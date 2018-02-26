DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ALADAĞ\'DAKİ YURT FACİASI SANIKLARI 5\'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

ADANA\'nın Aladağ ilçesinde 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt faciasıyla ilgili haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen 2\'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aladağ\'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı Süleymancılara ait cemaat yurdunda 29 Kasım 2016\'de elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri; Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş öldü.

5\'İ TAHLİYE EDİLDİ, SANIK SAYISI 14\'E ÇIKTI

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmaya başlanmasıyla birlikte sanık sayısı da 14\'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt da yıkıldı.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın 5\'nci celsesine ölen ve yaralanan çocukların ailelerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan, Sosyal Haklar Derneği üyeleri de izleyici olarak katıldı. Sabah erken saatte geniş güvenlik önlemi altında getirilen tutuklu 2 sanıkla birlikte tutuksuz sanıklar, Kozan Ticaret Odası\'nda toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı.

Görüntü Dökümü

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-Cezaevi aracının gelişi

-Zanlıların araçtan inişi

-Kozan Ticaret Odası genel görüntüsü

-Güvenlik önlemi alan polislerin görüntüsü

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- Sosyal Haklar Derneği avukatı Can Atalay\'ın konuşması

- Semanur\'un annesi Durdu Aydoğdu\'nun konuşması

- İlknur Maden\'in annesi Emine Maden\'in konuşması

- Eğitim-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım\'ın konuşması

- Spor ayakkabısı ile gelen bir mağdur anne

- Genel ve detay görüntüleri

- Ailelerin arama noktasından girişi

Süre:01\'03\" Boyut:64.0 MB

Süre:03\'01\" Boyut;184 mb

Haber:Akif ÖZDEMİR-Yaşar KORKUSUZ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/KOZAN(Adana), (DHA)

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2)OTOMOBİLİ 10 BİN LİRALIK PARÇALARI İÇİN ÇALIP YAKTILAR, 30 BİN LİRA KARŞILIĞI SERBEST KALDILAR

ADANA\'da oto hırsızları 26 yaşındaki Volkan K. ve 29 yaşındaki Kerem U. çaldıkları otomobili parçalarına ayırdıktan sonra yaktılar. Olay, Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi\'nde meydana geldi. Meryem Koçuşağı\'na ait 01 EFF 72 plakalı otomobili çalan Volkan K. ve Kerem U. aracın yaklaşık 10 bin lira değerindeki parçalarını söktü. Bu parçaları satmak isteyen zanlılar, daha sonra delileri ortadan kaldırmak istedi. Otomobili ıssız bir alana götüren hırsızlar aracı burada ateşe verdi. Kullanımalaz hale gelen otomobil, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edildi. Olay yerine çağırılan polis otomobilin Meryem Koçuşağı\'na ait olduğunu saptadı. Civardaki güvenlik kamelarını inceleyen ekipler zanlıları kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise otomobilin sökülen parçalarıyla birlikte 1 av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve kartuşlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Volkan K. ve Kerem U., çaldıkları otomobilin sahibi Meryem Koçuşağı\'na 30 bin lira araç bedelini ödeme koşuluyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılması

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

- Yakılan otomobilin fotoğrafları

- Zanlıların evinde ele geçirilen malzemeler

SÜRE:51\" BOYUT:52 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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(ÖZEL)

3)SİVAS\'TAN YURT DIŞINA ÇEYİZ GÖNDERİYOR

SİVAS\'ta yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Bebek (53), evde oturmaktan sıkılınca Belediye ve Halk Eğitim Merkezinin kadınlara özel açtığı kurslara katılarak birikimleriyle iş yeri açtı. Bebek, 10 yıl önce açtığı iş yerinde yaptığı çeyiz ve yeni doğan bebek ürünlerini artık sosyal medyadan aldığı siparişlerle Fransa, Almanya gibi ülkelere de gönderiyor.

12 yıl önce evde oturmaktan sıkılarak Belediye ve Halk Eğitim Merkezinin kadınlara özel açtığı kurslara katılmaya başlayan Ayşe Bebek, kursları başarı ile tamamladıktan sonra evde sipariş alarak evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamaya başladı. Yaklaşık 2 yıl evde aldığı siparişleri hazırlayan ve bu siparişlerle para biriktiren Bebek, az bir sermaye ile hayalini kurduğu küçük bir işletme açtı. 7 yıl boyunca küçük işletmesinde çalışan ve kendisini geliştiren Bebek, işlerinin iyi gitmesi ile birlikte 3 yıl önce Çarşıbaşı Mahallesi, Hikmet Işık Caddesi üzerindeki iş yerine taşındı. Burada yaptığı ürünleri sosyal medyada da paylaşmaya başlayan Bebek Almanya, Fransa gibi ülkelere de çeyizlik ürün göndermeye başladı.

Çocuklarının büyümesi ile birlikte evde oturmak yerine bir şeyler yapmak için kadınlara özel açılan kurslara katılmaya karar veren Bebek, \"Çocuklarım büyüdükten sonra evde boş oturmaktan sıkıldım. Zamanımı iyi değerlendirmek istedim. Bir de küçük bir iş yeri açma hayalim vardı. Belediyenin ve Halk Eğitim Merkezinin hanımlara özel açtığı kurslara katıldım. Kendimi geliştirdim, siparişler almaya başladım. Çocuklarım da büyümüştü, bana çok da ihtiyaçları yoktu. Önce evde başladım çalışmaya, birikim yaptım. Yaptığım birikimlerle küçük bir iş yeri açtım. 7 yıl çalıştırdıktan sonra baktım işler iyi gidiyor, talep artıyor, sonra daha büyük bir yere taşındım ve işlerime devam ediyorum. Burada genellikle evlenecek genç kızlarımıza çeyiz hazırlıyoruz. Ev tekstil ürünleri hazırlıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Hobi ve kurs malzemeleri satıyoruz. Nikah şekerleri yapıyoruz. Hamile hanımlara bebek ürünleri hazırlıyoruz. Hanımların ihtiyacı olan her şeyi yapıyoruz.\" dedi.

ALMANYA, FRANSA\'YA ÇEYİZLİK ÜRÜN

Sosyal medya hesaplarını kullanmaya başlayınca Almanya, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışı ve şehir dışından sipariş alan Bebek, yaptığı çeyizlik ürünleri kargo ile gönderdiğini ifade etti. Bebek ürünlerinin ilgi gördüğünü belirterek şöyle dedi:

\"Günümüze uyarak bizde sosyal medya kullanmaya başladık. Yaptığım ürünlerin resimlerini sosyal medyada paylaşıyorum. Mesajla sipariş veriyorlar. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri hazırlamaya gayret ediyoruz. Yurt dışında daha çok Fransa ve Almanya\'ya çalışıyorum. Genelde çeyiz ürünleri talep görüyor. Bebek, kına, nikah şekerleri, hediyelik eşyalar sipariş ediliyor. Bunları hazırlayarak kargo ile gönderiyorum. Sosyal medyadan paylaştıklarım çok beğeni alıyor, sipariş veriyorlar. Hanımların taleplerine karşılık vermeye çalışıyorum. Burada satılan ürünlerin neredeyse hepsini kendim tasarlayarak üretiyorum. Buraya gelen hanımların tepkileri güzel oluyor. Takdir ediyorlar. Kendilerine model alıyorlar. Beni model alıp, gayret edip iş yeri açan arkadaşlar da oldu. Gelip benden fikir alıyorlar. \'Nasıl yaptın, nasıl becerdin\' diyerek öneri istiyorlar, ben de yardımcı oluyorum. Evde oturan hanımlara önerim de zamanlarını iyi değerlendirsinler, becerilerinin farkına varsınlar ve aile bütçesine katkıda bulunsunlar.\"

Görüntü Dökümü:

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-Dükkandan görüntüler

-Yaptıkları ürünlerin görüntüleri

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(597 mb)

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4)KAR MANZARALI YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ

TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde, Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos dağından Marmara Denizi\'ne paraşütle atlayış yaparak beyaz örtü ve deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Tekirdağ\'da yüksek kesimlere yağan kar, Şarköy ilçesindeki Ganos dağı ve eteklerini beyaza bürüdü. Bunu fırsata çeviren Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri, yaklaşık 600 metre yüksekliğindeki Ayvasıl tepesine çıkarak Marmara Denizi\'ne atlayış yaptı. Özellikle yaz aylarının gözdesi olan yamaç paraşütü sporcuları, kar yağışıyla birlikte beyaz bir örtüyle kaplanan doğanın ve mavi deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Karla kaplı tepelerden atlamanın kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu ifade eden 60 yaşındaki Kamber Toprak, \"Yamaç paraşütü uçmak çok güzel bir şey. Seviyorum uçmayı. Bugünde burada karların üzerinden uçacağız. Gençlere tavsiye ederimö dedi. Eğitmen Kadir Aksoy ise Ayvasıl Tepesi\'ne ekipmanlarla zorlu bir tırmanış yaptıklarını, daha sonra güvenlik tedbirlerini alarak üyeleriyle birlikte 600 metreden beyaz örtüye ve mavi deniz manzarasına bıraktıklarını söyledi. Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyesi 10 sporcu, sırayla atlayış yaparak manzaranın keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Ayvasıl tepesine araçla çıkılması

-Tepede atlayış hazırlıkları

-60 yaşındaki Kamber Toprak konuşması ve atlayış anları

-Diğer sporcuların atlama anları

-Sporcuların havada süzülmeleri

-Yerdeki karlar

-Sporcuların iniş anları

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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