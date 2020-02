DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TERÖRİSTİN SIRT ÇANTASINDAN ESRAR ÇIKTI

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen PKK\'lı 1 erkek teröriste ait sırt çantalarından esrar maddesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Amanoslar bölgesinde de jandarmanın operasyonları aralıksız sürüyor.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Osmaniye Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Açıklamada operasyonlarda, 1 örgüt mensubunun sırt çantalarından, antitank roketatar mühimmatı, RPG-7 sevk fişeği, plastik patlayıcı, zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, savunma tipi el bombası, Browning marka tabanca, 9 mm fişek, tabanca şarjörü, elektrikli fünye, silah üstü dürbün, el telsizi, el dürbünü, muhtelif gıda, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

ESRAR MADDESI ÇIKTI

Ayrıca bu malzemelere ek olarak; teröristin çantalarında esrar maddesi ele geçirildiği, yapılan operasyonlar ve başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekâtı sonrası; örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını tamamen kaybettikleri, ancak uyuşturucu madde kullanarak eylem yapabilir hale geldiklerine dikkat çekildi.

2)HASTANEDE YERE DÜŞEN \'HOLTER\' TAKILI HASTAYI CANLI BOMBA SANDILAR

GAZİANTEP\'te, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan \'holter\' cihazı ile hastaneye gelen kalp hastası genç, aniden yere düşünce çevredekiler cihazı bomba sanarak panik yaşadı. Muayene için hastaneye gelenlerin yaşadığı panik ve hastaneden çıkmak için koşturmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, salı günü, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan \'holter\' cihazı ile hastaneye geldi. Kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlenen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere yığıldı. Gence müdahale etmek isteyen bir kişinin cihaza bağlı kabloları görerek \'canlı bomba\' diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı. Çevredekiler, hastaneden çıkmak için büyük çaba harcarken, yere düşen genç hasta da yaşanan panik nedeniyle korkarak bayıldı. Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların \'holter\' cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için acil servise götürüldü.

Yaşanan olaylar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gencin yere yığılması ve sonrasında yaşanan panik anları yer alıyor.

3)HASTANE TEMEL KAZISI SONRASINDA FINDIK BAHÇESİNDE HEYELAN

ORDU\'nun Ulubey ilçesinde Devlet Hastanesi inşaatı için yapılan temel kazısı sonrasında alanın üst kısmında bulunan Abdurrahman Kara\'ya ait fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Kara, kayıtlarda bölgenin eski heyelan sahası olarak görüldüğünü belirterek, evinin ve fındık bahçesinin tehlike altında olduğunu ileri sürdü.

Ulubey\'in Çatallı Mahallesi\'nde yapımına başlanan Devlet Hastanesi temel kazısı sonrasında Abdurrahman Kara\'ya ait olan ve alanın üst kısmında bulunan fındık bahçesinin zemininde yarılmalar ve kaymalar oluştu. Oluşan heyelan Kara\'nın evine 20 metre kadar yaklaştı. Kara bu durumu ilgili kurumlara müracaat ederek bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan jeolojik etüt raporunda alanın MTA heyelan envanterinde eski heyelan alanı olarak işaretlendiği belirtilerek gerekli istinat önlemleri alınmadan kazıya devam edilmesinin uygun olmayacağı, Kara\'ya ait binada da kontrollü ikamet edilmesi gerektiği ifade edildi.

Devlet Hastanesi inşaatının yanı sırada bölgede bir de konut projesinin yapılacağını söyleyen Abdurrahman Kara, \"Hastanenin ihalesi yapılıp, inşaatı başladığında hastanenin müteahhidi burada hafriyata başladı. Hafriyat 15 gün sürdü. Sonrasında büyük bir uçurum meydana geldi ve uçurumdan sonra da heyelan oldu. Heyelan olunca hastanenin hemen bitişiğinde bulunan konut alanına ayrılan arazi göçtü. Bu alan göçünce bana ait olan bahçemde de heyelan oldu. Evimin yanına 20 metre kaldı. 20 metre daha olsa evim yıkılacak. İl Afet Müdürlüğü\'ne müracaatta bulundum. İl Afet Müdürlüğü mühendislerini göndererek burada inceleme yaptı. Bahçem ortadan ikiye bölündü. Buna bir çare istiyorum. Arazi çok kaygan, zemin bozuk. Devletten buraya bir önlem alınmasını istiyorum\" dedi.

4)ŞANLIURFA\'DA TIR\'LAR ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

ŞANLIURFA\'da aynı yöne giden gübre ve portakal yüklü iki TIR\'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Mersin\'den yüklediği portakalı Batman\'a götüren Bülent Ekinci yönetimindeki 07 MOS 72 plakalı TIR ile aynı yöne giden Durmuş Ali Öztürk yönetimindeki 80 DV 193 plakalı gübre yüklü TIR çarpıştı. Kazada, her iki araç da şarampole devrildi, portakal ve gübre torbaları ise yola saçıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şoförlerden Bülent Ekinci ile diğer araçta bulunan Mehmet Öztürk\'ün yaşamını yitirdiğini belirlerdi. Yaralanan Durmuş Ali Öztürk ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Öztürk ve Ekinci\'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

5)HAYVAN YÜKLÜ KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş yüklü kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Yunus Aydın yönetimindeki 46 F 1841 plakalı, büyükbaş yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Aydın ile yanındaki Yusuf Ortabakan\'ı araçtan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazada kamyonetten fırlayan 6 büyükbaş ise çevredekiler tarafından toplanıp, gözetim altına alındı.

6)BAHRİYE NİNENİN OKUMA YAZMA AZMİ

RİZE\'nin Çayeli ilçesinde yalnız başına oturan 87 yaşındaki Bahriye Çelen, \'Okuma Yazma Seferberliği\' kapsamında açılan kursa katıldı. Sırtına aldığı okul çantası ile her gün kursa gidip gelen Çelen, evde ders çalışarak kısa sürede okuma yazmayı öğrenmek istiyor. . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Okuma Yazma Seferberliği’ projesi kapsamında Çayeli ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde okuma-yazma kursu açıldı. Haftanın 5 günü, günde 2 saat verilen kursa 150 kişi katıldı. Kursta en çok ilgiyi 3 çocuk 4 torun sahibi Bahriye Çelen görüyor. İlerleyen yaşına rağmen sırtına aldığı okul çantası ile her gün kursa gidip gelen Çelen, akşamları evde ders çalışarak kısa sürede okuma yazmayı öğrenmek istiyor. Tek başına yaşadığı evinde tüm ihtiyaçlarını kendi gören Bahriye nine okuma yazma öğrenme azmi ile çevresinde taktir topluyor.

‘OKUMA YAZMAYA HEVESİM VARDI’

Okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini anlatan Bahriye Çelen, \"Zamanında okula gitme imkanları yoktu. Bizde köyde yaşardık. Okuma yazma öğrenemedik. Yalnız başıma yaşıyorum. Okuma yazmayı çok bilmek isterdim. Ama olmadı. Okuma yazmaya çok hevesim vardı. İnşallah öğrenirim. Allah\'ın yardımı ile kısa sürede öğreneceğime inanıyorum\" dedi.

Öğretmen Fethiye Çelik de Bahriye ninenin çok ilgili ve azimli olduğunu belirterek \"Okumanın yaşı yok. Bunu bir kez daha gördük. Mayıs ayının sonuna kadar kurslar devam edecek. İnşallah okuma yazmayı öğrenerek belgesini tüm arkadaşları ile birlikte alacaklarö ifadelerini kullandı.

\'BAŞARILI KURSİYERLERE UMRE ÖDÜLÜ\'

Okuma yazma bilmeyen kalmaması için seferberlik kurulu oluşturduklarını ifade eden Çayeli Kaymakamı Oğuz Şenlik ise şunları dedi:

\"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşlerinin başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği kampanyasına bizde Çayeli olarak destek veriyoruz. Çok önemli bir konu. Bu kampanya ile illerimizde ilçelerimizde köylerimizde okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Kursiyerlerimiz çok gayretli. Her geçen gün talepler artıyor. Okuma-yazma kurslarına katılan ve başarılı olan kursiyerler arasından çekilecek kura sonucunda 3 kursiyer kutsal topraklara Umre\'ye göndereceğiz. Kura ile 10 kursiyere çeyrek altın hediye edilecek ve tüm kursiyerler Ayder yaylasına geziye götüreceğiz. Ablalarımız teyzelerimiz oldukça gayretli ve mutluluklarını görüyoruz\"

7)AJANDASINDA ŞİFRELİ MESAJ ÇIKAN FETÖ İMAMI, 2 YIL ÖNCE TUTUKLANIN EŞİNİ HİÇ ARAMAMIŞ

ORDU\'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Bingöl il imamı 49 yaşındaki Ahmet Yıldırım\'ın ajandasında sessiz harf ve rakamlardan kriptolu şifreler bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY\'ye karşı yürüttüğü operasyonlarda eskiden Adana\'nın Ceyhan ilçe imamlığı yapan Ahmet Yıldırım\'ı 10 gün önce Ordu\'daki gaybubet evinde yakaladı. Eve yapılan aramalarda Yıldırım\'a ait olan boş bir ajanda ele geçirildi.

SESSİZ HARF VE RAKAMLARDAN OLUŞAN MESAJLAR

Ekipler inceledikleri ajandanın tam orta sayfasında sessiz harf ve rakamlardan oluşan 100 satırlık şifrelenmiş mesajlar saptandı. Ajanda hakkında polislere bilgi vermekten kaçınan Yıldırım ilk sorgusunda, \"Bu şifreleri ne siz, nede ben çözebiliriz \"dedi. Sessiz harflerin bir anlamının olmadığını belirten Yıldırım, Pensilvanya\'dan gelen talimatların doğrultusunda bu şifrelerin çözüldüğü, ardından ortaya isimlerle bağlantı kurulduğunu anlattı. Yıldırım\'ın bu ifadelerinin ardından ekipler, ajandaki kriptolu bilgileri çözmek için özel ekip kurdu. Uzman polislerin şifreleri çözmek için çok kapsamlı bir şekilde çalıştığı öğrenildi.

2 YIL ÖNCE TUTUKLANAN KARISINI HİÇ ARAMAMIŞ

Ayrıca Yıldırım\'ın üzerine kayıtlı 5 ayrı hatta örgütün gizli haberleşme programı olan \'Bylock\' kullandığı da ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, FETÖ\'cü polislerde yine \'Bylock\' üzerinden irtibat kuran Yıldırım\'ın yakalama listesinde olduğunu öğrenince izini kaybettirdiği anlaşıldı. Yıldırım\'ın üzerine kayıtlı olan telefon hatlarını kullanan eşi Ayşe Yıldırım ise 2 yıl önce gözaltına alınıp tutuklandı. Yıldırım\'ın o günden beri eşini hiç aramadığı da ortaya çıktı. Yakalanmasının ardından eşini neden aramadığı sorulması üzerine, \"Bel fıtığım vardı, cezaevinde kalamazdım. O yüzden hiç sormadım\" dediği öğrenildi. Yıldırım işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği sırada gazetecilere, \"O çektiklerini ban ada verin\" dedi.

