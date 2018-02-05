DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ŞEHİT TEĞMEN ÇUBUKÇU\'NUN CENAZESİ ŞANLIURFA\'DA

SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun cenazesi, uçakla memleketi Şanlıurfa\'ya getirildi.Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun cenazesini, Şanlıurfa GAP Havalimanı\'nda Vali Abdullah Erin, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, şehidin İzmir\'de oturan annesi Yasemin, babası Mehmet ve kız kardeşi Ayşe Ceren ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Törende, şehit ağabeyinin kamuflajını giyen kız kardeşi Ayşe Ceren\'i ve annesi Yasemin Çubukçu\'yu kadın askerler teselli etmeye çalıştı.Uçaktan alınarak cenaze aracına konan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, uzun araç konvoyu eşliğinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek morga kondu.

Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun cenazesi, öğle vakti Ulu Cami\'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Görüntü dökümü

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- Hastane morgu önünde bekleyen kalabalık

- Şehidin annesi, kız kardeşini teselli etmeye çalışan kadın askerler

- Hastane morgundan ayrılan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA)

( 224 MB)

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2)KAŞ\'TAN MEHMETÇİĞE SEBZE VE MEYVE

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kampanyada toplanan turfanda sebze ve meyve, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde başlatılan kampanyada ilçeye bağlı Kınık, Ova, Yeşilköy, Çavdır, Çayköy, Patara, Kasaba, Dirgenler ve Karadağ mahallerindeki üretici ve komisyonculardan domates, biber, salatalık, marul, elma ve portakal olmak üzere 2 ton sebze ve meyve toplandı. Sebze ve meyvelerin yüklendiği TIR, Afrin\'de görev yapan Mehmetçik ve yöre halkına ulaştırılmak üzere Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığı\'na teslim edilmek üzere dün yola çıkarıldı.

TIR\'ın yola çıkarılması dolayısıyla Kınık Mahallesi Toptancı Hali\'nde tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, Ak Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Vakıf Müdürü Ayhan Yıldırım, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaş katıldı.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, \"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Zeytin Dalı Harekatı ile ülkemizin birlik ve beraberliğini, vatanımızın bütünlüğü, hudutlarımızdaki terör belasını defni için harekata başlamıştır. Bölgemizden topladığımız sebze ve meyveyi kahraman ordumuza moral ve destek için yola çıkarıyoruz. Allah Mehmetçiğimize güç ve kuvvet versin\" dedi.

Kaymakam Bilgihan Bayar \"Bugün burada devletimizin mücadelesine ve Zeytin Dalı Harekatı\'na karınca kararınca ufak destek de sizden gidiyor. Rabbim askerlerimizin burnunu kanatmasın\" diye konuştu.

Ardından bir din görevlisinin yaptığı duayla sebze ve meyve yüklü TIR uğurlandı.

Görünüt Dökümü

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- TIR\'dan görüntü

- Sebze ve meyvelerin yüklenmesi

- Törene katılanlar

- Duadan bölümler

- Konuşmalar

- TIR\'ın çıkışı

125 MB /// 03.56\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)

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3)APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

ESKİŞEHİR\'de 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında 3\'üncü kattan atlayan 1 kişi ile dumandan etkilenen 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak\'ta, çoğunluğu üniversite öğrencilerinin kaldığı 4 katlı apartmanın birinci katında Oğuzhan E.\'nin kirada oturduğu dairenin mutfağında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler duman nedeniyle üst kat dairelerde mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye merdiveniyle indirdi. Bir kişi ise 3\'üncü kattan, apartmanın arka bahçesine atlayınca hafif yaralandı. Yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen biri itfaiye eri, 7 kişi ile 3\'üncü kattan atlayan kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

PATLAMA SESİ İDDİASI

Yangın sırasında Oğuzhan E.\'nin evde olmadığı belirtildi. Apartman sakinlerinden bazıları patlama sesinin ardından binayı dumanın kapladığını, yangının mutfaktaki buzdolabının patlamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerindeki itfaiye araçlarının,

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa bindirilmesi,

-Görgü tanıklarının konuşmaları,

-Apartman 3\'üncükatından atlayan ve dumandan etkilenenlerin yürüerek ambulansa götürülmeleri,

-Yangının meydana geldiği evin içinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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4)GÖRME ENGELLİ ŞAMPİYON SATRANÇÇI İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

GÖRME engelli milli satranç sporcusu Ünal Dönmez (25), Türk sporcuların henüz madalya kazanamadığı Görme Engelliler Dünya Şampiyonası\'nda dereceye girip, ilki başarmak istiyor.

Malatya\'da oturan Ünal Dönmez, ilkokul çağında yaşadığı tavukkarası hastalığı sonrası görme yetisinin büyük bölümünü kaybetti. Eğitim gördüğü okulda 12 yaşında beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle satranç öğrenen Ünal Dönmez, 8 yıldır profesyonel olarak ilgilendiği satranç sporunda Türkiye şampiyonluğu kazanıp, milli takıma seçildi. Görme engelli birey olarak yaşadığı zorlukları satrançla \'mat\' ettiğini kaydeden Ünal Dönmez, milli takımda da uluslararası şampiyonalarda satrançta madalya kazanan görme engelli ilk sporcu olmak istediğini aktardı.

\'SATRANÇ SABIR VE DOĞRU KARAR VERMEYİ ÖĞRETTİ\'

Satrancın yaşamında önemli bir rolü bulunduğuna değinen Ünal Dönmez, satrancın sabır gerektirdiğini ve hayatında da sabırlı olmaya yol gösterdiğini anlattı. Satrancın bireysel spor olması nedeniyle kişinin doğru karar verme yetisini güçlendirdiğine dikkati çeken Ünal Dönmez, ekip çalışmasında da takım ruhunu pekiştirdiğini aktardı. Satrancın kişinin bir şeye odaklanmasını artırdığını dile getiren Dönmez, odaklanmanın da başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi. Satrançta ve hayatta başarının sırrını anlatan Ünal Dönmez, \"Satranççılar arasında bir söz vardır. Ne kadar satrançla ilgileniyorsan, o kadar iyi satranççısındır. Yetenek önemli ama istek arzu, yetenekle birleşirse başarılı olabiliyorsunuz. Başarının sırrı çok basit, gerçekten istemek\" diye konuştu.

\'HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MİLLİ TAKIM DERECESİ\'

Ağustosta Polonya\'da düzenlenecek Görme Engelliler Dünya Şampiyonası\'na katılmak istediğini vurgulayan Ünal Dönmez, \"Milli takım olarak uluslararası alanda Avrupa ve dünya şampiyonasında henüz başarı elde edemedik. Bu sene takım sıralamasında derece yapma isteğimiz var. Burada sadece bir ya da 3 kişinin iyi olması yetmiyor. Takım olarak çok iyi sporcular olmalıyız. Çok çalışmalıyız. İnanıyoruz ki bir gün derece gelecek. Her sporcunun istediği gibi ben de başarılı olmak istiyorum ama bazen satrançta sürprizler, anlık hatalı kararlar verilebiliyor\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Ünal Dönmez\'den detay görüntü

- Ünal Dönmez röportaj

- Ünal Dönmez satranç oynarken görüntüsü

Haber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

312 NB /// 2.49\"

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