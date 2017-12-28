DHA YURT BÜLTENİ-4

1)YANGINDA ÇOCUKLARINI KURTARMAK İSTEYEN BABA 3 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE YAŞAMINI YİTİRDİ

KONYA\'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında eşi ve 1 çocuğunu kurtaran baba Cafer Salır, diğer 3 çocuğunu da kurtarmak için tekrar alevlerin arasına girdi. Ancak Salır, ikiz çocuklarıyla birlikte yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen anne ve oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, bugün sabah saatlerinde Ilıca Mahallesi\'ndeki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. Cafer Salır\'ın evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden 34 yaşındaki Cafer Salır ve aynı yaştaki eşi Sadiye Salır, uyanıp alevlere müdahale etmek istedi. Alevler hızla yükselince Cafer Salır, eşi Sadiye Salır ve 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can Salır\'ı, alıp dışarı çıkardı. Çevredekiler de itfaiye ve 112 Acil Servisine haber verdi. Baba Cafer Salır, evde mahsur kalan 14 yaşındaki ikiz çocukları Muhammet ve Ali Salır ile 11 yaşındaki Celalettin Salır\'ı kurtarmak için tekrar eve girdi. Ancak alevler nedeniyle mahsur kaldı. Anne Sadiye Salır ve oğlu Mustafa Can Salır, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle müdahale edip yangını söndürdü. Ekipler içeri girdiğinde baba ve 3 oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Baba ve 3 oğlunun cesedi otopsi yapılmak için Ilgın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. 4 kişinin yanarak mı, yoksa dumandan mı etkilenip öldüğü yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.



(Görüntü Dökümü

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- Evin dışından

-Genel ve detay

- Baba Cafer Salır\'ın fotoğrafı

(Haber- Kamera: Ayhan KULA ILGIN KONYA DHA))

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2)ÇOK SAYIDA AT VE EŞEK KEMİĞİ BULUNDU

ADANA\'da kesilip etleri alınmış at ve eşeklere ait çok sayıda kemik ve bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesindeki bataklık bir alanda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği iddia edilen at ve eşeklerin kemik ve kafalarını görenler polise ihbarda bulundu. Yakınında ev bulunmayan bataklık alanda çok sayıda kesilip eti alınmış tek tırnaklı hayvana ait kemikler ele geçti. Polis ve zabıta ekipleri, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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3)ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 18 ÖĞRENCİ YARALI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 öğrenci yaralandı.Kaza, bu sabah Seydişehir-Bozkır Karayolu Dumlupınar Kavşağı\'nda meydana geldi. Mehmet Emin Yavuz yönetimindeki 34 ZY 1577 plakalı yolcu otobüsü ile Bülent Kahraman yönetimindeki 42 GBY 76 plakalı, Tarım Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada servis devrilirken, içinde bulunan öğrenciler; Burak Ünal, Batuhan Teke, Zeki Ünal, Talha Acar, Alihan Yalçın, Ali Furkan Ceylan, Ali Beraat, İbrahim Kaya, Furkan Akbaş, Hüseyin El, Mehmet Elma, Musa Koyun, Berkay Yorgun, İlber Bilici, Umut Alkan, Rahmi Bahçeci, Gülsün Fakı ve Ömer Harmancı yaralandı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulans ve özel araçlarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Başkan Mehmut Tutal\'ın hastane ziyareti

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA))

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(ÖZEL HABER)

4)SÜRMENE\'DE BİR MAHALLE KAYIYOR, BİNALAR BOŞALTILIYOR

TRABZON’un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi heyelan tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Zemininde kayma yaşanan 15 dekarlık alanda 7 bina boşaltıldı, risk arz eden 6’sının yıkımına başlandı, 2 bina inşaatı ise durduruldu. 200 dolayında kişinin tahliye edildiği heyelanlı bölgede, Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'nce \'Fore kazıklı\' önlem alınması için çalışma başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, mahalledeki heyelanın önüne geçmek için seferber olduklarını açıkladı.

İlçeye bağlı 2 bin 229 nüfuslu Soğuksu Mahallesi zemininde yaklaşık bir yıldır kayma yaşanıyor. Sürmene Devlet Hastanesi\'nin de bulunduğu bölgede 7 bina boşaltıldı, hasar gören 6 binanın yıkımına başlandı, inşaat halindeki 2 bina inşaatı da durduruldu. Kayma sonucu bazı yapılar yan yattı, yollarda çökmeler yaşandı. Tehlikenin artması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi yetkilileri harekete geçti, mahallede kaymalara karşı \'Fore kazıklı\' önlem almaya başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar ilçede başka konutlara yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi\'nce hazırlanan proje çerçevesinde bölgede 1\'inci etap inşa çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalarla projenin yüzde 65\'i tamamlanırken, 23 metre boyunda, 120 santimetre çapında 136 adet fore kazığın da bölgeye çakıldı. Trabzonspor Medical Park Stadyumu için deniz dolgusu üzerine uygulanan \'Fore kazık\' yönteminin benzeri bu alan için de uygulandı. Bölge için ihale edilen 2\'inci etapta da birbirlerine paralel iki sıra halinde tekrar fore kazık çalışması uygulanacak.

Heyelan yaşanan mahallede toprak kayması riskine karşın çalışmaların yürütüldüğü alana ‘Toprak kayması nedeniyle yayaların bu alana girmesi yasaktır\' yazılı uyarı tabelaları konuldu.

\'GEREKLİ TEDBİR ALINMADI\'

İlçede arazisi ve evi zarar gören Suzan Altıhoka yaşanan heyelanın tedbirsizlik sonucu oluştuğunu belirterek “Daha önce böyle bir tehdit yoktu. Buralarda binalar yapıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Şimdi burada bir önlem alınıyor Allah razı olsun ama çaylığım gitti ben tek maaşa geçiniyorum ne yapacağım? Hastanenin bahçesindeki duvar açıldı. O bölgeden toprak alındı. O zaman gerekli tedbir alınmadı\" dedi.

\'BİZİM ENDİŞEMİZ VAR\'

Heyelan tehlikesine karşın tahliye edilen 18 konutlu apartman sakinlerinden emekli öğretmen Ali Kemal Bulut da endişeli olduklarını belirterek şöyle dedi:

“Bize ‘Tehlike var\' dediler bizler de buradan çıktık. Kiraya geçtik. Eşyalarımız çoğu içerde binamız hasar aldı. Kayma devam eder mi? Su binanın altından akıp gidiyor. Aslında çok sağlam bir bina. Ama afet işte. Gürültü ve taş sesi vardı. 1 hafta böyle durduk daha sonra çıktık. Mağduriyetimizden öte korkumuz var. Burada ağaçlar vardı. Şimdi ise çay alanı var. Ağaçların olmayışı bu heyelanda etkili oldu. Önlemler alınıyor. Fore kazıklar çakılıyor, bir duvar bir set daha yapılacak. İnşallah evimize döneriz\"

BAŞKAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bölgede süren çalışmaları yerinden inceleyerek, bilgi aldı. Projeyle ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, bölgemiz her zaman heyelana maruz kalabilecek topografyaya sahip olduğunu belirterek “Bu bölgelerimizden biri de Sürmene ilçemiz. Burada önemli bir heyelan 15 dekarlık bir alanı etkiledi. İlçe ve büyükşehir belediyemizle birlikte bölgeyi sağlama alabilmek amacıyla bir çalışma yaptık. Bu projede AFAD\'ın katkıları oldu. İlgili bakanlıklarımıza durumu ilettik ve hemen heyelan onarımına başladık. İlk etapta 3 milyon 210 bin lira bedelle, 136 fore kazıkla ki bu fore kazıklar sağlam kayaya 2 metre ile 4 metreye kadar yerleştiriliyor. Ardından da bir duvar yapılarak gerekli önlemler alınmaya çalışılıyor\" dedi.

\'6 MİLYON LİRA MAL EDİLDİ\'

Heyelan olaylarının önüne geçmek için bütçe imkânları ölçüsünde seferber olduklarını da kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu şöyle konuştu:

\"Çalışmalarla birlikte projenin büyük bir bölümü tamamlanmış oldu. Bu alanda 4 bin metreküp beton ve 500 ton gibi demir kullanıldı. Diğer risk olan bölgeyi de garantiye alabilmek için projenin 2\'inci etabı da gerekiyordu. O proje de 2 milyon 800 bin liralık bir bedelle ihale edildi. Toplamda 6 milyon liraya ulaşan bir rakam buranın garantiye alınabilmesi için bu bölgeye harcanacak. İkinci etap da 3 bin 500 metreküp beton ve 500 ton civarında demir kullanılması ön görülüyor. Bunun neticesinde bölgemiz rahata kavuşacaktır. Takibimiz sürecek. Heyelan olaylarının sık sık yaşandığı bir bölgede yaşıyoruz. Bunun bilincinde hareket etmeliyiz\"

Görüntü Dökümü

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Heyelanlı mahalleden görüntüler

Proje çalışmaları ve fore kazıkların görüntüsü

Mahallede hasar gören yapılar

Bölgenin drone görüntüsü

Başkan Gümrükçüoğlu açıklama

Bölge sakinleri konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN/DHA

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5)BANDIRMA ÇÖPLÜĞÜNÜN ARDINDAKİ DRAM

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan depolama sistemli çöplüğün kaldırılması, çöplükte barakalarda yaşayan ve geçimini çöp toplayarak sağlayan 10 aileyi işsiz bıraktı.Diyarbakırlı ailelerin geri dönüş yolculuğu başladı, ancak bazıları bilet parası bulamıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöplüğün kaldırılması ve alanda iyileştirme çalışmalarının başlamasının ardından, aileleri ile birlikte Diyarbakır’dan gelerek Bandırma’da ekmek parası kazanan hurdacıları memleketlerine geri dönmek zorunda bıraktı. 25 kişinin çalıştığı çöplükte, Kasım Kaya’nın yaşadığı dram ise hayatın ne denli zor olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çöplüğün kapanması yetmezmiş gibi bir de kendi elleriyle yaptığı barakası yanan 8 çocuk babası 45 yaşındaki bedensel engelli Kasım Kaya’nın durumu diğerler çalışanlardan daha kötü. Birikimini de yangında kaybeden Kaya, devlet ve yetkililerden yardım bekliyor.

İki hafta önce kendisinin memlekette olduğu sırada barakada yangının meydana geldiğini anlatan Kaya, çöplükten kazandığı parayla hem memleketinde bıraktığı ailesine, hem de kendisi ile birlikte Bandırma’da bulunan aile fertlerine 4 yıldır baktığını belirtti. Yangında gelini ve oğlunun son anda hafif yaralı kurtulduğunu ancak barakanın içinde bulunan ekonomik birikim ve eşyaların yandığını söyleyen Kaya, memlekete dönmeye dahi paralarının kalmadığını aktardı. Kaya, “Zaten bizim biriktirdiğimiz para gitti. Kaldığımız yer de yandı. Memlekete gidecek yol paramız dahi yok. Diyarbakır ve Şanlıurfa Viranşehir’e gitmek istiyoruz. 25 kişi bu çöplükte çalışıyor. 4 yıldır biz buradayız. Ekmeğimizi buradan kazanıyorduk. Çöpte kapandı. Gelinin ve oğlum içerideydi gece yangın çıktı. Canlarını zor kurtardılar. Burada başka yerimizde yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Memlekete gidip çalışacak bir şey bulacağız. Farklı farklı evlerde geçici olarak kalıyoruz. Artık perişanız ne yapacağımızı bilmiyoruz.ödedi. Büyük umutlarla memleketlerinden kalkıp Bandırma’ya gelen insanların ardında ise; barakaların duvarlarında bulunan “Hani bir hayaldi ya, bırak üyle kalsınö yazısı kaldı.,

Görüntü Dökümü

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-“Hani bir hayaldi ya, bırak üyle kalsınö yazısı

-Çöplükte iş makinelerinin çalışması

-Toplanan geri dönüşüm malzemeleri

-Çöp toplayıcıların kaldıkları halı ve naylondan oluşan barakalar

-Yanan baraka

-Kasım Kaya röportaj

-Detaylar

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)-

BOYUT: 155 MB SÜRE: 02 dakika 35 saniye

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6)PROF.DR. KUMRU: KADINLARDA İDRAR KAÇAĞI KADER DEĞİL

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Selahattin Kumru, idrar kaçağının kadınlarda kader olmadığını söyledi.

Prof.Dr. Selahattin Kumru, idrar tutamama ve açırma sorunlarının son yıllarda özellikle kadınlarda sosyal yaşamı oldukça etkileyen önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Prof.Dr. Kumru, kadınlarda öksürürken, hapşırırken ve gülerken idrar kaçırmanın çok ciddi sorunlardan biri olduğunu belirterek, \"Kadın genital sistemi oluşumu, itibariyle idrar kaçırmaya müsait. İdrar torbasından dışarıya götüren kanal kısa. Bir de doğum yapmış olmaları o bölgenin gevşemesine neden oluyor. Bu nedenle kadınlarda öksürürken, hapşırırken, ya da ağır kaldırırken idrar kaçırma sık görülüyor\" dedi.

İLERİ YAŞTAKİ KADINLARIN YÜZDE 50\'SİNDE GÖRÜLÜYOR

İleri yaş kadınlarının neredeyse yüzde 50\'sinde idrar kaçırmayla karşılaşılabildiğini aktaran Prof.Dr. Kumru, şöyle devam etti:

\"Beraberinde sarkma da görülmekte. Çünkü doğumlardan dolayı o bölge esnek olduğundan aşırı kilo, sigara kullanımı, sürekli öksürmek ve hapşırmak, astım gibi hastalıklar karın içi basıncı artırarak en sonunda sarkmaya dönüşüyor. Kadınlarımız, teyzelerimiz, ninelerimiz bunun tedavi edilebilirliği konusunu bilmedikleri için çoğu zaman doktora başvurmuyor. Aynı menopoz gibi \'Bu da bizi başımıza gelen bir hastalık, herhalde tedavisi yoktur, böyle devam edecek\' diye düşünüyorlar.\"

\"HASTALIĞI SORGULAYARAK ÖĞRENİYORUZ\"

Hastalığı çoğu zaman sorgulayarak teşhis ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Kumru, \"Öksürük ve hapşırma anında idrar kaçırıp kaçırmadığını, hatta gülerken idrar kaçırıp kaçırmadığını sorguluyoruz. Ancak, o zaman söylüyorlar. Bunun sorun olduğunu biliyorlar. Ancak, tedavisi olduğunu bilmiyorlar. O nedenle doktora bu şikayetle başvuru az oluyor\" diye konuştu.

AMELİYAT VE İLAÇ TEDAVİSİ

Bu gibi durumlarda hastayı önce muayene ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Selahattin Kumru, \"Muayene neticesinde normal durumda sarkma olup olmadığını, ya da karın içi sarkma olup olmadığını teşhis ediyoruz. Arkasından test yapıyoruz. İdrar kaçırma işi ameliyatla düzelebilecek bir sorun mu, yoksa ilaçla tedavi edilebilir mi ona bakıyoruz\" dedi.

İdrar kaçırmanın birkaç tipi olduğunu, stres inkontinans denilen idrar kaçırmanın ameliyatla düzeldiğini söyleyen Prof. Dr. Kumru, \"Biz kimin ameliyatla, kimin ilaçla tedavi olabileceğini kapsamlı bir araştırmadan sonra ortaya koyabiliyoruz. İlaçla düzelebileceklere ilaç, ameliyatla düzelebilecek olanlara da ameliyat öneriyoruz\" diye konuştu.

Prof.Dr. Kumru, yaklaşık yüzde 90-95 civarında hastada etkili tedavi sağlandığını belirterek, şunları ekledi:

\"Bu ameliyatlar bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Mesela idrar torbasının boynu çok desteklenecek, çok kaldırılacak olursa idrar yapmakta geçici sorunlar olabilir. Ya da içerde idrar torbasında bir miktar idrar kalıp tekrar boşalmasında zorluklar olabilir. Yüzde 5 oranında hastada bu sorunları yaşıyoruz. Bunlar da üstesinden gelinemeyecek sorunlar değil. Hastalarımız bu ameliyatlardan sonra oldukça konforlu bir hayat sürüyor.\"

Görüntü Dökümü

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Hastane dış plan görüntü

B Blok dış plan görüntü

RÖP: Prof.Dr. Selahattin Kumru

Doktor bilgisayar başı

315 MB /// -02.49

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

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7)ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİNE GÖNÜLLÜ OLARAK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ VERİYOR

BURDUR\'da üniversite öğrencisi Ayşe Tetik (20) mezun olduğu lisedeki Uygulama Anaokulunda ana sınıfı öğrencilerine gönüllü olarak işaret dili eğitimi veriyor. Ayşe Tetik, \"Çocukların küçük yaşlarda işaret dilini öğrenmeleri için çaba gösteriyorum. Haftada iki gün buraya geliyorum\" dedi. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden 2 yıl önce mezun olan ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü\'nde eğitimine devam eden Ayşe Tetik, mezun olduğu okulun uygulama anaokulundaki 40 öğrenciye haftada iki gün gönüllü olarak işaret dili eğitimi veriyor.

\'İLK ÖNCE EĞİTİMİNİ ALDIM\'

İşaret diline ilgisi olduğunu anlatan Ayşe Tetik, \"İşaret diline hep merakım vardı. İlk önce eğitimini aldım. Daha sonra işaret dili tercümanlığı eğitimi aldım. SDÜ kreşinde işaret dili derslerine girdim. Mezun olduğum okulda çalışmak gibi bir amacım vardı. Gönüllü olarak burada işaret dili dersleri vermek istedim. Çocukların küçük yaşlarda işaret dilini öğrenmeleri için çaba gösteriyorum. Haftada iki gün buraya geliyorum. Eğitim, dönem sonuna kadar devam edecek. SDÜ\'de 3- 6 yaş arası 140 öğrenciye işaret dili eğitimi verdim. Burada da 40 öğrencim var\" dedi.

\'İŞARET DİLİ GÜNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ\'

Okul Müdürü Özlem Kaya da \"Okulumuzdan mezun olan öğrencimizin sosyal medyada işaret diliyle ilgili paylaşımını gördüm. Anaokulumuzda böyle bir uygulama yapabilir miyiz diye rica ettim. Kendisi de severek kabul etti. İşaret dili günümüzde çok önemli. Çocuklarımızın öğrenmesinde fayda olacağını düşündük. Öğrencimiz de velilerimizin onayıyla bu eğitimi veriyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ayşe Tetik\'in öğrencilerle ders yapması

- RÖP 1: Ayşe Tetik

- RÖP 2: Özlem Kaya (okul müdürü)

- Detay

276 MB /// 04.33\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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8)SUCUKLU TOST YİYEN 9 ÇOCUK ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

KONYA\'daki bir ortaokulun kantininde sucuklu tost yiyen 9 çoçuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerine merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi\'nde bulunan 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu\'nda meydana geldi. 9- 13 yaşlarındaki 9 çocukta mide bulantısı görüldü. Öğretmenler çocukların zehirlenme olasılığına karşın sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan 9-13 yaşındaki 9 öğrenci tedavi altına alındı. Çocukların genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kantinden alınan örnekler ise incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

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- Okuldan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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9)TAKSİM DEĞİL, HAKKARİ

HAKKARİ\'nin en işlek kesimlerinden Bulvar Caddesi\'nin belediye tarafından düzenlenip ışıklandırılması kente farklı hava kattı. Kaldırımları yenilenen ve renli ışıklarla süslenen cadde, İstanbul\'daki İstiklal Ceddesi\'ni aratmıyor.

Daha önce terör olayları, yaşanan toplumsal olaylarla sık sık gündeme gelen Hakkari, son zamanlarda tarihinin neredeyse en sakin günlerini geçiriyor. Son dönemde herhangi bir toplumsal olayın görülmediği Hakkari kent merkezinde artık tüm çaba şehrin güzelleştirilmesi için harcanıyor. Yollar, ara sokaklar asfaltlanıp, düzeltilirken, kentin işlek caddelerindeki kaldırımlar da yenileniyor. En yoğun ilgiyi ise, Bulvar Caddesi\'ndeki yeni düzenlemeler çekiyor. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim\'in çalışmaları sonucu kentin en işlek yeri Bulvar Caddesi\'nin modern ve renkli ışıklarla yenilenmesi kent sakinlerine büyük mutluluk yaşatıyor.

İstanbul\'un İstiklal Caddesi\'ni aratmayan bir görünüme kavuşan cadde, geç saatlere kadar oldukça yoğun insan trafiğinin yaşanmasına neden oluyor. Işıklar altında gezilen caddede esnaf da büyük mutluluk yaşıyor. Daha önce havanın kararmasıyla birlikte tenhalaşan caddede dolaşan vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını, yetkililere teşekkür ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Hakkari\'nin Bulcar Caddesine takılan ışıklardan genel detaylar

-Işıkların altında gezen vatandaşlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Şehir merkezinden detaylar

-Şehir merrkezine takılan ışıklardan genel ve detay(Dron görüntüsü)

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)