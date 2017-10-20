DHA YURT BÜLTENİ-4

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1)AFYONKARAHİSAR\'DA TUR OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 23 YARALI

Afyonkarahisar\'ın Çay İlçesi\'nde TIR ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Afyonkarahisar Çay karayolunun 51. kilometresindeki kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Gaziantep\'ten İzmir\'e seyreden Erhan Çağlayan\'ın kullandığı 27 LM 817 plakalı Ben Turizm\'e ait yolcu otobüsü, aynı yöne giden Ahmet Yılmaz\'ın kullandığı 13 KB 446 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeride çekerek yol kenarındaki istinat duvarına da çarparak durdu. Kazada, 43 yaşındaki Ali Osman Önal yaşamını yitirdi, aralarında otobüs şoförü Erhan Çağlayan ve TIR şoförü Ahmet Yılmaz\'ın da bulunduğu 23 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi\'ne gönderilerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden

-Araçlardan görüntü

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/ÇAY(Afyonkarahisar), (DHA)

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2)ESKİ KÖY OKULUNU ONARDI, KADINLARA VE ÇOCUKLARA EĞİTİM VERMEK İSTİYOR

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi’nin Salkımlı Köyü\'nde oturan, 2 yıllık çocuk gelişim mezunu 19 yaşındaki Ümran Akmancı, 4 yıl önce boşaltılan ve köylüler tarafından odunluk olarak kullanılan 2 derslikli köy okulunu, köylü kadınların yardımıyla temizleyip, bakımını yaptı. Akmancı, okulda kadınlara okuma- yazma, miniklere de anaokulu eğitimi vermek istediğini belirterek, yetkililerden izin istedi.

Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu\'na bağlı Çocuk Gelişimi Bölümü\'nden geçen yıl mezun olan Ümran Akmancı, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Salkımlı Köyü\'ne dönerek, burada yaşamaya başladı. Bir süre iş arayan ancak bulamayan Akmancı, 4 yıl önce boşaltılan ve öğrencileri taşımalı olarak yakındaki Ortaç Köyü\'ne gönderilen tek katlı, 2 derslikli okulu değerlendirmeye karar verdi. Kolları sıvayan Akmancı, işe, köylü kadınlarla birlikte 4 yıldır odunluk olarak kullanılan okulu temizlemekle başladı. İmkanları ölçüsünde okulun kırık pencerelerini naylonla kapatıp, perde çeken, evinden getirdiği halı ve kilim parçalarıyla beton zemini kapatan ve içine çocuklar için birkaç parça oyuncak bırakan Akmancı, yetkililerden kendisine görev verilmesini beklediğini söyledi.

Büyük emek verdikleri okulda, okuma yazma bilmeyen kadınlara ve henüz okula başlamamış çocuklara eğitim vermek istediğini anlatan Akmancı, \"Yaşadığım köyde, bir şeyler yapmak istiyorum. Çocuklara eğlenceli zaman, kadınlara ise okuma yazma öğretebilirim. Köyde uğraşacak bir şey yok, kadınların da yapabilecekleri bir iş yok. Burayı köyün kadınlarıyla birlikte ve imkanlarımız ölçüsünde düzeltmeye çalıştık. Milli Eğitim Müdürülüğü\'nden yetkililerin gelip, burayı görmelerini istiyoruz. Çalıştık, temizledik ve düzelttik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan genel gör

-Okulun içini temizleyen öğretmen adayı ve köylü kadınlar

-Okulun duvarlarını zımparayla temizlenmesi

-Okulun pencereleri naylonla kaplaması

-Temizlikten genel detaylar

-Ümran Akmacı\'dan röp

-Çocukların okul içinde oynanması

-Köylü kadınların okuldaki son halini görmesi

-Kadınlardan Gülnaz Aykın ile röp

-Çocukların dışarıya çıkması

-Genel detaylar

129 MB 4.56

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA-DHA

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3)VAN\'A 9.5 AYDA 388 BİN İRANLI TURİST GELDİ

VAN\'ın İran\'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı\'nda bu yılın ilk 9.5 ayında, beklenenin üzerinde İranlı turist giriş yaptı. Geçen yıl 264 bin 302 turistin giriş yaptığı gümrük kapısından, bu yılın ilk 9.5 ayında 388 bin 161 turist giriş yaptı. Girişlerin en yoğun olduğu ay ise 69 bin 983 İranlı turistle eylül ayı oldu.

Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van\'ı tercih etmesi kente büyük canlılık katıyor. Yılın ilk 9.5 ayında 388 bin 161 İranlı Van\'a geldi. Özellikle konserlerin yoğun olduğu eylül ayı ile nevruz tatili ve hafta sonlarında Van\'a gelen İranlılar, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Van\'a 70 kilometre uzaklıkta bulunan Saray İlçesi\'ndeki Kapıköy\'de tam donanımlı gümrük kompleksi binalarının inşaat çalışmaları ise sürüyor. Gümrük kapısı kompleksinin bitmesiyle birlikte bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Gümrük kapısı binalarının hizmete girmesiyle birlikte, gümrük işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi için kontrollerde x-ray araç tarama sistemi kullanılacak. Ayrıca gümrük kapısında arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj, yolcu salonu ve sosyal donatı alanları yer alacak.

VAN\'I ÇOK SEVİYORUZ

Türkiye\'ye giriş yapan İranlı turistler, Van\'ın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Her yıl 3-4 kez Van\'a geldiklerini anlatan İranlı turistler, \"Burada alışveriş yapıyoruz. Bol bol eğleniyoruz. Van bizim için çok güzel bir şehir. Van\'ı çok seviyoruz ve hep gelmeye de devam edeceğiz.Gümrük kapısındaki alt yapı çalışanları biterse, girişler daha hızlı olur ve daha çok kişi giriş yapar. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz\" diye konuştular.

Turistleri taşıyan araç sürücüleri ise, Van ekonomisinin İranlı turistler sayesinde ayakta kaldığını belirterek,\" Bu durumdan çok memnunuz. Buradaki gümrük binalarının tamamlanmasıyla birlikte İranlı turist sayısı daha da artacaktır. Bundan herkes faydalanacak. Van\'ın en büyük ekonomik kazancı da buradan geliyor. Bizler çok mutluyuz. İranlı kardeşlerimizi daha çok bekliyoruz. Bu yıl beklenenin üzerinde turist geldi. Bu da bizi memnun etti\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kapıköy sınır kapısı genel

-Giriş yapan iranlılar

-Pasaport ve kontrollerden detaylar

-Giriş yapan İranlı turistler

-Minibüslere binmeleri

-iranlı turistlerle röportaj

-Devam eden inşaat çalışmaları

-Çevreden genel detaylar

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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4)KADINLARIN KAVGASI, KARAKOLDA BİTTİ

ADANA\'da iki kadın arasındaki çıkan kıskançlık kavgası karakolda bitti.

Olay, merkez Çukurova İlçesi\'nde bulunan Engelliler Parkı\'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta görevli eşi Mehmet B. ile aynı yerde çalışan Jale Ç.\'nin ilişkisi olduğunu düşünen Ferda B., konuşmak için eşinin yanına gitti. Bu sırada Jale Ç. ile Ferda B., arasında kavga çıktı. Birbirlerine yumruklarla saldıran kadınları park içindeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar darp raporu almak için Adli Tıp Birimi\'ne geldi. İşlemlerinin ardından karakola getirilen Jale Ç. ifadesinde, \" Mehmet Ç. ile sevgilim değilim. Eşiyle parkta sandalyede oturma yüzünden kavga ettik. Başka bir neden yok\" dedi. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kadın şahsın Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden görüntü

- Kadın şahsın Adli Tıp Birimi\'nden çıkması

- Polis aracına binmesi

- Polis aracında görüntü

SÜRE:01\'01\" BOYUT:62 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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5)ARACIN MOTOSİKLETE ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, hafif ticari aracın motosiklete çarpma anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Siverek\'te geçen salı günü sürücüsü belirlenemeyen 80 GE 192 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Mesut Yağmur yönetimindeki 63 EZ 373 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen motosiklet sürücüsü tedaviye alındı. Aracın motosiklete çarpması ve sonrasındaki gelişmeler bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anı

- Kaza sonrası toplanan kalabalık

- Ambulans ve polis ekibinin gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

(: Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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6)BİTLİS\'TE YAŞLILARA 2 ÖĞÜN SICAK YEMEK

BİTLİS Belediyesi, yardıma muhtaç ve kendi yemeğini yapamayan yaşlılar için günlük 2 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Bitlis Öğretmenevi’nde hazırlanarak, kaplara konulan yemekler, belediye görevlileri tarafından araçlarla yaşlıların evlerine götürülüyor.

Bitlis Belediyesi, kentte yaşayan yaşlılar için yemek çalışması başlattı. Belediye, Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nın belirlediği ve kendi yemeğini yapamayacak durumda olan yaşlılara her gün 2 öğün yemek dağıtıyor. Bitlis Öğretmenevi\'nde hazırlanan 3 çeşit yemek ile ekmekler, belediyenin belirlediği ekipler tarafından yaşlıların evlerine kadar götürülüyor. Maddi durumları kötü olan ve yemek yapamayacak durumda olan yaşlılar, bu uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini belirtirken, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yardıma muhtaç ailelere özellikle de yaşlılara yardım etmenin, devletin görevi olduğunu söyledi. Şefkat eli uzatırken, kendilerinin de büyük mutluluk yaşadığını belirten Ustaoğlu, mahalleleri dolaşarak, yardıma muhtaç yaşlıları belirlediklerini dile getirdi. Vali Ustaoğlu, şöyle konuştu:

\"Bitlis Belediyesi olarak sadece 60 yaş üzeri değil, evde kendi başına yemeğini yapmakta zorlanan gerek aile olarak, gerekse tek başına yaşayan vatandaşlarımızın tespitini yaptık. Gıda yardımı yapsak bile bazı yaşlılarımızın yemek yapamayacak durumda olduğunu belirledik. Bunun üzerine de bu ailelerimizin sıcak yemeğini belediye hizmetiyle karşılamaya karar verdik. Gıda verin ben kendi ihtiyacımı karşılarım diyen ailelerimize de gıda yardımı yapmayı sürdürüyoruz. Özellikle sıcak yemek talebinde bulunan ailelerimiz için de tüm mahallelerimizde arkadaşlarımız saha taramalarını yaptılar. Rakam çok yüksek çıkmadı. Ama bizim için bir kişi bile olsa bizim devlet olarak görevimiz memleketimizin en ücra köşesinde bile olsa o şefkat elini, o merhamet elini uzatmaktır. \"

Yaptıkları yardımlarda çok hassas davrandıklarının da altını çizen ?Vali Ustaoğlu, \"Burada ilin valisi, devletimizin temsilcisi olarak bir tane vatandaşımız aç kalırsa bunun bizim açımızdan vebali ve sorumluluğu büyüktür. Belki ulaşamadığımız, farkına varamadığımız ailelerimiz olabilir. Bunların da muhakkak herhangi bir vesileyle bize ulaşarak, böyle bir imkandan istifade etmelerini arzu ediyoruz. Burada devletimiz açısından en önemli görev, toplumumuzun çaresiz kalmış vatandaşlarımızın işiten kulağı, gören gözü ve onların konuşan dili olmaktır. Biz bunu kendimize temek esas edindik. Devletimiz güçlü, devletimiz bize her türlü imkanı sunuyor. Bizim burada yapacağımız iş devletimizin sunduğu bu imkanları vatandaşlarımıza layığıyla sunmaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yemeklerin hazırlanmasından detaylar

-Yemeklerin kaplara doldurulması

-Belediye personeli tarafından önceden belirlenen evlere götürülmesi

-Yemeklerin teslim edilmesinden detaylar

-Vatandaşlarla personeller arasındaki diyaloglardan detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Bitlis Belediye Başkan Vekili Vali İsmail Ustaoğlu ile röportaj