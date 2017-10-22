DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SURİYE SINIRINDA ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ: 8 ASKER YARALI

SURİYE sınırında devriye gezen zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kilis\'in Suriye sınırında meydana geldi. 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki sınır hattında devriye gezen zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp eğimli arazide devrildi. Kazada zırhlı araçta bulunan 8 asker, yaralandı. Yaralı askerler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane cephe görüntüsü

- Ambulansın gelişi

- Hafif yaralı askerlerin yürüyerek hastaneye gelmesi

- Yaralı askerin tekerlikli sandalye iye taşınması

- Ambulansın gelişi yaralı askerlerin inişi

- Yaralı askerin sedye ile taşınması

- Ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:193 MB

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(ÖZEL)

2)ŞIRNAK\'TAKİ GÖÇÜKTE KALIP GAZİANTEP\'TE ÖLEN GENCİN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

ŞIRNAK\'ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçük altında yaralı olarak çıkarılan son işçi ve Gaziantep\'te tedaviye alındığı hastanede ölen 18 yaşındaki Sıddık Kabak\'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Geçen 17 Ekim salı günü meydana gelen göçükte yaralanan Sıddık Kabak, Gaziantep\'te tedaviye alındığı özel bir hastanede gece kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kabak\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere Şırnak\'a gönderildi. Sıddık Kabak\'ın ölümüyle kömür ocağında yaşamını yitirenlerin sayısı 8\'e yükseldi.

Görüntü Dökümü

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- Sıddık Kabak\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

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3)İSTANBUL\'DAKİ KAZADA ÖLEN GENÇ KIZ TOKAT\'TA TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL\'da trafik kazasında yaşamını yitiren 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve Oruç, Tokat\'ın Reşadiye ilçesine bağlı Saraykışla köyünde toprağa verildi. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde 2 gün önce meydana geldi. Altan D. yönetimindeki 34 KJ 0690 plakalı otomobil otoyolda bulunan Orhan G. idaresindeki 34 VJ 0207 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Altan D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, aynı araçta bulunan Merve Oruç ve Ezgi Teomete isimli iki öğrenci olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Merve Oruç\'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İkitelli Cemevi\'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası memleketi Tokat\'ın Reşadiye İlçesi\'ne bağlı Saraykışla köyüne getirildi.

TABUTUNUN ÜSTÜNE GELİN DUVAĞI ÖRTÜLDÜ

Veli ve Nargül Oruç çiftinin ilk çocukları olan, İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencisi Merve Oruç\'un cenazesi Saraykışla köyü Hüseyin Evliya Cemevine getirildi. Cemevi önüne getirilen Merve Oruç\'un naşının üzerine beyaz gelinlik duvağı örtüldü. Cemevi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından genç kız köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Oruç\'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin köye getirilmesi

-Cemevi önünde cenaze namazı

-Tabutuna örtülen duvak

-Toprağa verilmesi

-Genç kızın fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/REŞADİYE, (Tokat)(DHA)

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4)DEAŞ ŞÜPHELİSİ GECE OPERASYONUYLA YAKALANDI

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriyeli A.E., polisin gece operasyonuyla yakalandı.

Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan ve DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriyeli A.E.\'nin Yeni Mahalle Atatürk Caddesi\'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Saat 03.00 sıralarında şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, A.E.\'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.E., sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin hastaneye getirilişi

- Polis aracından indirilişi ve hastaneye girişi

- Hastane çıkışı şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Detaylar

38 MB /// 01.12

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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5)HASTA ÇOCUKLAR OKULA GİDEMEYİNCE HASTANEYE SINIF KURULDU

BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen \"Eğitim, Sanat, Spor engel tanımaz\" projesi kapsamında, Türkiye\'nin alanında tek olan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde tedavi gören çocuklar eğitimlerinden geri kalmıyor. Tedavi görmekte olan çocuklar okullarına gidemeyince okul hastaneye getirildi. Hastanede kurulan sınıfta eğitim gören çocuklar kadar bu projeden aileler de son derece mutlu

2015 yılında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından uygulamaya konulan \"Eğitim, Sanat, Spor engel tanımaz\" projesi kapsamında Türkiye\'nin alanında tek merkezi olan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin bünyesinde kurulan sınıfta eğitim gören çocuklar derslerinden geri kalmıyor. Hastanede yataklı tedavi görmekte olan çocuklar için oluşturulan sınıfta 4 öğretmen ders veriyor. Sınıf mevcudu ise 20.

Proje hakkında bilgi veren Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Uzm.Dr. Erkan Yıldırım, eğitime sabah ve öğle olmak üzere toplamda 20 hastanın katıldığını belirterek, bu durumun hastanede yatan hastanın durumuna göre değiştiğini ifade etti. Hastaların dersleringen geri kalmamasının hem hastalar hem de aileler üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu söyleyen Yıldırım, \"Çocuklarımız son derece mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması bizim de motivasyonumuzu artırıyor\" dedi.

\"TEDAVİ İLE EĞİTİMİ BİR ARADA GÖTÜREBİLİYORUZ\"

Türkiye\'nin her tarafından hastaların geldiği Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne kızı Şeyma için Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'nden 5 yıldır tedavi için geldiklerini belirten Arzu Yalçın, hastanede yaklaşık 3 yıldır eğitim hizmetinin verildiğini belirtti. Yalçın, \"Sınıfımızdan ve öğretmenlerimizden çok memnunuz. Ödevlerimizi de güzel yapıyoruz. Bu projeden memnunuz. Daha önce aklımız kalıyordu. Tedavimizi alırken sınıfımıza gidemiyorduk. Geri kalacağını düşünerek aylarca burada kalamıyorduk. Ama şimdi daha rahatız. 3-4 ay kalabiliyoruz. Tedavi ile eğitimi bir arada götürebiliyoruz\" dedi. Yeğeni Fatih\'i 4 aydan beri bu hastaneye getirdiklerini ifade eden Tevfik Çubukçu da yeni eğitim-öğretim yılına girildiğinde hastalara bir sınıf açarak, hastaların eğitimde geri kalmamaları açısından uğraşmaları kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Hem tedavi hem de eğitim gördükleri için mutlu olduklarını belirten hasta çocuklar, okullarından geri kalmamak için dersleri aksatmıyorlar.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaların Robot\'la tedavisi ve fizik tedavisi

-Hastalar sınıfta eğitim görürken

-Uzm.Dr. Erkan Yıldırım Röp

-Hasta yakınları röp.

-Hasta çocuklar röp.

-Detaylar

Süre: 7 dakika 10 saniye Boyut: 437 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-



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6)ÖĞRENCİLERE DERS ANLATAN DEFTER

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde belediyeyle Özel Eğitim Kurumları Federasyonu\'nun iş birliğinde \'BelediyeTube: Öğretmeni İçinde Ders Anlatan Defter Projesi\' hayata geçirildi. İlçedeki 6 bin öğrenciye dağıtılan özel defterler sayesinde öğrenciler, internet ortamında, ücretsiz olarak videolu ders dinleyip, anlamadıkları dersleri de takip edebilecek.

Elmalı Belediyesi ile Özel Eğitim Kurumları Federasyonu, öğrencilere derslerinde destek sağlamak, öğrencilerin sınırsız tekrar yapabilmeleri için imkan oluşturmak ve soru bankası, deneme sınavları, yaprak testlerle başarılarını analiz edebilmek için \'BelediyeTube: Öğretmeni İçinde Ders Anlatan Defter Projesi\' başlattı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında geçerli olacak proje kapsamında, ilçedeki yaklaşık 6 bin öğrenciye basım ve dağıtım masrafları belediye tarafından karşılanan akıllı defterler dağıtıldı. İçerisinde yer alan özel şifreler sayesinde, internet olan herhangi bir bilgisayardan \'www.belediyetube.net\' internet adresine giriş yapan 2\'nci ve 12\'nci sınıflar dahil tüm öğrenciler, videolu ders anlatımlarıyla sınıfta anlamadıkları ya da tekrar yapmak istedikleri dersleri takip edebilecek.

Projeyle ilgili bilgi veren Elmalı Belediye Başkanı AK Parti\'li Ümit Öztekin, \"\'Öğretmeni içinde ders anlatan defter\' isimli BelediyeTube adını verdiğimiz projeyle ilçemizdeki bütün öğrencilerimizin görmüş oldukları dersleri akşam evlerine gittiklerinde veya hafta sonlarında oturup bilgisayar başında, internet ortamında tekrar edebilecekleri imkan sağlıyoruz. Fırsat eşitliği ve özel ders ücretlerinden velilerimizi kurtarmayı amaçlıyoruz. Özel Eğitim Kurumları Federasyonu Başkanı Sayın Halil Çil beyin bize bu konuda çok büyük katkıları oldu. Onların çok önemli bir düşüncesini ilçemizde hayata geçirmek istedik. Elmalı\'daki 6 bin öğrencimize akıllı defterleri dağıtarak, bu defterlerin içindeki şifreler vasıtasıyla öğrencilerimiz bilgisayarlara girip bu imkandan faydalansın istedik\" diye konuştu.

\'ÖZEL ÖĞRETMEN TUTMALARINA GEREK YOK\'

Projenin belediye olarak baskı ve dağıtım maliyetlerini üstlendiklerini aktaran Öztekin, bunun için de 100 bin liralık harcama yapıldığını vurguladı. Projede Özel Okullar Federasyonu Başkanı Halil Çil\'in kendilerine büyük desteği olduğunu belirten Başkan Öztekin, şunları söyledi: \"6 binin üzerinde öğrencimiz var Elmalı\'da. Bütün öğrencilerimiz eşit şekilde bundan faydalanabilecek. Dağıtmış olduğumuz bu defter ders anlatıyor. Defterimizin hemen iç sayfasında bir aktivasyon kodu, şifre var. Yine bir eğitim kartı veriyoruz öğrencilerimize, burada da bir aktivasyon kodu var. Bunları kazıyarak şifrelere ulaşıyorlar. Bu şifrelerle internetten kayıtlarını yaptırıyorlar. Hangi sınıfta okuyorsa o sınıfı seçiyor. Diyelim ki 7\'nci sınıftaki bir öğrencimiz yılsonuna kadar okulda görmüş olduğu dersleri hafta hafta, isterse geriye dönerek, isterse ileriye dönük istediği şekilde bunları tekrar evde dinleme ve tekrarlama imkanına sahip oluyor. Bir video ortamında profesyonel öğreticiler tarafından anlatılmış konular var. Diyelim ki çocuğunuz matematik dersinde bir konuyu anlayamadı, öğretmene birkaç defa sordu ama yine anlayamadı. Hafta sonu geldi ne yapmanız lazım? Bu çocuğa normal şartlarda özel öğretmen tutuyor velilerimiz, saati 100, 150, 200 lira veriyorlar. Özel öğretmenler çocuğun eksik kaldığı konuları öğrenmesini sağlıyor. Bu proje evlerinde olduğu zaman özel öğretmen tutmalarına gerek yok. Girecekler internete, hangi konuyu anlayamadık, matematikten şu konuyu anlayamadık. O konuyu açtıkları zaman zaten karşılarında özel öğretmen onlara internet ortamında o dersi anlatacak. Örnekler çözecek, testler olacak, sorular olacak ve bu sistemde tamamen bilgisayar üzerinden öğrenci eksiklerini giderebilecek.\"

\'ÜCRET TALEP ETMİYORUZ\'

Proje için hiçbir bedel talep etmediklerine de dikkat çeken Başkan Öztekin, \"Belediyemiz maddi giderlerini karşılıyor. Zaten bu iş Sayın Halil Çil\'in oluşturduğu bir proje olduğu için biz bunu hiçbir şekilde ücret almadan tamamen bütün öğrencilerimize hediye ediyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimize ücretsiz olarak kullanıma sunuyoruz. Proje 2017- 2018 eğitim öğretim yılını kapsıyor\" dedi. Aileler ise projenin üzerlerindeki yükü hafiflettiğini belirterek, uygulama için eğitimcilere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin çalışması detay

- Bir aileyle röportaj

- RÖP: Ümit Öztekin (Belediye Başkanı)

- Öğrencilerden detay

- Projenin sınıfta tanıtılması

- Başkan Öztekin\'in öğrencilere defter dağıtması

430 MB /// 05.42\"

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)

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POLİS HIRSIZLIKLARA KARŞI UYGULAMALI OLARAK UYARDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Topluk Destekli Polislik Şube polisleri, \'Pencere Kapım, Güvenli Yapım Projesi\' kapsamında halkı hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından \'Pencere Kapım, Güvenli Yapım Projesi\' kapsamında kurulan stantta polisler, halka uygulamalı olarak hırsızlık olaylarına karşı nasıl davranmaları ve nasıl önlem almaları konusunda bilgi verdi. Toplum Destekli polis memuru Mesut Eroğlu şöyle dedi:

\"Vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için hazırlanan \'Pencere Kapım, Güvenli Yapım Projesi\' kapsamında uygulamalı olara bilgi vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın alacakları küçük tedbirler büyük belaları önler. Kapı kilitlemeyi ihmal edenler bedelini ağır ödüyor. Her vatandaşımız mutlak olarak aynı binadaki komşuya dahi gidecek olsa kapısını kilitlenmelidir. Pencere kilit sisteminde de kalitesiz pvc\'ler tornavida ile çok rahat açılır. Bu nedenle kaliteli malzemeye sahip pvc\'lerin tercih edilmesini gerekir.\"

Görüntü Dökümü

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- Polislerin hırsızlık olaylarına karşı uygulamalı uyarması

- Kilitlerin kilitlenme tekniği

- Toplum Destekli Polis ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber: -Kamera:Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, DHA)

4 dakika 03 saniye /132 MB

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