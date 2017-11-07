DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KONYA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 7 GÖZALTI

KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Seydişehir İlçesi\'nde uyuşturucu ticareti yapan bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ali K., Mehmet Ö., Ramazan K., Erdal C., Murat S, Alper Ç ve E.P. gözaltına alındı. Eğitimli köpekle şüphelilerin ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Yapılan aramada paketler halinde 160 gram esrar 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesi\'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polisin evlere baskını

-Evin bahçesinde yapılan arama

- şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA (DHA)

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2)SUÇ ORTAĞINI TANIMADI, HIRSIZLIK ANINI HATIRLAMADI

ADANA\'da lüks villaya girip, soygun yapan Mustafa T., yakalanınca, güvenlik kamerası kayıtlarına birlikte yansıdığı suç ortağını tanımadığını ve hırsızlık anını hatırlamadığını iddia etti.

Olay, 9 Eylül günü, merkez Seyhan ilçesi Yenidam mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki villanın demir korkuluklarını eğip, öğle saatlerinde içeri giren 2 hırsız, oturma odasındaki televizyonu çaldı. Mustafa T., parmak izi bırakmamak için eldiven kullanırken, yanında bulunan diğer hırsız ise yüzünü eşarpla gizledi. Soygun anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Ev sahibi Eser Taşoğlu, villasına geldiğinde soygunu fark ederek, polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, Mustafa T.\'nin kimliğini tespit etti. Polisin takibi sonucu dün yakalanan Mustafa T., sorgusunda, \"Görüntülerdeki yüzü açık, elleri eldivenli kişi benim; ancak bu hırsızlık olayını hiç hatırlamıyorum. Yanımda bulunan kişinin de ismini bilmiyorum. Olay anında alkollü olduğum için böyle bir şey yapmışımdır. Soygunu da çaldığımız televizyonu da ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Yaptığımdan pişmanım\" dedi. Sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Mustafa T., daha sonra adliyeye sevk edildi. Polis, diğer hırsızın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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***Güvenlik Kamerası***

- Hırsızların pencereden eve girmesi

- Hırsızın çekmeceleri karıştırması

- Evin odalarına bakmaları

- Hırsızın buzdolabına bakması

- Üst kata çıkmaları

- Ellerinde eşyalarla üst kattan inmeleri

- Hırsızın televizyonu sökmesi

- Eşyaları alıp pencereden kaçmaları

- Ellerinde eşyalarla villadan çıkarken görüntüleri

- Bahçeden geçerken görüntüleri

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- Polis aracının gelişi

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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3)LİSELİ KIZ, HUZUREVİNDE KİTAP OKUDU HÜKÜM GİYMEKTEN KURTULDU

BURSA’da, sınıf arkadaşı 17 yaşındaki B.Ö.\' adlı kızı dövdüğü, bu arada kavgayı ayırmak isteyen 18 yaşındaki Aytuğ A.\'ya da hakaret ettiği iddiasıyla hakkında \'basit yaralama\' ve \'hakaret\' suçlarından soruşturma başlatılan 17 yaşındaki İ.Z., Uzlaşmacı Yeliz Öztürk\'ün görüşüp tarafları ikna etmesi sonucu, huzurevinde bir gün boyunca yaşlılara kitap okuyarak ceza almaktan kurtuldu. Bursa\'da lise öğrencisi İ.Z., iddiaya göre, geçtiğimiz mayıs ayında tartıştığı kız arkadaşı B.Ö\'ye saldırıp saçını çekerek tokat attı. İ.Z. daha sonra kavgayı ayırmak isteyen Aytuğ A.\'ya da hakaret etti. Diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin araya girmesiyle yatışan kavga, B.Ö. ile hakarete uğrayan Aytuğ A.\'nın ailelerinin şikayeti üzerine yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yerliyurt, \'basit yaralama\' ve \'hakaret\' suçlarından sürdürdüğü soruşturma dosyasını, uzlaşma kapsamında olması nedeniyle taraflarla görüşüp ikna etmesi için 24\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Yeliz Öztürk\'e teslim etti. Uzlaşmacı Yeliz Öztürk, uzun süren görüşmelerin ardından, şikayetçi olan B.Ö. ile Aytuğ A.\'nın ailelerini, İ.Z.\'yi huzurevinde bir gün boyunca yaşlılara sevdikleri kitapları okuma koşulu ile affetme konusunda ikna etti. Bu teklife önce sıcak bakmayan İ.Z., kabul etmemesi halinde asliye ceza mahkemesinde yargılanacağını ve 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini, bu cezanın da adli siciline işleneceğini öğrenince kabul etti. İ.Z. Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'ndeki yaşlılara bir gün boyunca masalarını dolaşarak fıkra içerikli kitaplar okuyarak ceza almaktan kurtuldu.

Kızının arkadaşı tarafından dövüldüğünü öğrenince çok üzülüp sinirlendiğini söyleyen Fahri Ö., \"Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Soruşturma sürecinde uzlaşmacı Yeliz hanım bizi aradı. Onunla defalarca görüştük. Sonunda, İ.Z.\'nin huzurevinde yaşlılara kitap okuması koşulu ile kendisini affetmemiz konusunda bizi ikna etti. İ.Z.de kitap okuyunca ceza almaktan kurtuldu\" diye konuştu.

Bursa 24\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Yaz İşleri Müdürü Yeliz Öztürk ise dosyanın kendisine gönderilmesinden sonra taraflar ile defalarca uzun görüşmeler yaptığını belirterek, \"Sonunda İ.Z. şikayetçi tarafların isteği üzerine huzurevinde kitap okumayı kabul etti. Böylece cezasını da çekmiş oldu. Eğer anlaşma sağlanmamış olsaydı İ.Z., 7 aydan 3 seneye kadar ceza alabilirdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Uzlaşma görüşmesi

Kitap okurken foto

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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4)KLASİK OTOMOBİLLERE HAYAT VERİYOR

SAKARYA\'nın Pamukova İlçesi\'nde, 35 yıldır kaporta ustalığı yapan Ziya Gürkan klasik ve hurda haledeki otomobillere hayat veriyor.Pamukova Yeni Sanayi Sitesi\'nde kaporta ustalığı yapan Ziya Gürkan, klasik Amerikan, Fransız ve İtalyan arabalarını el emeği ile yeniliyor. Klasik otomobil restorasyonu yapan Ziya Gürkan, maharetli elleri ile hurda halde gelen araçları fabrikadan ilk çıktığı gibi sıfır ayarında anahtar teslimi müşterilerine teslim ediyor. Yılda 3 otomobili kaporta aksamından, boyasına, koltuklarından motoruna kadar yenileyen Ziya Gürkan, 35 yıldır klasik otomobillere hayat veriyor.

Amerikan arabaları üzerine çıraklıktan buyana 35 yıldır çalıştığını ifade eden Ziya Gürkan, \"Ustalığını iyi konuşturursan klasik otomobil ve Amerikan otomobil tutkunları sizi nerede olsanız buluyor. Türkiye de bu işi yapanlar bir elin parmakları kadar. Genelde eski Amerikan arabaları üzerine çalışıyoruz. En yeni 70 model, en eski 35 modele kadar araçları restore edip anahtar teslimi müşterilerimize teslim ettik. Orijinal parçalar kullanıyoruz. Parçaları Amerika\'dan getirtiyoruz. Bazen çok eski model araçların parçalarını bulamayınca kendimiz yapıyoruz. Ortalama bir otomobil kaporta, boya, motor aksamının yenilenmesi 4-6 ay sürüyor. Yılda 3 otomobili anahtar teslimi müşterilerimize teslim ediyoruz\" dedi

Hurda haldeki klasik otomobillerin restorasyonunun markasına ve modeline, ayrıca müşterinin isteğine göre 35 bin dolar ile 100 bin dolar arasında mal olduğunu ifade den Ziya Gürkan, birçok müşterisinin sırada beklediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Ziya Gürkan\'ın konuşması

Ziya Gürkan\'ın çalışması ve araçlardan görüntü

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)

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5)TARİHİ KILIÇLARA HAYAT VERİYOR

SİVAS\'ta bıçak imalatı yapan 55 yaşındaki İsmail Gölebatmaz merak sardığı Türk tarihinde kullanılmış kılıçlara da yeniden hayat veriyor.

Babadan kalma 7 metrekarelik atölyesinde 34 yıldır bıçak imalatı yapan İsmail Gölebatmaz, zamanla büyük merak sardığı tarihi kılıçları toplamaya başladı. Geçmişte kullanılan bu kılıçları yeniden tasarlayarak gelecek nesillere aktarmaya çalışan bıçak ustası İsmail Gölebatmaz, kent merkezinde bulunan eski sanayi içerisindeki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi kılıçların bakım, onarım ve temizliğini orjinalliğini bozmadan yaptığını ifade eden bıçak ustası Gölebatmaz, kimi kılıçların balçağını, kiminin kabzasını yeniden yaparak tekrar canlandırdığını söyledi.

Elinde bulunan 300 yıllık kılıca gözü gibi baktığını söyleyen Gölebatmaz, \"Kimi vatandaş elindeki aletin tarihi biliyor, kimisi de tarihi bilmiyor. Bu kılıcı vatandaşın biri getirdi, \'Ustacım bunu kes, bana bir mutfak bıçağı yap\' diye verdi. Tabi insanın mesleği olunca kıyamıyor. Dedim \'sen o kılıcı bırak ben sana kaç tane istiyorsan bıçak vereyim\' dedim. O iki bıçak istedi, ben üç bıçak verip bu kılıcı aldım. Bu kılıç tahminlerime göre üç yüz yıllık bir kılıç. Bunun modeli diğer kılıç modellerinden biraz daha farklı. Kulak dediğimiz kısım, cimşir dediğimiz kısmı, balçak dediğimiz kısım yok. Onun yerine plastik kısmı var. Kabzası diğerlerinden değişik, bunda balçak olmaz. Kulak dediğimiz elden kaymamasını önleyen kısım var. Bunlar savaş kılıcı olarak kullanılmış. Elimde yine çok eski bir kılıç var. Ortalama 300 yıllık bir kılıç. Kesmişler, tahrip edip yok etmeye çalışmışlar. Burun kısmını çevirdim, kabzaya da güzel bir geyik boynuzu taktım. Eskiden kılıçtı, şimdi güzel bir model oldu. Yani atıl durumdaki bir malzemeyi canlandırdım. Bütün özelliği ve orjinalliği korunuyor. Sırtı olsun, ağzı olsun hepsi duruyor\" ifadesini kullandı.

17\'NCİ YÜZYIL OSMANLI KILICINI YENİDEN YAPTI

17\'nci yüzyılda Osmanlılar döneminde tarafından kullanılan kılıcın 6 aylık bir çalışmayla bire bir aynısını yaptığını ifade eden Gölebatmaz, \"Benim kendi yaptığım bir kılıç var. Yeni yaptım, lakin model 17\'nci yüzyıla ait bir model. O döneme ait olması özellikle kabzada ve balçaktan belirleniyor. 17\'nci yüzyılda bu model kullanılmış, 16\'ncı yüzyılda kabzası düz modeller kullanılmış. Her dönemin kendine ait bir kabza modeli vardır. Burun veya mahmuz modeli var. Bu yaptığım kılıcın fiyatı 8 bin lira. Bu kılıçları sipariş üzerine yapıyorum. Gittiğim yerlere götürüyorum Sivas\'ta bunlar yapılıyor diyorum. Bunları yapmak uzun süremi alıyor. Bir kılıç yaklaşık bir sezonda çıkıyor\" dedi. Gölebatmaz, kılıç konusundaki araştırmalarının sürdüğünü ve bu geleneği yaşatmak istediğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-Bıçak atölyesinden görüntü

-Gölebatmaz\'ın çalışması

-Kılıçların görüntüsü

-Konuşmaları

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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6)İLK UÇAK İÇİN ÇİÇEKLİ ÇİKOLATALI KARŞILAMA

SAMSUN\'da, yılda 1 milyon 700 bin yolcuyu ağırlayan ve pistinde oluşan çökmeler nedeniyle geçen 8 Ağustos tarihinde bakıma alınan Çarşamba Havalimanı, bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Piste inen ilk uçağın mürettebatı ile yolcuları çiçekle ve çikolata ile karşılandı

Samsun\'da 17 yıldan bu yana kullanılan Çarşamba Havalimanı, pistte oluşan çökmeler nedeniyle 8 Ağustos\'ta bakıma alındı. Havalimanının kapalı olması nedeniyle de yolcular, Amasya\'da bulunan Merzifon Havalimanı ve Ordu\'da bulunan Ordu-Giresun Havalimanı\'nı kullandı. 3 ay süren bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çarşamba Havalimanı, bugün hizmete yeniden açıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak bugün açılan piste inen ilk uçak oldu.

136 yolcu taşıyan \'Serik\' isimli uçak pisten, aprona gelişi sırasında iki itfaiye aracının havaya sıktığı suyun altından geçti. Uçağın mürettebatı Havalimanı Müdürü Hamit Anıl tarafından çiçekle karşılandı. Uçaktan inen yolculara ise görevliler tarafından karşılanarak çikolata ikram edildi. Karşılama sonrasında havalimanındaki onarım işini yapılan firmanın görevlisi Muzaffer Çaylı, yapılan çalışma hakkında bilgi verdi. Çaylı, \"90 gün süren çalışma kapsamında havalimanı pistinin çöken iki bölümü ile elektrik altyapısını yenileyip uluslararası uçuş kurallarına uygun getirdik. Bir kaç küçük eksiklerimiz kaldı. Onları da en kısa sürede gidereceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanı dışından detay

-İlk uçağın inişi cep telefonu görüntü

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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7)BUZDOLABI SERVİSİNDEKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİ

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, apartmanın zemin katında bulunan buzdolabı gaz dolum servisinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iş yeri çalışanı tedavi altına alındı.

Yangın gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi 1631 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki buzdolabı gaz dolum servisinde meydana geldi. 53 yaşındaki Suat Canpolat\'ın iş yerinde bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiyeden yardım istedi. Apartmanda yaşayanlar korku içerisinde dairelerini boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen iş yeri çalışanı Suat Canpolat 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangının çıktığı iş yeri ve itfaiye ekipleri

Genel görüntü

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) -

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