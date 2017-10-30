DHA YURT BÜLTENİ-4

DHA YURT BÜLTENİ-11

Habur’da toz bulutu altında tatbikat

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulunan TIR Parkı karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat alanı, Suriye üzerinden gelen toz bulutu altında kalırken tatbikata katılan ve manevra yapan tanklara da yakıt ikmali yapıldı.

TIR parkı karşısında yapılan tatbikat, 43’ncü gününde devam ediyor. Tatbikatın yapıldığı alan Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi. Türkiye’nin Irak-Suriye sınır hattında etkili toz bulutu nedeniyle, görüş mesafesi yaklaşık 400 metre kadar düştü. Etkili toz bulutuna rağmen tatbikat alanında tanklar ve zırhlı araçlar manevra yaptı. Askerlere tank konusunda eğitimler verilirken, alandaki tanklara da yakıt tankerinden ikmal yapıldı.

Görüntü Dökümü

-Toz bulutu etkisine giren tatbikat alanı

-Manevra yapan tank ve zırhlı araç

-Tanklardan detaylar

-Tanklara yakıt ikmali yapılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)-

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CHP\'li Bülent Tezcan\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ağır eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ\'ın Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'a destek vermek için kente geldi. CHP\'li belediye başkanlarının \'Şağmar oğlanı\' olmadığını söyleyen Tezcan, \"Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi- demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de\" dedi.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulup sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Eşkinat\'a destek vermek için bugün Tekirdağ\'a geldi. Üç Kemaller Parkı\'nda toplanan kalabalığa seslenen Tezcan, Tekirdağ\'da tesadüfen gelmediğini ve CHP\'li belediyelerin devletin şamar oğlanı olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: \"Bugün buraya tesadüfen yoldan geçerken buraya uğramadım. Özellikle geldim, niye özellikle geldim ? CHP\'li Belediye Başkanları şamar oğlanı değildir, oynayamazsınız onlarla diye yerinde söylemek için geldim. Halkın seçtiği belediye başkanları sizin şamar oğlanlarınız değildir. \'Buna müsaade etmeyeceğiz, tehditlerinize pabuç bırakmayacağız\' demek için geldim. Değerli arkadaşlar çarşamba günü Süleymanpaşa Belediye Başkanımız, Cumhuriyet savcılığına çağrıldı, ifade vermek için. Önce şunu söyleyeyim; Biz belediye başkanlarımızdan eminiz. Bbelediye başkanlarımızla ilgili hiç bir kaygımız yok yargı, yargı gibi davranırsa, yargı emir ve talimat almazsa, yargı gerçekten hukuk, vicdan ve adaletle hareket ederse istediği belediye başkanını, istediği vatandaşı ifadeye çağırabilir. Kimsenin buna bir şey diyeceği yok. Ama yukarıdan aldığın emirle suç olmayan bir sözü suçmuş gibi gösterip, bizim belediye başkanlarımız üzerinden, bizim ilçe başkanlarımız üzerinden vatandaşları korkutma hesabı içindeysen, bizim üzerimizden ülkeye bir korku atmosferi yaratmaya çalışıyorsan sana pabuç bırakmayacağız. Ne demiş Süleymanpaşa Belediye Başkanımız, \'Faşist, diktatör\' demiş. Kime demiş, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan\'a demiş. İddia bu, şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de.\"

\"MİLLETİN VERDİĞİ OYUN PEŞİNE DÜŞMEK GÖREVİMİZ\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türkiye\'nin 40 gündür şantaj ve tehditle yönetildiğini ileri sürerek, görevinden istifa ettirilen AK Partili belediye başkanları konusuna değindi. Tezcan, şöyle dedi: \"Değerli arkadaşlar bakın, Türkiye aşağı yukarı 40 gündür bir şantaj ve tehdit siyasetine teslim olmuş durumda. Şantaj ve tehdidi yapan kim devletin en tepesini işgal eden kişi, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan o makamdan şantaj ve tehditte bulunuyor. Kime, önce kendi belediye başkanlarına. Kendilerinin içinde ne hesap var ben onu bilmem çokta umurumda değil. Kendi aralarında ki hesap nasıl çözerler onu da bilmeyiz. Ama sandıkta milletin verdiği oyun peşine düşmek bizim görevimiz.\"

Erken seçim çağrısında bulunan Tezcan, \"Bakın Türkiye\'nin nüfusunun yarısına yakını seçilmemiş belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Hani milli irade diyordu ya bunlar seçilmemiş belediye başkanı, bir bölümünü kayyuma devretmiş, bir bölümünü de kendi belediye başkanları biraz önce söylediği şantaj ve tehditle istifaya zorluyorlar. Türkiye\'nin geldiği hale bakın. Peki bu tablo içerisinde biz millete gidelim, milli irade bu kaosu ve problemi çözsün dediğimizde ses yok. Siyasette partiyi kurduğu günden bu yana ağzında sakız gibi milli irade, milli irade sözünü söyleyenlerin samimi olarak millete güvenmedikleri ortaya çıkmıştır. Perde yırtılmıştır yüzleri görünmüştür artık. Hadi madem öyle, sen kendi belediye başkanlarınla hesabını göremediğin için Türkiye\'yi bir kaosa sürükleme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Bu bir kaos değil mi? Cumhurbaşkanlığı makamı kaos yönetim merkezi haline gelmiştir, senin bunu yapmaya hakkın var mı? Kaos varsa çözüm milletin. Kaos varsa sarayın iradesi ile değil, milletin iradesi ile gel kaosu çözelim gel sandığa hadi. Gelemez çünkü onların milli irade dedikleri şey, sadece konjonktürün kendilerine döndüğü ve kendi lehlerine çalıştığı andır başka bir zaman değil\" dedi.

Tezcan, daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi\'ne giderek, Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bülent Tezcan\'ın gelişi

-Toplantıya katılanlar

-Bülent Tezcan\'ın konuşması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi adli kontrolle serbest

EDİRNE\'de, İpsala Sınır Kapısı\'ndan Yunanistan\'a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi A.S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan\'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı\'na gelen A.S.\'nin evrak kontrolünü yaptı. Ekipler, A.S.\'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pasaportunun iptal edildiğini ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)-

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Müftülere nikah kıyma yetkisine Cumhuriyet Balosu\'nda nikahlı tepki

ARTVİN\'in Kemalpaşa İlçesi\'nde CHP tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu\'nda, bir çiftin resmi nikahı kıyılarak, müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasa protesto edildi.

İlçede bir şirkette çalışan Çelebi Dalkılıç ile Albina Karaibrahimoğlu çifti, müftelere verilen nikah kıyma yetkisine ilişkin yasaya tepki göstermek için CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir otelde düzenlene Cumhuriyet Balosu\'nda nikahlarını kıymaya karar verdi. Alınan karar doğrultusunda parti yetkililerinden de izin alan çift, nikah için balonun gerçekleştirildiği otele geldi.

BAŞKAN BALODA NİKAH KIYDI

Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Ergül Akçiçek tarafından Cumhuriyet Bolosu sırasında kıyılan resmi nikahta çiftin nikah şahitliğini CHP Artvin İl Başkanı Ali Yücel Kurt ve Kadın Kolları Başkanı Gülşen Kurul yaptı. Balo ve nikah töreni için salonu dolduran partililer de Meclis Genel Kurulu\'nda kabul edilen, müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasaya tepki gösterdi. Gecede partililer söz konusu yasanın kaldırılması gerektiğini savunarak \'Müftülük yasasına hayır\' sloganı attı.

\'İNSANLAR KENDİ İŞİNİ YAPSIN DİYORUZ\'

Alkışlar arasında çiftin nikahını kıyan CHP\'li Başkan Akçicek, \"Medeni Kanu\'nun bize verdiği yetkileri kullanıyoruz. İmamların değil bu ülkedeki yetkili belediyeler ve yetkili kişilerin nikah kıymasını istiyoruz. Biz Karadeniz’in son noktasından ülkemize sesleniyoruz; insanlar kendi işini yapsın, diyoruz\" dedi.

Nikahın ardından tebrikleri kabul eden çift, daha sonra salondan ayrılarak düğünün organize edildiği mekanda kutlamalara devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ikah kıyılması

Atılan slogan ve konuşmalar

HABER : Adem GÜNGÖR / ARTVİN (DHA)

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Antalya\'da 25 skunk ele geçirildi

ANTALYA\'da, polisin yaptığı yol uygulamasında bir otomobilin gizli bölmelerine gizlenmiş 25 kilogram skunk (genetiğiyle oynanmış esrar) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya\'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine önlem aldı. Döşemealtı İlçesi Yeniköy Mahallesi\'nde kontrol noktası oluşturan ekipler, plakası önceden belirlenen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, zula olarak tabir edilen gizli bölmelerde 25 kilogram skunt ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü G.G. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin ekip arabasından indirilmesi

-Birlikte sağlık ocağına yürümeleri

-Sağlık ocağından çıkıp araca binmeleri

-Aracın hareket etmesi

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Kırklareli coşkulu Cumhuriyet kutlaması

KIRKLARELİ Belediyesi Cumhuriyet\'in 94\'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladı. \"Mutlu İnsanlar Kenti\" olarak bilinen Kırklareli halkı Cumhuriyetin ilkelerine olan bağlılığını görkemli bir kutlamayla gösterdi.

29 Ekim Pazar akşam saat 19.30\'da büyük bir kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamanın önderliğini Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptı. Fener alayı ve Türk Bayrakları ile sokakların dolup taştığı törende \"Mutlu İnsanlar\"ın ilgisi görülmeye değerdi.

250 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı\'nı başında taşıyan Kırklareli halkının yürüyüşü alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı\'nda son buldu.

Kutlamalar Kırklareli Belediyesi\'nin Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. yılına özel hazırladığı film gösterimiyle devam etti. Gece, cumhuriyetin kuruluşunun anlatıldığı filmin ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu konuşma yaptı. Başkan Kesimoğlu, Özgürlük Meydanı\'na toplanmış 10 binleri selamladıktan sonra \"Atam bize bu akşam bir yerlerden bakıyor o kadar muhteşem görünüyorsunuz ki, o kadar güzel bakıyorsunuz ki sizlerle iftihar ediyorum\" dedi.

Atatürk\'ün, \"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir\" sözlerini hatırlatan Kesimoğlu, yine Atatürk\'ün \"Benim size bıraktığım manevi mirastır. O mirasın başında akıl ve bilim vardır. Bizi yolumuzdan çevirmek isteyenler dün vardı, yarın da var olacak. Ama sizler azimle, kararlılıkla, bilinçle, inançla cumhuriyetimize sahip çıkacaksınız. Karşı karşıya kaldığınız güçlükleri aşmakta aradığınız güç damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur sevgili gençler\" sözlerini hatırlattı.

\"CUMHURİYET DOĞRU YORUMLANMALI\"

Cumhuriyet gerçek bir mucizedir diyerek sözlerine devam eden Kesimoğlu \"Bunu yorumlayabilmek için akıl, namus, vicdan her şeyden önce insan olmak gereklidir. İşte 94\'üncüsünü kutladığımız bu cumhuriyetimizin bugün bir kez daha, daha doğru yorumlanması ve daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim cumhuriyet sevdamız var. Bizim Ata\'mıza sözümüz var. Makamı ve mevkii ne olursa olsun hiçbir güç bizi yolumuzdan çeviremez. Bizi asla esir alamaz. Ne diyor şair \"Sen cumhuriyet dersin bir nefeste, ben onurlu bir halk anlarım. Rüzgarın çevirdiği sayfa anlarım. Sen Türkiye dersin yüreğinle, ben saygı ile ayağa kalkarım. Ve biz Kırklareli\'liler saygı ile ayağa kalkarız\" dedi.

GÖKSEL\'DEN KONSER

Görkemli havai fişek gösterileri ile aydınlanan geceye Göksel konseri damgasını vurdu. Sinema Senfoni Orkestrası\'yla sahne alan Göksel\'in muhteşem konserine Kırklarelililer de eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren konser, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu\'nun sanatçıya verdiği plaket ve çiçekle son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Kortej yürüyüşü

-Kalabalık genel gör.

-Belediye başkanı Kesimoğlu konuşması

-Şarkıcı Göksel konseri

-Detaylar

Haber-Kamera: KIRKLARELİ,(DHA)-

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