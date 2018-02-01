DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 13\'ÜNCÜ GÜN; 790 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 13\'üncü gününde 790 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 20 Ocak\'ta saat 17.00\'de 72 savaş uçağının havalanması ile başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 13\'üncü gününe girdi. TSK ve ÖSD birlikleri, Hatay ve Kilis\'ten giriş yaptığı Afrin kırsalındaki köyler ile kritik Burseya Dağı\'nı ele geçirdikten sonra yeni hedeflerine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

ETKİSİZ HALA GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 790 OLDU

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı\'nda bugüne kadar etkisiz hala getirilen terörist sayısının 790 olduğunu bildirdi. Açıklama şu bilgiler verildi: \"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU-Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Kasım NARCI-Eser PAZARBAŞI-Güven USTA-Burak EMEK-İdris TİFTİKÇİ-Yılmaz BEZGİN /KİLİS-HATAY, (DHA) -

========================================================

2)KİLİS\'E GECE 2 ROKET ATILDI

EV SAHİBİ SABAH FARKETTİ

Suriye\'nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden dün gece ateşlenen 2 roket, Kilis kent merkezindeki bir evin duvarı ile zeminindeki dükkana isabet etti. İlk roket, Ekrem Çetin Mahallesi\'nde bulunan Mehmet Baloğlu\'na ait evin duvarına isabet etti. Roketin düştüğü anı duymadığını söyleyen Mehmet Baloğlu, \"Eşim ve çocuklarım yakınlarımın evindeydi. Ben de yalnız kalıyordum. Roket düştüğünü duymadım. Sabah fark edince de polise ihbarda bulundum. Can kaybımız yok. Sağlık osun\" dedi. Diğer roket ise Barış Mahallesi\'ndeki İbrahim Halil Almaz\'a ait evin zeminindeki dükkana isabet etti. Vatandaşların sabah fark ettiği roketli saldırıların yapıldığı yerlerde polis tarafından inceleme yapıldı. Gece ayrıca Hatay\'ın Kırıkhan ilçesine düştü, bu olaylarda ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Roketin düştüğü ev

-Ev sahibiyle röp

-Detaylar

Taylan YILDIRIM-Burak EMEK-KİLİS/DHA

=========================================================

3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROKET SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN FATMANIN BABASINI ARADI

ERDOĞAN:ALÇAKLAR BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYOLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine roket düşmesi sonucu şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar\'ın babası Ahmet Avlar\'ı telefonla arayıp sabır diledi.

Reyhanlı ilçesine düşen roketli saldırıda hayatını kaybeden lise öğrencisi Fatma Avlar\'ın babası Ahmet Avlar\'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aileye sabır diledi. Terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Erdoğan, aile içini gerekli her türle desteğin sağlanacağını söyledi. Erdoğan, saldırıda yaralı kurtulan Avlar\'ın diğer çocuğu Bilgey Avlar için şifa dileyip, \"Bu alçaklar bunun bedelini çok ağır ödüyorlar, ödemeye de devam edecekler. Bunlarını hesabını sormadan, gazilerimizin şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız\" dedi. 5 çocuk babası Ahmet Avlar ise, \"Vatanımız milletimiz sağ olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın şehit Fatma Avlar\'ın babası Ahmet Avlar\'ı ile telefonda görüşmesi

(Murat KİBRİTOĞL-İbrahim MAŞE-REYHANLI HATAY-DHA)

==========================================================

(ÖZEL HABER)

4)MİLLİ KÖPEK IRKLARI, TÜRKİYE\'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREVDE

TÜRKİYE\'nin önemli değerleri olarak Anadolu\'nun çeşitli yörelerinde yetişen \'Kangal\', \'Akbaş\', \'Aksaray Malaklısı\' ve \'Çatalburun\' cinsi köpekler, ırk özellikleri ile dünya çapında tanınıyor. Türkiye\'nin milli markaları olan köpekler şimdilerde asayiş, sınır güvenliği, arama-kurtarma ve narkotik çalışmaları gibi kritik görevleri yerine getiriyor.

ANADOLU ASLANI \'KANGALLAR\'

Kendine has özelliği, sahibine bağlılığı, koruma içgüdüleri dünya çapında nam sahibi olan Kangal köpekleri ilginç tarihi ile dikkat çekiyor. Bir rivayete göre bu köpeğin milattan önce Asurlular ve Babiller zamanında türediği, aslan ve kaplan gibi vahşi hayvanlara karşı korunmak, savaşlarda yararlanmak amacıyla büyük bir özenle yetiştirildiği anlatılıyor. Ayrıca, Hint mihracesinin dönemin Osmanlı padişahına (Yavuz Sultan Selim veya 4\'üncü Murat) köpek hediye ettiği ve bu köpeğin boğuştuğu aslanı öldürdüğü ve büyük beğeni kazanarak Osmanlı\'da kullanıldığı da rivayetler arasında yer alıyor. Osmanlı ordusunun doğu seferi sırasında yanlarında getirilen köpeğin Kangal ilçesi Deliktaş köyü yakınlarında kaybolduğu ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı, Kangal\'daki köpeklerin bu köpeğin soyundan türediği rivayetler ediliyor. 17\'nci yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde \'aslan kadar kuvvetli\' olarak bu köpekleri tarif ettiği biliniyor. Osmanlı Devleti\'nin kurucularının bu köpeği beraberlerinde Anadolu\'ya getirdikleri ve Osmanlı\'nın Avrupa\'ya yayılmasıyla çoğu Avrupa çoban köpeğinin de bu ırktan türediği da iddialar arasında. Menşei Sivas\'ın Kangal ilçesi olan köpekler son zamanlarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri tarafından toplumsal olaylarda caydırıcı olarak kullanılmaya başlandı. Ayrıca Kangal köpekleri orduda da sınır karakollarında görev alarak milli sınırların korunmasında yardımcı unsur olarak kullanılıyor. Kangal köpekleri özellikle soğuğa dayanıklı, iyi bir koruma köpeği olarak biliniyor. Anadolu\'da sürülerin yırtıcı hayvanlara karşı korunmasında etkin rol alıyorlar. Sahibine bağlılıkları duygusal boyutlara varan hayvanlar, çocuk dostu olarak da biliniyor. Çok cesur, kuvvetli, çevik ve hızlı koşan bir hayvan olan Kangallar verilen görevi canı pahasına da olsa yaparlar.

Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi İşletmecisi Hüseyin Yıldız dünyaca ünlü kangal köpeklerinin tarihi ve genel özellikleri hakkında bilgi verdi. Kangal köpeğinin doğal bir soy olduğunu söyleyen Yıldız, \"Kangal köpeği naturel bir soydur. Dominanttır, özgündür, bağımsız, güçlü, sadık ve dünya köpeklerinin en safı ve dünya köpeklerinin lideridir. Kangal köpeği insanla aradaki sevgi dilimi ve bağını çok iyi bir yaptırım olarak görür. Kangal köpeği dişilerde boyu 80 santimetreye kadar çıkabilir. Erkeklerde ise 100 santimetreye kadar gelir. Ağırlıkları da 75 kilo ile 100 kilo arasındadır\" dedi.

Kangal köpeklerinin bozkıra uyumlu bir doğal ırk olduğunu ifade eden Yıldız şöyle konuştu:

\"Tüyleri kış şartlarına göre dizayn edilmiştir. Kabarıktır. Eksi 30 dereceye kadar dayanıklı bir yapıya sahiptir. Onun için de mutlaka tüy katmanlarının çok sık olması lazımdır. Anlattığım gibi üstü sert kıllarla, altı daha önce ama kaz tüyü yapılı kıllarla örtülüdür. Kangal köpeklerinin kuyrukları kalındır. Bunların üç türleri vardır. Birisi spiral şeklinde tamamen sarar ve sırta getirir. Bir tanesi 9 tarzında tutar, bir tanesini hilal şeklinde sadece sırtına değdirir. Esas kritere göre 9 yapan kalın kuyruklu ve hakkında hiçbir hata vermeyen tipolojidir. Yani bunları içermeyen bir köpeğe biz, \'Kangal köpeğinde eksik var\' deriz.\"

ESKİŞEHİR\'İN GURURU \'AKBAŞLAR\'

Amerika Birleşik Devletleri\'nde (ABD) \'En iyi sürücü bekçi köpeği\' seçilen Akbaş cinsi köpekler Eskişehir\'de yetiştiriliyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sarar Şirketler Grubu\'nun Protokol Müdürü olan, Akbaş Çoban Köpeklerini Koruma Derneği eski başkanı Alaattin Çoban, fabrika bahçesinde 50\'nin üzerinde Akbaş cinsi köpek yetiştirdiklerini belirtti. Akbaş köpeklerinin en iyi çoban köpeği olduğunu söyleyen Alaattin Çoban,

\"Akbaş çoban köpeklerinin dostunu ve düşmanı çok iyi tanıdığını belirten Alaattin Çoban, \"Akbaş çoban köpeği sahibini tanır, saygı gösterir, yanında bir misafir varsa o misafire dokunmazlar ama misafiri de asla yalnız bırakmazlar, sahibine bir şey yapar diye. Dağda sürünün başında çoban köpeği olarak bıraktığınız zaman da sürüyü de kesinlikle bırakmaz. Bu kadar asil bir köpektir\" dedi.

Akbaşların ortalama 60-70 kilo ağırlığında, 80 santimetre boyunda olduklarını belirten Alaattin Çoban, \"Kafalarının, patilerinin büyük olması ve beyaz renk olmaları akbaşların en büyük özelliğidir\" diye konuştu.

Ana vatanları Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesi olan akbaş köpeklerinin çok zeki olduğunu ifade eden Alaattin Çoban, bu köpeklerin 1997 yılında ABD\'de \'En iyi sürü bekçi köpeği\' seçildiğini söyledi. Akbaşların ABD\'ye gidiş hikâyesini de anlatan Çoban şöyle konuştu:

\"Yıllar önce, Amerika Birleşik Devletleri\'nden Türkiye\'ye gelen kişiler Sivrihisar bölgesinde araştırma yapmışlar. Amerikalılar, Sivrihisar\'daki akbaşların çok kıymetli olduğunu anlayıp bunlardan bazılarını ülkelerine götürmek istemişler. Sivrihisarlılar da \'Ne olacak alın size hediyemiz olsun\' demiş ve akbaş köpeklerini hediye etmiş. Yaptığımız araştırmaya göre Amerika\'da 6 bin kadar akbaş çoban köpeği var. Türkiye\'de ise Akbaş köpeklerinin az sayıda olması üzücü bir durumdu. Bu nedenle benim başkanlığımda Eskişehir\'de Akbaş Çoban Köpeklerini Koruma Derneğini kurduk.\"

Akbaş köpeklerinin Emniyet teşkilatında da kullanılmaya başladığını da hatırlatan Alaattin Çoban \"İstanbul\'da polis teşkilatının akbaş köpeklerini asayiş olaylarında kullanmalarından dolayı mutluluk duyuyoruz\" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a da bu köpeklerden 2 adet hediye edildiğini sözlerine ekledi.

\'AKSARAY MALAKLISI\' HEYBETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası sarkık dudağı ile biliniyor. Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa \'Malaklı\' dendiği için bu köpekler \'Aksaray Malaklısı\' olarak adlandırılıyor. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İki ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliğe ulaşabiliyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çelebi\'nin seyahatnamesinde \'Anadolu\'da bir \'Aslan\' gördüm\' şeklinde geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde \'Anadolu Aslanı\' olarak da adlandırılabiliyor.

Çiftliğinde, eşi ve çocuklarıyla birlikte \'Aksaray Malaklı\' köpeğini yetiştiren Aksaray Malaklı Çoban Köpekleri Derneği Başkanı Hikmet Dursun, şunları söyledi:

\"Aksaray Malaklısı, güçlü, cesur ve asil bir köpektir. Orta Anadolu\'nun yerli ırk köpeklerinden en irisidir. \'Sivas Kangalı\' köpeğinden daha cüsseli ve ağır başlıdır. İnsanlara mülayimdir. Bu nedenle de ailemle birlikte besleyip, büyütüyorum. Sadık ve akıllı bir köpek olduğu içinde bekçi görevinde çok iyidirler. Vücut yapıları döşünden arkaya doğru, genişten inceye doğru gider ve aslan tipindedir. Sivas Kangalından kaburga yapıları biraz daha büyüktür. Yavru köpekler, günlük 15-20 yumurta ve 2-3 litre süt ile besleniyor. Büyüdüklerinde ise sütlü ekmek ve etle beslenirler. Günlük 3-4 kilo et tüketebiliyorlar. Yavru köpekler 2 ila 3 bin liraya, 1 yaşını doldurmuşlar 30 ila 40 bin liraya, daha sonrası yaşları ise 100 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor.\"

KOKUYA DUYARLI \'ÇATALBURUN\' SAFLAŞTIRILIYOR

Anavatanı Mersin\'in Tarsus ilçesi olarak bilinen Çatalburun cinsi köpekler de Türkiye\'nin önemli değerleri arasında yer alıyor. Yurt dışında \'Turkish Pointer\' olarak tanınan ve ortalama ömürleri 10-13 yıl arası olan Çatalburunlar sevecen, sahiplerinin sözünden çıkmayan itaatkar özellikleriyle dikkat çekiyor. Adlarını burunlarının şeklinden alan köpekler, koku alma duyularının güçlü olmasıyla tanınıyor. Sakin yapıları nedeniyle daha çok ev köpeği olarak tercih ediliyorlar. Av köpeği olarak da kullanılan bu köpekler ayrıca narkotik polis köpeği, arama kurtarma köpeği olarak da görev yapıyor. Avcılıkta kullanılan Çatalburunlar, avın yerini belirleme olarak bilinen \'Ferma\' hareketin ise donma ve ayak kaldırma şeklinde yerine getiriyor. Özellikle çocuklarla olan diyaloğu ve oyunseverlikleri nedeniyle hasta çocukların rehabilitasyonun da da kullanılabileceği öngörülüyor.

Mersin\'de yürütülen, Tarsus Çatalburun ırkı av köpeğinin ıslah ve tescil çalışmalarında yüzde 57 oranında ilerleme kaydedildi. Irkın sayısının artırılması yönündeki çalışmalar da sürüyor. Tarsus\'un değerlerinden biri olan Çatalburun köpekleri için gerçekleştirdiği saflaştırma çalışmaları ile ırkın uluslararası köpek ırkları arasında yer almasını hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, konu ile ilgili çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Avcılık yeteneklerinin yanı sıra, hemen her şartta koku sürebilme yetenekleri sayesinde ideal narkotik ve arama-kurtarma köpeği adayı olan Çatalburun köpeklerinin orijini ve genetik aktarımını gözlemleyen Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde elde edilen yavrularla beraber saflaştırma çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme kaydetti.

Çalışmalar kapsamında Çatalburun köpeklerinin geçmişi hakkında Tarsus\'un civar köylerine ve Avcılar Kulübü\'ne ulaşan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı incelemeler sonucu standartlara uyan köpekleri çalışmalara katkı sağlamaları amacıyla merkeze getiriyor. Çatalburun Kayıt Formu ile hayvan sahiplerine ulaşan ekipler, köpekleri çalışmalara katkı sağlamaları amacıyla Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde misafir ediyor. 19 erkek, 36 dişi toplamda 55 yetişkin köpek, 3 erkek, 2 dişi toplamda 5 orta boy yavru ve 19 yeni doğan yavrunun bulunduğu merkezde çipleme ve kayıt işlemleri yapılarak, köpekler fotoğraflanıyor.

Merkezde yapılan çalışmalar sonucu soy kütüğü oluşturulan köpekler rastgele yerine, planlı bir şekilde çiftleştirilerek, elde edilen yavrularla saflaştırma çalışmalarına katkı sağlanıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kangal köpeği görüntüler

-Yavru Kangal köpekleri

-Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız\'ın konuşması

-Akbaş köpeği çiftlik görüntüleri

-Akbaş köpeği genel görüntüler

-Alaettin Çoban\'ın açıklaması

-Aksaray Malaklısı görüntüleri

-Hikmet Dursun\'un açıklamaları

-Çatalburun köpek çiftliğinden görüntüler

-İsmini aldıklarını burunlarının görüntüsü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Hasan BÖLÜKBAŞ/SİVAS-ESKİŞEHİR- MERSİN-AKSARAY,(DHA)

(596 mb)

====================================================================

5)ARDAHAN\'DA KAR YOLLARI KAPATTI

ARDAHAN\'ın Posof İlçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, \"İlçede aralıksız yol açma çalışmaları sürüyor. Buna rağmen 46 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Bir taraftan açtığımız yollar fırtına ve kar yağışı nedeniyle tekrar ulaşıma kapanıyor. Köy yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmalar aralıksız devam ediyor\" diye konuştu. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi\'nde de ulaşım güçlükle sağlanırken, Ardahan\'ı Şavşat\'a bağlayan Sahara Geçidi\'nde ise ulaşım durma noktasına geldiği ve büyük araçların karayolunu kullanmasına izin verilmediği belirtildi. Dünden beri etkili olan kar yağışı ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önündeki karı temizleme telaşına düştüler. Kar yağışı ardından çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Görüntü dökümü

----------------------------

-Çevredeki kar kütlesi

-Paletli ambulansla yol açma çalışması

-Araç sürücüsünün konuşması

-Sağlık ekiplerinin sağlık ocağı önünün karını temizlemeleri

-Vatandaşların kar temizleme çalışması

-Yaşar Ergün isimli vatandaşın konuşması

-Kar temizleme çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)

===========================================================

6)KARLI YAYLALARDA PİKNİK

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesi ve sömestir tatilini değerlendirmek isteyen bölge halkı karla kaplı yaylalarda piknik yaptı.

Gazipaşa\'da güneşli havanın etkisiyle sıcaklık yükselince bölge halkı da piknik için yayla yollarına doğru çıktı. Belbaşı, Gökkuzluk, Ekinçalı, Günnercik ve Maha gibi yaylalara ulaşımı sağlayan karla kaplı yol kenarlarıyla bölgedeki ilk yayla olan Belbaşı\'na çıkan halk, piknik yaptı. Çocuklar ise kartopu oynadı, kardan adam yaptı.

Mersin\'in Mut ilçesinden akraba ziyaretine gelen Mut Çıtlık Doğa ve Yürüyüş Grubu üyesi Zeynep Gezer, \"Gazipaşa\'ya akrabalarımı ziyaret için geldim. Okulların da tatil olması dolayısıyla çocukları, yeğenleri aldık, geldik. Çok beğendik, çocuklar da çok sevdi. Kartopu oynadık, piknik yaptık. Tatili değerlendiriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Karla kaplı Belbaşı Yaylası\'ndan görüntüler

- Çocukların kar topu oynaması

- Piknik yapan, mangal yakan piknikciler

- RÖP: Zeynep Gezer

218 MB /// 03.35\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

==========================================================

7)TÜROFED BAŞKANI AYIK: RUSYA\'DAKİ HEDEF 6 MİLYON

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rusya\'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası\'nın Türk turizmine olumsuz yansımayacağını söyledi. Rusya\'da bu yıl hedeflerinin büyük artışlar olduğunu aktaran Ayık, \"5 milyonun üzerinde 6 milyona yaklaşan bir rakamı görmek hedef\" dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2017\'nin Rus pazarında rekor yıl olduğunu belirtirken, öngörülerinin 2018 yılında da Rusya\'dan çift haneli bir büyümenin tekrar yaşanabileceğini aktardı. Rusya\'da bu yıl 14 Haziran\'da başlayıp 15 Temmuz\'da sona erecek Dünya Kupası organizasyonunun Türk turizmine herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını aktaran Osman Ayık, \"2017 yılında Rusya Federasyonu\'ndan tarihi bir rekor kırdık. Bugüne kadar ulaştığımız en iyi rakama ulaştık. Ama tabi 2018 yılında bu oranda bir artış olur mu? Zaten bizim 2014 yılında Rusya Federasyonu\'ndan ağırlamış olduğumuz bir misafir sayımız vardı 4.5 milyon civarındaydı ve bu sene onun üzerine çıktık. Bu bizim oradaki bloklaşmış, kemikleşmiş bir potansiyelimizdi. 2017 yılında bunun üzerine çıktık. Tabi ki bunda önemli etkiler vardı. Fiyatlardaki cazibe de buna önemli katkı yaptı\" dedi.

\'HAZIR BİR POTANSİYELİMİZ VAR\'

2018 Dünya Kupası\'nın Rusya\'da farklı şehirlerde yapılacağını vurgulayan Osman Ayık, \"Net rakamı bilmiyorum ama 10\'a yakın şehirde oynanacak maçlar. Bir ay civarında sürecek bir turnuva. Geçen yıllarda da bizim diğer kaynak pazarlarımızda da benzer organizasyonlar vardı. Ama ben şuna inanıyorum Rusya Federasyonu\'nda 150 milyona yaklaşan bir nüfus var ve burada da bizim oluşmuş hazır bir potansiyelimiz var. Bu rakamın gerisine gideceğimizi düşünmüyorum. Bunun üzerine koyacağımız rakam önemli bence. Rusya Federasyonu\'ndan da çift haneli bir büyümeyi bu sene gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Tabi ki şartlar neyi gösterecek onun için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama o pazarda da bizim hala cazibemiz devam ediyor. Fiyatlarımızdaki çekicilik devam ediyor. İşletmelerimizin standardı ve Rusya Federasyonu\'ndan gelen misafirlerimizin Türkiye ile ilgili olan bir takım alışkanlıkları da var. Bu ülkeyi çok iyi biliyorlar, bizden aldıkları servisi ve hizmeti de çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla ben Rusya Federasyonu\'nda da çift haneli bir büyümenin 2018 yılında gerçekleşeceğini düşünüyorum\" diye konuştu.

\'HEDEF 6 MİLYONA YAKLAŞMAK\'

Rusya\'daki hedeflerinin büyük artışlar olduğuna işaret eden Osman Ayık, \"Yani 5 milyonun üzerinde 6 milyona yaklaşan bir rakamı görmek hedef, tabi ki amaç odur. İnşallah da gerçekleşir\" dedi.

Görüntü dökümü

----------------------

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

(HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

126 MB /// 02.04\"

=========================================================



8)BİTCOİN ALMAYA GELEN 2 KİŞİNİN 182 BİN DOLARINI GASP ETTİLER

İSTANBUL\'dan Antalya\'ya \'bitcoin\' (sanal para) almak için gelen 2 kişinin, 182 bin dolarını silahla gasp ettiği ileri sürülen 4 şüpheliden 2\'si içkili eğlence merkezinde gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin yurt dışına kaçtığı, diğerinin savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay, 8 Aralık\'ta saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak\'ta meydana geldi. Ukrayna\'da yaşayan Mustafa Kerimov, Antalya\'da anlaştığı kişilerden bitcoin almaları için İstanbul\'da yaşayan kuzenleri Yaşar Dağgüvan ile Asker Kazımoğlu\'nu Antalya\'ya gönderdi. A.A., K.K., S.H. ve T.Ç., 182 bin dolara anlaştıkları bitcoin alışverişini gerçekleştirmek için Antalya Havalimanı\'na gelen 2 kuzeni kiraladıkları araçla alıp, kiraladıkları lüks villaya götürerek pazarlığa başladı. Alışveriş sırasında şüphelilerden Özbek A.A. tabancayla tehdit ederek, kuzenlerin yanındaki para dolu poşeti gasp etti. Şüpheliler daha sonra araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Olayın ardından kuzenler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis, eşkâl bilgileri doğrultusunda çalışma başlattı. Polis çalışmalarını sürdürürken, şüphelilerden T.Ç. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek teslim oldu. Diğer şüpheli A.A\'nın ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kumarhane işlettiği öğrenilen K.K. ve S.H\'yi bir içkili eğlence merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden çıkarılışı

Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden detay

Polis arması ve Asayiş Şube Müdürlüğü yazısından detay

Şüphelilerin üzerlerinden çıkarılanların eşyaların ekip aracına yerleştirilmesi

113 MB///1,02 DK

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

===========================================================

9)ADAÇAYI, GELECEKTE PASTALARI SÜSLEYECEK

AKDENİZ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Topuz ve ekibinin gelecekteki hedefi, adaçayının toz olarak fırıncılık ve pastacılık alanında kullanılması.

Prof. Dr. Ayhan Topuz ve ekibinin uzun yıllardır devam eden çalışmaları sonunda, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan adaçayı sıcak suda çözünebilir toz forma dönüştürüldü. 2005 yılından bu yana devam eden 3 ayrı proje sonunda elde edilen ürün için patent aşamasına gelindi. Prof. Dr. Ayhan Topuz, bitki çaylarının kullanımının binlerce yıl öncesine dayandığını belirterek, “İnsanlık 9 bin yıldır var ve 9 bin yıldır da bitki çayları bilinip kullanılıyor\" dedi. 2005 yılından bu yana adaçayı ile ilgili araştırmalar yaptıklarını ifade eden Prof.Dr. Topuz, “Adaçayı Akdeniz kuşağındaki Türkiye, İtalya, Yunanistan, Cezayir, Lübnan, Suriye\'de var. Ama özellikle Türkiye ve Yunanistan\'da çok yaygın. Bizim ülkemizde ayrıca endemik türler var\" diye konuştu. Adaçayı ve dağ bitkisinin 97 farklı türü bulunduğuna dikkati çeken Prof.Dr. Topuz, “Bunlardan hangisi bizim aradığımız türdür, bu bir uzmanlık işi. İşte biz de 2005 yılından üniversite olarak tanımlanmış bitkileri çalıştık\" ifadelerini kullandı.

ANTALYA\'NIN FARKLI BÖLGELERİNDEN ADAÇAYI TOPLADIK

Prof.Dr. Ayhan Topuz, Prof.Dr. Feramuz Özdemir ile birlikte ardışık 3 farklı projede, Antalya ve çevresinde yayılış gösteren bitkinin özellikleri ve etken madde kompozisyonlarının araştırılarak bu bitkilerin tarımsal üretim amaçlı kültüre alındığını belirtti. Prof.Dr. Topuz, “Ve bu bitkiler kültür koşullarında yetiştirilen bitkilerle karşılaştırılarak devam eden proje kapsamında bitki sıcak suda çözünebilir toz form (instant bitki çayı) ürüne dönüştürüldü. Çalışmalar sırasında Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Dinçer, Biyolog Prof. Dr. Ramazan Süleyman Göktürk, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü\'nden Dr. Saadet Tuğrul Ay, Doç.Dr. Hilal Şahin resmi olarak görev aldı\" dedi. Prof.Dr. Topuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Topladığımız bitkilerde bölgeye, rakıma göre içerikte farklılıklar olduğunu gördük. Ve bunları kültür koşullarına taşımaya çalıştık. Türkiye olarak kurutulmuş ürün ihracatımız var ama işlenmiş ürün ihracatımız yok. Biz de adaçayından endüstriyel bir gıda ürünü üretebilir miyiz ve bunu uluslararası alana taşıyabilir miyiz anlamında bir çalışma yaptık. Biz çözünebilir hazır bitki çayı yaptık. Aynen kahve gibi bir kaşık alıp sıcak suya katılabilecek bir ürün hazırlamak için yola çıktık. Çalışmamızın çoğunluğunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) finanse etti. İnstant dediğimiz bir formülasyon geliştirdik.\"

YUNANİSTAN DA PATENT İÇİN BAŞVURMUŞ

Geliştirdikleri ürünün patentini almak için araştırmalara başladıklarında Yunanistan\'ın da aynı çalışmayı yaptığını ve başvuruda bulunduğunu öğrendiklerini belirten Prof.Dr. Topuz, “Geliştirdiğimiz ürünle ilgili patent hazırlama aşamasına geldiğimizde gördük ki Yunanistan da aynı çalışmayı yapmış ve patent için başvuruları olmuş. Ancak bu sorun değil, farklı formülasyonlar geliştirerek patent alınabilir ama endüstriden birilerinin bu konuya ilgi duyup sanayide kullanması, üretip satması gerekiyor. Sanayici buna ilgi duyarsa ürün ticari değer kazanacak\" dedi.

BİTKİ ÇAYLARI PİYASASINDA 60 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜK

Gelecek yıllarda bitki çaylarının pek çok türünün sanayide yer alacağına inandığını sözlerine ekleyen Prof.Dr. Topuz, “Bu hem tarımsal üretimi teşvik edecek hem ihracatı tetikleyecektir\" dedi. Bitki çayı piyasasında dünyada 60 milyar doların üzerinde rakamsal büyüklük olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Topuz, “Türkiye maalesef buradan yeterince pay alamıyor. Yüzde 5 kadar bir pay var o da daha çok kurutulmuş, ham bitki satıyoruz. Biz eğer işlenmiş ürün satabilirsek ve bu anlamda bir pazar yaratabilirsek daha etkin pay alabiliriz. Türkiye\'de bu potansiyel var\" dedi.

GELECEKTEKİ HEDEFİMİZ ADAÇAYINI BARDAKTAN ÇIKARMAK

Her bitkiden formülasyonla işlenmiş ürün yapmanın mümkün olduğunu kaydeden Prof.Dr. Topuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adaçayı, dağ çayı gibi bitkilerin çay olarak tüketimi yaygın ancak bu ürünler gelecekte bardaktan çıkıp gıda endüstrisinin farklı alanlarında kullanılacaktır. Biz ekip olarak çalışmaları devam ediyoruz. Gelecekteki hedefimiz, fırıncılık ve pastacılıkta kullanılabilen, aroma açısından zengin, doğal bileşenlerle renklendirilmiş adaçayı tozu formunda ürünler geliştirmek. Ayrıca tablet ya da kapsül formunda destekleyici gıda takviyesi olarak da pratik tüketimi olabilir. Biz de bu bitkilerle sadece Türkiye içerisinde değil, uluslararası pazarda daha etkin rol almak istiyoruz. Bu konuda da sanayicilerimizle işbirliği yapmak istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

Fakülte dış plan görüntü

Laboratuar dış plan görüntü

Çalışmadan görüntü

RÖP: Prof. Dr. Ayhan Topuz

Adaçaylarının görüntüsü

Çözelti adaçayının görüntüsü

Çalışmalardan görüntü

Detaylar

703 MB 06.24 (HD)

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)