DHA YURT BÜLTENİ-4 

Bartın\'da fırtına kıyılara hasar verdi

BARTIN\'da fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil kesimlerinde hasara yol açtı. Amasra\'da kıyıda bulunan otopark ile Kurucaşile\'deki liman hasar görürken, Tekkeönü Köyü\'nde 10 tekne sular altında kaldı.

Bartın\'da dün gece etkili olan fırtına sahil kesimlerinde yıkıntıya neden oldu. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar kıyılara vurdu. İnkum tatil beldesinde dalgalar yola kadar gelirken, kaldırımları söktü. Amasra\'da sahil kesiminde bulunan otoparkta hasar oluştu. Dalgalar otoparkın içine kadar girerken, elektrik direkleri sökülerek, büyük bir çukur oluştu. Deniz kenarında bulunan bazı tekneler ise dalgalar nedeniyle ağaçlara bağlandı. Sabah saatlerinde Amasra Belediyesi\'ne ait iş makineleri ile temizleme çalışmaları başladı. Dev dalgalar Kurucaşile limanında da hasara neden olurken, liman içinde bulunan tekneler ile kaldırım taşları zarar gördü. Kurucaşile ilçesine bağlı Tekkeönü köyünün sahilinde bulunan 10 tekne ise battı. Kurucaşile\'ye bağlı Kapısuyu köyünde dalgalar yoldaki kaldırım taşlarına zarar verdi. Gece fırtına nedeniyle Bartın Limanı içinde bulunan bir yük gemisi açığa sürüklendi. Yük gemisi römorkörler tarafından çekilerek limana getirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) -

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Mersin\'de 5 bin 250 adet kaçak sigara ele geçirildi

MERSİN Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, yaptıkları çalışmada 5 bin 250 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Dün, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan hal kavşağı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, 5250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.K.\'nın sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonetten görüntüler

-Ekipler kamyonette arama yaparken

-Arama köpeği kamyoneti içinde

-Ekipler kutulara bakarken

-Saklanan sigaralar

-Ekipler poşetlerdeki sigaraları çıkarırken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Diyarbakır\'da yankesicilik ve kapkaç anları kamerada

DİYARBAKIR\'da bir çok noktadaki duraklarda gizlenen polis güven timleri, bir yankesiciyi suç üstü yakalarken, bebeğiyle yürüdüğü sırada boynundaki 3 bin liralık altın kolyesini kapkaç yapan zanlıyı da kısa sürede belirledi. Yaşanan hırsızlık olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timleri, halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs ve minibüs duraklarında meydana gelen yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı aldığı sıkı tedbirlerini sürdürüyor. Güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere, bu suçlara karşı faili meçhul olayların aydınlatılması ve faili firarların yakalanmasına yönelik çalışmaları da yürüten timler, dönüşümlü olarak duraklarda bekleyerek şüpheli şahısları yakın takibe alıyor, yankesicilik olaylarını da böylece önlemeye çalışıyor.

13 Ocak günü saat 16.45 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Ofis Ekinciler Caddesi üzerinde otobüs bekleyen bir kadının cebinden cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalındığını gören güven timleri harekete geçti. Timlerin suç üstü yakaladığı yaşı küçük M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından resmi işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Bağlar ilçesi Fatih Caddesinde bebeğiyle yürüyen N.E.\'nin boynundaki 3 bin lira değerindeki altın kolyesini arkasından yaklaşan bir kişi boynundan kopararak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Polisin kısa süreli çalışmasının ardından yakalanan B.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, her iki olay da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Duraktaki yankesicinin güven timleri tarafından suç üstü yakalanması

-Kapkaça uğrayan kadının bebeğiyle yürümesi

-Boynundan kolyenin çalınma anı

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Restorasyon yapılan binada yangın

İZMİR’in Konak ilçesinde özel bir üniversiteye ait boş binada restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar oluştu.

Umurbey Mahallesi 1530 Sokak’ta özel bir üniversiteye ait boş binada yangın çıktı. Restorasyon çalışması yapılan binadan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevre güvenliği alarak meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa sürede söndürülen yangında, binada maddi hasar oluştu. Yangının bir işçinin oksijen kaynağı ile kesim yaparken sıçrayan kıvılcımdan çıktığı sanılırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Binadan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Tasarladığı bonesiz kullanılan türban için patent aldı

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Çiğdem Şeb, tasarladığı türban için patent aldı. Çiğdem Şeb türbanlı kadınların en büyük şikayetlerinin bone de takmak olduğunu belirterek, tasarladığı türban ile bone kullanımının ortadan kalktığını, türbanın 3-5 saniyede pratik olarak kullanılabildiğini söyledi.

Bir dönem türban kullandığında bone nedeniyle rahatsız olan ve bu nedenle bonesiz türban tasarlayan Çiğdem Şeb, kısa sürede başa bağlanarak pratik bir kullanım imkanı sağlayan türbanı için geçen yıl Şubat ayında Türk Patent ve Marka Kurumu\'ndan Tasarım Tescil Belgesi aldı. Çiğdem Şeb, tasarladığı türbandaki birleştirme yerleri sayesinde türbanın rahatlıkla takılabildiğini söyledi. Türban takan kadınların bone de takmak zorunda olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Çiğdem Şeb, \"Tasarımım bonesiz kullanılan çok pratik bir ürün. Yeni neslin çok beğeneceğine ve herkesin de kolaylıkla kullanacağını sandığım bir ürün. Bone tamamen kullanılmıyor. Bone genelde çok rahatsız ediyor. Ben de zaten bunun sıkıntılarını çok yaşamış bir kişiyim. Örneğin boneyi takıyorsunuz, arkadan mecburen sıkmak zorundasınız bone saçınızı tutsun ve arkadan kaymasın diye, ancak bir süre sonra baş ağrıtmaya başlıyor. Hatta saç dökmeye bile başlıyor. Migreni olanlar çok fazla kullanamıyor. Boneden kadınlarımızın, özellikle gençlerimizin çok şikayet ettiğine şahit oldum. Ben de bir dönem kapandım ve o esnada bone kullanmaya başladım, fakat çok sıkıntılar yaşadım. Taktığım zaman benim de başımı ağrıttı. Takıyordum ve 2 saat sonra başım ağrıyordu inanılmaz derecede. Daha sonra alternatifleri düşünmeye başladım. \'Ben ne yapabilirim de bu eşarbı takabilirim?\' diye düşündüm. Çünkü takmak zorundaydım, bende kendi kendime böyle bir sistem buldum geliştirdim ve patentini aldım\" dedi.

Çiğdem Şeb ekonomik nedenlerden dolayı üretim yapamadığını söyleyerek, \"Şu an maalesef bunun üretimini yapamıyorum, çünkü maddi gücüm buna el vermiyor. Ben de zaten bunun için tüm tekstil firmalarından ya da girişimcilerden destek bekliyorum. Bu ürünümü bir an önce piyasaya sürülmesini istiyorum. Herkes ürünü çok beğeniyor ama işte benim maddi gücüm el vermediği için üretemiyorum. Tek dileğim yeni girişimcilerin ve tekstil firmalarının bana yardım edip bu ürünü seri üretime sokmakları\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tasarlanan türban çeşitlerinden görüntü

-Patent belgelerinin görütüsü

-Çiğdem Şeb\'in türbanı bağlaması

-Röp.

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU-GÖLCÜK- (DHA)

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