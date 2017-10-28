DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI YENİDEN AÇILDI

SURİYE sınırındaki Kilis\'te bulunan ve 8 gün önce teknik nedenlerle geçici olarak kapatılan Öncüpınar Sınır Kapısı, yeniden açıldı. Öncüpınar Sınır Kapısı, teknik çalışmalar nedeniyle geçen 20 Ekim\'de geçici olarak kapatıldı. Sınır kapısı, yapılan teknik çalışmanın ardından bugün sabah saat 08.00 itibariyle yeniden ticari amaçlı yük taşımacılığına açıldı. Kapının açılmasıyla TIR\'lar, yüklerini gümrük sahasına indirmeye başladı.

Görüntü Dökümü

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- Sınır kapısına giden TIR\'Lar

- Öncüpınar SInır Kapısı

- Zırhlı araçların sınıra girişleri

- TIR şoförüyle röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:377 MB

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2)OKUL ÖNÜNDEKİ SALDIRI İHBARI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ADANA\'da, lise önünde güvenlik tedbiri alan polislere, silahlı saldırı yapılacağı ihbarını alan ekipler alarma geçti. Polisler şüpheli 1 kişiyi gözaltına alırken, okulun bahçesinde silah aradı. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi\'ne meydana geldi. Belinde tabanca olan bir kişinin okul çıkışında güvenlik tedbiri alan polislere silahlı saldırı düzenleneceği ihbarını alan ekipler alarma geçti. Kısa sürede bölgele çok sayıda güven ve yunus timleri sevk edildi. Bölgede şüphelilere yönelik tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Durdurulan otomobiller ise didik didik arandı. Daha sonra ekiplere, silahın okul bahçesine atıldığı bilgisi ulaştı. Bunun üzerine sivil polisler, okulun içine girerek, bahçe içindeki ağaçların arasında arama yaptı. Şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada tabanca bulunamadı.

Görüntü Dökümü

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- Okul önündeki yunus timleri

- Polislerin gözaltına aldıkları bir şahsı götürmesi

- Okul önündeki öğrenciler

- Polislerin okula girip arama yapması

- Ağaç diplerini ve otların arasında silah araması

SÜRE:02\'57\" BOYUT:180MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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3)İKİ ÇOCUĞU OTİSTİK, EŞİ DİYALİZ TEDAVİSİ GÖREN KADININ ÇARESİZLİĞİ

İZMİT\'te, 2 oğlu otistik, eşi diyaliz tedavisi gören Nermin Kutlu, eşi ve çocuklarına bakmakta zorlandığını belirterek, yatalak olan eşinin tedavisinin bakım evinde devam etmesini istedi

İzmit Gültepe Mahallesi\'nde Kutlu ailesinin evinden gelen sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Evde 2 engelli çocuğun olduğunu öğrenen polis, kapıyı açması için itfaiyeyi çağırdı. Bir süre sonra evine gelen Nermin Kutlu, diyaliz tedavisi gören eşi Kadir Kutlu\'yu tedavisi için diyaliz merkezine götürdüğünü, otistik olan çocuklarını mecburen evde bıraktığını, çocuklarının evde kavga etmesi nedeni ile komşularının ihbarda bulunduğunu söyledi. Polis ekipleri, Nermin Kutlu\'nun bilgi vermesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Nermin Kutlu otistik çocuklarının daha önce tedavi için sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından alınmak istendiğini, ancak çocuklarından ayrılmak istemediğini söyledi. Belediyeden emekli olan eşinin diyaliz tedavisi görmeye başlaması ile birlikte yaşamının daha da zorlaştığını ağlayarak anlatan Nermin Kutlu, \"23 yaşında ve 14 yaşındaki oğlum otistik. Daha önce sosyal hizmetler çocuklarımı tedavileri için almak istedi. Ancak ben çocuklarımdan ayrılmak istemedim. Razı gelmedim. Haftanın 1 günü ben onları tedavileri için rehabilitasyon merkezine götürüyorum. Ancak, 1 yıl önce eşimin diyaliz tedavisi görmeye başlamasıyla birlikte yaşamım daha da zorlaştı. Eşim yatalak, her türlü ihtiyacı ile ben ilgileniyorum. Eşimi tedavi için diyaliz merkezine götürdüğümde mecburen çocuklarımı eve kilitliyorum. Çocuklarıma bakması için birkaç defa bakıcı tuttum, her seferinde bakıcılar işi bıraktı\" dedi.

Nermin Kutlu çocuklarını çok sevdiğini söyleyerek, \"Çocuklarımdan asla vazgeçmem, onlar da bensiz yapamazlar. Ben onların yanındayken kimseye bir zararları olmuyor. Ama eşim ve çocuklarıma bakmakta artık zorlanıyorum. Çok zor bir yaşamım var. Eşimin yatarak tedavisi için bir bakım evine alınmasını istiyorum. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Çocukların bahçede polisle oynamaları

Anne ile röp.

Evden görüntü

İZMİT/DHA

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4)BOĞA GÜREŞLERİ ORGANİZATÖRÜ GÜLSEÇGİN: BOĞA GÜREŞLERİNİ TÜM TÜRKİYE’YE YAYMAK İSTİYORUZ

ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası\'nda bu yıl düzenlenen Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası\'nın ikincisi Aydın’da düzenleniyor.12 Kasım tarihinde düzenlenecek şampiyona için Artvin\'de kamplarını tamamlayan 4 boğanın Aydın’a vardığını belirten boğa güreşleri organizatörü Mahir Gülseçgin, \"Boğa güreşlerini tüm Türkiye yaymak istiyoruz\" dedi.

Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğalarla bu yıl ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası, bu kez Aydın’da düzenlenecek. 12 Kasım tarihinde düzenlenecek şampiyona için Artvin\'den TIR\'la Aydın\'a götürülen 4 boğa burada kampa girdi. Güreşler için son hazırlıkları yapılırken, organizatör aynı zamanda Artvin bölgesinde boğacılık yapan Mahir Gülseçgin, hazırlıklarının giderek tamamlandığını belirterek \"Kafkasör Yaylası\'nda Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası düzenledik, ikinci etabını ise Aydın’da iki kulübün organizasyonuyla gerçekleşiyor. Bizde bu müsabakalara Artvinli boğacıların önderliğinde 4 boğayla katılım sağladık. Giden boğalarımızdan en azından bir kupayla Artvin’imizde dönmek istiyoruz\" dedi.

GÜREŞLER TÜRKİYE\'YE YAYILACAK

Şampiyonanın ekonomi ve sosyal anlamda önemli bir organizasyon olduğunu da kaydeden Gülsecgin, \"Yüzyıllardır süre gelen bu gelenek bu sayede bozulmayarak gelecek nesillere de aktarılmış oluyor. Türkiye boğa güreşlerinin Aydın iliyle sınırlı kalmayacak. Bu tür organizasyonlar boğacı arkadaşlarımızın kaynaşması için önemli organizasyonlar. Boğa güreşlerini tüm Türkiye yaymak istiyoruz. Bunun için iş adamlar ve devlet büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Mahir Gülseçkin konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: ADEM GÜNGÖR/DHA

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5) CUMHURİYET İÇİN ÇEKİLEN FİLM, MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

ADANA Büyükşehir Belediyesi\'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü için çekilen \'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir; Adana\' adlı kısa film, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştı. Daha önce \'Adana\'nın Karpuzu Her Şeye Değer\' ve \'Adana\'da Deniz Var\' klipleriyle sosyal medya platformlarında kentin tanıtımını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamera karşısına geçti. Başkan Hüseyin Sözlü, \'Böyle Olur Adanalı\'nın Cumhuriyet Videosu\' sloganıyla sosyal medyada paylaştığı 3 dakika 40 saniyelik \'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir; Adana\' adlı kısa filmde \'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa\' türküsünü hemşehrileriyle birlikte söyledi.

TARİHİ CANLANDIRDILAR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sanat Danışmanı Mahmut Tülek\'in yönetmenliğini yaptığı \'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir Adana\' filminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rolünde, oyuncu Mehmet Tokat yer aldı. Kurtuluş Savaşı\'ndan kesitler ve Cumhuriyet\'in ilanından sonra Atatürk\'ün Adana\'ya gelişinin canlandırıldığı filmde, kentin kültürel mirası olan yapılar doğal plato olarak kullanıldı. Tarihi Varda Köprüsü, Adana Garı, Ulu Camii, Ramazanoğlu Konağı, Şakirpaşa Konağı, Tarihi Kız Lisesi binası ve Merkez Park, filme ev sahipliği yaptı.

KURTULUŞ SAVAŞI\'NDA ADANA VURGUSU

Başkan Hüseyin Sözlü, yaşlı- genç çeşitli mesleklerden Adanalılar ile Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları filmde, \'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa\' türküsünü söyledi. Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği üyelerinin de rol alıp Türk Bayrağı\'nı dalgalandırdığı filmde, Atatürk\'ün 99 yıl önce Kurtuluş Savaşı ilhamının Adana\'da doğduğunu belirttiği sözü öne çıktı. Samsun\'a çıktığı 19 Mayıs 1919\'dan 8 ay önce bir araya geldiği Adanalılar\'dan güç alan Atatürk\'ün 15 Mart 1923\'te Adana ziyaretinde söylediği, \"Efendiler; bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana\'da vücut bulmuştur. Ne mutlu Türküm diyene\" cümlesini Mehmet Tokat seslendirdi.

İZLENME VE PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Filmin Merkez Park\'taki sahnelerinde rol alan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin bürokratları ve konservatuvar sanatçılarıyla birlikte koro olarak \'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa\' türküsünü seslendirdi. Başkan Hüseyin Sözlü, çekimleri tamamlanan filmi, sosyal medya hesaplarından yayınladı. İzlenme ve paylaşım rekorları kıran film, 2 günde milyonlarca kişiye ulaşıp büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

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- kısa filmin görüntüsü

- koro ve vatandaşların türkü söylemesi

- Hüseyin Sözlü\'nün görüntüleri

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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6)HİNTLİ TURİZMCİLER ORTACA\'DA BULUŞTU

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde düzenlenen Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu Olağan Kongresi\'ne yaklaşık 650 Hint acente temsilcisi katıldı.

Ortaca\'da yapılan Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (TAFI) olağan kongresi, Muğla Valisi Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Kamil Köten, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karacelik, TAFI Başkanı Praveen Chuch, TAFI Genel Sekreteri Bharat Shah, Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak, Hindistan Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshih ile 650 Hint acente temsilcisinin katılımıyla yapıldı. Kongre öncesinde Hintlilerin geleneksel ateş yakma töreni ve Hindistan\'ın geleneksel dans gösterisi ile Türk ve Hint halk oyunları gösterileri de sergilendi.

Bu yıl 11\'incisi düzenlenecek Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (TAFI) genel olağan kongresine ev sahipliği yaptıklarını belirten Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Otel Genel Müdürü Tunç Batum, alternatif turizmin arandığı bir dönemde Hindistan\'ın en büyük tur operatörlerine bölgeyi tanıtma imkanı bulduklarını söyledi.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) adına İngilizce olarak konuşma yapan Fulya Okutur ise \"TAFI 22 milyon turisti bünyesinde barındırıyor ve buna yön verebilen bin 450 acenteyle dünyanın en büyük federasyonu. Kongre aynı zamanda Muğla\'nın Avrupa\'ya ve dünya ülkelerine açılımı olmuştur. Muğla\'nın bütün güzellikleri Hintli acente temsilcileri tarafından kayıt altına alındı. Bu da Muğlamızın ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli. Onun için bu organizasyonun ülkemizde gerçekleşmesini sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum\" dedi.

TÜRKİYE\'DEKİ HİNDİSTANLI TURİST SAYISI ARTACAK

TAFI Başkanı Praveen Chuch, yakın zamana kadar 100 uçaklık bir filoyla yurt dışına seyahat ettiklerini hatırlatarak \"Bu sayıyı 2020\'de bin uçağa 2030 itibarıyla da 2 bin uçağa yükseltmek istiyoruz. Hindistan\'da turizm sadece iç piyasada değil, dış piyasada da yükselişte. Bugün itibarıyla dünyada turizm sektöründe Çin\'in ardından ikinci sırada yer alıyoruz. Kongrede bin 500 acenteyi temsil ediyoruz. Gittiğimiz her ülkede bir şans yakalıyor ve orada turizmi artırıyoruz. Kongreyi en son İsrail\'de yaptık ve orada Hintli turist sayısında çok ciddi artış oldu. Buraya gelmemizin amacı Türkiye\'deki Hindistanlı turist sayısını artırmak. Sadece İstanbul, Antalya gibi çok belirgin yerler değil, Türkiye\'nin geneline ulaşabilmek istiyoruz. Hindistanlı turistlerin Türkiye\'nin her yerini gezmelerini istiyoruz. Türkiye\'nin Hindistanlı turistler arasından tercih edilen bir destinasyon olduğunu gördük\" dedi.

Vali Esengül Civelek ise bu organizasyonun Muğla\'nın Ortaca İlçesi\'nden gerçekleşmesinden büyük onur duyduklarını ifade ederek, \"Muğla tüm dünyada bilinen ve birçok medeniyeti bünyesinde taşımış bir kent. Bu anlamda da Hindistan ile Türkiye arasında güzel sosyo kültürel ilişkilerin gelişmesini bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Açılıştan görüntü,

-Fulya Okutur\'un konuşmasından görüntü,

-TAFI Başkanı Praveen Chuch\'un konuşmasından görüntü.

Haber: Süleyman İLTER - Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN, ATATÜRK\'LÜ CUMHURİYET BALOSU

7)ÖĞRENCİLER BURSA BALOSU\'NU CANLANDIRDI

İZMİR\'deki Özel Güzelbahçe Riri Reis Okulu\'nun 5\'nci sınıf öğrencileri, Atatürk\'ün ölümünden önce katıldığı Bursa Balosu\'ndan esinlenip hazırladıkları Cumhuriyet Balosu\'yla, minik bedenleriyle hüzün ve gururu yaşattı. Baloda, Atatürk\'ün yanı sıra o döneme damga vurmuş önemli isimlerin dönemine uygun kıyafetlerini giyen öğrenciler, müzik ve dans gösterisi yaptı, hep birlikte \'Yaşasın cumhuriyet\' diye seslendi. Öğrencilerini velileri ve öğretmenleri de yine o döneme uygun kıyafetleriyle geceye ayrı bir renk kattı.

Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları, Cumhuriyet\'in 94\'üncü yılını hazırlıklarını iki yıldır sürdürdükleri, dikkat çeken bir kutlamayla, gerçekleştirdi. Beşinci öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün, 1938 yılında ölümünden 8 ay önce Bursa\'da son katıldığı balodan esinlenip kendi kutlamalarını yaptı. Fen Bilimleri Öğretmeni Cem Öcal\'ın Atatürk\'ü canlandırdığı baloda, öğrenciler de o dönemin önemli isimleri olan Zübeyde Hanım\'dan, Latife Uşakizade\'ye, Mevhibe İnönü\'den, Sabiha Gökçen\'e, İsmet İnönü\'den, Kazım Karabekir\'e, Fevzi Çakmak ve Kılıç Ali\'ye kadar önemli isimleri yaşattı.

HAZIRLIKLARI İKİ YIL SÜRDÜ

Balonun tarihi önemi göz önünde bulundurularak, birebir yaşatmak adına hazırlıklar yaklaşık iki yıl sürdü. Öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 100 kişinin çabasıyla düzenlenen baloda, öğretmenler o dönemde yaşamış, dünyaca ünlü kişileri belirlendi. Bu isimlerin yanı sıra o dönem balolarının nasıl kutlandığına dair en ince ayrıntılarına kadar araştırma yapıldı. Mühürlü davetiyeler, likör bardakları, ince belli çay bardakları, o döneme ait lokum tarifleri öğrenildi. Atatürk\'ün ölmeden 8 ay önce katıldığı son balo olan Bursa\'daki balodan yola çıkılarak kareografi hazırlandı.

O dönemi yaşatan öğrenciler, isimleri okunduktan sonra kırmızı halıdan inip salona girdi, baloda vals yapan, zeybek oynayan öğrencilere, aynı şekilde tarihi döneme ait kıyafetleriyle katılan aileleri de eşlik etti.

\"ÇOCUKLARIMIZA O DÖNEMİ YAŞATTIK\"

Projenin mimarlarından Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları Müdürü Sabrina Ataseven, bir öğretmen olarak öğrencilerine o dönemi yaşatmak istediklerini söyleyip, \"Çünkü sonuçta siz bilgiyi verirsiniz, çocuk sınavda bu bilgiyle başarılı olur, ancak eğer o dönemi yaşatırsanız asıl kazanımı o zaman elde edersiniz. Biz de bu düşünceden yola çıktık. \'Eğer Ulu Önder bizimle bir baloya katılsaydı ne olurdu, kimleri çağırmak isterdi\' diye düşündük ve yaklaşık iki yıl önce bu proje üzerinde çalışmaya başladık. Velilerimiz de bu fikre çok sıcak yaklaştılar. Çocuklar bütün yaz boyunca canlandıracakları kişi ile ilgili olarak araştırma yaptı. O kişilerin değişik yönlerini öğrendi. Okulların açılması ile birlikte projemiz daha da hızlandı ve çocuklar haftada iki prova yaparak vals yapmayı zeybek oynamayı öğrendi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Balodan görüntü.

- Öğrencilerin etkinliklerinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)