DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KAYIP ECEM\'İN CESEDİ BULUNDU

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak\'ta ortadan kaybolan Ecem Balcı\'nın (17) ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Ecem\'in annesi Esra Ercömert (41) intihar etmişti.

Gölcük\'te, Ecem Balcı 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan, bulamayınca bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak\'ta gittiği Kandıra\'nın Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert\'in 2 gün sonra denizdeki cesedi bulunarak toprağa verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Ecem\'i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem Balcı\'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara\'nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsetti. Polis, Süleyman Kara\'nın Ecem\'in kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu tespit etti. Polis, cezaevinde Süleyman Kara\'nın ifadesini aldı.

Ecem\'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, dün Süleyman Kara\'yı cezaevinden çıkararak ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp Emniyet\'e getirdi. Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı\'nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem Balcı\'nın öldürüldükten sonra Gölcük\'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alana gömüldüğünü belirlendi.

Dün gece ormanlık alana giden ekipler, tarif edilen yerde, Ecem Balcı\'nın toprağa gömülü cesedini buldu. Ecem Balcı\'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polis, Süleyman Kara ve yakınlarının ifadesini almaya devam ederken, soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü

--------------------ARŞİV

-Ecem i arama çalışmaları

-Annesi Esra Cömert in cenaze töreni

Ergün AYAZ- Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -

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2)ŞIRNAK\'TA TOP OYNARKEN KIRDIĞI BOYNU İLE 10 GÜN DOLAŞTI, AMELİYAT İLE HAYATI KURTARILDI

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde halı sahada futbol maçı yaptığı sırada düşen ve boynunu kıran 21 yaşındaki Mehmet İlhan, 10 gün sonra başvurduğu Şırnak Devlet Hastanesi\'nde gerçekleştirilen başarı bir operasyon ile tedavi edilerek evine gönderildi. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Burak Yılmaz, boyun kırığı hastalarının çoğunun olay yerinde hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, \"Mehmet\'in boyunundaki kırık kafa ile boynun birleştiği yerdeydi. Bu tip kırıklarda bazen hastalar olay anında bile hayatlarını kaybedebiliyor. Fakat Mehmet şanslı bir hasta. Boynu kırılmış, uzun süre takip edilmemiş. Ama boynundaki kırık kaymaya başlamıştı. Kayma ile birlikte Mehmet bize geldiğinde boynunu hiç kıpırdatamıyordu. Mehmet\'i ilk gördüğümde ben bile korktum. Çok şükür şuanda bir sıkıntısı yok\"dedi.

BOYNUNUN KIRILDIĞI 10 GÜN SONRA HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Silopi ilçesinde arkadaşları ile halı sahada top oynayan 21 yaşındaki Mehmet İlhan, aldığı bir darbe ile yere düştü. Ayağı kalktığında boyun ağrısı çektiğini söyleyen İlhan, 10 gün boyuncu bu ağrılar ile yaşamını devam ettirirken, ağrıların artması üzerine Şırnak Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler ve çekilen röntgen ile İlhan\'ın boynunda kırak tespit edildi ve ameliyat edilmesine karar verildi. Gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile tedavi edilen Mehmet İlhan taburcu edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Op.Dr.Burak Yılmaz, boyun kırığı hastalarının çoğunun olay yerinde hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, \"Mehmet\'in boyunundaki kırık kafa ile boynun birleştiği yerdeydi. Bu tip kırıklarda bazen hastalar olay anında bile hayatlarını kaybedebiliyor. Fakat Mehmet şanslı bir hasta. Boynu kırılmış, uzun süre takip edilmemiş. Ama boynundaki kırık kaymaya başlamıştı. Kayma ile birlikte Mehmet bize geldiğinde boynunu hiç kıpırdatamıyordu. Mehmet\'i ilk gördüğümde ben bile korktum. Çok şükür şuanda bir sıkıntısı yok\" dedi.

Beyin Cerrahı Op.Dr.Burak Olmaz ise, hastaneye gelen Mehmet İlhan\'ın yaptıkları tetkikler sonunda boyunda kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek, \"Hastamız Silopi\'den gelmişti. Halı sahada top oynarken düşmüş. Düşme sonrasında boynunda ağrıları oluşmuş. Kontroller yapılmış, filmler çekilmiş. Filmler sonunda boynunda kırık olduğunu tespit ettik. Mehmet\'in ameliyatının cerrahisi özellikli bir cerrahidir. Hastamızın kafasının arkasından, kafasını sabitlemeden, boyun hareketlerini yapabilecek şekilde ameliyatını yaptık. Ameliyat için kalabalık bir ekibimiz vardı. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızı bir hafta gözetim altında tuttuk. Takibini yaptık, bir sıkıntısı olmadığını görünce taburcu ettik\" dedi. Dr.Olmaz, Şırnak\'ta bu tip ameliyatların yapılabileceğini gösterdiklerini de ifade ederek, \"Ameliyatımız ortalama 2.5 saat sürdü. Mehmet için güzel bir ameliyat oldu. Aslında Mehmet\'in buradaki en büyük avantajı kendi evinde ameliyat olmuş oldu. Buradan belki Adana\'ya Ankara\'ya gidecekti. Oraya zor şartlarda ailesiyle birlikte gidecekti. Aileside, kendiside zorlanacaktı. Ama burada kendi evinde ameliyat oldu. Taburcu olduktan sonra kendi evine gitti\"diye konuştu.

Ameliyata katılan doktorlardan Beyin Cerrahı Op.Dr.Mutlu Çifçi de, boyun kırığı olan hastalardan, hekime ulaşanların şanslı olduğunu anlatarak, \"Üst Servikal kırıklı hastaların çoğu olay yerinde hayatını kaybediyor. Şanslı insanlar hekime ulaşabiliyor. Bu operasyonu Şırnak ortamında yaptığımız için bizler mutluyuz. Başarılı bir ameliyat oldu. Hem hekimler için hemde hastamız için bir şans oldu\"dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan 21 yaşındaki Mehmet İlhan ise, boynunu kırdığı sırada kıpırdayamadığını, ancak ameliyat sonrası tamamen iyileştiğini belirterek, ameliyatı yapan doktorlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane girişinden görüntü

-Doktorların Mehmet ilhanı kontrol etmesi

-Op Dr. Burak Olmaz ve Op. Dr. Mutlu Çiftçi ile Hasta Mehmet İlhan\'ın konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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3)TÜROFED BAŞKANI AYIK: İRAN\'IN DÜNYAYA AÇILMA KAPISI TÜRKİYE\'DİR

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, \"İran\'ın dünyaya açılma kapısı Türkiye\'dir. Dolayısıyla orada yaşanan olumsuzluklar ister istemez İranlıların sadece Türkiye\'ye değil yurt dışına da olan seyahatlerini olumsuz etkiler. Oradaki sorunlar çözülürse hem bize dönük seyahatlerde hem de dünyaya açılma konusunda İranlı komşularımızın sıkıntıları ortadan kalkar\" dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, özellikle 5- 6 yıldır Türkiye\'nin güneyindeki komşularda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu bölgelerden gelen turist sayısında düşüşler yaşandığını belirtti. Osman Ayık, \"Dünyadaki turizm hareketi en çok komşular arasında gerçekleşir. Tabi biz bugüne kadar bu konuyla ilgili çok fazla konuşmadık da. Ama Dünya Turizm Örgütü\'nün verilerine baktığımız zaman dünyada yaklaşık 1 milyar 200 milyondan fazla insan seyahat ediyor. Bu seyahatlerin büyük bölümü birbiriyle komşu ülkeler arasında gerçekleşiyor\" dedi.

\'GÜNEY KOMŞULARIMIZDA CİDDİ SIKINTILAR VARDI\'

İran\'ın Türkiye\'nin önemli sınır komşularından olduğunu vurgulayan Osman Ayık, \"İran\'dan Türkiye\'ye dönük seyahatler gerçekleşiyor. Tabi ki biz hiçbir zaman, hiçbir komşumuzun sıkıntıya düşmesini istemeyiz. İç karışıklıkların yaşanmasını istemeyiz. Çünkü bu hem turizmi etkiler, hem diğer ilişkileri de olumsuz etkileyebilir. Nitekim son 5- 6 yıl içerisinde maalesef bizim güney komşularımızda ciddi sıkıntılar vardı, Suriye, Irak gibi ülkelerde devam eden sorunlar. İnşallah bir an önce İran\'daki sıkıntılar çözülür ve geçmiş yıllarda olduğu gibi sayılar oradan da gerçekleşir\" diye konuştu.

\'İRAN\'IN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI TÜRKİYE\'DİR\'

İran\'ın 80 milyona yakın nüfusu olduğunu aktaran Osman Ayık, şöyle dedi:

\"İran\'ın dünyaya açılma kapısı Türkiye\'dir. Dolayısıyla orada yaşanan olumsuzluklar ister istemez İranlıların sadece Türkiye\'ye değil yurt dışına da olan seyahatlerini olumsuz etkiler. Oradaki sorunlar çözülürse hem bize dönük seyahatlerde hem de dünyaya açılma konusunda İranlı komşularımızın sıkıntıları ortadan kalkar. Benim şöyle bir beklentim var İran\'la ilgili; olayların kısa süre içerisinde yatışmasını umuyorum. Önümüzde Nevruz dönemine yaklaşan 1.5- 2 aylık dönem var. İnşallah o zamana kadar sorunlar çözülür ve Nevruz ile başlayan İranlı misafir trafiğine de geçmiş yılların üstünde bir sayıyla başlarız.\"

Görüntü Dökümü

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- Havalimanı detay görüntüler

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

170 MB /// 02.47\"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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4)\'TERÖRİST MİYİM, NE ÇEKİYORSUN\' TEPKİSİ

ANTALYA\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri, görüntü alan medya mensuplarına \"Ben terörist miyim, ne çekiyorsunuz\" diye tepki gösterdi. Antalya\'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik, 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı girildi. Evleri arayan ekipler 1953 adet ecstasy hap, 167.4 gramı skunk olmak üzere 219 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 8 bin liraya el koyarken, 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri gazetecilere \"Ben terörist miyim, ne çekiyorsunuz\" diye tepki gösterdi. Şüpheliler, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık merkezine girmesi

- Terörist miyim, ne çekiyorsun\' tepkisi ve küfür etmesi

- Şüphelilerin çıkışı ve araçlara binmesi

- Sağlık merkezi dış plan

- Polis aracından

182 MB-- 01.40\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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5)ARANAN HÜKÜMLÜNÜN BASKIN ŞAŞKINLIĞI

ADANA\'da 17\'si hırsızlık 26 ayrı suç kaydıyla 19 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 23 yaşındaki Doğan Akipa, polisleri görünce \"Hep şafak vakti geliyordunuz, operasyon saati geçmedi mi?\" dedi.

2009-2017 yılları arasında 17 ayrı hırsızlık, 3 kasten yaralama, 2 uyuşturucu madde bulundurmanın yanı sıra yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma ve görevini yaptırmama gibi suçlardan hakkında 26 ayrı suç kaydı bulunun Doğan Akipa, 19 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 Haziran 2017 tarihinde tutuklu bulunduğu ve Ceyhan Tarım Açık Cezaevi\'nden firar eden Akipa\'yı, 8 ay boyunca kaçan hükümlünün saklandığı yeri tespit eden Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, eve bir baskın düzenledi. Kapıda polisleri gören Akipa, \"Polis hep şafak vakti operasyon yapar, operasyon saati geçmedi mi? Siz nerenden çıktını?\" dedi.

Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkışı

- Polis aracına bindirilmesi

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

SÜRE:33\" BOYUT:34 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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6)KIRKAĞAÇ\'TA ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen programla, Afrin\'deki harekatta şehit düşen askerler dualarla anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen askerler için Kırkağaç\'ta program düzenlendi. İstanbul Eyüp Sultan Cami İmam Hatibi Metin Çakar ve İstanbul Mecidiyeköy Cami İmam Hatibi Ali Derman da programa katıldı. Kırkağaç merkez Karaosmanoğlu Camii\'ndeki programda, şehitler için Kuran\'dan dualar okundu. Programa, çok sayıda Kırkağaçlı da katıldı. Kırkağaç Müftüsü Mehmet Deniz de görev yapan Mehmetçik ve şehitler için dua okudu.

Görüntü Dökümü

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- Camiden görüntü

- Hocaların kuran\'dan dualar okuması

Haber- Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Aydın), (DHA)