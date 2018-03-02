DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ŞEHİT OĞLUNUN TABUTUNU OMZUNDA TAŞIDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç\'un (23), cenazesi askeri uçakla memleketi Konya\'ya getirildi. Şehit babası Ahmet Koç ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan, cenaze aracına kadar askerlerle birlikte önde omzunda taşıdı.

Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı görevli 3 yıllık Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, geçen 20 Şubat günü birliğindeki silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin\'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katıldı. Astsubay Koç, doğum gününe girdikten bir gün sonra dün Afrin\'in Bilal Köy Mevkii\'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 4 çocuklu Koç ailesinin en büyük oğlu olan bekar şehit Koç\'un cenazesi bugün askeri uçakla memleketi Konya\'ya getirildi.

Şehit Koç\'un cenazesini havalimanında 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fıdan Yüksel, askerler, protokol üyeleri ile babası Ahmet, annesi Fatma Zehra Koç, kardeşleri ve yakınları karşıladı. Şehit babası Ahmet Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu, uçaktan, cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Ardından oğlunun tabutunu öptü. Şehit Koç\'un cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kondu.

Yaklaşık 1.5 ay önce memleketi Konya\'ya izne gelen Koç\'un daha önce de Diyarbakır Lice’de geçici görevde bulunduğu ve kısa bir süre önce de birliğine döndüğü öğrenildi.

Şehit Koç\'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından Konya Şehitliği\'ne defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Karşılama töreninden detay

- Askeri uçağın gelişi

- Şehidin naaşının indirilmesi

- Şehit babasının oğlunun tabutunu omzunda taşıması

- Cenaze aracına konması

- Babanın tabutu öpmesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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2)YANARSU ÇAYINA UÇAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN CESEDİ ÇAYDAN ÇIKARILDI

BATMAN\'ın Beşiri ilçesine bağlı İki köprü beldesi yakınlarından geçen Yanarsu çayına dün akşam saatlerinde uçan kamyonet sudan çıkarılırken, kamyonet sürücüsünün cesedi otopsbi için Batman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Batman\'dan Siirt\'e giden Abit Acar yönetimindeki 72 AH 519 plakalı kamyonet dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı İki köprü beldesi yakınlarından geçen ve Garzan çayı olarak bilinen Yanursu çayının üzerindeki köprüde bir kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca çaya uşmuştu. Garzan barajının kapakları katılmasıyla çayda aracı arayan AFAD ve Jandarma ekipleri kamyonet ve sürücünün cesedine sabah saatlerinde ulaştı. Kamyonet sürücüsü 47 yaşındaki Abit Acar\'ın cenazesi Batman Bölge Devlet hastanesi morguna otopsi için kaldırılırken, kamyonette vinç yardımı ile çaydan çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüden görüntüler

-Çıkarılan kamyenetin görüntüsü

-Vatandaşlarla röportaj

-Karayolları ekipleri köpürde onarım çalışması yapmasından görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

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3)ŞIRNAK\'TA 21 YILDIR DEVAM EDEN YOL YAPIMINDA SONA YAKLAŞILDI

ŞIRNAK\'ta adı sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Şırnak-Cizre arasında yapılan duble yolun geçtiği Cudi Dağı tünelinin tamamlanarak, en geç Haziran ayında trafiğe açılması bekleniyor. Cudi Dağı\'nın altından geçecek yeni duble yolda, yapımı devam eden viyadükün bitmesi ile birlikte Şırnak-Cizre arasındaki 45 dakikalık uzaklık, 15 dakikaya inecek. 1997\'de ihalesi yapılan yolun yapımı sürecinde, 4 Cumhurbaşkanı, 7 Başbakan, 16 ulaştırma bakanı ve 11 vali görev yaptı. Şırnak ile Cizre ilçesinin bağlantısını sağlayacak olan ve Kasrik Deresi üzerinde 21 yıldan bu yana yapımı devam eden karayolunun tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Cizre Barajı\'nın tamamlanması ile bölgedeki karayolu ve birçok köyün sular altında kalacak olmasından dolayı 1997 yılında ihalesi yapılan ve o günden beri çalışmaların devam ettiği yeni Şırnak-Cizre karayolunun yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Hummalı bir şekilde devam eden yol yapım çalışmasında 38 kamyon, 12 ekskavatör, 4 lastikli kepçe, 1 dozer, 2 greyder, 2 silindir, 1 delici rok, 1 JCB kepçe ve 110 personel görev yapıyor.

TÜNELLERE ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

PKK terör örgütü mensuplarının geçiş güzergahı olan Cudi Dağı\'ndaki yol yapım şantiyesi ise inşaat sürecinde bir çok kez teröristlerin saldırısına uğradı. Şantiyeye saldırarak yol yapımını engellemeye çalışan PKK\'lılar, buradaki iş makinalarını da ateşe verdi. Saldırılara rağmen devam eden çalışmalarda, Çağlayan mevkiinde başlayan ve İkizce köyü yakınlarında son bulan biri 700, diğeri 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 360 metre uzunluğunda bir viyadük yapılıyor. Cudi Dağı\'nın altından geçen karayolunun güvenliğini sağlarken, 1 Ekim 2017\'de PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page\'nin isimleri de güvenliğini sağladıkları tünellere verildi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatı ile şehitler Erdal ve Page\'nin isimlerinin yazılı bulunduğu tabelalar, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine asıldı.

BAŞBAKAN, ŞIRNAK ZİYARETİ SIRASINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

17 Kasım 2017\'de Şırnak\'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Cizre-Şırnak karayolunun 2018 yılında açılacağının müjdesini vermişti.Başbakan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı 30 Nisan 2013\'te Cudi Dağı\'na gelerek, yeni yoldan Şırnak\'a geçen ve Cudi Dağı\'na çıkan ilk bakan olmuştu.

Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muhyettin Caner, 1997 yılından beri Şırnak ve Cizre arasındaki 37 kilometrelik yolun bitirilemediğini belirterek, \"Yetkililerden bu yolun bir an önce bitirilmesi için ricada bulunuyoruz. Eski yol kötü olduğu için hergün trafik kazaları meydana geliyor. 1-2 ay önce bu yolda meydana gelen bir trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti\" dedi.

PKK ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLEDİ

21 yıldan bu yana devam eden yol çalışmaları, zaman zaman PKK terör örgütünün saldırılarına maruz kaldı. Yol yapımında çalışan çok sayıda aracın ateşe verildiği saldırılarda, zaman zaman yola bombalı tuzaklamalar da yapıldı. 2 Mayıs 2010\'da şantiyeyi basan PKK\'lılar, bekçileri etkisiz hale getirdikten sonra yakıt tankı ve araç yakıt depolarına cep telefonlu el yapımı bomba tuzakladı. Şoförlerin fark etmesi ile facia son anda önlendi. 23 Temmuz 2011 tarihinde şantiyeyi basan PKK\'lılar 3 dozeri ateşe verdi. 9 Ekim 2011 gecesi şantiyeye baskın düzenleyen PKK\'lılar, bir iş makinesini ateşe verdi. 30 Ağustos 2012\'de yine şantiyeyi basan PKK\'lılar, 1 aracı ateşe verdi, bir çalışanı ise kaçırdı. Kaçırılan kişi daha sonra serbest bırakıldı. 20 Ağustos 2015\'te PKK\'lılar tarafından yapılan saldırıda 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi. Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık bir yıl durdu. 1 Ekim 2017\'de PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Güvenlik Korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı.

AKDENİZ, İRAN VE AZERBAYCAN\'A BAĞLANACAK

Yolun trafiğe açılması ile birlikte Şırnak ve Cizre arasındaki mesafe 45 kilometreden, 37 kilometreye, seyahat süresi ise 45 dakikadan 15 dakikaya düşecek. Daha güvenli olacak yolun tamamlanması ile standartlara uymayan eski yola göre kaza yapma oranlarının da en aza indirgenmesi hedefleniyor. Öte yandan Şırnak-Cizre ve Şırnak-Van yollarının bitirilmesi ile birlikte Karadeniz\'i Irak ve Suriye sınırına, Akdeniz\'i de İran ve Azerbaycan\'a bağlayan bir yol olacak.

Görüntü Dökümü

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-Devam eden viyadükten çalışmaları

-Şehit isimleri verilen tüneller

-Yol yapımında çalışan araçlar

-Muhyettin Caner\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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4)ŞANLIURFA\'DA DÜĞÜN SALONU HIRSIZLARI KAMERADA

ŞANLIURFA\'da bir düğün salonuna 3 kez giren hırsızlar, piyasa değeri 30 bin lira değerindeki malzeme çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise düğün salonunda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre farklı tarihlerde düğün salonuna giren yüzlerini bere ve kaşkol ile gizleyen hırsızlar, önce etrafı gözetledi. Ardından salonda giren hırsızlar, odaları kontrol etmeye başlayarak buldukları televizyon, jeneratör, klima motoru, su çekme dinamosu, fotoğraf makinası ve güvercinleri çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık görüntülerini incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Düğün salonunu giren hırsızlar

- Etrafı gözetleyen hırsızlar

- Salonda bulunan malzemeleri çalan hırsızlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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5)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTORU ALEV ALDI

GAZİANTEP\'te, park halindeki otomobilin motoru, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, İncilipinar Mahallesinde meydana geldi. Sinan Aşık, iddiaya göre, 27 AG 643 plakalı otomobilini iş yerinin önüne park ederek, ofisine gitti. Kısa süre sonra otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu otomobil sahibi Aşık ile itfaiyeye bildirdi. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kısa süreli paniğe yol açan ve otomobilde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yanan otomobil

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Yangının söndürülmesi

- İtafiyenin olay yerinden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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6)İSLAHİYE\'DE 2 İŞYERİNDEN 99 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, aynı gece girdikleri market ve kuruyemişçiden toplam 98 bin liralık sigara ve bin lira nakit para çaldı. Hırsızlık anı, kuruyemişçinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

2 kişi, önceki gece Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Şehmuz Polat\'a ait kuruyemiş dükkânının kepenk ve kapı kilidini levyeyle kırıp ayaklarına poşet, ellerine eldiven ve yüzlerini kaşkol ile kapatarak raflardaki 80 bin lira değerindeki sigara ile kasadaki bin lirayı aldı. Hırsızların, yönünü çevirmesine rağmen içeride bulunan güvenlik kameraları hırsızlığı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde 2 kişinin toz şekeri yere döküp çuvalına sigaraları doldurup götürdükleri görülüyor. 2 hırsız, kuruyemişçiye 500 metre uzaklıktaki Davut Akkuş\'a ait markete de girip, 18 bin lira değerinde sigara çaldı.

İşyeri sahiplerinin ihbarıyla gelen polisler, parmak izi alıp güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

ZAM GELECEĞİ İÇİN KREDİ ÇEKİP SİGARA ALMIŞ

Hırsızlık mağduru esnaflardan Şehmuz Polat, zam geleceğini düşündüğü için bankadan 100 bin lira kredi çekip sigara aldığını belirterek, \"Saat 23.30 sıralarında işyerini kapattıktan sonra kilitleri kontrol ettim, sağlamdı. Eve gittim, sabah erken saatte bize ekmek getiren fırıncı aradı. Fırıncı \'Senin kepenk açık galiba, içeri girmişler\' dedi. Ben şaka yaptığını düşündüm. Geldiğimde kepenk yarıya kadar indirilmiş, kapı açıktı. Babalarının evi gibi girip çıkmışlar. Bankada 100 bin lira kredi çekerek sigaraya zam gelecek diye parayı sigaraya bağladım. Beni böylesine mağdur eden hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kuruyemiş dükkânı

- Güvenlik kamera görüntüleri

- Şehmuz Polat\'ın olayı anlatması

- Şüphelilerin sigara ve parayı çalması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 379 MB

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7)OTO FARELERİ, ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

ADANA\'da bir gecede 3 araçtan hırsızlık yapan Abdullah A. ile arkadaşı Mahmut I. önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

24 Şubat\'ta Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde Uğur Keskin\'e (48) ait olan 01 AHP 78 plakalı minibüsten akü ve takograf çalındı. Minibüsün hemen arkasına park edilen ve Enver Polat\'a (52) ait olan ve yolcu kapısı açık unutulan 01 EOJ 84 plakalı otomobilden ise teyp ve müzik setine ait 4 adet hoparlör; Mikayil Ergüden\'e (44) ait 47 DC 445 plakalı otomobilden de hırsızlık yapıldı. Araç sahiplerinin sabah hırsızlığı farkedip şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlığı Abdullah A. ve Mahmut I.\'nın yaptığını belirledi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 hırsızın, çaldıkları malzemeleri de yakındaki bir mezarlıkta paylaştığını tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yakalayan polis, gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine kondu.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların mobesse kamera görüntüleri

- Arabanın kapısını açmaları

- Bagajdan müzik setini çalmaları

- Hırsızların aynı yerda bulunan otobüsü soymaları

- Alkol almaları

SÜRE:02\'15\" BOYUT:137 MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)

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8)2 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgütün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden sorgusu tamamlanan 2 kişi adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 8 kişiye yönelik yapılan operasyonda sorgusu tamamlanan M.A ve H.K Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemlerin ardından gözaltındaki 2 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi. Sorguları devam eden 6 kişinin öğleden sonra adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- FETÖ şüphelilerin hastaneye getirilişi

- FETM şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası polis aracına bindirilmesi

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇKAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 54 saniye / 65 MB

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9)DOÇ.DR. GÖKOĞLU: AKDENİZ\'DE TEHLİKELİ KÖPEK BALIĞI YOK

AKDENİZ Üniversitesi\'nden Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz\'deki köpek balığı türlerinin tehlikeli olmadığını belirterek, \"Bizim sularımızda tehlikeli tür yok. Herkes rahat denize girebilir\" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz\'de bulunan köpek balıklarının çok fazla yavru vermediğini söyledi. Yumurtadan çıkan yavruların çok küçük olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, \"Yavrular istavrit büyüklüğünde. İstavrit büyüklüğünde bir balığı hiçbir av aracı seçmez, avda tutulur. Köpek balıkları az yavru veriyor ve yavruları da ufak bireyler olduğu için kolay yakalanabiliyor. Akdeniz\'de bazı köpek balıklarının nesli giderek azalan türler arasında yer alıyor. Bazı türler yok olma aşamasına geldi. Balıkçıları eğitip bunları yakaladıkları tekrar doğaya bırakmasını sağlamak lazım\" diye konuştu.

Akdeniz\'deki köpek balığı türlerinin tehlikeli olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Gökoğlu, \"Saldırı vakası Türkiye kıyılarında hiç duyulmamıştır. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Dalış yaparken neredeyse onlarla birlikte dalıyoruz. Bizim sularımızda tehlikeli türler yok. Herkes rahat denize girebilir\" dedi.

BALON BALIĞI SIKINTISI

Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz\'e son zamanlarda sıklıkla görülen balon balığının ise balıkçılara sıkıntı yarattığını söyledi. Balon balığının sokmadığını ancak karaciğeri ve gonatlarının yenilmesi durumunda zehirlediğini belirten Doç. Dr. Gökoğlu, \"Tutulduğu zaman parmaklarınızı balon balığına kaptırırsanız kesinlikle koparır\" dedi. Kızıldeniz orijinli olup Akdeniz\'de görülmeye başlanan aslan balığının bir türü, taş balığı ve iskorpit ailesinden bir türün dokunulduğu zaman risk oluşturduğunu anlatan Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, körfezde ise tespit edilen 7 tür balon balığı olduğunu söyledi.

AKDENİZ\'DEN KIZILDENİZ\'E GEÇENLER DE VAR

Akdeniz kıyılarında bulunan bazı türlerin ise Kızıldeniz\'e geçtiğini kaydeden Doç. Dr. Gökoğlu, deniz kestanesinin bir türü ile kefal, çipura ve levreğin yine Kızıldeniz\'e geçen türler arasında olduğunu aktardı. Bazı türlerin ise Kızıldeniz\'den gelen baskın türler nedeniyle Akdeniz\'in daha derin sularına gittiğini kaydeden Doç. Dr. Gökoğlu, mercan ve yerli lokumun derinlere kaydığını vurguladı.

ANTALYA KÖRFEZİ\'Nİ ÇİZGİLİ GIRT GIRT SARDI

Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, yakın zamanda Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz\'e geçen çizgili gırt gırt balığının, olta balıkçılarının en fazla tuttuğu balık çeşidi arasında yer aldığını söyledi. Çıkardığı ses nedeniyle gırt gırt balığı olarak bilinen bu balık hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gökoğlu, balığın ufak, kılçıklı ve sert pullu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gökoğlu, \"Dışarıdan gelen her tür, ekosistem üzerine baskı yapar. Güçlü türler dayanabilir. Son dönemde müthiş şekilde arttı. Doğu Akdeniz ekosistemi bu egzotik göçler nedeniyle çok değişiyor\" dedi.

Amatör balıkçılar ise son zamanlara kadar daha çok izmarit balığı tuttuklarını, bunun yerine artık kovalarını gırt gırt balığı ile doldurduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Su ürünleri fakültesi dış plan görüntü

Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu\'nun görüntüleri izlerken görüntüsü

Gökoğlu\'nun çalışmasından görüntü

RÖP: Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu

324 MB --03.03

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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