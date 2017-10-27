DHA YURT BÜLTENİ-4

1)İZMİR\'DE TERÖR OPERASYONU: 15 GÖZALTI

İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle, aralarında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri, çeşitli platformlarda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi, Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı ilçeleri ile Ankara ve Kocaeli\'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, ayrıca dijital materyal ve örgütsel yayın ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürülüşü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA)

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2)DENİZLİ MERKEZLİ SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 20 GÖZALTI

DENİZLİ merkezli 2 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon yapan polis ekipleri, 20 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, araç kaputlarına gizlenen ya da toprağa gömülen çok sayıda tabanca ve av tüfeği ile 115 parça tarihi eser ele geçirildi,

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aydır takip ettikleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinin dışında Sarayköy, Serinhisar ve Güney ilçeleri ile Aydın\'da yapılan eş zamanlı baskında; şüphelilerin ev, işyeri ve araçları didik didik arandı. Yapılan aramalarda, araçların kaputlarının içerisine gizlenmiş ya da toprağa gömülü vaziyette ruhsatsız ve faturasız olduğu tespit edilen silah ve fişekler ele geçirildi. Aramalarda 8 tabanca, 555 fişek, 30 av tüfeği, 13 kurusıkı tabanca ve büyük bölümü sikke olan 115 parça tarihi esere el konuldu. Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, satmak istedikleri silahları, hedef olarak kullanılan ağaç kütüğüne atış yaparak denedikleri belirlendi. İşyerindeki aramalarda ise kuru sıkı tabancaların, namlu ağızları açılarak mermi atar hale getirildikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2\'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin emniyetten çıkışı

- Ev ve işyerlerinden aramalardan görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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3)MARDİN\'DE DRONE DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

MARDİN\'de 40 kilometre boyunca havadan drone, karadan da polis araçlarıyla takip edilen uyuşturucu yüklü otomobil, polisiye filmlerini aratmayan nefes kesen bir operasyonun ardından durdurularak içerisindeki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta özel eğitimli köpekle yapılan aramada, 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarından olan uyuşturucuya yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında batıdaki illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polisin yaptığı araştırmada, sevkiyatın 47 PG 193 plakalı hafif ticari araçla yapılacağını belirledi. Kırsal yollardan Mardin\'e giriş yapan ve burada pusuya yatan polis, araç görüş mesafesine girdikten sonra takibe başladı. Polis, deşifre olmamak içinde 5 ayrı ekiple 40 kilometreye yakın bir takip mesafesinden sonra Kızıltepe karayolunda araçlarla ve kapanla karayolunu trafiğe kapatıp, otomatik silahlarla beklemeye başladı. Araç sürücüsü polisin önlem aldığı noktaya geldiğinde durumu fark edip aracıyla kaçmak istedi ancak kendisini araçla takip eden polis etrafını çevirdi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Eğitimli Mira adındaki köpekle hafif ticari araçta yapılan aramada zula denilen gizli bölmelerde 61 paketten oluşan toplam 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu olayı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Pusuda yatan polisler

-Telsiz konuşmaları

-Takibe alınan araç

-Drone görüntüleri

-Aracın durdurulması

-Köpeğin araması

-Gizli bölmelerde saklanan eroinin çıkarılması

-Emniyette sergilenmesi

-Zanlıların adliyeye götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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4)ADANA\'DA FİRARİLERE ŞAFAK OPERASYONU

ADANA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşen hapis cezası bulunan çok sayıda firari, şafak operasyonuyla yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan şahısların evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen operasyonda, çok sayıda firari yakalandı. Yakalanan firariler, işlemleri yapılmak üzeri bölgedeki karakollara götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü tabelası

- Emniyet binası önündeki polis araçları

- Polis aracı ve zırhlı aracın seyir halinde görüntüsü

- Özel harekat polislerinin zırhlı araçtan inmesi

- Eve girmeleri

- Evin balkonunda görüntüleri

- Evin dış görüntüsü

- Evin önünde nöbet tutan polis ekipleri

SÜRE:02\'15\" BOYUT:138 mb

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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5)AKSARAY\'DA 105 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

AKSARAY\'da güvenlik güçleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 105 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü 28 yaşındaki R.K. gözaltına alındı.

Aksaray\'da polis ve jandarma, Aksaray-Adana karayolu üzerinde birlikte gerçekleştirdiği rutin yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine R.K. yönetimindeki 27 DG 772 plakalı kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsatı istemesinin ardından sürücü R.K.\'nin tedirgin davranışlarından şüphelenen güvenlik güçleri, kamyonun kasasında yaptığı aramada koliler içinde 105 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bunun üzerine R.K. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kolilerin indirilmesi

- Sigaraların bulunması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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6)DENİZLİ MERKEZLİ SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 20 GÖZALTI

DENİZLİ merkezli 2 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon yapan polis ekipleri, 20 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, araç kaputlarına gizlenen ya da toprağa gömülen çok sayıda tabanca ve av tüfeği ile 115 parça tarihi eser ele geçirildi,

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aydır takip ettikleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinin dışında Sarayköy, Serinhisar ve Güney ilçeleri ile Aydın\'da yapılan eş zamanlı baskında; şüphelilerin ev, işyeri ve araçları didik didik arandı. Yapılan aramalarda, araçların kaputlarının içerisine gizlenmiş ya da toprağa gömülü vaziyette ruhsatsız ve faturasız olduğu tespit edilen silah ve fişekler ele geçirildi. Aramalarda 8 tabanca, 555 fişek, 30 av tüfeği, 13 kurusıkı tabanca ve büyük bölümü sikke olan 115 parça tarihi esere el konuldu. Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, satmak istedikleri silahları, hedef olarak kullanılan ağaç kütüğüne atış yaparak denedikleri belirlendi. İşyerindeki aramalarda ise kuru sıkı tabancaların, namlu ağızları açılarak mermi atar hale getirildikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2\'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin emniyetten çıkışı

- Ev ve işyerlerinden aramalardan görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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7)ÜZERİNDE AYDINLATMA OLMAYAN KÖPRÜNÜN ALTINA YENİ AVİZE!

RİZE’nin İkizdere İlçesi Güneyce Köyü’nde, tarihi kemer köprünün altına 6 yıl önce takılan avize düşünce köylüler topladıkları yardımlarla satın aldıkları ikinci avizeyi yeniden köprünün altına taktı.Üstünde aydınlatma ışıkları bulunmayan köprünün altına takılan ve geceleri otomatik olarak yanan avize ilgi çekiyor.

Güneyce Köyü’nde alan ve 1901 yılında inşa edildiği bilinen tarihi Güneyce kemer köprüsünün altına 6 yıl önce 21 ampulü olan avize asıldı. Sokak aydınlatmasından çekilen elektrik hattı ile geceleri otomatik olarak yanan avize, önceki hafta halatı kopunca dereye düştü, kullanılamaz hale geldi. Köylüler vakıflarının yardımıyla topladıkları para ile bu kez daha büyük ve 28 ampullü satın aldıkları avizeyi köprünün altına yeniden astı. Avize, köprüye monte işlemi ile birlikte köylülere 5 bin liraya mal oldu.

“ŞİMDİ ALTI AYDINLIK, ÜSTÜ KARANLIK KALDIö

Güneyce Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Taşdelen, köprünün altına daha önce asılan avizenin kancasının koptuğunu ve dereye düştüğünü belirterek vakfın desteği ile yenisini aldıklarını söyledi. Taşdelen, “Köy vakfımızın desteği ile kemer köprünün altını yeniden daha büyük bir avize takarak renklendirdik. Amacımız köprünün tarihini göstermekti. Şimdi altı aydınlık üstü karanlık kaldı. Bunu ilgi çeksin diye yaptık. Üstünü aydınlatsak zaten önemi yok. Altını aydınlattık ki gelen turistlerin ilgisini çeksin. Köprü yine ilgi odağı oldu. İnternette paylaşılıyor. Gelen turistler avizeyi soruyorlarö dedi.

Vatandaşlarda köprünün altına takılan avizenin köylerinin tanıtımı için iyi olduğunu belirterek köprüye ve köylerine bu sayede turistlerin çok ilgi gösterdiğini anlattı.

Görüntü Dökümü

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-Köprü detayları

-Avize detayları

-Muhtar ve vatandaşlarla röp.

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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8)\'MUZ GÜZELLERİ\' FUARI RENKLENDİRDİ

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde düzenlenen 4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı\'nda düzenlenen Muz Güzellik Yarışması büyük ilgi çekti. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü\'nün organize ettiği yarışma fuar alanında gerçekleştirildi. Yarışmaya 16 ile 26 yaşları arasında 25 kişi katıldı. Ellerinde muz sepetleri ile podyuma çıkan güzeller, katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yarışmaya Aksaray\'dan katılan 25 yaşındaki Pınar Ateş, Muz Güzeli seçildi. Belediye Başkanı Mehmet Türe, yarışmada birinci olan Ateş\'i Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Yarışmada ayrıca Kübra Oluk ikinci ve Fatma Kocatürk ise üçüncü oldu. Zaman zaman podyumda hareketli müzikler eşliğinde oynayan güzeller programı renklendirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yarışma yürüyüşleri

-Podyumda oynamaları

-Röportajlar

-Birinci olan güzelin konuşması

-Belediye Başkanının konuşması

-Hediyelerin verilmesi

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi

SÜRE: 05:30 BOYUT: 126 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

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