DHA YURT BÜLTENİ -4

Kartalkaya\'ya mevsimin ilk karı yağdı

BOLU\'nun kayak merkezi Kartalkaya\'ya mevsimin ilk karı yağdı.

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya\'ya kar yağdı. Otellerin bulunduğu bölge ve kayak pistleri beyaz örtüyle kaplandı. Lapa lapa yağan kar birlikte kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı işletmecilerin de yüzünü güldürdü. Otel çalışanları, kayak sezonu açılışı için hazırlıklarını hızlandırdı.

Kar yağışı otellerin altında kalan Sarıalan Yaylası mevkisinde de etkili oldu. Bölgede yeşil alanlar beyaza büründü. Kartalkaya yolu tamamen karla kaplandı. Araçlar, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü dökümü:

-Kar yağışından görüntüler

-Yolun beyaza bürünmesi

-Geçen araçlar

-Karla kaplı alanlar

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

========================================

Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yol istedi



RİZE\'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda Ankara\'da konuğu olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a tereyağı ve bal hediye etti, yaylasına yol yapılmasını istedi.

Babası Atilla Bilgin ile Ankara\'ya giden Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. Üzerine yöresel kıyafet, ayağına lastik ayakkabı giyen Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tereyağı ve bal ile kendisinin keçi yavruları ile Erdoğan\'ın kucağında kedi yavrusu bulunan fotoğraflarının yer aldığı tablo hediye etti. Erdoğan\'dan hayvanlarına baktığı yaylaya yol yapılmasını isteyen Hamdu Sena, ziyarete ilişkin fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Hamdu Sena Bilgin, bugün de Ankara\'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba\'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

HAMDU SENA\'YA BEĞENİ VE PAYLAŞIM REKORU

Hamdu Sena Bilgin\'in gündeme gelmesi, köyünde keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da \'Tomi\' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılarak, beğenildi.Hamdu Sena\'nın bu yaz döneminde de yaylada hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

-------------

FOTOĞRAFLI

Haber: Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)-

==========================================

Zonguldak\'ta FETÖ\'den 8 kişi adliyede

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8\'i, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zongludak ile birlikte İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Düzce ve Sakarya\'da düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden banka personeli M.Ç., işçi A.K., üniversite öğrencileri U.K., M.Ç., Karayolları çalışanı İ.Ö., FETÖ\'nün kapatılan okulunda çalışan S.Ş., esnaf H.N.Ö. ile Y.T. adlı kadın öğretmen, sağlık kontrolünden geçirilmeleri ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyette işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Polis minibüsünün adliyeye gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye sokulması

-Adliye detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

============================================

Aynı mağazaya kar maskeli saldırı

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe hizmet veren bir şirketin iki mağazasına, kar maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Aynı mağaza 21 Eylül\'de de silahlı saldırı olduğu, geçtiğimiz hafta ise işyeri sahibinin evine ateş edildiği ortaya çıktı.

Edremit\'te beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe hizmet veren işletmenin 2 mağazasına dün (pazar) saat 22.45\'te, pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu. Edremit Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazası ve karşı çaprazında bulunan mobilya mağazasına toplam 5 el pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmalardan bir kısmı çerçeveye gelirken, diğer dört fişekten çıkan saçmalar ise camlara isabet etti. Güvenlik kameralarında ilk yapılan incelemelere göre, pompalı tüfekle ateş eden kişinin kar maskesi kullandığı tespit edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri mağazaların vitrininde incelemelerde bulundu. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Öte yandan aynı işyerlerine 21 Eylül\'de de silahlı saldırı düzenlendi. İşyeri sahibinin evine ise geçtiğimiz hafta içi silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi. Olayın arkasında ise haraç isteme olduğu ve gözdağı verilmek istendiği ileri sürüldü.

İşyeri sahiplerinden Ersan Özdemir, kimseyle bir sorunları olmadığını belirterek, zanlıların biran önce yakalanmasını beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Ateş edilen camlar

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

=============================================

Van Gölü’ne 2.5 kilometere uzaklıkta mikrobiyalit tespit edildi

VAN Gölü sahiline yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Adilcevaz\'ın Cevizlli Mahallesi\'nde bulunan Kazama Deresi bölgesinde boyları 10 metreyi aşan mikrobiyalitler tespit edildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Türkiye\'nin en büyük gölü olan Van Gölü\'nün 6 bin 500 yıl önce mikrobiyalitlerin bulunduğu bu alanı da içerisine aldığını, bu tespitin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Türkiye\'nin en büyük gölü olan Van Gölü\'nün sırlarını ortaya çıkarmak ve gölde yaşayan inci kefali ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Sarı, Van\'dan ayrılıp Bandırma\'ya gittikneten sonra da bu çalışmalarına ara vermedi. Yaklaşık 2 hafta önce Bitlis\'in Adilcevaz İlçesi kıyılarında Van Gölü’ne dalarak mikrobiyalitlerle ilgili kısa film çalışmaları yapan Dalgıç Cumali Birol, aynı mikrobiyalitlerle sahile 2.5 kilometre uzaklıkta bulunan Kazma Deresi\'nde de karşılanşınca fotoğraflayıp, bu durumu Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Mustafa Akkuş\'la paylaştı.

Heyecan verici bu gelişmenin ardından, yıllardır Van Gölü altında gizli kalan ve 20 metrelik boylarıyla dünyanın en büyük mikrobiyalitleri ile su seviyesi hakkında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Sarı ve Yard.Doç.Dr. Mustafa Akkuş Adilcevaz ilçesi\'ne gelerek incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Sarı, dünyada eşine, benzerine az rastlanacak bir doğal yapının su altından sonra sahile uzak bir noktada da bulunmasının inanılmaz olduğunu söyledi. Kapsamlı çalışmalar yapacaklarını anlatan Prof. Dr. Sarı şöyle konuştu: \"Bir doğal oluşumu gelip yerinde gördük. Van Gölü’nün altında ağaç gibi büyüyen yapılar var. Bunlara mikrobiyalit diyoruz. Bu mikrobiyalitler gölün altından katman katman yukarıya doğru büyüyor. Bunlarla ilgili geçmiş yıllarda detaylı çalışmalar yaptık. Ancak karada tespit ettiğimiz bu yapı ise hiç hayal edemeyeceğimiz bir şey. Van Gölü’ne dalarak suyun altından çektiğimiz görüntülerin bire bir aynısını karada gördük. Karada gördüğümüz mikrobiyalit fosiller, bundan yaklaşık 6 bin 500 yıl önceki Van Gölü’nün seviyesinde bulunan mikrobiyalitlerdir. Yani Van Gölü 6 bin 500 sene önce şu anki seviyesinden ziyade bu mikrobiyalitlerin bulunduğu alanın daha da üstündeydi. Karadaki bu mikrobiyalitler o dönemlerde oluşmuş. Van Gölü çekildikten sonra bu mikrobiyalitler fosilleşmiş. Şimdiye kadar neden dikkatimizi çekmedi? Şimdiye kadar böyle yoğun bir mikrobiyalit fosiliyle karşılaşacağımızı hiç hayal etmedik. Fakat dalgıç arkadaşımız Cumali Birol iki hafta önce Van Gölü’nde dalış yaptıktan sonra orada gördüğü yapılarla ilgili bize bilgi verdi ve sonrada benzer yapıları burada gördüğünden bahsetti. Buraya gelip gördük ki suyun altındaki yapıların bire bir aynısı burada fosilleşmiş.\"

Prof. Dr. Sarı, yapılacak bilimsel araştırmalar neticesinde fosillerde saklı olan birçok bilgiyi ortaya çıkaracaklarını da belirterek, \"Buradaki mikrobiyalitler, binlerce yıllık bilgiyi saklıyor. Bu fosillerin üzerinde yapılacak bilimsel araştırmalar, bu bölgenin hayvan varlığı, bitki varlığı ve iklimi ile ilgili bir sürü bilgiyi ortaya çıkaracak. Diğer yönden Van Gölü’nün su seviyesinin daha önce çok yukarılarda olduğunu bilimsel olarak biliyoruz. Ama halkın bunu görmesi ve anlaması için en net kanıt buradaki fosillerdir. Diğer yandan Van Gölü’nün altındaki mikrobiyalitleri sınırlı imkânlarla çektiğimiz su altı görüntüleriyle gösterebiliyoruz. İşte buradaki çıplak gözle görebileceğimiz mikrobiyalitlerin karadaki halidir. Bu muhteşem yapıların hızlı bir şekilde koruma altına alınıp bu bölgenin bir turizm destinasyonu haline getirilmesi gerekiyor. Bir yandan insanlar dalacaklar su altındaki mikrobiyalitleri görecekler, sonra çıkacaklar aynı yapıları karada bu vadi içerisinde görecekler. Yaklaşık olarak burası Van Gölü’ne iki buçuk kilometre uzakta. Gördüğünüz gibi vadinin her iki tarafı mikrobiyalit fosilleri ile dolu. Buradaki mikrobiyalitler oluşmaya başladığında burası Van Gölü’nün dibiydi. Bu mikrobiyalitlerin daha büyükleri Tatvan’da var. Ancak onlar başka bir yapıdaki mikrobiyalit, buradakiler ise başka bir yapıdaki mikrobiyalitlerdir. Tatvan’da ki mikrobiyalit fosilleri yaklaşık 20 metre boyundadır. Fakat onlar dar bir alanda lokal bir bölgede bulunuyor. Burası ise çok geniş bir alanda bulunuyor. Dolayısıyla bu mikrobiyalitler, Adilcevaz’a, Bitlis’e, Van Gölü’ne ve bu bölgeye komple bir hareket getirebilecek bir doğal oluşumlardır. Bunları görmenin ve fark etmenin büyük bir heyecanını yaşıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mikrobiyalitlerin su altı görüntüleri

-Mikrobiyalitlerin karadaki fosilleşmiş görüntüleri

-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın konuşması

-Dalgıç Cumali Birol’un konuşması

Haber-Kamera: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ(Bitlis), (DHA)-

============================================

Bilecik Belediye Başkanı Yağcı\'dan İyi Parti\'ye tepki

YENİ kurulan İyi Parti\'nin \'Kayı Boyu\' amblemine benzetilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, \"Patenti Bilecik Belediyesi\'ne ait olan Kayı Boyu simgesini kullanan partiye karşı hukusal haklarımızı kullanacağız\" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Ak Parti\'li Selim Yağcı düzenlediği basın toplantısında, İyi Parti\'nin yazılışının Kayı Boyu simgesiyle anılmasından rahatsızlık duyduklarını belirtti. Osmanlı\'nın kurulduğu topraklardan miras kalan Kayı Boyu simgesinin telif haklarının Bilecik Belediyesi\'nde olduğunu anlatan Başkan Yağcı, \"Kayı\'yı amblem olarak belirtmeme gibi bir kurnazlığa giderken diğer taraftan da Kayı\'yı belirtecek işaretleri ve sözleri kullanarak patenti bizde olan ve halkımıza da mal olmuş, atalarımızdan bize emanet olan bir işareti partinin işaretiymiş gibi bir kurnazlık içerisine girme eğilimlerini de görüyoruz\" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı olmadan önce çeşitli illerde hakimlik yapan Selim Yağcı, Kayı Boyu ambleminin patent tescilini 2014 yılında Bilecik Belediyesi\'nin aldığı, kente üç boyutlu büyük bir Kayı Boyu Anıtı yaptırdıklarını söyledi. Yağcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Meral Akşener liderliğinde İyi Parti kuruldu. Bu partinin iyi mi kötü mü olduğunu tabi ki zaman gösterecek. Partinin akıbetine ilişkin kararı milletimiz verecek. Bizler demokrasiye inanan kişiler olarak yeni bir partinin oluşmasından rahatsızlık duymamız mümkün değil. Fakat bu partinin kuruluşu ile birlikte kamuoyunda bazı rahatsızlıklar da oluştu. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bu rahatsızlıkları duyan kesimlerden olduğumuzu düşünüyoruz. Bilecik için kuruluşun ve kurtuluşun beşiği diyoruz. Osmanlı Devleti\'nin kurulduğu topraklar, Kayı Boyu\'nun kök saldığı topraklar diyoruz. Bizler de bundan ilham alarak Bilecik Belediye Başkanlığı olarak Kayı Boyu amblemi noktasında son derece hassasız. Doğal olarak, Kayı Boyu\'nun temsilcisi Bilecik\'te Bilecik Belediyesi\'nin de Kayı Boyu amblemiyle ve buna benzer logolarla temsil edilmesi gerektiğine inanarak değişik çalışmaları gerçekleştirdik. Kayı Boyu ambleminin patent tescilini Bilecik Belediye Başkanlığı olarak aldık. 3 boyutlu Kayı Boyu Anıtı\'nı yaptık. Tabi ki bu çalışmaların hepsi yeni kurulan siyesi partiden önce yapılan ve tarihimize bağlılığımızı gösteren çok önemli çalışmalardan birisi. İyi Parti kurulduğunda, simgesini İyi yazarak, Kayı simgesine benzer tarzda bir simge oluşturmuş. Partinin logosu tek başına bizim Kayı Boyu Anıtı\'nı veya Kayı Boyu amblemini gösterecek nitelikte olmadığını düşünüyorum ama partinin yöneticileri ve diğer kesimleri bu konuda çeşitli beyanatlar veriyor. Örneğin, Başkan Meral Akşener ismi ile \'Türkiye İyi olacak . Teşekkürler Bilecik Belediyesi\' gönderisi paylaşılarak belediyemizi de gösterecek şekilde bir algı oluşturma operasyonuna girişmişler. Aslında bir taraftan Kayı\'yı amblem olarak belirtmeme gibi bir kurnazlığa giderken diğer taraftan da Kayı\'yı belirtecek işaretleri ve sözleri kullanarak patenti bizde olan ve halkımıza da mal olmuş, özellikle son yıllardaki günümüzde tarihe olan bağlılığın getirdiği güzel televizyon filmlerinden de esinlenerek, hiçbir önyargıya kapılmadan herkesin rahatlıkla kullandığı bir simgeyi, atalarımızdan bize emanet olan bir işareti partinin işaretiymiş gibi bir kurnazlık içerisine girme eğilimlerini de görüyoruz. Bunlar, her ne kadar amblemlerinde \'İyi\' yazar gibi gözükseler de aslında bu konuya ilişkin Kayı Boyu amblemini kullanma ve bunu çağrıştırma noktasında böyle bir hukuksal tecavüzü de içermektedir. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak patent tescilinin ve anıtın bize sağlamış olduğu telif haklarının bize sağlamış olduğu tüm hukuksal haklarımızı da ilgili parti hakkında kullanacağız.\"

Görüntü dökümü:

-Belediye Başkanı Selim Yağcı\'nın basın toplantısında yaptığı konuşmadan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: BİLECİK,(DHA)

=====================================================

Ferhat Göçer, Cumhuriyet Konseri\'nde Denizlileri coşturdu

DENİZLİ\'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ferhat Göçer sahne aldı. Yaklaşık 10 bin kişi, Göçer\'in şarkılarıyla Cumhuriyeti kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ferhat Göçer konseri düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda düzenlenen konser alanını saatler öncesinden dolduran Denizlililer, konsere yoğun ilgi gösterdi. Havanın soğuk olmasına rağmen yaklaşık 10 bin kişinin akın ettiği konserde sahne alan Göçer; birbirinden güzel şarkılarını Denizlililer için söyledi. Soğuk havaya rağmen meydanı dolduran kalabalığı görünce şaşıran Göçer, hava soğuk ve yağmurlu olduğu için konserde çok fazla kalabalık beklemediğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Sevilen şarkılarını seslendiren Ferhat Göçer daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan\'ı sahneye davet etti. Denizli halkının Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Zolan, Cumhuriyet coşkusunun hep birlikte yaşandığı meydanın muhteşem göründüğünü söyledi. Denizli\'nin her zaman bayrağının ve vatanının yanında dimdik durduğunu vurgulayan Zolan, \"15 Mayıs 1919\'da Bayramyerinde Kurtuluş Savaşı\'nda meşaleyi yakan ilk il Denizli, 15 Temmuz\'da da bu meydanları doldurarak yine iradesine sahip çıkmıştır. Denizli, milletiyle ülkesiyle bir ve beraberdir. Ben bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu akşamı güzelleştiren Sayın Ferhat Bey\'e de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Daha ileriye daha güzele, Mustafa Kemal Atatürk\'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkıncaya kadar çalışmaya devam. Güzelleştirmeye devam\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ferhat Göçer konserinden görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Başkan Zolan\'ın konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

=============================================

Cumhuriyet Bayramı konserinde Resul Dindar rüzgarı

İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Resul Dindar, birbirinden hareketli şarkılarıyla dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı

Türk Halk Müziği sanatçısı Resul Dindar, Cumhuriyet Meydanı\'nda konser verdi. Karadeniz\'in güçlü seslerinden Resul Dindar, soğuk havaya rağmen konser alanının dolduran Kınıklıların içini hareketli şarkılarla ısıttı. Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, eşi Hülya Doğruer ile birlikte sahne önünde oynayan gruba katılarak eşlik etti. Resul Dindar ise, down sendoromlu Berkay Yıldırım ile Kemal Can Doğan\'ı sahneye çıkartarak beraber oynadı. Ayrıca Başkan Doğruer ve Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, alanı dolduranlar birlikte \'Türkiyem\' marşında Dindar\'a eşlik etti. Konser sonunda Başkan Doğruer, Dindar\'a plaket ve Kınık\'ta dokunan kilim hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer oynarken

- Başkanı Sadık Doğruer, Resul Dindar\'a plaket veriyor

- Başkanı Sadık Doğruer konuşma

- Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer Türkiyem Marşına eşlik ediyor

- Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün\'ün konuşması

- Resul Dindar\'ın Down sondurumlu gençlerle oynaması

- Resul Dindar\'ın hareketli şarkılarıyla seyirciler coşuyor

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

=================================================

Vali Kalkancı, resepsiyonda bağlama çaldı

ADIYAMAN Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Cumhuriyet Resepsiyonu\'nda öğrencilerin konserine bağlama çalarak eşlik etti.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde Nurullah Naci Kalkancı ve eşi Yasemin Kalkancı\'nın ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu\'na Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ve eşi Fatma Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferdi Tatlı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşi, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, askeri personel, şehit aileleri ve gaziler, köy ve mahalle muhtarları, STK temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı ile birlikte konuklarını kapıda karşılayarak, tek tek tokalaşıp, bir süre sohbet etti. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından verilen konsere Vali Kalkancı, bağlamayı çalarak söyledikleri türkülere eşlik etti. Program sonunda resepsiyona katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Türkiye Petrolleri

- Vali Kalkancı\'nın misafirleri karşılaması

- Vali Kalkancı\'nın masaları ziyaret etmesi

- Vali Kalkancı\'nın bağlama çalması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

==========================================



