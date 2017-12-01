DHA YURT BÜLTENİ-4 

IKBY Başbakanı Barzani, referandum sonrası ilk kez Türkiye\'de

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, 25 Eylül\'de yapılan \'bağımsızlık referandumu\'nun ardından ilk kez Türkiye\'ye geldi. Barzani, Kuzey Irak hava sahasının kapalı olması nedeniyle Habur Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yaparak, uçakla Şırnak Şerefettin Elçi Havalimanı\'ndan İstanbul\'a hareket etti.

Kuzey Irak\'ta, geçen 25 Eylül günü yapılan \'bağımsızlık referandumu\' sonrası merkezi Irak yönetiminin aldığı yaptırım kararları üzerine IKBY\'nin hava sahası uçuşlara kapatılmıştı. IKBY Başbakanı Barzani, referandumun ardından Türkiye\'ye ilk kez geldi. Güvenlik önlemleri alınarak, gizlilik içinde, sabah saatlerinde Habur Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan Barzani, kara yoluyla Şırnak\'ın Silopi ve Cizre ilçelerinden geçerek, İdil ilçesi yakınlarında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı\'na geldi. IKBY Başbakanı Barzani, havalimanında kendisini bekleyen özel uçakla İstanbul\'a hareket etti. Neçirvan Barzani\'nin İstanbul\'dan da yurt dışına uçağı belirtildi.

Haber: Halil COŞKUN-Bayram KAPLAN/ŞIRNAK, (DHA) -

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Vücutlarına sarılmış 2 kilo metamfetamin ve afyon sakızını ele geçirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri 2 gün içinde 4 farklı olayda Kapıköy Gümrük Kapısında, İran\'dan gelen yolcuların vücutlarına sarılı olarak ülkeye sokmaya çalıştığı piyasa değeri 345 bin TL olan toplam 2 kilo metamfetamin ve afyon sakızını ele geçirdi.

Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat personeli tarafından yapılan değerlendirme sonucunda iki gün içinde farklı zamanlarda ülkemize giriş yapmak isteyen İran uyruklu 4 yolcu riskli bulundu.

Muhafaza memurları tarafından yolcuların üst araması gerçekleştirildiğinde K.V. isimli kadın yolcunun koltuk altına, H.S. isimli kadın yolcunun pantolonunun içine ve F.I. isimli kadın yolcunun ise göbek bölgesine sarılı vaziyette paketler bulundu. A.Z. isimli erkek yolcunun üst aramasındaysa ceplerinde bulunan sigara paketlerinin içinde madde ve pantolonunun içine gizlenmiş vaziyette paket belirlendi. Paketlerde bulunan maddelerden alınan numuneler uyuşturucu test kitiyle analiz edildiğinde F.I. isimli şahsın üzerinde afyon sakızı diğer yolcuların üzerinde ise metamfetamin olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslarla yapılan ön görüşmede kaçak olarak ülkeye sokmaya çalıştıkları uyuşturucuların yine İran uyruklu J.A.D. ,M.J. , ve F.H. isimli şahıslara ait olduğunu ve şahısların gümrük işlemlerini tamamlayarak sahadan ayrıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen muhafaza ekipleri, Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müştereken gerçekleştirdikleri yol denetimleri sonucunda aradıkları 3 şüpheliyi de yakaladı.

Gözaltına alınan 4 yolcu ile yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları Saray Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen etamfetamin ve afyon sakızı

-detaylar

Haber: VAN (DHA)

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Kız çocuğuna taciz şüphelisini dövüp, polise teslim ettiler

ŞANLIURFA\'da vatandaşlar, mendil satan 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna tacizde bulunduğunu iddia ettikleri 20 yaşındaki Suriyeli genci, dövüp polise teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar Suriyeli ismi öğrenilemeyen bir gencin, mendil satan Suriyeli kız çocuğunu kandırıp karanlık sokağa götürerek tacizde bulunduğunu gördü. Vatandaşlar, Suriyeli genci tartaklayıp polise ihbarda bulundu, ardındanda gelen polislere teslim etti. Suriyeli genç, polis merkezine götürülürken, kız çocuğu ise ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin tacizciyi gözaltına alması

- Vatandaşlar tacizciye saldırması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA- (DHA)

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Karasu Çayı\'nda sonbahar güzelliği

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde bulunan Karasu Çayı’ndaki sonbahar manzarası görenleri hayran bırakıyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Tilmenhöyük Arkeoloji Parkı\'nı çevreleyen ve Amik Ovasına kadar uzanan Karasu Çayı, sonbahar ayrı bir güzellik sunuyor. Tarihi dokuyla bir bütünlük sağlayan Karasu Çayı; sarı, kırmızı ve yeşil iç içe dönüşen ağaçların yapraklarıyla farklı güzelliklerle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tilmenhöyük Arkeoloji Parkı ve Karasu çayı

- Tilmenhöyük levhası

- Karasu çayı

- Tilmene çıkan basamaklar

- Çaydan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Minibüste uyuyan ayakkabısız çocuk yürek burktu

DİYARBAKIR\'da, şehir içi minibüs hattına binen 16 yaşındaki bir çocuğun ayakkabısız olması ve içerideki sıcak havay ile birlikte koltukta uyuması görenlerin yüreğini burktu.

Merkez Yenişehir ilçesinde ışıklarda otomobil camlarını silen 16 yaşındaki bir çocuk ayakkabısız olarak şehir içi minibüsüne bindi. Elinde cam sileceği olan ve kafasında bere bulunan çocuk ayakkabısız olarak bindiği minibüste, sıcak havanın etkisiyle uyuya kaldı. Minibüse binenlerin fark ettiği çocuk yaklaşık 1 kilometre sonra Kayapınar ilçesinde bulunan bir kavşakta indi. Minibüsten inen çocuk burada da ayakkabısız olarak ışıklarda duran araçların camları silmek için beklediği görüldü.

İlerleyen saatlere kadar kavşakta araç camları silmek için bekleyen çocuğun adının K.Gb. olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Uyuyan çocuk

-Çocuğun çıplak ayakları

-Minibüste uyuması

-Işıklarda beklemesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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