptı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman tipi şeklinde yağan kar etkili oldu. Kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kar kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giyinmeleri nedeniyle güçlükle yürüdü. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Her şeye rağmen cep telefonlarını çıkaran gençler selfie çekilerek bu anı ölümsüzleştirirken bazı ailelerde çocukları ile birlikte kardam adam yaparak karın keyfini çıkardı. İşe gitmek üzere sabahın erken saatlerinde kalkıp otomobilini temizleyen Selahattin Çelebi, \"Burası Erzurum ne yapacağı belli olmaz. Bu sene biraz cimri davrandı ama sonunda verdi yine karını. Erzurum\'da yaşlılar söyleylerler \'Korkma zemherinin kara kışından kork abrelin beşinden. Nisan\'ın 5\'i 13 gün süreyle geç gelir, 18\'inde bir daha yağar. Yani eski hesaba göre Erzurum\'a yine kar yağacak\" diye konuştu.

KAR 10 SANTİMİ GEÇTİ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Erzurum\'da 10 santimi geçen kar beraberinde soğuğu da getirdi. Dün gece Erzurum Havalimanı bölgesi sıfırın altında 18,1 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Palandöken Dağı\'nda 12,1, Ardahan Göle\'de 11,8 Kars Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde 9,3, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Köyünde 8,9, Erzincan Sakaltutan Geçidi\'nde 8,6 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerine çıkacağını bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kardan adam yapan anne ve oğlu

-Kardan adam yapan başka bir çift

-Kent merkezinden genel görüntüler

-Otomobillerini temizleyenler

-Selahattin Çelebi ile röp

(Süre: 4.15 DK / 468 MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Köylüler, mangal kömürü ile geçimini sağlıyor

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde bağlı Sefaalan Mahallesi\'nde yaşayanların yüzde 20\'si mangal kömürü üretimi yaparak geçimlerini sağlıyor. Yılda 300 ton mangal kömürü üreten köylüler devletin kendilerine destek vermesini istedi.

Tekirdağ\'ın büyükşehir olmasıyla birlikte köyden mahalleye dönen Saray ilçesinin bin 200 nüfuslu Sefaalan Mahallesi\'nde yaşayanların büyük bölümü geçimlerini mangal kömürü üreterek sağlıyor. Oman köylüsünün yüzde 20\'sinin mangal kömürcülüğü yaptığı Sefaalan\'da yılda 300 ton mangal kömürü üretimi gerçekleştiriliyor. Sefaalan Muhtarı Mehmet Özmen, \"Biz orman köyüyüz, Trakya\'nın yaklaşık yüzde 40 mangal kömürü ihtiyacını karşılıyoruz. Yılda da 300 tona yakın üretim gerçekleştiriyoruz. Kömür işi meşakkatli ve zor bir iş. Bunun devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor düşüncesindeyim. Kömür üretimi yapanların yanında köylülerimiz de yevmiyeli olarak çalışıyor\" dedi.Yaklaşık 24 yıldır mangal kömürü üretimi yapan Nihat Barış, zor bir iş yaptıklarını belirterek, artan maliyetlerin kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi. Odunun kesilmesi, toplanması ve yaklaşık 1 ay süren çalışma sonunda mangal kömürü haline getirilmesinin büyük emek istediğini söyleyen Barış, \"Yetişen ağaçları Orman Müdürlüğü\'nden alıyoruz ve traktörlerle işleyeceğimiz köyümüze getiriyoruz. Bu odunları tek tek düzenli bir şekilde diziyoruz, üstünü kapatıp sonra da çevresini yakıyoruz ve 1 ay sonra mangal kömürü haline geliyor. 90 ton odundan sadece 13 ton mangal kömürü üretebiliyoruz\" dedi. Devletin kendilerine destek olup teşvik vermesini isteyen Nihat Barış, 1 ton mangal kömürünün toplam maliyetinin 2 bin lira olduğunu belirterek, \"Bunun birde 150 lira poşetleme parası var. Biz tonunu 2 bin 200 liradan satıyoruz ve sadece ton başına 50 lira kazanıyoruz. Devlet bize verdiği odunun fiyatını yükseltmesin, destek olsun istiyoruz. Köyümüz orman ürünleri ile geçimini sağlıyor. Köylülerin büyük kısmı mangal kömürü üretiminde yevmiye ile çalışıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Odunların dizilmesi

-Odunlardan detaylar

-Nihat Barış ile röp.

-DHA muhabiri Mehmet Yirun, anons

-Turan Türk ile röp.

-Mangal kömürü ayrılması

-Çalışmalardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY(Tekirdağ),(DHA)



