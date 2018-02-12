DHA YURT BÜLTENİ-4

1)YÜKSEKOVA\'DA POLİS ARACI, ZIRHLI ARACA ÇARPTI; 1 ŞEHİT, 2 YARALI



HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, devriye görevi yapan polislerin içinde olduğu hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kontrol noktasındaki zırhlı polis aracına çarptı. Kazada, devriye aracındaki 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Yüksekova- Hakkari karayolundaki Devlet Hastanesi yakınındaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Devriye görev yapan polislerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, iddiaya göre yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarındaki zırhlı polis aracına çarptı. Kazada, devriye görevindeki 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Yaralı polis memurları Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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2)DÜĞÜN EVİNDE KÜÇÜK KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞAN KOMŞU ÇIKTI



ADANA\'da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde uyuyan 3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Sedat Keser (20), ailenin komşusu çıktı. Keser\'in, cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğu bildirildi. Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak\'ta meydana geldi. Sokaktaki düğüne giden Sedat Keser, bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarıp cinsel istismarda bulundu. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacı için eve girdiğinde, Sedat Keser\'i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Keser\'e saldırdı. Çığlıkları duyan diğer davetliler de Sedat Keser\'e saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat Keser, iç çamaşırıyla evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Kalabalığın ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Sedat Keser, sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat Keser\'i arka kapıdan çıkardı. Keser, çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

\'İDAM EDİLSİN\'

Olayın ardından mahalledeki yakınları ve komşuları dün akşam durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Yürüyüşleri yasal olmadığı için polisin tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi.

Bir süre zanlı Sedat Keser aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONULDU

Küçük kızın ailesinin aynı sokakta oturan komşusu olduğu ortaya çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra Adana Kürkçüler Cezaevi\'ne konuldu.

Sedat Keser\'in diğer mahkumlar tarafından linç edilmemesi ve intihar etmemesi için tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi. Zanlının ayrıca hücrede 24 saat güvenlik kameraları tarafından izlendiği ve sürekli gözetim altında tutulduğu bildirildi.

ADANA/DHA

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3)ADANA\'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

ADANA\'da polis, piyasa sürülmek istenen 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirdi.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi\'ndeki bir evde kaçak rakı üretildiği ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen ekipleri odunluk odasında 2 bin 400 litre kaçak rakı ele geçirdi.

Olayla ilgi 1 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Sahte içki üretilen çadıra girmesi

- Kazanlarda ve bidonların içerisinde bulunan içkiliri incelemesi

SÜRE: 1\'29\" BOYUT: 90,08 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)

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4)ŞENKAYA\'DA KIZAK FESTİVALİ



ERZURUM Şenkaya\'da, Kaymakamlık, Belediye ve Doğa Sporları Kulübü tarafından bu yıl birincisi düzenlenen, \'Şen-Kay Hızek Festivali\' renkli görüntülere sahne oldu.İlçenin Şirankes mevkisinde yapılan festivalde 60 kişi, 12-18, 18-30 ve 30 yaş üzeri kategorilerinde yarıştı. Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda kızaktan düşen bazı yarışmacılar, küçük çaplı kazalar yaşadı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kızak yarışlarını Kaymakam Ömer Dereci ile Belediye Başkanı Görbil Özcan da izledi. Yapılan organizasyonların, bölgenin geçmişi ve kültürüne dayanması gerektiğini belirtti. Festivalin ilkini gerçekleştirmelerine karşın katılımın yoğun olduğunu aktaran Dereci, \"İyi bir organizasyon geçirdiğimizi düşünüyorum. Erzurum\'da kış organizasyonlarının daha fazla artırılması gerekiyor. Erzurum kar ve kış turizmi konusunda önemli noktada. Şenkaya ilçesi olarak bu organizasyonları ciddi anlamda önemsiyoruz, geleceğin de kış organizasyonlarında olduğunu düşünüyoruz. Bu organizasyonların önümüzdeki yıllarda devamının geleceğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

Belediye Başkanı Görbil Özcan da organizasyon hakkında olumlu tepkiler aldıklarını anlatarak, \"Kar, bizler için belki geçmişte zulümdü ama artık Erzurum kar turizminden ciddi şekilde faydalanmakta. İlçemizin yükselti ve ovalarında çok sayıda kar pisti var, kar kalitesi çok yüksek. Festivalle sosyal, kültürel ve ekonomik fayda sağlayalım istedik. Sosyal boyutunda ise insanlarımızı bir araya getirmek. Birliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Unutulmaya yüz tutmuş kızak kültürünü yaşatmaya çalışacağız. Festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz\" dedi.

Festivalde, katılımcılara sobada haşlanmış patates ve yöresel yemekler ikram edildi. Üç kategoride yapılan yarışmaların 12-18 yaş grubunda Emirhan Aktürk, 18-30 yaş grubunda Ensar Atasever ila 30 ve üstü yarışlarda ise İbrahim Altunkaynak birinci oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Görüntü Dökümü

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-Kızak festivali tabelası

-Kızak pisti

-Kızakların görüntüsü

-Özel tasarım kızaklar

-İstiklal marşının okunmaıs ve saygı duruşu

-Kızakların gelişi

-Yarışları izleyen ilçe halkı

-Emekli öğretmen Osman Aslan ile röp

-Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ile röp

-Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci ile röp

-Özel tasarım kızak yapan bir vatandaşla röp

(Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

(Süre: 4,00 / 437MB)

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5)KADINA ŞİDDETTE \'KAYINVALİDE\' FAKTÖRÜ

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi Sait Yıldırım, yüksek lisans bitirme tezi olarak kadına yönelik şiddeti araştırdı. Şiddete uğrayan kadınlarla görüşmeler yapan Yıldırım, \"Mülakatlarda, erkeğin annesinin, şiddet eylemlerinde aile içi ilişkilere etkisinin olduğu ortaya çıktı\" dedi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü\'nde, 2016 yılında yüksek lisansını tamamlayan Sait Yıldırım, yüksek lisans tezi için 8 aylık çalışma yaptı. Kadına yönelik şiddeti ele alan Yıldırım, şiddete maruz kalan 10 kadın ile yüz yüze görüşme yaptı. Şiddetin ortaya çıkışında, kadın faktörünün etkin rolü olduğunun tespit edildiğini belirten Yıldırım, \"Görüştüğümüz kadınlarda, şu yargıya vardık. Kadınlar, kendi çocuklarını yetiştirdiği zaman ailelerinden gördüğü yetiştirme süreçlerini dikkate alarak, kuşaklararası aktarım sürecini gerçekleştiriyor. Bu süreçte, kadının etkin rolü var. Çocuk yetiştirme sürecinde, kız ve erkek çocukların cinsel rollerini kadınlar belirliyor. Erkek çalıştığı için kadın çocukları yetiştirmekte, çocuğun cinsel tablosu anne üzerinden şekillenmektedir. Eğer anne, baba tarafından şiddete maruz kalıyorsa anne sessiz kalıyorsa çocuk da bunu görev kabul ediyor. Büyüdüğü zaman buna rıza göstermeye başlıyor\" dedi.

\'GELİR YETERSİZLİĞİ, ŞİDDETİN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN\'

Kadınların, şiddeti genellikle \'fiziksel\' olarak değerlendirdiğini; ancak ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddetin de etkin olduğunu kaydeden Yıldırım, \"Erkeğin çalışması durumunda üstünlük sağlamakta. Kültürün zaten erkeğe verdiği baskınlığı görmekteyiz. Erkeğin aile içinde söz hakkı olduğunu görüyoruz. Evinin ihtiyaçlarını karşılayamaması, kadının erkeğe karşı bir rıza göstermesine yol açıyor. Bu anlamda şiddetin önemli bir sebebi gelir yetersizliği olmakta. Görüştüğümüz kadınlardan ekonomik anlamda belli sosyal seviye altında olanların daha çok şiddet mağduru olduklarını gördük\" diye konuştu. Şiddet sebeplerinde ekonomik nedenlerin öne çıktığına vurgu yapan Sait Yıldırım, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının da şiddetin ortaya çıkmasına yol açtığına değindi. Kadına şiddette kültür faktörünün de olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

\"Ataerkil kültür değimiz geleneksel yapılarda bulunan aile içi ilişkilerde cinsiyet rollerinin farklı olması, cinsiyetin biyolojik olarak, kültürel olarak tanımlanması, şiddeti ortaya çıkarmıştır. Şiddeti, erkeğin kadın üzerinde kontrol altına alması için ön koşul olarak görülmekte. Kadınlara şiddet tanımlaması öncelikle dikkat çekici bir yargıya bizi sürükledi. Şiddetin bir psikolojik hastalık olarak kadınlara uygulandığı ortaya çıktı. Bu aslında şu demek. Kadının şiddete uğramasında herhangi bir sebep bulamaması, erkeğin psikolojik bir hastalık sahibi olduğunu işaret olarak bize söylüyor. Biz şu sonucu çıkardık. Erkeğin şiddeti kendine hak olarak görmesi kadının herhangi bir sebep bulmadan şiddet için zaten hiçbir sebep değildir de bir neden olmadan şiddete mağdur etmesi aslında kültür olarak bulduğu bir hak olarak karşımıza çıkmakta. Yani şiddet kadını kontrol altına alma açısından namus adı altında aile içi ilişkileri düzene koyma açısından erkeğe verilmiş bir hak olarak karşımıza çıkmakta.\"

\'ERKEĞİN AİLESİNİN ŞİDDET EYLEMLERİNDE KATKISI VAR\'

Aile içi ilişkilerin şiddet eylemlerinde etkin olduğunun görüldüğünü belirten Sait Yıldırım, \"Mülakatlarımızda, kadınların bize ifade ettiği birkaç önemli husus var. Erkeğin ailesinin, özellikle annesinin, şiddet eylemlerinde aile içi ilişkilere müdahalede katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Kayınvalide olarak kadın, gelin üzerinde otorite kurmak istiyor. Bunu da erkek evladı üzerinden gerçekleştiriyor. Normal şartlar altında kadın- erkek arasında problem olmazken, kayınvalide etkisi ve katkısıyla şiddet eylemleri ortaya çıkmakta. Bir anlamda kayınvalide, oğlunu paylaşmak istemiyor. Bu güç otoritesini kendi aile yapısından gördüğü otoriteyi kuşaklararası aktarılan bu kültürel ilişkiyi devam ettirmek istemektedir. Hem kadınları kontrol altına almak açısından hem de mevcut durumu korumak açısından namus adına kadınlara şiddet uygulandığını söyleyebiliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü(ÖZEL)

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-Sait Yıldırım\'ın kadınlarla konuşması

-Tez çalışmasını anlatması

( Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

(Süre: 05.44 Dk / 641 MB)

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6)AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞİN YAKINLARINA ÜCRETSİZ TIRAŞ

ERZURUM\'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, işyerlerine, Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek için Afrin\'de görevli askerlerin baba, kardeş ve çocuklarını ücretsiz tıraş edeceklerini belirten pankart astı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki erkek kuaföründe örnek bir kampanyaya imza atıldı. İş yerine astıkları, \'Afrin\'deki Mehmedim\'in babasına, kardeşine, çocuklarına tıraş bizden\' pankartı ile bunu duyuran Gürbüz ve Teper herkesi imkânı ölçüsünde destek olmaya çağırdı. Vatanı ve milleti için canını hiçe sayan Mehmetçik\'le gurur duyduklarını ve onların geride bıraktıklarına bakmak zorunda olduklarını vurgulayan Tolga Gürbüz, \"Askerlerimiz bizim için canını hiçe sayıyor. Onlara borcumuz var. Gelen şehit haberleri bizi çok etkiliyor. Arkadaşım Ferit Teper ile erkek kuaför dükkânı açtık. Açarken de böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı duyan lütfen duyuru yapsın. Afrin\'de evladı, kardeşi ve oğlu olan varsa gelirse memnun oluruz. Biz Mehmetçiğe borcumuzu parayla ödeyemeyiz\" diye konuştu. Açılış törenine katılan davetliler, Mehmetçik için dua etti.

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)

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-İki ortak işyerine astıkları pankartın önünde dururken

-Tolga Gürbüz ile röp

-Tolga Gürbaz\'ün traş etmesi

-Bir müsteri ile röp

-Dua edilmesi

-Başkanın kurdaleyi kesmesi

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 01.47 / 326 MB)

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7)SEVGİLİYE HEDİYEDE MÜCEVHER ÖNDE

ALTIN ve dolardaki artışa karşın mücevherlere olan ilgi azalmazken, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hediye olarak vatandaşlar mücevherleri tercih ediyor.14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlitke, sevdiklerine özel hediye almak isteyenler değerli taşlara ilgi gösteriyor. Bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar çıkan farklı fiyat kategorilerindeki mücevherler alıcılarını beklerken, iş yeri sahipleri de ilgiden memnun. Bir mağazanın Satış Sorumlusu Erdem Temur, 14 Şubat nedeniyle mücevherlerin öne çıktığına işaret ederek, “İnsanlar, sevdiklerine verebilecekleri kıymetli hediye olarak mücevherleri görüyorlarö dedi.

Son dönemlerde altın ve dolardaki yükselişlerin mücevher piyasasını fazla etkilemediğini de belirten Temur, “Geçtiğimiz yıl da Sevgililer gününde mücevhere büyük ilgi vardı, o ilgi bu yıl da var\" ifadelerini kullandı. Mücevher fiyatları konusunda da Temur, “Tektaşlar bin liradan başlıyor. En pahalı ürünlerimiz genelde abiye gerdanlık ürünlerimiz, onlar da 300-400 bin liraya kadar çıkıyor, nedeni ise üzerindeki pırlanta\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Mücevher detaylar

-İşletmeci görüşleri

2 DK 13 SN 247 MB

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